Benito Pérez Galdós: "É triste constatar que apenas a desgraça faz dos homens irmãos"

O ser humano tem uma tendência natural a viver em grupo e construir laços com outras pessoas. Essa necessidade de pertencimento ajuda a formar sociedades e fortalece a busca por apoio, compreensão e reconhecimento ao longo da vida.

Em determinadas situações, porém, esses vínculos se tornam mais fortes diante do sofrimento. É essa contradição que inspira uma das reflexões atribuídas ao escritor espanhol Benito Pérez Galdós, que questiona por que a solidariedade parece ganhar força sobretudo nos momentos difíceis.

A desgraça aproxima as pessoas

“Não é triste considerar que só a desgraça faz dos homens irmãos?”, questiona o escritor. A frase chama a atenção para a maneira como experiências dolorosas podem aproximar pessoas que, em outras circunstâncias, talvez não demonstrassem a mesma disposição para ajudar umas às outras.

Quando enfrentam dificuldades semelhantes, os indivíduos tendem a colaborar na busca por soluções e a oferecer apoio mútuo. O sofrimento compartilhado também pode facilitar a empatia, tornando mais fácil compreender quem atravessa uma situação parecida.

A importância de não esquecer os momentos difíceis

Essa compreensão, no entanto, não deveria desaparecer quando as circunstâncias melhoram. A reflexão sugere que a solidariedade precisa permanecer presente mesmo quando as pessoas deixam para trás os problemas que as aproximaram.

Esquecer as dificuldades vividas pode levar à perda dessa sensibilidade e ao distanciamento de quem ainda enfrenta situações adversas. Por isso, a mensagem da frase vai além da união provocada pelo sofrimento: ela convida a preservar a empatia também nos períodos favoráveis.

A observação de Galdós expõe uma contradição das relações humanas. Embora a convivência dependa de laços sociais, nem sempre a compreensão surge espontaneamente. Em muitos casos, é preciso enfrentar uma adversidade para reconhecer a experiência do outro e perceber a importância da ajuda mútua.

A reflexão deixa, assim, uma questão sobre a vida em sociedade: se a desgraça é capaz de unir pessoas em torno de uma dificuldade comum, por que essa mesma disposição não se mantém quando os dias voltam a ser melhores?