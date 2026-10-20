Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Laços humanos

Benito Pérez Galdós: "É triste constatar que apenas a desgraça faz dos homens irmãos"

Frase atribuída a Benito Pérez Galdós questiona por que o sofrimento fortalece a solidariedade

Henrique Cesaretti

20/10/2026 - 11h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

O ser humano tem uma tendência natural a viver em grupo e construir laços com outras pessoas. Essa necessidade de pertencimento ajuda a formar sociedades e fortalece a busca por apoio, compreensão e reconhecimento ao longo da vida.

Em determinadas situações, porém, esses vínculos se tornam mais fortes diante do sofrimento. É essa contradição que inspira uma das reflexões atribuídas ao escritor espanhol Benito Pérez Galdós, que questiona por que a solidariedade parece ganhar força sobretudo nos momentos difíceis.

A desgraça aproxima as pessoas

“Não é triste considerar que só a desgraça faz dos homens irmãos?”, questiona o escritor. A frase chama a atenção para a maneira como experiências dolorosas podem aproximar pessoas que, em outras circunstâncias, talvez não demonstrassem a mesma disposição para ajudar umas às outras.

Quando enfrentam dificuldades semelhantes, os indivíduos tendem a colaborar na busca por soluções e a oferecer apoio mútuo. O sofrimento compartilhado também pode facilitar a empatia, tornando mais fácil compreender quem atravessa uma situação parecida.

 

A importância de não esquecer os momentos difíceis

Essa compreensão, no entanto, não deveria desaparecer quando as circunstâncias melhoram. A reflexão sugere que a solidariedade precisa permanecer presente mesmo quando as pessoas deixam para trás os problemas que as aproximaram.

Esquecer as dificuldades vividas pode levar à perda dessa sensibilidade e ao distanciamento de quem ainda enfrenta situações adversas. Por isso, a mensagem da frase vai além da união provocada pelo sofrimento: ela convida a preservar a empatia também nos períodos favoráveis.

A observação de Galdós expõe uma contradição das relações humanas. Embora a convivência dependa de laços sociais, nem sempre a compreensão surge espontaneamente. Em muitos casos, é preciso enfrentar uma adversidade para reconhecer a experiência do outro e perceber a importância da ajuda mútua.

A reflexão deixa, assim, uma questão sobre a vida em sociedade: se a desgraça é capaz de unir pessoas em torno de uma dificuldade comum, por que essa mesma disposição não se mantém quando os dias voltam a ser melhores?

Literatura

Paulo Coelho, em O Alquimista: "Todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

Segundo ele, jornada apresenta reflexões sobre propósito, persistência e a busca por sonhos

20/10/2026 12h24

Compartilhar

Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Continue Lendo...

A frase de Paulo Coelho atravessou as páginas de um livro e ganhou vida própria, sendo repetida em publicações nas redes sociais, tatuagens e conversas sobre motivação. A mensagem está ligada à jornada de um jovem pastor em busca de um tesouro.

A jornada de Santiago que inspirou leitores

Em O Alquimista, Santiago é um pastor andaluz que tem um sonho recorrente sobre um tesouro escondido perto das pirâmides do Egito. Movido pela curiosidade, ele vende suas ovelhas e parte em busca do que acredita ser seu destino.

No início da viagem, o jovem encontra Melquisedeque, um velho rei que lhe apresenta a ideia de que o universo conspira para ajudar quem deseja realizar algo. A frase se tornou uma das passagens mais lembradas da obra.

A mensagem pode ser interpretada como um convite a prestar atenção nas oportunidades que surgem durante a busca por um objetivo. Ao se concentrar em uma meta, uma pessoa pode começar a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

 

Os ensinamentos por trás da frase

Além dessa passagem, o livro apresenta reflexões sobre propósito, persistência e medo do fracasso. Uma das principais é o conceito de Lenda Pessoal, associado ao sonho que cada pessoa deseja realizar ao longo da vida.

A narrativa também sugere que os sinais encontrados pelo caminho merecem atenção e que o objetivo de uma busca nem sempre está onde se imagina. Essas ideias ajudam a explicar por que a história continua despertando o interesse dos leitores.

O que Santiago tem a ver com a vida cotidiana

A trajetória do pastor pode servir de inspiração para quem adia um projeto por insegurança ou receio de fracassar. Na história, a decisão de partir em busca do tesouro representa o primeiro passo para transformar um desejo em uma experiência concreta.

Isso não significa que os resultados apareçam sem esforço. A frase costuma ser interpretada como um incentivo a combinar determinação e atenção às oportunidades, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Publicado em 1988, O Alquimista consolidou-se como uma das obras mais conhecidas de Paulo Coelho. A permanência de suas ideias no imaginário dos leitores mantém viva a reflexão central da narrativa: perseguir um objetivo também pode transformar a maneira como uma pessoa enxerga o próprio caminho.

Idade e sabedoria

Escritor suíço explica por que saber envelhecer é uma das artes mais difíceis da vida

Reflexão atribuída a Henri-Frédéric Amiel aborda o desafio de aceitar a passagem do tempo

20/10/2026 12h07

Compartilhar

Imagem: Joseph Hornung / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Envelhecer significa enfrentar mudanças que transformam a maneira como vivemos e enxergamos o mundo. Para o escritor suíço Henri-Frédéric Amiel, aprender a lidar com essa etapa exige sabedoria, especialmente diante das transformações que acompanham a passagem do tempo.

Uma frase atribuída ao autor resume essa reflexão: “Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e uma das partes mais difíceis da grande arte de viver”. A mensagem convida a pensar sobre como atravessar as diferentes fases da vida sem perder a capacidade de encontrar sentido na própria existência.

Quem foi Henri-Frédéric Amiel

Nascido em Genebra, na Suíça, em 1821, Amiel foi filósofo, professor e escritor. Sua trajetória intelectual esteve ligada ao ensino e à reflexão sobre a experiência humana, temas que também aparecem em seus escritos pessoais.

O autor morreu em 1881, mas ganhou reconhecimento principalmente por seu diário, conhecido como Journal intime. A obra reúne reflexões registradas ao longo de décadas e se tornou uma referência de sua produção literária.

Por que envelhecer exige sabedoria

A passagem do tempo traz transformações que podem exigir uma nova maneira de encarar a rotina, os relacionamentos e os próprios objetivos. Nesse processo, aceitar que determinadas coisas mudam faz parte do desafio de amadurecer.

A reflexão atribuída a Amiel sugere que envelhecer não consiste apenas em acumular experiências, mas também em aprender a lidar com elas. A sabedoria estaria na capacidade de reconhecer as mudanças sem permitir que elas impeçam a continuidade da vida.

Isso não significa abandonar planos ou deixar de buscar novas experiências. Pelo contrário, compreender as diferentes etapas da existência pode ajudar a estabelecer novas prioridades e encontrar outras formas de satisfação.

A frase de Amiel permanece relevante por abordar uma dificuldade compartilhada por muitas pessoas: aceitar o tempo e suas transformações. Saber envelhecer, nessa perspectiva, é aprender a atravessar as mudanças da vida com consciência e preservar o interesse pelo que ainda está por vir.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)

5

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems
EXONERAÇÃO

/ 1 dia

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário