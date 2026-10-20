Filósofo espanhol: "A felicidade não está em possuir, mas em ser e conviver com os outros" - Imagem: Álvaro Ruiz / Gobierno de Castilla-La Mancha / Wikimedia Commons

A felicidade nem sempre está naquilo que compramos, acumulamos ou conquistamos ao longo da vida. Para o filósofo espanhol Emilio Lledó, uma reflexão sobre o sentido da existência convida a questionar o valor atribuído aos bens materiais e a dar mais atenção à relação com outras pessoas.

Nascido em Sevilha, em 1927, Lledó é um dos nomes reconhecidos da filosofia espanhola. Integrante da Real Academia Espanhola (RAE) desde 1994, ele desenvolveu trabalhos sobre educação, cultura, liberdade e linguagem, com especial atenção à filosofia grega.

A diferença entre ter e ser

A reflexão atribuída a Lledó resume essa perspectiva: “Nos empenhamos em buscar a felicidade no ter, mas a única maneira de ser feliz de verdade está no ser e no conviver”. A ideia distingue uma vida orientada pela acumulação de bens daquela construída a partir da identidade pessoal, dos valores e das experiências.

Os recursos materiais podem proporcionar segurança e facilitar o acesso a oportunidades, mas não garantem, por si só, uma sensação duradoura de bem-estar. Nessa interpretação, a satisfação também depende daquilo que pensamos, fazemos e nos tornamos, para além do que conseguimos possuir.

Por que conviver com outras pessoas importa

As relações humanas também ocupam um lugar central nessa visão da felicidade. Laços familiares, amizades e vínculos comunitários podem proporcionar pertencimento, especialmente quando envolvem respeito, escuta e compartilhamento de experiências.

Conviver, porém, exige reconhecer diferenças, resolver conflitos e considerar as necessidades dos outros. Assim, a felicidade deixa de ser vista apenas como uma conquista individual e passa a estar relacionada à capacidade de construir relações significativas.

Educação e conhecimento na construção da felicidade

Outro aspecto associado ao pensamento de Lledó é a importância da educação e do conhecimento para uma vida consciente e livre. A leitura, a reflexão e a cultura podem ampliar a compreensão do mundo e ajudar cada pessoa a desenvolver o próprio pensamento.

Nessa perspectiva, aprender não significa apenas adquirir habilidades para o mercado de trabalho, mas também construir uma identidade e participar de maneira responsável da sociedade. O crescimento intelectual, portanto, integra uma visão de vida que valoriza tanto o desenvolvimento pessoal quanto a convivência.

A reflexão não rejeita as necessidades materiais nem diminui a importância da estabilidade econômica para uma vida digna. O que questiona é a ideia de que acumular bens seja suficiente para garantir o bem-estar.

A felicidade, nessa interpretação, também depende de como vivemos, da liberdade para pensar e da qualidade dos vínculos que construímos. Uma vida satisfatória, portanto, não pode ser medida apenas pela quantidade de coisas que uma pessoa possui.