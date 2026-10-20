Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sabedoria e felicidade

Filósofo espanhol: "A felicidade não está em possuir, mas em ser e conviver com os outros"

Segundo ele, é necessário valorizar o conhecimento e as relações humanas além dos bens materiais

Henrique Cesaretti

20/10/2026 - 10h48
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

A felicidade nem sempre está naquilo que compramos, acumulamos ou conquistamos ao longo da vida. Para o filósofo espanhol Emilio Lledó, uma reflexão sobre o sentido da existência convida a questionar o valor atribuído aos bens materiais e a dar mais atenção à relação com outras pessoas.

Nascido em Sevilha, em 1927, Lledó é um dos nomes reconhecidos da filosofia espanhola. Integrante da Real Academia Espanhola (RAE) desde 1994, ele desenvolveu trabalhos sobre educação, cultura, liberdade e linguagem, com especial atenção à filosofia grega.

A diferença entre ter e ser

A reflexão atribuída a Lledó resume essa perspectiva: “Nos empenhamos em buscar a felicidade no ter, mas a única maneira de ser feliz de verdade está no ser e no conviver”. A ideia distingue uma vida orientada pela acumulação de bens daquela construída a partir da identidade pessoal, dos valores e das experiências.

Os recursos materiais podem proporcionar segurança e facilitar o acesso a oportunidades, mas não garantem, por si só, uma sensação duradoura de bem-estar. Nessa interpretação, a satisfação também depende daquilo que pensamos, fazemos e nos tornamos, para além do que conseguimos possuir.

 

Por que conviver com outras pessoas importa

As relações humanas também ocupam um lugar central nessa visão da felicidade. Laços familiares, amizades e vínculos comunitários podem proporcionar pertencimento, especialmente quando envolvem respeito, escuta e compartilhamento de experiências.

Conviver, porém, exige reconhecer diferenças, resolver conflitos e considerar as necessidades dos outros. Assim, a felicidade deixa de ser vista apenas como uma conquista individual e passa a estar relacionada à capacidade de construir relações significativas.

Educação e conhecimento na construção da felicidade

Outro aspecto associado ao pensamento de Lledó é a importância da educação e do conhecimento para uma vida consciente e livre. A leitura, a reflexão e a cultura podem ampliar a compreensão do mundo e ajudar cada pessoa a desenvolver o próprio pensamento.

Nessa perspectiva, aprender não significa apenas adquirir habilidades para o mercado de trabalho, mas também construir uma identidade e participar de maneira responsável da sociedade. O crescimento intelectual, portanto, integra uma visão de vida que valoriza tanto o desenvolvimento pessoal quanto a convivência.

A reflexão não rejeita as necessidades materiais nem diminui a importância da estabilidade econômica para uma vida digna. O que questiona é a ideia de que acumular bens seja suficiente para garantir o bem-estar.

A felicidade, nessa interpretação, também depende de como vivemos, da liberdade para pensar e da qualidade dos vínculos que construímos. Uma vida satisfatória, portanto, não pode ser medida apenas pela quantidade de coisas que uma pessoa possui.

Dica caseira

Nem branco e menos ainda prata: a tendência para o Ano Novo 2027 é outra

Tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração.

20/10/2026 13h00

Compartilhar

Foto: Gemini

Continue Lendo...

Durante anos, o branco e o prateado estiveram entre as escolhas tradicionais para decorar a casa na chegada do Ano Novo. Para a virada de 2026 para 2027, porém, outra tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração: o dourado, uma opção que combina elegância, luminosidade e sensação de aconchego.

A proposta não é transformar os ambientes em espaços carregados de brilho, mas apostar em detalhes metálicos capazes de refletir a luz e valorizar os demais elementos da decoração. A escolha acompanha o interesse crescente por metais de tons quentes, como ouro, bronze e latão, em acabamentos mais discretos.

Segundo uma análise da revista especializada Archie Interiors, o dourado voltou a ganhar protagonismo nos interiores contemporâneos, impulsionado pela influência do estilo art déco e pela procura por ambientes com mais personalidade e acolhimento.

Por que o dourado é uma boa escolha para a decoração de Ano Novo?

Uma das principais vantagens do dourado é a capacidade de refletir a luz e criar pontos de destaque nos ambientes. Quando utilizado com equilíbrio, o acabamento pode valorizar tanto salas amplas quanto apartamentos pequenos, sem exigir grandes mudanças na decoração.

A empresa de design de interiores Accent Decor também destaca a versatilidade dos detalhes dourados, que podem acrescentar sofisticação e aconchego a diferentes estilos decorativos e celebrações.

Já o estúdio Bionki Interiors incluiu o dourado champanhe entre as propostas para a temporada de festas de 2026. A recomendação é combinar essa tonalidade com materiais e acabamentos que já fazem parte da casa, criando uma composição harmoniosa.

Como usar o dourado sem exagerar no brilho

O segredo está na distribuição dos elementos. Em vez de concentrar muitos objetos metálicos em um único espaço, vale espalhar pequenos detalhes pela casa e deixar que eles complementem a decoração existente.

Essa estratégia permite criar uma atmosfera festiva sem comprometer a leveza dos ambientes. O dourado também pode aparecer em diferentes intensidades, desde acabamentos foscos até superfícies mais brilhantes, de acordo com o efeito desejado.

Como incorporar o dourado à decoração de Ano Novo de 2027

Não é necessário renovar todos os objetos da casa para aderir à tendência. Alguns acessórios já são suficientes para criar uma composição elegante para a noite da virada.

1. Guirlandas e enfeites decorativos

Detalhes dourados em guirlandas e outros enfeites podem valorizar portas, paredes, janelas e cantos preparados para a celebração. Para um resultado equilibrado, combine-os com elementos neutros ou materiais naturais.

2. Balões metálicos para a noite da virada

Balões dourados ajudam a criar um cenário festivo e podem ser combinados com branco, preto ou champanhe. A mistura também funciona como fundo para fotografias e registros da celebração.

3. Velas e castiçais

Castiçais dourados e suportes metálicos para velas acrescentam pontos de luz à mesa e à sala de estar. Com uma iluminação suave, os reflexos ajudam a criar uma atmosfera acolhedora para receber familiares e amigos.

4. Bandejas e pequenos objetos decorativos

Bandejas, vasos e outros acessórios dourados podem ser colocados em mesas de centro, aparadores e halls de entrada. Além de destacar esses espaços, os objetos ajudam a repetir a tonalidade em diferentes partes da casa.

5. Iluminação em tons quentes

Luzes quentes realçam os reflexos do dourado e contribuem para uma sensação de conforto. A combinação é especialmente interessante em ambientes preparados para jantares e comemorações noturnas.

Quais cores combinam com o dourado na decoração?

A versatilidade do dourado permite criar diferentes estilos, dos mais discretos aos mais sofisticados. A escolha das cores complementares determina o resultado final.

  • Branco, bege e areia: formam uma base neutra e delicada, ideal para quem prefere uma decoração minimalista.

  • Preto e dourado: criam um contraste marcante, associado a uma estética mais sofisticada.

  • Verde e dourado: combinam a aparência natural do verde com o destaque dos detalhes metálicos.

  • Champanhe e dourado: produzem uma composição suave, com diferentes nuances de tons quentes.

Para a virada de 2026 para 2027, a proposta é usar o dourado como complemento, e não necessariamente como cor dominante. Assim, pequenos detalhes podem transformar a decoração sem exigir grandes gastos ou mudanças estruturais.

Mais do que substituir o branco ou a prata, a tendência oferece uma nova maneira de preparar a casa para a chegada do ano: com luminosidade, equilíbrio e elementos que expressem o estilo de quem recebe.

Literatura

Paulo Coelho, em O Alquimista: "Todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

Segundo ele, jornada apresenta reflexões sobre propósito, persistência e a busca por sonhos

20/10/2026 12h24

Compartilhar

Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Continue Lendo...

A frase de Paulo Coelho atravessou as páginas de um livro e ganhou vida própria, sendo repetida em publicações nas redes sociais, tatuagens e conversas sobre motivação. A mensagem está ligada à jornada de um jovem pastor em busca de um tesouro.

A jornada de Santiago que inspirou leitores

Em O Alquimista, Santiago é um pastor andaluz que tem um sonho recorrente sobre um tesouro escondido perto das pirâmides do Egito. Movido pela curiosidade, ele vende suas ovelhas e parte em busca do que acredita ser seu destino.

No início da viagem, o jovem encontra Melquisedeque, um velho rei que lhe apresenta a ideia de que o universo conspira para ajudar quem deseja realizar algo. A frase se tornou uma das passagens mais lembradas da obra.

A mensagem pode ser interpretada como um convite a prestar atenção nas oportunidades que surgem durante a busca por um objetivo. Ao se concentrar em uma meta, uma pessoa pode começar a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

 

Os ensinamentos por trás da frase

Além dessa passagem, o livro apresenta reflexões sobre propósito, persistência e medo do fracasso. Uma das principais é o conceito de Lenda Pessoal, associado ao sonho que cada pessoa deseja realizar ao longo da vida.

A narrativa também sugere que os sinais encontrados pelo caminho merecem atenção e que o objetivo de uma busca nem sempre está onde se imagina. Essas ideias ajudam a explicar por que a história continua despertando o interesse dos leitores.

O que Santiago tem a ver com a vida cotidiana

A trajetória do pastor pode servir de inspiração para quem adia um projeto por insegurança ou receio de fracassar. Na história, a decisão de partir em busca do tesouro representa o primeiro passo para transformar um desejo em uma experiência concreta.

Isso não significa que os resultados apareçam sem esforço. A frase costuma ser interpretada como um incentivo a combinar determinação e atenção às oportunidades, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Publicado em 1988, O Alquimista consolidou-se como uma das obras mais conhecidas de Paulo Coelho. A permanência de suas ideias no imaginário dos leitores mantém viva a reflexão central da narrativa: perseguir um objetivo também pode transformar a maneira como uma pessoa enxerga o próprio caminho.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)

5

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems
EXONERAÇÃO

/ 1 dia

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário