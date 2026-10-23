Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.
O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.
Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.
Como funciona a modificação genética
A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.
A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.
Melhorias futuras e equipamento militar
Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.
O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".
Financiamento e infraestrutura
A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.
A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.
Origem do projeto e estrutura societária
Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.
Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.