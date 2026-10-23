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Ciência

Demorei muito tempo para entender por que não deveria dormir mais de 8h por noite

Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade.

João V. Valença

23/10/2026 - 16h47
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Dormir bem vai além de passar algumas horas em repouso. Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade, realiza processos essenciais para recuperar o corpo e prepara o cérebro para um novo dia.

O médico e divulgador Mario Alonso Puig recomenda dormir de 7 a 8 horas por noite. Ao falar de quem ultrapassa essa faixa, recorre ao humor: quem dorme 10 horas pertence ao gênero dos ursos em hibernação. A quantidade ideal de sono varia conforme as circunstâncias pessoais, sobretudo quando há uma dívida de sono acumulada.

Alonso Puig considera a dívida de sono uma das poucas exceções para dormir por mais tempo. Nesse caso, o corpo precisa repor o repouso que lhe faltou.

O que acontece no corpo enquanto dormimos

O sono desempenha um papel central em vários mecanismos fisiológicos do organismo. Entre eles estão as defesas do corpo: durante o repouso noturno, ocorrem processos ligados ao funcionamento do sistema imunológico, que responde a diferentes ameaças à saúde. A regularidade do sono influencia mais a saúde do que a quantidade total de horas dormidas.

O cérebro também aproveita essas horas de forma intensa, e o sistema linfático, que elimina resíduos do sistema nervoso, trabalha especialmente durante o sono. Com isso, os mecanismos de limpeza de substâncias acumuladas ao longo do dia ganham força.

Além disso, o organismo libera o hormônio do crescimento (GH). Ele atua nas etapas de desenvolvimento e também participa da reparação e da manutenção dos tecidos.

Por que o sono não é tempo perdido

Dormir não é um período improdutivo, e o corpo usa essas horas para realizar funções que seriam difíceis de substituir descansando acordado ou reduzindo a atividade física durante o dia. O repouso noturno não pode ser compensado com um estilo de vida menos ativo durante a vigília.

Alonso Puig também alerta para os riscos de uma vida excessivamente sedentária. A atividade física prolonga a vida, enquanto o sedentarismo a encurta. Esse padrão se repete entre as pessoas que buscam viver mais e melhor. Cuidar do sono e manter o corpo em movimento são, portanto, dois pilares complementares para a saúde do organismo.

Por que dormir mais de 9 horas aumenta doença se o artigo diz que o corpo precisa se recuperar?

A pesquisa encontrou um dado importante: a maioria das pessoas que relatava dormir mais de 9 horas. Na verdade, dormia menos de 6 quando seu sono era medido por sensores precisos acoplados ao corpo. O problema não era o sono excessivo, mas a percepção equivocada: elas passavam horas na cama sem realmente descansar.

Estudos antigos que usavam apenas questionários para medir o sono chegaram a conclusões erradas por causa disso. O que realmente importa é a qualidade e a regularidade do sono, não o total de horas passadas na cama.

Reflexão e Filosofia

Sartre deixou uma reflexão: "A vida começa do outro lado do desespero"

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto.

23/10/2026 17h33

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Foto: Reprodução

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Relações que se desfazem num toque de tela e vínculos cada vez mais rasos têm levado muita gente de volta aos textos de filósofos existencialistas. O fenômeno ocorre em uma época que o sociólogo Zygmunt Bauman descreveu como de modernidade líquida. A frase que resume esse resgate é de Jean-Paul Sartre: a vida começa do outro lado do desespero.

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto nem um propósito definido de antemão. Nascemos sem manual, e construímos quem somos por meio das escolhas diárias, ideia que ele desenvolveu em um dos livros mais marcantes de sua obra.

Em seu romance de estreia, A Náusea, o autor já tratava da falta de um sentido predefinido para a existência. A tese se repete ao longo de sua obra: a identidade de cada um nasce das ações e decisões tomadas no caminho, nunca de uma essência anterior a elas.

O desespero como ruptura libertadora

No cerne do existencialismo está a ideia de que a existência vem primeiro, e só depois vem a construção da identidade. Essa liberdade, no entanto, tem um preço alto: segundo o filósofo, uma vez lançada no mundo, a pessoa se torna responsável por tudo o que faz, ideia central de seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo.

Ninguém mais carrega esse peso por nós — nem as crenças, nem a sorte, nem o grupo em que vivemos. Nessa lógica, o desespero não equivale a tristeza nem a um quadro depressivo: é o aviso de que não existem certezas definitivas nem valores prontos à espera de serem seguidos.

À primeira vista, isso parece negativo, mas é justamente aí que surge a abertura: tudo continua sujeito a mudança, inclusive depois do pior momento.

Do vazio à autenticidade genuína

Quando desmoronam as certezas que sustentavam a vida — a ideia de que o mundo deve retribuir algo e de que há sinais prontos para guiar decisões —, a cobrança por respostas externas perde força. Resta assumir a condição humana: cabe a cada um decidir o que dá sentido à própria trajetória.

Daí nasce uma existência escolhida de fato, não apenas seguida por inércia ou herança alheia. A angústia marca essa virada: para Sartre, ela separa o indivíduo da ação, mas ao mesmo tempo é parte dela. É esse incômodo que obriga a enxergar com clareza o que de fato importa — e sem ele, dificilmente haveria engajamento genuíno com qualquer valor.

Sofrimento como porta para o renascimento

Atravessar o desespero em vez de fugir dele abre espaço para recomeçar com mais lucidez. Confrontar esse estado com resiliência fortalece a capacidade de compreender as próprias motivações e escolhas.

O psiquiatra Viktor Frankl aplicou ideias existencialistas à psicologia e ampliou essa discussão na obra O Homem em Busca de Um Sentido. O livro mostra como é possível encontrar propósito mesmo em circunstâncias extremas — fenômeno que passou a ser chamado de crescimento pós-traumático.

Quem atravessa crises profundas costuma sair do outro lado com valores mais firmes e uma noção mais clara sobre a própria vida. Sartre resumiu essa ideia ao afirmar que nada tem significado por si só — somos nós que atribuímos sentido a tudo que vivemos.

O vazio que parecia insuportável pode ser justamente o ponto de partida para uma forma mais verdadeira de existir, erguida não sobre expectativas externas, mas sobre convicções que só o desespero é capaz de revelar.

Quando o sofrimento extremo paralisa em vez de libertar

Embora o existencialismo sugira que o sofrimento pode abrir caminho para a reconstrução. O relato de Frankl registra um fenômeno importante: após a libertação dos campos de concentração, muitos prisioneiros não conseguiam aproveitar a liberdade conquistada.

Mesmo diante de flores, gestos de gentileza e da sensação de liberdade, eles se sentiam incapazes de compreender o prazer ou aproveitar o que vivenciavam, e tudo parecia surreal.

Isso significa que nem sempre o desespero leva automaticamente à reconstrução pessoal. Há situações em que o trauma é tão profundo que a pessoa, mesmo libertada das circunstâncias externas, permanece presa internamente, incapaz de ressignificar a experiência. O crescimento pós-traumático é uma possibilidade, não uma garantia.

Como a Psicanálise e a Filosofia Clínica tratam o desespero de forma diferente da psicoterapia?

Na escuta clínica — seja na Psicanálise, seja na Filosofia Clínica —. O desamparo e o desespero não são vistos apenas como sintomas a eliminar, mas como pontos de acesso a transformações profundas. Na Psicanálise, o desamparo pode abrir caminho para o desejo próprio da pessoa; na Filosofia Clínica, pode indicar o início de uma reconfiguração existencial.

Diferentemente de uma abordagem que busca rapidamente "consertar" o sofrimento, essas práticas clínicas entendem que é justamente no vazio, quando o sentido parece perdido, que surge a possibilidade genuína de construí-lo — não como imposição externa, mas como reconstrução autêntica.

Tecnologia

Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

Animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra.

23/10/2026 17h17

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Foto: Reprodução.

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A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.

O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.

Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.

Como funciona a modificação genética

A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.

A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.

Melhorias futuras e equipamento militar

Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.

O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".

Financiamento e infraestrutura

A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.

A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.

Origem do projeto e estrutura societária

Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.

Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.

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