Dormir bem vai além de passar algumas horas em repouso. Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade, realiza processos essenciais para recuperar o corpo e prepara o cérebro para um novo dia.
O médico e divulgador Mario Alonso Puig recomenda dormir de 7 a 8 horas por noite. Ao falar de quem ultrapassa essa faixa, recorre ao humor: quem dorme 10 horas pertence ao gênero dos ursos em hibernação. A quantidade ideal de sono varia conforme as circunstâncias pessoais, sobretudo quando há uma dívida de sono acumulada.
Alonso Puig considera a dívida de sono uma das poucas exceções para dormir por mais tempo. Nesse caso, o corpo precisa repor o repouso que lhe faltou.
O que acontece no corpo enquanto dormimos
O sono desempenha um papel central em vários mecanismos fisiológicos do organismo. Entre eles estão as defesas do corpo: durante o repouso noturno, ocorrem processos ligados ao funcionamento do sistema imunológico, que responde a diferentes ameaças à saúde. A regularidade do sono influencia mais a saúde do que a quantidade total de horas dormidas.
O cérebro também aproveita essas horas de forma intensa, e o sistema linfático, que elimina resíduos do sistema nervoso, trabalha especialmente durante o sono. Com isso, os mecanismos de limpeza de substâncias acumuladas ao longo do dia ganham força.
Além disso, o organismo libera o hormônio do crescimento (GH). Ele atua nas etapas de desenvolvimento e também participa da reparação e da manutenção dos tecidos.
Por que o sono não é tempo perdido
Dormir não é um período improdutivo, e o corpo usa essas horas para realizar funções que seriam difíceis de substituir descansando acordado ou reduzindo a atividade física durante o dia. O repouso noturno não pode ser compensado com um estilo de vida menos ativo durante a vigília.
Alonso Puig também alerta para os riscos de uma vida excessivamente sedentária. A atividade física prolonga a vida, enquanto o sedentarismo a encurta. Esse padrão se repete entre as pessoas que buscam viver mais e melhor. Cuidar do sono e manter o corpo em movimento são, portanto, dois pilares complementares para a saúde do organismo.
Por que dormir mais de 9 horas aumenta doença se o artigo diz que o corpo precisa se recuperar?
A pesquisa encontrou um dado importante: a maioria das pessoas que relatava dormir mais de 9 horas. Na verdade, dormia menos de 6 quando seu sono era medido por sensores precisos acoplados ao corpo. O problema não era o sono excessivo, mas a percepção equivocada: elas passavam horas na cama sem realmente descansar.
Estudos antigos que usavam apenas questionários para medir o sono chegaram a conclusões erradas por causa disso. O que realmente importa é a qualidade e a regularidade do sono, não o total de horas passadas na cama.