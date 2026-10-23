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Reflexão e Filosofia

Sartre deixou uma reflexão: "A vida começa do outro lado do desespero"

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto.

João V. Valença

23/10/2026 - 17h33
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Relações que se desfazem num toque de tela e vínculos cada vez mais rasos têm levado muita gente de volta aos textos de filósofos existencialistas. O fenômeno ocorre em uma época que o sociólogo Zygmunt Bauman descreveu como de modernidade líquida. A frase que resume esse resgate é de Jean-Paul Sartre: a vida começa do outro lado do desespero.

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto nem um propósito definido de antemão. Nascemos sem manual, e construímos quem somos por meio das escolhas diárias, ideia que ele desenvolveu em um dos livros mais marcantes de sua obra.

Em seu romance de estreia, A Náusea, o autor já tratava da falta de um sentido predefinido para a existência. A tese se repete ao longo de sua obra: a identidade de cada um nasce das ações e decisões tomadas no caminho, nunca de uma essência anterior a elas.

O desespero como ruptura libertadora

No cerne do existencialismo está a ideia de que a existência vem primeiro, e só depois vem a construção da identidade. Essa liberdade, no entanto, tem um preço alto: segundo o filósofo, uma vez lançada no mundo, a pessoa se torna responsável por tudo o que faz, ideia central de seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo.

Ninguém mais carrega esse peso por nós — nem as crenças, nem a sorte, nem o grupo em que vivemos. Nessa lógica, o desespero não equivale a tristeza nem a um quadro depressivo: é o aviso de que não existem certezas definitivas nem valores prontos à espera de serem seguidos.

À primeira vista, isso parece negativo, mas é justamente aí que surge a abertura: tudo continua sujeito a mudança, inclusive depois do pior momento.

Do vazio à autenticidade genuína

Quando desmoronam as certezas que sustentavam a vida — a ideia de que o mundo deve retribuir algo e de que há sinais prontos para guiar decisões —, a cobrança por respostas externas perde força. Resta assumir a condição humana: cabe a cada um decidir o que dá sentido à própria trajetória.

Daí nasce uma existência escolhida de fato, não apenas seguida por inércia ou herança alheia. A angústia marca essa virada: para Sartre, ela separa o indivíduo da ação, mas ao mesmo tempo é parte dela. É esse incômodo que obriga a enxergar com clareza o que de fato importa — e sem ele, dificilmente haveria engajamento genuíno com qualquer valor.

Sofrimento como porta para o renascimento

Atravessar o desespero em vez de fugir dele abre espaço para recomeçar com mais lucidez. Confrontar esse estado com resiliência fortalece a capacidade de compreender as próprias motivações e escolhas.

O psiquiatra Viktor Frankl aplicou ideias existencialistas à psicologia e ampliou essa discussão na obra O Homem em Busca de Um Sentido. O livro mostra como é possível encontrar propósito mesmo em circunstâncias extremas — fenômeno que passou a ser chamado de crescimento pós-traumático.

Quem atravessa crises profundas costuma sair do outro lado com valores mais firmes e uma noção mais clara sobre a própria vida. Sartre resumiu essa ideia ao afirmar que nada tem significado por si só — somos nós que atribuímos sentido a tudo que vivemos.

O vazio que parecia insuportável pode ser justamente o ponto de partida para uma forma mais verdadeira de existir, erguida não sobre expectativas externas, mas sobre convicções que só o desespero é capaz de revelar.

Quando o sofrimento extremo paralisa em vez de libertar

Embora o existencialismo sugira que o sofrimento pode abrir caminho para a reconstrução. O relato de Frankl registra um fenômeno importante: após a libertação dos campos de concentração, muitos prisioneiros não conseguiam aproveitar a liberdade conquistada.

Mesmo diante de flores, gestos de gentileza e da sensação de liberdade, eles se sentiam incapazes de compreender o prazer ou aproveitar o que vivenciavam, e tudo parecia surreal.

Isso significa que nem sempre o desespero leva automaticamente à reconstrução pessoal. Há situações em que o trauma é tão profundo que a pessoa, mesmo libertada das circunstâncias externas, permanece presa internamente, incapaz de ressignificar a experiência. O crescimento pós-traumático é uma possibilidade, não uma garantia.

Como a Psicanálise e a Filosofia Clínica tratam o desespero de forma diferente da psicoterapia?

Na escuta clínica — seja na Psicanálise, seja na Filosofia Clínica —. O desamparo e o desespero não são vistos apenas como sintomas a eliminar, mas como pontos de acesso a transformações profundas. Na Psicanálise, o desamparo pode abrir caminho para o desejo próprio da pessoa; na Filosofia Clínica, pode indicar o início de uma reconfiguração existencial.

Diferentemente de uma abordagem que busca rapidamente "consertar" o sofrimento, essas práticas clínicas entendem que é justamente no vazio, quando o sentido parece perdido, que surge a possibilidade genuína de construí-lo — não como imposição externa, mas como reconstrução autêntica.

Tecnologia

Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

Animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra.

23/10/2026 17h17

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Foto: Reprodução.

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A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.

O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.

Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.

Como funciona a modificação genética

A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.

A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.

Melhorias futuras e equipamento militar

Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.

O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".

Financiamento e infraestrutura

A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.

A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.

Origem do projeto e estrutura societária

Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.

Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.

Ciência

Demorei muito tempo para entender por que não deveria dormir mais de 8h por noite

Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade.

23/10/2026 16h47

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Foto: Polina /Pexels

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Dormir bem vai além de passar algumas horas em repouso. Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade, realiza processos essenciais para recuperar o corpo e prepara o cérebro para um novo dia.

O médico e divulgador Mario Alonso Puig recomenda dormir de 7 a 8 horas por noite. Ao falar de quem ultrapassa essa faixa, recorre ao humor: quem dorme 10 horas pertence ao gênero dos ursos em hibernação. A quantidade ideal de sono varia conforme as circunstâncias pessoais, sobretudo quando há uma dívida de sono acumulada.

Alonso Puig considera a dívida de sono uma das poucas exceções para dormir por mais tempo. Nesse caso, o corpo precisa repor o repouso que lhe faltou.

O que acontece no corpo enquanto dormimos

O sono desempenha um papel central em vários mecanismos fisiológicos do organismo. Entre eles estão as defesas do corpo: durante o repouso noturno, ocorrem processos ligados ao funcionamento do sistema imunológico, que responde a diferentes ameaças à saúde. A regularidade do sono influencia mais a saúde do que a quantidade total de horas dormidas.

O cérebro também aproveita essas horas de forma intensa, e o sistema linfático, que elimina resíduos do sistema nervoso, trabalha especialmente durante o sono. Com isso, os mecanismos de limpeza de substâncias acumuladas ao longo do dia ganham força.

Além disso, o organismo libera o hormônio do crescimento (GH). Ele atua nas etapas de desenvolvimento e também participa da reparação e da manutenção dos tecidos.

Por que o sono não é tempo perdido

Dormir não é um período improdutivo, e o corpo usa essas horas para realizar funções que seriam difíceis de substituir descansando acordado ou reduzindo a atividade física durante o dia. O repouso noturno não pode ser compensado com um estilo de vida menos ativo durante a vigília.

Alonso Puig também alerta para os riscos de uma vida excessivamente sedentária. A atividade física prolonga a vida, enquanto o sedentarismo a encurta. Esse padrão se repete entre as pessoas que buscam viver mais e melhor. Cuidar do sono e manter o corpo em movimento são, portanto, dois pilares complementares para a saúde do organismo.

Por que dormir mais de 9 horas aumenta doença se o artigo diz que o corpo precisa se recuperar?

A pesquisa encontrou um dado importante: a maioria das pessoas que relatava dormir mais de 9 horas. Na verdade, dormia menos de 6 quando seu sono era medido por sensores precisos acoplados ao corpo. O problema não era o sono excessivo, mas a percepção equivocada: elas passavam horas na cama sem realmente descansar.

Estudos antigos que usavam apenas questionários para medir o sono chegaram a conclusões erradas por causa disso. O que realmente importa é a qualidade e a regularidade do sono, não o total de horas passadas na cama.

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