Enquanto Espanha trabalha 48 horas semanais, na Noruega o expediente acaba às 15h

Na Noruega, a jornada formal é de 40 horas semanais, mas muitos profissionais saem do escritório entre 15h e 16h. Na prática, a média de horas efetivamente trabalhadas não ultrapassa 33 horas por semana. O modelo reflete uma filosofia em que a vida pessoal tem a mesma prioridade que a produção.

O contraste aparece na comparação com outros modelos europeus. Na Espanha, a "semana espanhola" funciona de forma diferente: o trabalhador cumpre 48 horas em uma semana e 40 na seguinte, alternando semanas de jornadas mais longas e mais curtas.

Enquanto os países nórdicos mantêm mais tempo livre de forma permanente, outras regiões buscam distribuir a carga de maneira equilibrada ao longo do mês.

O alerta da saúde mental move a mudança

Aproximadamente 25% dos afastamentos na Noruega estão ligados a exaustão, esgotamento profissional e outros problemas de saúde mental. O quadro revela um paradoxo: mesmo trabalhando menos horas, os noruegueses sofrem com desgaste psicológico significativo.

A insatisfação também aparece fora dos números de absenteísmo: cerca de 27% dos trabalhadores manifestam vontade de deixar seus empregos para dedicar mais atenção à família e à vida pessoal. O sinal despertou o interesse da 4 Day Week Global, entidade sem fins lucrativos que promove a transição para semanas de quatro dias em diferentes regiões do planeta.

O modelo 100-80-100 em testes na Noruega

Depois de observar resultados positivos em países como a Islândia, a 4 Day Week Global lançou um programa piloto de seis meses na Noruega e na Suécia. O programa começou no fim do ano passado e se estende até o verão seguinte.

O projeto segue a metodologia conhecida como 100-80-100: trabalhadores mantêm 100% do salário enquanto cumprem apenas 80% da jornada habitual, preservando 100% da produtividade esperada.

Esse formato já foi testado em outras localidades, como Valência, e gerou dados que ajudaram a validar a proposta. A Noruega parte de uma vantagem: sua população já está habituada a jornadas mais curtas no cotidiano, o que pode facilitar a adaptação a um modelo oficialmente reduzido.

Se os dados do piloto confirmarem impactos positivos na saúde mental, na retenção de talentos e na manutenção da produção, a semana de quatro dias poderá deixar de ser uma tendência isolada.

Nesse caso, a mudança poderá se tornar estrutural no mundo do trabalho. E transformar a experiência norueguesa em um modelo replicável globalmente para empresas e trabalhadores que buscam equilibrar eficiência e qualidade de vida.