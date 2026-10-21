Carl Jung deixou uma reflexão: "O ser humano não pode suportar uma vida sem sentido" - Foto: Reprodução

Carl Jung abordou, em 1959, uma questão que continua relevante: qual é o lugar do indivíduo em um mundo cada vez mais eficiente tecnicamente. O avanço da inteligência artificial reacendeu a pergunta explorada pelo psiquiatra em entrevista à BBC.

Embora Jung não se referisse à inteligência artificial atual, sua reflexão permite explorar uma inquietação do presente — como aproveitar o progresso técnico sem perder o critério próprio nem o sentido que cada pessoa dá à sua existência.

O avanço técnico transforma a maneira de trabalhar e se relacionar, mas também questiona o espaço que cada pessoa ocupa na sociedade. Aos 84 anos, Jung colocou a identidade e a busca de sentido no centro dessa tensão entre individualidade e vida coletiva em uma entrevista à BBC.

O dilema entre individualidade e dissolução coletiva

Durante o programa Face to face. O entrevistador John Freeman perguntou a Jung se acreditava que o máximo desenvolvimento humano poderia consistir em dissolver a própria individualidade em uma espécie de consciência coletiva. Jung afirmou que isso seria dificilmente possível e que haveria uma reação contra essa dissolução.

O psiquiatra estabelecia um limite claro para essa evolução social hipotética: o ser humano não suporta indefinidamente a própria anulação. Ele baseava essa posição na experiência clínica: relatava que seus pacientes buscavam constantemente a própria existência e tentavam consolidá-la diante da ameaça de completa desintegração.

A importância de manter uma existência própria

Ao concluir essa reflexão, Jung afirmava que o ser humano não pode suportar uma vida sem sentido. Na conversa, ele destacava a importância de manter uma existência própria diante da anulação do indivíduo.

Essa preocupação se conecta à individuação, um dos conceitos centrais da psicologia analítica fundada por Jung. Trata-se de um processo de autoconhecimento e integração dos diferentes aspectos da personalidade. Sua obra também desenvolveu noções como a sombra, os arquétipos e o inconsciente coletivo, oferecendo um caminho para que cada pessoa construa sua própria identidade coerente.

O lugar da alquimia, mitologia e religiões na compreensão da psique segundo Jung

Diferentemente de muitos psicólogos de sua época, Jung não limitou o estudo da mente humana a experimentos científicos diretos. Ele recorreu amplamente à alquimia, à mitologia comparada e às tradições religiosas porque acreditava que essas manifestações culturais eram representações de processos psíquicos inconscientes.

Para Jung, os símbolos, mitos e rituais criados por diferentes culturas ao longo do tempo não eram apenas histórias, mas expressões de como a psique funciona.

Essa abordagem permitiu a Jung compreender que padrões profundos — os arquétipos — repetem-se não por acaso, mas porque emergem de estruturas herdadas do inconsciente coletivo. Ao estudar sonhos, folclore e símbolos religiosos como "evidência empírica", Jung criou um método alternativo de investigação psicológica.

O método valorizava a complexidade do inconsciente porque reconhecia que ele não é completamente acessível aos métodos tradicionais de pesquisa. Esse fundamento teórico mantém relevante sua reflexão sobre individuação e busca de sentido diante de questões contemporâneas, como o papel do indivíduo em um mundo tecnológico.