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Ansiedade

Psiquiatra Javier Quintero: "Sentir ansiedade faz parte da vida"

Ansiedade surge diante de circunstâncias incertas

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 11h36
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Nervosismo antes de uma entrevista de emprego, preocupação com um problema familiar ou uma noite em claro por causa de uma prova são situações que a maioria das pessoas já vivenciou. A ansiedade emerge diante de circunstâncias incertas e, embora cause incômodo, nem sempre indica um transtorno mental.

O desafio está em reconhecer quando essa sensação passa a se repetir, fica fora de controle ou atrapalha a rotina. O psiquiatra Javier Quintero desenvolveu um método visual para ajudar as pessoas a distinguir entre uma reação emocional comum e uma situação que exige acompanhamento profissional.

Ele usa um semáforo com três cores — verde. Amarelo e vermelho — como ferramenta prática para identificar sinais que costumam passar despercebidos quando a preocupação começa a ocupar muito espaço na vida cotidiana.

Sua proposta torna claro que Sentir ansiedade não necessariamente significa ter um transtorno, mas também que ignorá-la quando começa a limitar decisões não é o caminho correto.

Quando a ansiedade é uma resposta natural

Conforme informou o El Confidencial, Quintero explicou que a ansiedade faz parte das respostas naturais do organismo e pode ser útil em certas situações, mantendo a pessoa atenta e preparada para enfrentar dificuldades.

O primeiro nível do semáforo é o verde, que corresponde aos momentos em que alguém experimenta inquietação diante de um evento específico — uma avaliação escolar. Uma reunião profissional importante ou uma preocupação ligada à família.

Mesmo quando as sensações parecem desagradáveis ou intensas, elas não indicam necessariamente um problema psicológico, conforme ressalta o especialista. A ansiedade nesse nível "pode fazer parte de uma resposta normal" e, em determinadas circunstâncias, "até pode ajudar a buscar melhores soluções". Essa função adaptativa permite que a pessoa antecipe possíveis dificuldades e mobilize recursos para responder a elas.

 

Sinais de alerta que merecem atenção

O segundo nível do semáforo é o amarelo, quando aparecem mudanças que exigem maior cuidado — especialmente quando as preocupações começam a se repetir e afetam o bem-estar pessoal. Uma das primeiras sinalizações consiste em antecipar constantemente que algo negativo pode acontecer, criando cenários negativos mesmo sem motivo aparente.

Dificuldades para dormir, problemas de concentração e uma sensação de inquietação mais frequente também marcam esse nível. Além disso, podem surgir mudanças comportamentais: a pessoa começa a rejeitar planos, adia compromissos ou evita situações que antes enfrentava sem maiores dificuldades.

Quando a ansiedade permanece ativa durante muito tempo ou surge sem uma ameaça clara, ela deixa de ser adaptativa e se torna fonte de sofrimento. Quintero ressaltou, conforme informou o El Confidencial, que estar nesta fase não significa necessariamente ter um transtorno, mas é importante dedicar mais tempo ao autocuidado e observar as mudanças no comportamento cotidiano.

Quando procurar ajuda especializada

O terceiro nível, representado pela cor vermelha, é quando a ansiedade começa a impedir atividades tão comuns quanto dirigir, viajar ou frequentar locais públicos. Nesse ponto, a avoidância — a tendência de abandonar situações geradoras de ansiedade — passa a estruturar a vida da pessoa. Quanto mais situações são evitadas, mais limitante o padrão se torna.

Manter horários regulares de descanso, praticar atividades físicas e desenvolver técnicas de relaxamento são medidas que ajudam a controlar a ansiedade nos estágios iniciais. Porém, essas estratégias sozinhas não são suficientes quando os sintomas persistem ou pioram.

Não é necessário esperar chegar ao nível vermelho para buscar avaliação profissional. Se as dificuldades para descansar, concentrar-se ou enfrentar determinadas situações se mantêm, um profissional pode ajudar a compreender o que está acontecendo.

Os transtornos de ansiedade podem ser abordados por meio de tratamentos psicológicos e, quando indicado, farmacológicos. A escolha depende das características de cada caso e da avaliação dos profissionais de saúde.

Reflexão

Victor Hugo: "Enquanto houver ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis"

Essa reflexão abre o prefácio de 'Os Miseráveis'

21/10/2026 10h28

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Imagem: Wikimedia Commons

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Victor Hugo abre o prefácio de Os Miseráveis com uma promessa ao leitor, condensada em um único período repleto de pontos e vírgulas. Nessas linhas, ele afirma que a obra será útil enquanto a miséria e a falta de instrução persistirem entre os seres humanos.

O prefácio foi assinado em 1862, na Hauteville House, residência em que Hugo vivia exilado por sua oposição ao império de Napoleão III. A história de Jean Valjean, Fantine e Cosette nasce, assim, com a missão declarada de expor as injustiças sociais que marcavam a França do século 19.

A frase que resume o propósito do livro

A passagem mais conhecida da obra aparece no encerramento do prefácio: "enquanto houver sobre a Terra ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis". Com essa síntese, Hugo justifica por que decidiu narrar o destino de personagens esmagados pela pobreza e pelo abandono do Estado.

Antes dessa conclusão, o autor descreve uma espécie de danação social provocada pela maneira como a sociedade organiza suas regras e seus hábitos. Essa organização, segundo ele, transforma a vida cotidiana em um inferno construído dentro de uma civilização que se considera avançada.

 

Os três problemas que Hugo aponta no texto

Três situações concretas sustentam a crítica do escritor e aparecem nos personagens centrais da trama. Jean Valjean sofre uma punição desproporcional: cumpre pena nas galés depois de furtar um pedaço de pão para sobreviver.

Fantine, por sua vez, representa a mulher que se arruína para sustentar a filha, Cosette, e afunda cada vez mais na pobreza. Já Cosette simboliza a infância sufocada pela falta de escola, o que Hugo chama de atrofia provocada pela "noite" — metáfora para a ignorância que impede qualquer chance de ascensão.

O exílio que deu forma final ao romance

Victor Hugo chegou a Guernsey em outubro de 1855, após ser expulso da França por se opor ao governo de Napoleão III. Na ilha, viveu por 15 anos o período mais produtivo de sua carreira, e foi ali que Os Miseráveis ganhou a versão que conhecemos hoje.

O ponto de partida do projeto, no entanto, é bem anterior ao exílio: um manuscrito batizado de Misères, escrito entre 1.845 e 1.848 ainda em solo francês. Só em 28 de abril de 1860, já instalado em Hauteville House, Hugo retomou aquele material e o transformou no romance publicado em 1862.

Onde Hugo completou a obra

Em Guernsey, Hugo escreveu boa parte do romance no primeiro escritório da casa. Hoje, o cômodo serve de antessala para o mirante construído no telhado da residência. O romance foi publicado em 1862, no mesmo ano da assinatura do prefácio, e logo se tornou um clássico da literatura francesa.

Antiguidade

Parece moderna, mas a tatuagem mais antiga conhecida tem cerca de 5.300 anos

Até hoje não há consenso sobre a origem dos desenhos

21/10/2026 10h00

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Foto: RDNE Stock project/Pexels

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A chamada múmia do Homem do Gelo, encontrada nos Alpes em 1991 e com cerca de 5.300 anos, exibe na pele um conjunto de linhas azuladas que intriga cientistas até hoje. Não há consenso sobre a origem dos desenhos: podem ser o registro de tatuagem mais antigo já identificado ou, alternativamente, marcas deixadas por procedimentos terapêuticos típicos da Idade da Pedra.

Há também registros em múmias femininas egípcias datadas de cerca de 2.160 a.C., entre elas a de Amunet, que apresentam desenhos na região do abdômen possivelmente ligados a cultos de fertilidade — achados posteriores aos encontrados na múmia alpina. Ainda assim, é o corpo congelado nos Alpes que detém o registro mais antigo, um indício de que o costume de marcar a pele vem de muito antes de a tatuagem se firmar como símbolo de identidade e expressão artística.

Como a prática nasceu e se expandiu pelo mundo

Pesquisadores concordam que a tatuagem surgiu da tentativa humana de tornar permanente o que antes era apenas pintura corporal. A marca permitia levar a própria história gravada no corpo e podia servir como identificação social, ornamentação, proteção ritual ou camuflagem para a caça.

A prática se espalhou por diferentes continentes. No Império Romano, a técnica servia para marcar prisioneiros e escravos com fins administrativos. No Ocidente cristão, porém, o costume desapareceu após séculos de proibição religiosa. O livro bíblico de Levítico vedava incisões e marcas na pele em homenagem aos mortos.

 

Do esquecimento ao renascimento europeu

A arte ressurgiu no Ocidente em 1769, quando o navegador James Cook chegou à Polinésia e registrou em seu diário a prática local, conhecida como "tatau", de injetar pigmento sob a pele.

Um século depois, Charles Darwin afirmou que praticamente nenhuma nação do planeta desconhecia a técnica. Segundo ele, quase todos os povos, de indígenas americanos a esquimós, marcavam o corpo de alguma forma.

A invenção da máquina elétrica, em 1891, impulsionou a prática na Europa e nos Estados Unidos. A tatuagem deixou de ser privilégio de marinheiros e presidiários e se tornou tendência entre jovens no fim do século 20. Hoje, é uma expressão cultural global, presente em diferentes fronteiras e gerações.

Significados milenares no Taiti, Japão e além

No Taiti, a mitologia local conta que os deuses ensinaram a arte aos homens. Na Polinésia, os desenhos definiam a classe social. Entre as mulheres, a tatuagem se restringia ao rosto e aos membros e expressava hierarquia e identidade.

O Japão levou a técnica a extremos, desenvolvendo sessões que duravam anos inteiros e cobriam o corpo — mais tarde, a prática ficou associada à máfia Yakuza, gerando desenhos ocultos e simbólicos.

Na Índia, além da tradição milenar de tatuagem, desenvolveu-se a pintura temporária de henna, chamada mehndi. Seus desenhos duram cerca de uma semana e adornam eventos especiais, como casamentos. Na Nova Zelândia, os padrões espiralados maori indicavam a hierarquia dos homens livres. Quando os chefes morriam, suas cabeças tatuadas eram preservadas pelas famílias como relíquias sagradas.

Cicatrizes rituais na África e além

Em populações africanas, a escarificação — não a tatuagem — foi a prática predominante entre pessoas de pele escura. O processo cria cicatrizes intencionais por meio de incisões e serve a ritos de passagem ou fins terapêuticos.

Em algumas regiões sudanesas, as mulheres recebem cicatrizes rituais em três momentos distintos da vida: na infância, por volta dos 10 anos, quando menstruam pela primeira vez e depois de engravidar. Essas marcas consolidam a identidade e o status social por meio da pele.

As tatuagens egípcias mais antigas foram feitas em homens ou apenas em mulheres?

Durante muito tempo, arqueólogos acreditavam que apenas mulheres no Egito Antigo tinham tatuagens, com base em estatuetas que as retratavam marcadas. Mas uma reanálise de múmias de Gebelein, datadas entre 3351 e 3017 a.C., mostrou que homens também se tatuavam. O corpo de um homem jovem trazia imagens de um touro selvagem e de um carneiro-da-barbária, relacionadas à virilidade masculina e ao status social. A mulher da mesma época tinha símbolos em formato de "S" e uma linha em "L", possivelmente representando um cajado. As marcas sugerem que ela tinha conhecimento religioso ou status elevado. Portanto, a tatuagem era uma prática masculina e feminina no Egito pré-dinástico, embora seus significados pudessem variar entre os gêneros.

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