Cartas da esposa o salvaram da depressão durante a guerra e tiveram papel crucial contra Hitler - Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Em 1940, Winston Churchill enfrentava uma batalha invisível tão devastadora quanto a guerra que liderava: a depressão profunda, que ele próprio chamava de "o cão negro". Enquanto a França desabava diante dos alemães e o Reino Unido se via isolado politicamente, o primeiro-ministro britânico estava à beira do colapso emocional.

A angústia física e a fadiga mental ameaçavam paralisá-lo, comprometendo decisões que a Europa inteira acompanhava com inquietação. Mas Churchill não sucumbiu — e grande parte do mérito pertence às cartas de sua esposa, Clementine. O casal se casou em 1908 e teve cinco filhos. O casamento resistiria às pressões da política britânica e aos tormentos emocionais da guerra.

Quando a distância física ou os protocolos militares os separavam, as cartas de Clementine o sustentavam durante a crise.

O poder terapêutico das cartas

Clementine Hozier Churchill não era uma figura passiva na política britânica, ela dominava vários idiomas, tinha grande inteligência e havia demonstrado resiliência em diversas ocasiões ao longo da vida. Quando a guerra ou os protocolos militares os separavam, suas cartas se tornavam o porto seguro emocional que ninguém mais conseguia oferecer ao primeiro-ministro.

As correspondências cumpriam três funções vitais, e primeiro, ofereciam suporte psicológico e funcionavam como válvula de escape diante da pressão exercida por todos ao redor de Churchill. Segundo ele, Clementine fornecia um retorno crítico que ninguém mais ousava dar: apontava os erros e momentos de fraqueza do marido com clareza, enquanto todos temiam contradizê-lo.

Terceiro, as cartas ajudavam a esclarecer a estratégia política e diplomática que ele precisava seguir, enquanto Clementine articulava alianças políticas internas e Churchill se concentrava no conflito militar.

Validação e lembrança do destino

Nas cartas, Clementine validava os medos do marido, mas também o lembrava de seu "destino histórico". Ela o instava a não ceder ao "cão negro" e devolvia-lhe a confiança perdida nas horas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial.

Entre 1940 e 1951, período documentado posteriormente em "O esplêndido e o vil", obra de Erik Larson que inclui diários e cartas do primeiro-ministro, fica evidente que a inteligência estratégica de Clementine complementou a liderança de Churchill.

Uma das correspondências mais famosas foi escrita em junho de 1940. Nela, Clementine advertiu Churchill sobre seu comportamento "áspero" e por vezes agressivo com os subordinados, que ela atribuía ao estresse extremo. Ela lembrou-lhe que, para liderar um povo, era preciso manter a calma e a grandeza.

Conforme descreve a biógrafa Sonia Purnell, o casal funcionava como uma equipe praticamente perfeita, em que a força, a independência. E a inteligência de Clementine foram tão cruciais quanto a capacidade de liderança militar de Churchill para frear o avanço nazista.

O contexto da Blitz e a resiliência compartilhada

A década de 1940 foi um pesadelo para a Grã-Bretanha. Enquanto a Alemanha avançava pela Europa e a Grã-Bretanha sofria os bombardeios da Blitz, Churchill precisava manter-se firme: politicamente isolado, militarmente cercado e emocionalmente despedaçado.

Nesse cenário, as cartas de Clementine lembravam Churchill de que a luta tinha sentido e de que ele tinha alguém que acreditava nele quando tudo apontava para o fracasso.

A correspondência entre eles revelava uma parceria estratégica que ia além do afeto pessoal. Enquanto todos ao redor temiam contradizer o primeiro-ministro, Clementine o alertava sobre seus erros. Quando Churchill se concentrava nas decisões militares, ela o aconselhava sobre as alianças políticas necessárias no Reino Unido.

Juntos, enfrentaram a depressão de Churchill e a guerra contra Hitler. Essa parceria, pouco destacada pela história, foi essencial para a vitória dos Aliados na Europa.