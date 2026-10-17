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Salvação

Cartas da esposa o salvaram da depressão durante a guerra e tiveram papel crucial contra Hitler

Depressão profunda gerava uma batalha tão devastadora quanto a guerra

Henrique Cesaretti

17/10/2026 - 07h49
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Em 1940, Winston Churchill enfrentava uma batalha invisível tão devastadora quanto a guerra que liderava: a depressão profunda, que ele próprio chamava de "o cão negro". Enquanto a França desabava diante dos alemães e o Reino Unido se via isolado politicamente, o primeiro-ministro britânico estava à beira do colapso emocional.

A angústia física e a fadiga mental ameaçavam paralisá-lo, comprometendo decisões que a Europa inteira acompanhava com inquietação. Mas Churchill não sucumbiu — e grande parte do mérito pertence às cartas de sua esposa, Clementine. O casal se casou em 1908 e teve cinco filhos. O casamento resistiria às pressões da política britânica e aos tormentos emocionais da guerra.

Quando a distância física ou os protocolos militares os separavam, as cartas de Clementine o sustentavam durante a crise.

O poder terapêutico das cartas

Clementine Hozier Churchill não era uma figura passiva na política britânica, ela dominava vários idiomas, tinha grande inteligência e havia demonstrado resiliência em diversas ocasiões ao longo da vida. Quando a guerra ou os protocolos militares os separavam, suas cartas se tornavam o porto seguro emocional que ninguém mais conseguia oferecer ao primeiro-ministro.

As correspondências cumpriam três funções vitais, e primeiro, ofereciam suporte psicológico e funcionavam como válvula de escape diante da pressão exercida por todos ao redor de Churchill. Segundo ele, Clementine fornecia um retorno crítico que ninguém mais ousava dar: apontava os erros e momentos de fraqueza do marido com clareza, enquanto todos temiam contradizê-lo.

Terceiro, as cartas ajudavam a esclarecer a estratégia política e diplomática que ele precisava seguir, enquanto Clementine articulava alianças políticas internas e Churchill se concentrava no conflito militar.

Validação e lembrança do destino

Nas cartas, Clementine validava os medos do marido, mas também o lembrava de seu "destino histórico". Ela o instava a não ceder ao "cão negro" e devolvia-lhe a confiança perdida nas horas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial.

Entre 1940 e 1951, período documentado posteriormente em "O esplêndido e o vil", obra de Erik Larson que inclui diários e cartas do primeiro-ministro, fica evidente que a inteligência estratégica de Clementine complementou a liderança de Churchill.

Uma das correspondências mais famosas foi escrita em junho de 1940. Nela, Clementine advertiu Churchill sobre seu comportamento "áspero" e por vezes agressivo com os subordinados, que ela atribuía ao estresse extremo. Ela lembrou-lhe que, para liderar um povo, era preciso manter a calma e a grandeza.

Conforme descreve a biógrafa Sonia Purnell, o casal funcionava como uma equipe praticamente perfeita, em que a força, a independência. E a inteligência de Clementine foram tão cruciais quanto a capacidade de liderança militar de Churchill para frear o avanço nazista.

O contexto da Blitz e a resiliência compartilhada

A década de 1940 foi um pesadelo para a Grã-Bretanha. Enquanto a Alemanha avançava pela Europa e a Grã-Bretanha sofria os bombardeios da Blitz, Churchill precisava manter-se firme: politicamente isolado, militarmente cercado e emocionalmente despedaçado.

Nesse cenário, as cartas de Clementine lembravam Churchill de que a luta tinha sentido e de que ele tinha alguém que acreditava nele quando tudo apontava para o fracasso.

A correspondência entre eles revelava uma parceria estratégica que ia além do afeto pessoal. Enquanto todos ao redor temiam contradizer o primeiro-ministro, Clementine o alertava sobre seus erros. Quando Churchill se concentrava nas decisões militares, ela o aconselhava sobre as alianças políticas necessárias no Reino Unido.

Juntos, enfrentaram a depressão de Churchill e a guerra contra Hitler. Essa parceria, pouco destacada pela história, foi essencial para a vitória dos Aliados na Europa.

Oportunidade

Chile procura voluntários para viver em meio à floresta com acomodação em troca de 20 horas semanais

O programa é anunciado na plataforma Worldpackers.

17/10/2026 09h02

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Foto: Silvia Cárcamo/Pexels

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Um projeto de voluntariado em Maullín, no sul do Chile, convida viajantes a participar de trabalhos em agricultura, jardinagem e construção sustentável. Em troca, oferece hospedagem gratuita em pequenas cabanas cercadas de floresta, uma refeição ao meio-dia todos os dias e dois dias de folga por semana.

O programa é anunciado na plataforma Worldpackers e oferece um intercâmbio para quem quer conhecer a vida em um ambiente natural, desenvolver novas habilidades e colaborar com a manutenção do espaço. Quem se inscreve trabalha 20 horas por semana no cultivo de framboesas, no cuidado dos jardins e em melhorias nas instalações.

Tarefas disponíveis no programa

As atividades variam conforme a estação e as necessidades do lugar. No verão, a colheita de framboesas é uma das principais ações. Fora desse período, o foco se volta para o cuidado do terreno e o preparo dos espaços.

As atividades incluem colheita e outras tarefas agrícolas, plantio e jardinagem, limpeza de áreas verdes, manutenção de trilhas e espaços compartilhados, bioconstrução com materiais reciclados e pintura de diferentes setores.

Um dos projetos envolve a construção de um espaço para oficinas e eventos comunitários com garrafas de vidro reaproveitadas. Os responsáveis pelo programa valorizam a experiência em técnicas de bioconstrução, mas ela não é obrigatória para começar.

Quem pode se candidatar

Interessados devem ter entre 20 e 60 anos e podem se inscrever como indivíduo, casal ou dupla de amigos. É necessário ter inglês em nível intermediário ou pelo menos conhecimentos básicos de espanhol para facilitar a conversa com a equipe.

Os candidatos devem demonstrar interesse por natureza, agricultura e práticas sustentáveis, além de estar preparados para trabalhos físicos ao ar livre e respeitar as regras de convivência do lugar.

Quem nunca trabalhou com bioconstrução não fica de fora: o programa aceita pessoas que queiram aprender essas técnicas durante sua participação. O que realmente importa é a disposição para colaborar e o respeito pelas normas estabelecidas.

Como se inscrever

A inscrição é feita pela plataforma Worldpackers, e o processo começa com a criação de uma conta e o preenchimento do perfil com informações sobre experiência anterior, interesses e habilidades. Depois, o candidato deve buscar a oportunidade em Maullín, verificar as tarefas, as condições de alojamento e as regras da comunidade e enviar uma solicitação com uma carta de apresentação.

O responsável pelo programa responde após analisar a solicitação. Antes de organizar a viagem, o candidato deve consultar a disponibilidade para as datas escolhidas e confirmar as condições vigentes de hospedagem, refeições e horários de trabalho.

Preciso de experiência em construção ou agricultura para me inscrever?

Não, e o programa aceita pessoas sem experiência prévia nessas áreas. A expectativa é que o participante tenha disposição para aprender e colaborar. Os responsáveis valorizam a experiência em bioconstrução, mas quem nunca trabalhou com isso pode aprender essas técnicas durante a participação.

É necessário estar preparado para trabalhos físicos ao ar livre, respeitar as normas da comunidade e demonstrar interesse por natureza e práticas sustentáveis.

Inesperado

Homem buscava minério de ferro no Google Earth e encontrou algo nunca visto pela ciência

Círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela enquanto procurava minério de ferro

17/10/2026 07h02

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Foto: -fabio- (CC BY 2.0)

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Em julho de 2007, o geólogo Arthur Hickman vasculhava imagens de satélite da Western Australia no Google Earth em busca de depósitos de minério de ferro. Entre as colinas ásperas de Pilbara, um círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela.

A forma era, na verdade, uma cratera de impacto causada por um meteorito, com 850 pés (260 metros) de largura. Décadas de atividade mineradora nas proximidades não haviam revelado aquela formação geológica.

A estrutura ganhou o nome de cratera Hickman, em homenagem a quem a avistou primeiro. Comprovar que um meteorito de ferro havia escavado aquele terreno exigiu anos de trabalho de campo, perfurações e análises em laboratório.

Um círculo que ninguém tinha notado

Hickman trabalhava na Geological Survey of Western Australia (GSWA) e, na época, rastreava imagens em busca de depósitos de ferro formados em antigos leitos de rio. De uma altitude de 20.000 pés, ele avistou uma formação parecida com uma bolha, como um defeito na imagem, conforme relatou à Australian Geographic.

O círculo está localizado na Ophthalmia Range, a cerca de 22 milhas (36 quilômetros) a noroeste da cidade mineradora de Newman. A exploração de minério de ferro na vizinha Hamersley Range é intensa, e a própria GSWA havia mapeado a área aproximadamente duas décadas antes da descoberta, mas não havia notado a cratera.

A confirmação pelos colegas da ANU

Hickman enviou capturas de tela e coordenadas a colegas da Australian National University (ANU). O pesquisador Andrew Glikson batizou a cratera em homenagem a ele, reconhecendo tanto a descoberta quanto os 35 anos de dedicação de Hickman ao estudo da geologia de Pilbara.

A borda da cratera, parcialmente desgastada pelo tempo, se eleva até 98 pés (30 metros) acima de um fundo circular e plano. Esse formato se repete em outras crateras de impacto de pequeno porte.

Em 2008, Glikson, Hickman e um colega descreveram o local em detalhe e encontraram rochas fraturadas na borda, cortadas por veios do mineral goethita, presentes apenas dentro da área da cratera.

Um objeto de 10 metros de largura

A equipe calculou que a cratera original tinha cerca de 260 pés (80 metros) de profundidade, escavada por um objeto de aproximadamente 33 pés (10 metros) de diâmetro. O impacto teria lançado destroços a até 980 pés (300 metros) ao norte da borda.

Pela aparência, a cratera parecia relativamente recente, provavelmente datada do Pleistoceno Tardio, entre 10.000 e 100.000 anos atrás. Faltava, porém, uma prova decisiva: amostras coletadas na superfície não mostravam nenhum traço químico de material meteorítico. E a hipótese de impacto ainda dependia principalmente do formato da cratera e das rochas fraturadas.

A perfuração que trouxe a resposta

No fim de 2012, a GSWA se uniu à mineradora Atlas Iron para perfurar um poço vertical no centro do fundo da cratera. O núcleo de rocha extraído chegou a 212 pés (64,7 metros) de profundidade.

Segundo o geólogo da GSWA Peter Haines, tratou-se da primeira perfuração científica de uma cratera de impacto simples desse tamanho já realizada na Austrália, conforme apresentado em um seminário da Curtin University. A broca atravessou quase 165 pés (50 metros) de sedimento acumulado dentro da cratera ao longo do tempo.

Abaixo dessa camada havia cerca de 20 pés (6 metros) de brecha de impacto — uma mistura de rocha esmagada e parcialmente derretida — antes de a broca alcançar a rocha original. Foi exatamente ali que surgiu a evidência que faltava havia anos.

O rastro químico do meteorito

A camada de brecha revelou níveis de níquel de até 2.381 partes por milhão, muito acima das menos de 3 partes por milhão encontradas na rocha ao redor. A mesma camada também apresentava concentração elevada de irídio, elemento raro na crosta terrestre e comum em meteoritos de ferro.

Em 2018, o primeiro meteorito metálico fresco associado à cratera foi identificado. Classificado como meteorito de ferro do grupo IAB, recebeu o nome Hickman em homenagem ao seu descobridor.

Pesquisadores da Curtin University e da GSWA apresentaram novos resultados em janeiro de 2025 na reunião anual da Meteoritical Society. Estudaram vidro formado pelo impacto, extremamente poroso e similar a pedra-pomes, contendo pequenas esferas de ferro-níquel e níveis elevados de ferro, níquel, cobalto e elementos do grupo da platina.

Uma esfera com apenas 20 micrômetros de diâmetro continha 33% de níquel. Os pesquisadores concluíram que esse material, junto aos resultados anteriores de perfuração, fornece evidência diagnóstica inequívoca da origem de impacto meteorítico para a cratera Hickman.

A combinação química confirmou a origem meteorítica da cratera Hickman. Hickman a descobriu ao notar uma forma estranha na tela de um computador. A pesquisa original foi publicada no Australian Journal of Earth Sciences. A busca por minério de ferro acabou revelando um capítulo até então desconhecido da história geológica de Pilbara.

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