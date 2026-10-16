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Estados Unidos

EUA decidem afundar navio de passageiros e surpreende a todos com essa medida

O afundamento está previsto para novembro.

João V. Valença

16/10/2026 - 18h15
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Autoridades do condado de Okaloosa, na Flórida, planejam afundar o SS United States nas águas do Golfo do México, próximo a Destin-Fort Walton Beach, dando à embarcação o destino de recife artificial. O afundamento está previsto para novembro.

Antes reconhecida como a embarcação mais rápida e segura do país, ela trocará o papel de atração histórica parada no cais por uma nova função: servir de morada para peixes e destino de mergulhadores.

Com a medida, o navio escapa do destino de ser desmontado como sucata e ganha outro propósito, preservando de certa forma um ícone da engenharia naval americana. Antes de o plano seguir adiante, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e o Corpo de Engenheiros do Exército americano ainda precisam liberar as autorizações necessárias, fator que pode mudar as datas estipuladas.

Um recorde que atravessou décadas

Em 1952, a embarcação saiu de Nova York rumo à Europa e cravou um recorde de velocidade na travessia do Atlântico. A marca consolidou seu prestígio entre os navios de passageiros da época. William Francis Gibbs assinou o projeto e apostou no alumínio como material principal, solução que deixou a estrutura mais leve sem comprometer sua resistência.

Recursos do governo americano ajudaram a bancar a construção porque o país via potencial militar no transatlântico durante a Guerra Fria. Com mais de 300 metros de comprimento, o casco abrigava um sistema de propulsão avançado para o período, o que tornou a embarcação referência da indústria naval dos Estados Unidos.

Segurança além da exigência legal

Equipamentos de proteção acima do exigido por lei deram ao SS United States fama de embarcação confiável. Presidentes como Harry Truman, Dwight Eisenhower e John F, e kennedy cruzaram o Atlântico a bordo, assim como Bill Clinton, antes de assumir a Presidência.

Os 24 botes salva-vidas chamavam atenção porque, juntos, comportavam mais pessoas do que o limite de passageiros permitido pela operadora. Essa margem de segurança reforçou a reputação da embarcação como uma das mais seguras de sua geração.

Do glamour ao abandono

A SS United States Conservancy, entidade voltada à preservação da história do navio, descreve a estrutura como um marco do design marítimo do século passado. A entidade também relaciona a embarcação ao charme da antiga Hollywood e à retomada do orgulho nacional depois da Segunda Guerra Mundial.

O avanço dos voos comerciais reduziu a demanda por travessias transatlânticas e levou o setor à decadência. Tentativas de reposicionar o transatlântico no mercado de cruzeiros fracassaram, e as atividades da embarcação foram encerradas em 1969, mesmo com subsídios do governo.

De ameaça de demolição a Recife artificial

Depois do encerramento, diferentes donos tentaram criar novos usos comerciais para o navio, mas os projetos fracassaram por falta de dinheiro. A estrutura chegou perto de ser desmontada e vendida em peças como sucata, até que o condado de Okaloosa comprou a embarcação para convertê-la em recife.

A ideia é impulsionar a vida marinha na região e criar um novo ponto de interesse para pescadores e mergulhadores. Nos últimos meses, o transatlântico passou por procedimentos de preparação para o afundamento controlado. Um caso parecido já existe no Golfo do México: em 2006, o USS Oriskany foi afundado com o mesmo propósito.

Caso tudo saia como previsto, o SS United States passará a ser maior que o antigo porta-aviões, tornando-se a maior peça entre os recifes artificiais montados na região.

O que muda na prática para a região de Destin-Fort Walton Beach

Com o navio no fundo do mar, a região ganha um novo ponto de interesse para mergulhadores. E pescadores, além de oportunidades de turismo e lazer ligadas à exploração responsável do ambiente marinho.

Para a comunidade local, o projeto pode estimular o desenvolvimento econômico por meio do atrativo turístico e contribuir para proteger e fortalecer a vida marinha do Golfo do México.

Na prática, o projeto evita que o navio vire sucata abandonada em terra e cria um recife para a vida marinha. A embarcação deixa de ser um custo de manutenção e passa a contribuir para o ecossistema e a economia local por meio do turismo de mergulho e pesca.

Reflexão

Kafka deixou uma reflexão sobre a rotina: "Quem vê beleza no cotidiano não deixa a alma envelhecer"

A ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

16/10/2026 17h00

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Uma frase atribuída a Franz Kafka associa a atenção às pequenas coisas do dia a dia a uma forma de resistir ao envelhecimento por dentro. O registro não vem de um livro publicado pelo autor, mas das memórias de Gustav Janouch, reunidas na obra "Conversações com Kafka".

A origem da frase define seu peso: trata-se de uma lembrança registrada por outra pessoa, não de um trecho que Kafka escreveu e assinou. Ainda assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o escritor explorou em sua obra literária.

Nascido em Praga em 1883, Kafka construiu uma obra marcada por burocracia, culpa e estranhamento diante do mundo. Filho de uma família judaica, viveu dividido entre expectativas domésticas, uma rotina profissional cansativa e a escrita que fazia nas horas vagas.

O olhar que escapa da pressa diária

Uma avenida que se percorre todos os dias pode parecer repetida até que um detalhe de luz ou um gesto inesperado muda sua aparência. Kafka retratou universos sufocantes, movidos por culpa e obrigação, mas sua escrita guarda um cuidado incomum com detalhes mínimos.

Esse cuidado aparece em gestos quase invisíveis e em fissuras que a rotina costuma esconder. Perceber luzes, gestos e silêncios preserva a curiosidade quando a vida se reduz a pressa e obrigação. É essa reflexão que a frase registrada nas memórias de Janouch coloca no centro.

Envelhecer sem perder o encanto

O sentido da frase conversa com boa parte da obra de Kafka, mesmo sem aparecer em nenhum de seus textos originais. Envelhecer, nessa leitura, não é apenas somar anos de vida, e sim perder aos poucos a capacidade de se surpreender com o que está à vista.

A rotina transforma tudo em hábito, obrigação ou simples cálculo, e a pessoa segue ativa por fora enquanto acumula um cansaço mais antigo por dentro. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é, segundo essa reflexão, um modo de manter viva a curiosidade diante do mundo.

A obra de Kafka segue influenciando leituras sobre a vida contemporânea quase um século e meio depois de seu nascimento. Em Praga, o Franz Kafka Museum mantém viva a memória do escritor na mesma cidade onde ele caminhava e observava o que a multidão deixava de ver.

Como a atenção aos detalhes funciona como antídoto contra o envelhecimento interior

Quando alguém percebe um detalhe — uma mudança de luz, um gesto que passa despercebido, um silêncio inesperado — o cérebro sai do automatismo. A rotina transforma tudo em hábito: seguir o mesmo caminho, ver as mesmas pessoas e fazer as mesmas coisas sem realmente "ver". Quando algo captura a atenção, a pessoa volta a estar presente.

Kafka explorou essa diferença em sua escrita. Seus personagens vivem presos em mundos opressivos, mas sua prosa preserva uma atenção rara aos detalhes mínimos e às fissuras que revelam brechas no sistema. Notar o que a multidão deixa de lado mantém viva a curiosidade.

Sem essa capacidade, a pessoa continua funcionando por fora enquanto acumula por dentro uma espécie de cansaço antigo, como se envelhecesse sem somar anos de vida.

O que significa viver com essa atenção na prática

Se envelhecer não é apenas somar anos, mas perder a capacidade de se admirar, preservar a juventude exige mudar o modo de observar o que já se conhece. Uma avenida percorrida todos os dias pode parecer repetida até que seja observada de fato e um detalhe de luz mude sua aparência. Esse olhar transforma a experiência comum em algo vivo.

Na prática, significa resistir à pressão de reduzir tudo a pressa e obrigação. Quando tudo vira cálculo ou hábito, mesmo quem está ativo por fora pode sentir por dentro um cansaço que envelhece. Reconhecer luzes, gestos e silêncios que passariam despercebidos é um modo concreto de manter a curiosidade diante do mundo — não como fuga da rotina.

Mas como uma forma de estar realmente presente nela.

A frase atribuída a Kafka realmente é dele?

Não. A reflexão sobre atenção às pequenas coisas aparece em "Conversações com Kafka", um livro de Gustav Janouch que registra encontros e lembranças associadas ao escritor. Isso significa que é uma frase atribuída em contexto memorialístico, não um trecho que Kafka escreveu e publicou.

Mesmo assim, a ideia dialoga diretamente com os temas que o próprio Kafka explorou ao longo de sua obra literária — a burocracia sufocante. A culpa e o estranhamento diante do mundo guardam sempre uma atenção cuidadosa aos detalhes mínimos e às fissuras invisíveis da vida comum.

Tecnologia

Parece Transformers, mas é real: robô gigante chinês de 4 metros promete esmagar mais de 500 kg

O robô foi apresentado durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026.

16/10/2026 16h28

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Foto: Reprodução

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A China apresentou o Neo1, um robô humanoide gigante com quase quatro metros de altura, capaz de manipular cargas superiores a 500 quilos. Desenvolvido pela NeodraDynamics Robotics, o equipamento combina tecnologia hidráulica e motores elétricos para realizar trabalhos industriais que exigem muita força.

O robô foi apresentado ao lado da JD Industrial durante a Feria Internacional de la Industria de China 2026. O Neo1 se destaca pelos 41 graus de liberdade, que permitem executar movimentos complexos. Dessas articulações, 39 funcionam por meio de pequenos atuadores hidráulicos digitais, enquanto as outras duas utilizam sistemas elétricos localizados nos antebraços.

Força e precisão em um mesmo equipamento

Cada atuador pesa aproximadamente um quilo e consegue gerar uma força contínua de várias toneladas, segundo a NeodraDynamics. Juntos, os dois braços suportam até 500 quilogramas para executar tarefas industriais pesadas além da capacidade de um operário humano.

Além da força, o Neo1 repete posições com precisão de aproximadamente 0,005 milímetros. Esse nível de precisão é voltado a tarefas de montagem industrial em que erros milimétricos não são aceitáveis.

A estrutura híbrida combina a potência dos sistemas hidráulicos com o controle preciso dos motores elétricos. A solução permite trabalhar com componentes pesados sem abrir mão de movimentos exatos.

Aplicações que vão da mineração aos desastres

Entre as possíveis aplicações do robô estão a mineração, o transporte de mercadorias em portos, a manutenção submarina e o trabalho em instalações nucleares. O Neo1 também poderia atuar em zonas de desastre para remover escombros ou realizar operações perigosas nas quais a exposição humana representa risco inaceitável.

A NeodraDynamics ainda precisa demonstrar o rendimento da máquina em condições reais e durante períodos prolongados de operação. Por enquanto, o Neo1 representa uma aposta em uma nova geração de robôs humanoides industriais capazes de assumir tarefas exigentes ou arriscadas demais para seres humanos.

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