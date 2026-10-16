EUA decidem afundar navio de passageiros e surpreende a todos com essa medida

Autoridades do condado de Okaloosa, na Flórida, planejam afundar o SS United States nas águas do Golfo do México, próximo a Destin-Fort Walton Beach, dando à embarcação o destino de recife artificial. O afundamento está previsto para novembro.

Antes reconhecida como a embarcação mais rápida e segura do país, ela trocará o papel de atração histórica parada no cais por uma nova função: servir de morada para peixes e destino de mergulhadores.

Com a medida, o navio escapa do destino de ser desmontado como sucata e ganha outro propósito, preservando de certa forma um ícone da engenharia naval americana. Antes de o plano seguir adiante, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e o Corpo de Engenheiros do Exército americano ainda precisam liberar as autorizações necessárias, fator que pode mudar as datas estipuladas.

Um recorde que atravessou décadas

Em 1952, a embarcação saiu de Nova York rumo à Europa e cravou um recorde de velocidade na travessia do Atlântico. A marca consolidou seu prestígio entre os navios de passageiros da época. William Francis Gibbs assinou o projeto e apostou no alumínio como material principal, solução que deixou a estrutura mais leve sem comprometer sua resistência.

Recursos do governo americano ajudaram a bancar a construção porque o país via potencial militar no transatlântico durante a Guerra Fria. Com mais de 300 metros de comprimento, o casco abrigava um sistema de propulsão avançado para o período, o que tornou a embarcação referência da indústria naval dos Estados Unidos.

Segurança além da exigência legal

Equipamentos de proteção acima do exigido por lei deram ao SS United States fama de embarcação confiável. Presidentes como Harry Truman, Dwight Eisenhower e John F, e kennedy cruzaram o Atlântico a bordo, assim como Bill Clinton, antes de assumir a Presidência.

Os 24 botes salva-vidas chamavam atenção porque, juntos, comportavam mais pessoas do que o limite de passageiros permitido pela operadora. Essa margem de segurança reforçou a reputação da embarcação como uma das mais seguras de sua geração.

Do glamour ao abandono

A SS United States Conservancy, entidade voltada à preservação da história do navio, descreve a estrutura como um marco do design marítimo do século passado. A entidade também relaciona a embarcação ao charme da antiga Hollywood e à retomada do orgulho nacional depois da Segunda Guerra Mundial.

O avanço dos voos comerciais reduziu a demanda por travessias transatlânticas e levou o setor à decadência. Tentativas de reposicionar o transatlântico no mercado de cruzeiros fracassaram, e as atividades da embarcação foram encerradas em 1969, mesmo com subsídios do governo.

De ameaça de demolição a Recife artificial

Depois do encerramento, diferentes donos tentaram criar novos usos comerciais para o navio, mas os projetos fracassaram por falta de dinheiro. A estrutura chegou perto de ser desmontada e vendida em peças como sucata, até que o condado de Okaloosa comprou a embarcação para convertê-la em recife.

A ideia é impulsionar a vida marinha na região e criar um novo ponto de interesse para pescadores e mergulhadores. Nos últimos meses, o transatlântico passou por procedimentos de preparação para o afundamento controlado. Um caso parecido já existe no Golfo do México: em 2006, o USS Oriskany foi afundado com o mesmo propósito.

Caso tudo saia como previsto, o SS United States passará a ser maior que o antigo porta-aviões, tornando-se a maior peça entre os recifes artificiais montados na região.

O que muda na prática para a região de Destin-Fort Walton Beach

Com o navio no fundo do mar, a região ganha um novo ponto de interesse para mergulhadores. E pescadores, além de oportunidades de turismo e lazer ligadas à exploração responsável do ambiente marinho.

Para a comunidade local, o projeto pode estimular o desenvolvimento econômico por meio do atrativo turístico e contribuir para proteger e fortalecer a vida marinha do Golfo do México.

Na prática, o projeto evita que o navio vire sucata abandonada em terra e cria um recife para a vida marinha. A embarcação deixa de ser um custo de manutenção e passa a contribuir para o ecossistema e a economia local por meio do turismo de mergulho e pesca.