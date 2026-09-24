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Dicas para a saúde

Chá ajuda na concentração, mas 10 minutos de corrida devagar podem ser ainda melhores

Resultados aparecem quase imediatamente.

João V. Valença

24/09/2026 - 15h39
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Dez minutos de corrida devagar potencializam a clareza mental tanto quanto bebidas que melhoram o foco, e os resultados aparecem quase imediatamente no cérebro. Um estudo da Universidade de Tsukuba, no Japão, revelou que mesmo um ritmo pouco acima da caminhada ativa regiões cerebrais ligadas ao pensamento rápido e melhora o humor.

A pesquisa envolveu 24 pessoas saudáveis com idade média de vinte anos, que correram em esteira por dez minutos a velocidades entre três e seis quilômetros por hora. Pesquisadores mediram a atividade no córtex pré-frontal — área associada às funções executivas, às emoções e ao comportamento — por meio do monitoramento de mudanças no fluxo sanguíneo rico em oxigênio.

Como a corrida leve muda o desempenho cerebral

Após apenas dez minutos de exercício, a atividade cerebral aumentou nas regiões pré-frontais e os participantes apresentaram tempo de reação mais rápido em testes de atenção seletiva. O efeito Stroop, um teste que mede a capacidade de ignorar informações conflitantes, mostrou melhorias significativas — os voluntários nomearam cores com mais velocidade após o exercício leve.

Os participantes também relataram se sentir mais felizes. Segundo os autores do estudo, isso pode estar relacionado aos movimentos da cabeça durante a corrida, que parecem estar associados a melhorias no humor. Embora pesquisas anteriores já tivessem demonstrado os benefícios cognitivos do exercício de intensidade moderada, o novo trabalho sugere que ganhos semelhantes ocorrem em ritmos muito mais acessíveis.

O chá oferece uma vantagem diferente para a concentração

Enquanto a corrida leve potencializa a agilidade mental, o chá fornece cafeína acompanhada de um ingrediente que o café não contém: a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido presente naturalmente em chás verde e preto, derivados da planta Camellia sinensis, e altera a forma como o corpo processa o estímulo da cafeína.

A cafeína funciona bloqueando a adenosina, substância que se acumula ao longo do dia e está relacionada ao cansaço. No café, a ação é isolada e intensa — uma xícara média contém entre 65 e 120 miligramas de cafeína, enquanto um expresso duplo pode ter entre 60 e 100 miligramas.

No chá, as concentrações variam, e um estudo com vinte produtos comerciais encontrou valores entre 14 e 61 miligramas por porção.

Por que o chá não deixa tão agitado quanto o café

Quando consumida com cafeína, a L-teanina parece influenciar a atenção e promover um estado de alerta com menor sensação de tensão.

Um estudo de 2010 avaliou 44 adultos jovens e observou que a combinação de cafeína com L-teanina melhorou medidas de atenção e estado de alerta em comparação ao placebo. As doses utilizadas no experimento, porém, eram maiores do que as encontradas normalmente em uma única xícara de chá.

Essa diferença ajuda a explicar por que o café deixa muitas pessoas agitadas, com tremores, palpitações ou dificuldade para dormir, enquanto o chá oferece disposição sem efeitos colaterais da mesma intensidade. A resposta varia de uma pessoa para outra, e quem é mais sensível à cafeína tende a notar as diferenças com mais facilidade.

Para quem busca melhorar a concentração, a escolha depende do tipo de estímulo desejado: a corrida leve oferece ganhos rápidos. E duradouros em processamento cerebral, enquanto o chá fornece um suporte químico mais suave e prolongado ao longo do dia.

Afastamento militar

Decisão é tomada e mais de 70 mil policiais e bombeiros são afastados no Brasil

Dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

24/09/2026 16h50

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index (5) Foto: RDNE Stock project/Pexels

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Um total de 70,4 mil profissionais das forças de segurança pública foram afastados das funções em 2024 por transtornos mentais diagnosticados, segundo dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O órgão reuniu as informações no Painel Qualidade de Vida no Trabalho, que reúne números de 135 instituições nos 26 estados e no Distrito Federal.

Cada afastamento contabilizado foi respaldado por laudo de psicólogo ou psiquiatra. E classificado na categoria F da Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde, que abrange transtornos mentais e de comportamento.

Bombeiros lideram os afastamentos

Os Corpos de Bombeiros Militares registraram o maior número de casos, com 38.761 licenças com diagnóstico formal. Sargentos de diferentes patentes somaram a maior parte das ausências: 12.295 entre 1º sargentos, 8.481 entre 2º sargentos e 5.504 entre 3º sargentos.

As Polícias Militares aparecem em seguida, com 28.449 licenças registradas com código da CID-10, além de 1.472 afastamentos por receita médica sem detalhamento, protegidos por sigilo. Soldados formam o grupo mais afetado dentro da corporação, com 16.963 casos isolados.

Já nas Polícias Civis, 3.276 afastamentos tiveram diagnóstico confirmado, e os Agentes de polícia concentraram 2.660 deles, à frente de escrivães (444) e delegados (343).

Suporte psicológico chega tarde

O painel expõe uma falha recorrente: o apoio psicológico geralmente chega depois que o profissional já está esgotado, sem acompanhamento constante para evitar o agravamento do quadro.

Nas Polícias Militares, 22 Unidades Federativas oferecem suporte de psicologia e psiquiatria, mas apenas oito proporcionam avaliação psicológica periódica e 19 não realizam acompanhamento de rotina.

O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, informou ao CNN Brasil que a coleta desses dados ainda enfrenta obstáculos ligados ao sigilo médico dos servidores. Ele disse que a intenção é transformar esse mapeamento em obrigação anual.

Com aperfeiçoamentos sucessivos na metodologia, e que o mais importante é que estão olhando para a saúde mental dos profissionais da segurança pública.

O pequeno cientista

Menino japonês de 10 anos surpreende cientistas com estudo complexo sobre a memória das borboletas

Será que uma borboleta guarda lembranças de quando ainda era lagarta?

24/09/2026 16h21

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menino pesquisa borboletas congresso cientifico2

menino pesquisa borboletas congresso cientifico2 Jo Nagai. Foto: Divulgação

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Aos 10 anos, o japonês Jo Nagai se debruçou sobre uma pergunta pouco comum para sua idade: será que uma borboleta guarda lembranças de quando ainda era lagarta? O interesse antigo do garoto por insetos resultou em um estudo que acabou repercutindo entre pesquisadores e viralizando na internet. O caso mostra como a observação atenta do cotidiano pode gerar perguntas científicas relevantes.

Jo estuda na Escola Primária Ibuki East, na cidade japonesa de Kobe, e é vinculado à Fundação Filantrópica Son Masayoshi, entidade voltada ao apoio de jovens com talentos fora do comum. Faz tempo que ele acompanha e anota como diferentes espécies de insetos se comportam. Esse trabalho o levou à pergunta central da pesquisa: a memória consegue atravessar a transformação de uma lagarta em borboleta?

Como o experimento começou

Ao criar borboletas-cauda-de-andorinha asiáticas em casa. Jo fez uma observação que o intrigou: os espécimes que alimentava e cuidava pareciam retornar à sua mão quando soltos, enquanto os capturados na natureza voavam para longe. A diferença o levou a formular uma hipótese: talvez os insetos carregassem alguma forma de memória do período em que eram larvas.

Ao longo de vários anos, ele acompanhou o comportamento dos insetos e montou experimentos próprios; em um deles, submeteu lagartas ao cheiro de lavanda ao mesmo tempo em que usava um aparelho de massagem para gerar uma leve vibração sobre elas. Depois da metamorfose, colocou as borboletas em um labirinto tubular em forma de Y para observar como reagiam ao mesmo cheiro de lavanda.

Resultados que desafiam expectativas

Aproximadamente 70% das borboletas adultas evitaram o aroma de lavanda, indicando que retiveram memórias do estágio larval. Se confirmado por pesquisas independentes, esse achado desafiaria a compreensão atual de que o sistema nervoso dos insetos é completamente reconstruído na fase de pupa, apagando toda memória anterior.

O estudo também analisou as gerações subsequentes, e descendentes e até netos das borboletas condicionadas mostraram maior tendência a evitar lavanda, embora nunca tivessem recebido o mesmo treinamento. Jo sugeriu que a herança epigenética transgeracional — mecanismo pelo qual experiências ambientais influenciam gerações futuras sem modificar a sequência do DNA — poderia explicar o fenômeno.

Reconhecimento científico e próximos passos

Jo apresentou a pesquisa em encontros científicos, inclusive no Congresso Internacional de Entomologia de Kobe, onde profissionais conheceram os resultados. O trabalho, de 33 páginas, e as apresentações para cientistas foram amplamente compartilhados em plataformas digitais. Ainda não publicado em revista científica com revisão de pares, o estudo gerou debate na comunidade especializada sobre os métodos utilizados.

Parte do público criticou o recurso a estímulos desagradáveis nas lagartas durante os testes. Já outra parte defendeu que a intenção era apenas provocar reações defensivas naturais dos animais, sem a intenção de causar dano a eles.

Cientistas reconhecem a contribuição de um pesquisador tão jovem, mas concordam que outras equipes precisam replicar os experimentos para confirmar os achados. O trabalho mostra que grandes perguntas científicas podem surgir da observação cuidadosa do cotidiano, independentemente da idade de quem as formula.

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