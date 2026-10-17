Chile procura voluntários para viver em meio à floresta com acomodação em troca de 20 horas semanais - Foto: Silvia Cárcamo/Pexels

Um projeto de voluntariado em Maullín, no sul do Chile, convida viajantes a participar de trabalhos em agricultura, jardinagem e construção sustentável. Em troca, oferece hospedagem gratuita em pequenas cabanas cercadas de floresta, uma refeição ao meio-dia todos os dias e dois dias de folga por semana.

O programa é anunciado na plataforma Worldpackers e oferece um intercâmbio para quem quer conhecer a vida em um ambiente natural, desenvolver novas habilidades e colaborar com a manutenção do espaço. Quem se inscreve trabalha 20 horas por semana no cultivo de framboesas, no cuidado dos jardins e em melhorias nas instalações.

Tarefas disponíveis no programa

As atividades variam conforme a estação e as necessidades do lugar. No verão, a colheita de framboesas é uma das principais ações. Fora desse período, o foco se volta para o cuidado do terreno e o preparo dos espaços.

As atividades incluem colheita e outras tarefas agrícolas, plantio e jardinagem, limpeza de áreas verdes, manutenção de trilhas e espaços compartilhados, bioconstrução com materiais reciclados e pintura de diferentes setores.

Um dos projetos envolve a construção de um espaço para oficinas e eventos comunitários com garrafas de vidro reaproveitadas. Os responsáveis pelo programa valorizam a experiência em técnicas de bioconstrução, mas ela não é obrigatória para começar.

Quem pode se candidatar

Interessados devem ter entre 20 e 60 anos e podem se inscrever como indivíduo, casal ou dupla de amigos. É necessário ter inglês em nível intermediário ou pelo menos conhecimentos básicos de espanhol para facilitar a conversa com a equipe.

Os candidatos devem demonstrar interesse por natureza, agricultura e práticas sustentáveis, além de estar preparados para trabalhos físicos ao ar livre e respeitar as regras de convivência do lugar.

Quem nunca trabalhou com bioconstrução não fica de fora: o programa aceita pessoas que queiram aprender essas técnicas durante sua participação. O que realmente importa é a disposição para colaborar e o respeito pelas normas estabelecidas.

Como se inscrever

A inscrição é feita pela plataforma Worldpackers, e o processo começa com a criação de uma conta e o preenchimento do perfil com informações sobre experiência anterior, interesses e habilidades. Depois, o candidato deve buscar a oportunidade em Maullín, verificar as tarefas, as condições de alojamento e as regras da comunidade e enviar uma solicitação com uma carta de apresentação.

O responsável pelo programa responde após analisar a solicitação. Antes de organizar a viagem, o candidato deve consultar a disponibilidade para as datas escolhidas e confirmar as condições vigentes de hospedagem, refeições e horários de trabalho.

Preciso de experiência em construção ou agricultura para me inscrever?

Não, e o programa aceita pessoas sem experiência prévia nessas áreas. A expectativa é que o participante tenha disposição para aprender e colaborar. Os responsáveis valorizam a experiência em bioconstrução, mas quem nunca trabalhou com isso pode aprender essas técnicas durante a participação.

É necessário estar preparado para trabalhos físicos ao ar livre, respeitar as normas da comunidade e demonstrar interesse por natureza e práticas sustentáveis.