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Cidade onde há mais cães do que crianças quer criar imposto para quem tem cachorro

Prefeito sugeriu que donos de pets façam uma contribuição voluntária.

João V. Valença

17/10/2026 - 10h05
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Um município da Lombardia, na Itália, tem quase três cães para cada criança — e decidiu transformar esse desequilíbrio em debate público. Em San Giorgio su Legnano, uma localidade de 6.800 habitantes, vivem cerca de 280 crianças contra aproximadamente 850 cachorros registrados.

Diante desse contraste, o prefeito Claudio Ruggeri sugeriu que donos de pets façam uma contribuição voluntária de 20 euros para ajudar a bancar serviços voltados à infância. A proposta surgiu num país que enfrenta queda sustentada na taxa de natalidade, cenário que pressiona prefeituras a buscar alternativas de arrecadação para sustentar escolas e creches.

Contribuição voluntária, não imposto formal

Apesar de ter circulado como "imposto aos cães" em veículos locais, o próprio prefeito fez questão de esclarecer que não existe obrigação nem cobrança oficial prevista. A ideia é apelar ao senso comunitário dos moradores e juntar recursos que aliviem gastos hoje concentrados nas famílias com filhos pequenos.

O texto com a proposta foi publicado no boletim da prefeitura e trouxe uma frase que provocou reação imediata: segundo Ruggeri, um labrador não vai pagar a aposentadoria de ninguém. A frase buscava chamar atenção para o envelhecimento populacional e suas possíveis consequências econômicas adiante.

De onde veio a ideia da taxa

A proposta nasceu de um problema prático enfrentado pela gestão municipal. No último ano, a prefeitura precisou elevar de 6 para 7 euros o valor dos vales de merenda escolar para cobrir os custos do serviço. Aumento que pesou no orçamento de diversos lares ao longo dos meses.

Pai de três filhos e dono de dois gatos, aos 58 anos o prefeito afirma ter percebido de perto as dificuldades enfrentadas por quem cria crianças na região. Foi esse contato direto que o levou a pensar em pedir colaboração aos donos de animais de estimação.

Quanto a arrecadação poderia render

A conta é simples: se cada um dos 850 cães do município tiver seu dono contribuindo com 20 euros, o total arrecadado giraria em torno de 17.000 euros. Não é valor suficiente para resolver sozinho a crise demográfica italiana, mas pode representar um alívio real para quem mais precisa.

Entre os destinos possíveis para esse dinheiro, o gestor citou o reforço de benefícios ligados ao indicador ISEE, usado na Itália para medir a renda das famílias. Além da redução no preço da merenda escolar para quem tem menor poder aquisitivo.

O debate, segundo o prefeito, não busca opor quem tem filhos a quem prefere a companhia de animais. A proposta tenta abrir uma conversa sobre como repartir recursos da comunidade num momento em que nascem cada vez menos bebês e os custos de criar uma criança continuam subindo.

Como a contribuição dos donos de pets aliviaria as famílias com filhos

A mecânica é direta: se os 850 donos de cães do município contribuíssem 20 euros cada um, seriam arrecadados cerca de 17 mil euros. Esse dinheiro não resolveria sozinho a crise demográfica, mas poderia ser aplicado de duas formas específicas. A primeira é reforçar benefícios ligados ao ISEE, o indicador usado na Itália para medir a renda das famílias — basicamente, quem tem menos dinheiro receberia mais ajuda. A segunda é reduzir o preço da meranda escolar para quem tem menor poder aquisitivo, aliviando um custo que, conforme mencionado no artigo, já foi aumentado de 6 para 7 euros e representa uma carga acumulada importante ao longo do ano.

Salvação

Cartas da esposa o salvaram da depressão durante a guerra e tiveram papel crucial contra Hitler

Depressão profunda gerava uma batalha tão devastadora quanto a guerra

17/10/2026 07h49

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Foto: Anna Tarazevich/Pexels

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Em 1940, Winston Churchill enfrentava uma batalha invisível tão devastadora quanto a guerra que liderava: a depressão profunda, que ele próprio chamava de "o cão negro". Enquanto a França desabava diante dos alemães e o Reino Unido se via isolado politicamente, o primeiro-ministro britânico estava à beira do colapso emocional.

A angústia física e a fadiga mental ameaçavam paralisá-lo, comprometendo decisões que a Europa inteira acompanhava com inquietação. Mas Churchill não sucumbiu — e grande parte do mérito pertence às cartas de sua esposa, Clementine. O casal se casou em 1908 e teve cinco filhos. O casamento resistiria às pressões da política britânica e aos tormentos emocionais da guerra.

Quando a distância física ou os protocolos militares os separavam, as cartas de Clementine o sustentavam durante a crise.

O poder terapêutico das cartas

Clementine Hozier Churchill não era uma figura passiva na política britânica, ela dominava vários idiomas, tinha grande inteligência e havia demonstrado resiliência em diversas ocasiões ao longo da vida. Quando a guerra ou os protocolos militares os separavam, suas cartas se tornavam o porto seguro emocional que ninguém mais conseguia oferecer ao primeiro-ministro.

As correspondências cumpriam três funções vitais, e primeiro, ofereciam suporte psicológico e funcionavam como válvula de escape diante da pressão exercida por todos ao redor de Churchill. Segundo ele, Clementine fornecia um retorno crítico que ninguém mais ousava dar: apontava os erros e momentos de fraqueza do marido com clareza, enquanto todos temiam contradizê-lo.

Terceiro, as cartas ajudavam a esclarecer a estratégia política e diplomática que ele precisava seguir, enquanto Clementine articulava alianças políticas internas e Churchill se concentrava no conflito militar.

Validação e lembrança do destino

Nas cartas, Clementine validava os medos do marido, mas também o lembrava de seu "destino histórico". Ela o instava a não ceder ao "cão negro" e devolvia-lhe a confiança perdida nas horas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial.

Entre 1940 e 1951, período documentado posteriormente em "O esplêndido e o vil", obra de Erik Larson que inclui diários e cartas do primeiro-ministro, fica evidente que a inteligência estratégica de Clementine complementou a liderança de Churchill.

Uma das correspondências mais famosas foi escrita em junho de 1940. Nela, Clementine advertiu Churchill sobre seu comportamento "áspero" e por vezes agressivo com os subordinados, que ela atribuía ao estresse extremo. Ela lembrou-lhe que, para liderar um povo, era preciso manter a calma e a grandeza.

Conforme descreve a biógrafa Sonia Purnell, o casal funcionava como uma equipe praticamente perfeita, em que a força, a independência. E a inteligência de Clementine foram tão cruciais quanto a capacidade de liderança militar de Churchill para frear o avanço nazista.

O contexto da Blitz e a resiliência compartilhada

A década de 1940 foi um pesadelo para a Grã-Bretanha. Enquanto a Alemanha avançava pela Europa e a Grã-Bretanha sofria os bombardeios da Blitz, Churchill precisava manter-se firme: politicamente isolado, militarmente cercado e emocionalmente despedaçado.

Nesse cenário, as cartas de Clementine lembravam Churchill de que a luta tinha sentido e de que ele tinha alguém que acreditava nele quando tudo apontava para o fracasso.

A correspondência entre eles revelava uma parceria estratégica que ia além do afeto pessoal. Enquanto todos ao redor temiam contradizer o primeiro-ministro, Clementine o alertava sobre seus erros. Quando Churchill se concentrava nas decisões militares, ela o aconselhava sobre as alianças políticas necessárias no Reino Unido.

Juntos, enfrentaram a depressão de Churchill e a guerra contra Hitler. Essa parceria, pouco destacada pela história, foi essencial para a vitória dos Aliados na Europa.

Inesperado

Homem buscava minério de ferro no Google Earth e encontrou algo nunca visto pela ciência

Círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela enquanto procurava minério de ferro

17/10/2026 07h02

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Foto: -fabio- (CC BY 2.0)

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Em julho de 2007, o geólogo Arthur Hickman vasculhava imagens de satélite da Western Australia no Google Earth em busca de depósitos de minério de ferro. Entre as colinas ásperas de Pilbara, um círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela.

A forma era, na verdade, uma cratera de impacto causada por um meteorito, com 850 pés (260 metros) de largura. Décadas de atividade mineradora nas proximidades não haviam revelado aquela formação geológica.

A estrutura ganhou o nome de cratera Hickman, em homenagem a quem a avistou primeiro. Comprovar que um meteorito de ferro havia escavado aquele terreno exigiu anos de trabalho de campo, perfurações e análises em laboratório.

Um círculo que ninguém tinha notado

Hickman trabalhava na Geological Survey of Western Australia (GSWA) e, na época, rastreava imagens em busca de depósitos de ferro formados em antigos leitos de rio. De uma altitude de 20.000 pés, ele avistou uma formação parecida com uma bolha, como um defeito na imagem, conforme relatou à Australian Geographic.

O círculo está localizado na Ophthalmia Range, a cerca de 22 milhas (36 quilômetros) a noroeste da cidade mineradora de Newman. A exploração de minério de ferro na vizinha Hamersley Range é intensa, e a própria GSWA havia mapeado a área aproximadamente duas décadas antes da descoberta, mas não havia notado a cratera.

A confirmação pelos colegas da ANU

Hickman enviou capturas de tela e coordenadas a colegas da Australian National University (ANU). O pesquisador Andrew Glikson batizou a cratera em homenagem a ele, reconhecendo tanto a descoberta quanto os 35 anos de dedicação de Hickman ao estudo da geologia de Pilbara.

A borda da cratera, parcialmente desgastada pelo tempo, se eleva até 98 pés (30 metros) acima de um fundo circular e plano. Esse formato se repete em outras crateras de impacto de pequeno porte.

Em 2008, Glikson, Hickman e um colega descreveram o local em detalhe e encontraram rochas fraturadas na borda, cortadas por veios do mineral goethita, presentes apenas dentro da área da cratera.

Um objeto de 10 metros de largura

A equipe calculou que a cratera original tinha cerca de 260 pés (80 metros) de profundidade, escavada por um objeto de aproximadamente 33 pés (10 metros) de diâmetro. O impacto teria lançado destroços a até 980 pés (300 metros) ao norte da borda.

Pela aparência, a cratera parecia relativamente recente, provavelmente datada do Pleistoceno Tardio, entre 10.000 e 100.000 anos atrás. Faltava, porém, uma prova decisiva: amostras coletadas na superfície não mostravam nenhum traço químico de material meteorítico. E a hipótese de impacto ainda dependia principalmente do formato da cratera e das rochas fraturadas.

A perfuração que trouxe a resposta

No fim de 2012, a GSWA se uniu à mineradora Atlas Iron para perfurar um poço vertical no centro do fundo da cratera. O núcleo de rocha extraído chegou a 212 pés (64,7 metros) de profundidade.

Segundo o geólogo da GSWA Peter Haines, tratou-se da primeira perfuração científica de uma cratera de impacto simples desse tamanho já realizada na Austrália, conforme apresentado em um seminário da Curtin University. A broca atravessou quase 165 pés (50 metros) de sedimento acumulado dentro da cratera ao longo do tempo.

Abaixo dessa camada havia cerca de 20 pés (6 metros) de brecha de impacto — uma mistura de rocha esmagada e parcialmente derretida — antes de a broca alcançar a rocha original. Foi exatamente ali que surgiu a evidência que faltava havia anos.

O rastro químico do meteorito

A camada de brecha revelou níveis de níquel de até 2.381 partes por milhão, muito acima das menos de 3 partes por milhão encontradas na rocha ao redor. A mesma camada também apresentava concentração elevada de irídio, elemento raro na crosta terrestre e comum em meteoritos de ferro.

Em 2018, o primeiro meteorito metálico fresco associado à cratera foi identificado. Classificado como meteorito de ferro do grupo IAB, recebeu o nome Hickman em homenagem ao seu descobridor.

Pesquisadores da Curtin University e da GSWA apresentaram novos resultados em janeiro de 2025 na reunião anual da Meteoritical Society. Estudaram vidro formado pelo impacto, extremamente poroso e similar a pedra-pomes, contendo pequenas esferas de ferro-níquel e níveis elevados de ferro, níquel, cobalto e elementos do grupo da platina.

Uma esfera com apenas 20 micrômetros de diâmetro continha 33% de níquel. Os pesquisadores concluíram que esse material, junto aos resultados anteriores de perfuração, fornece evidência diagnóstica inequívoca da origem de impacto meteorítico para a cratera Hickman.

A combinação química confirmou a origem meteorítica da cratera Hickman. Hickman a descobriu ao notar uma forma estranha na tela de um computador. A pesquisa original foi publicada no Australian Journal of Earth Sciences. A busca por minério de ferro acabou revelando um capítulo até então desconhecido da história geológica de Pilbara.

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