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Descoberta científica

Cientistas descobrem polvo gigante nos mares muito maior que um ônibus urbano

Esses polvos gigantes poderiam atingir até 19 metros.

João V. Valença

30/10/2026 - 16h12
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Fósseis de mandíbulas excepcionalmente preservadas revelam que criaturas marinhas colossais disputavam os oceanos há cerca de 100 milhões de anos, quando dinossauros caminhavam pela Terra. Esses polvos gigantes poderiam atingir até 19 metros de comprimento, rivalizando com ônibus urbanos convencionais, que medem entre 12 e 14 metros.

Pesquisadores da Universidade de Hokkaido, no Japão, analisaram os fósseis e sugeriram que esses predadores antigos poderiam estar entre os maiores invertebrados já registrados pela ciência. Até então, a comunidade científica acreditava que vertebrados como peixes e répteis marinhos dominavam os oceanos, enquanto cefalópodes ocupavam posições secundárias na cadeia alimentar.

Estimativa de tamanho com estrutura preservada

A estimativa de comprimento considera o corpo, que mediria entre 1,5 e 4,5 metros, e os braços alongados, que poderiam levar o comprimento total a entre 7 e 19 metros. Mesmo no menor tamanho estimado, esses animais seriam maiores que os polvos atuais e comparáveis aos maiores veículos de transporte urbano.

O desgaste irregular nas mandíbulas fossilizadas também chama atenção, e marcas mais profundas de um lado sugerem lateralidade durante a alimentação. Em espécies vivas, essa preferência está ligada a funções cerebrais avançadas, o que reforça as teorias sobre a inteligência desses antigos predadores.

Comparação com polvos modernos

O polvo-gigante-do-Pacífico, maior espécie viva contemporânea, passa de 5,5 metros de envergadura. O paleontólogo Christian Klug, da Universidade de Zurique, que revisou o estudo, informou que esses animais conseguem imobilizar tubarões com mais de um metro de comprimento usando tentáculos e ventosas, deixando a presa sem chance de fuga.

Os polvos são conhecidos por sua inteligência, capacidade de resolver problemas e pelas estratégias de caça complexas. Se os fósseis indicam que seus ancestrais pré-históricos possuíam características semelhantes, eles representariam predadores ainda mais temíveis na competição por recursos alimentares.

Mistérios que permanecem em aberto

A reconstrução científica ainda não esclareceu a forma precisa do corpo, a estrutura de possíveis nadadeiras nem a velocidade de deslocamento desses animais extintos. Nenhum fóssil com conteúdo estomacal foi descoberto até agora, o que impede conclusões diretas sobre suas preferências alimentares.

Para o paleontólogo Nick Longrich, da Universidade de Bath, a hipótese mais provável é que esses polvos se alimentassem principalmente de amonitas. Como os polvos atuais, eles provavelmente eram predadores vorazes, capazes de atacar diferentes presas quando surgisse a oportunidade.

Christian Klug, da Universidade de Zurique, que revisou o estudo, também destaca que esses animais usavam os tentáculos e a capacidade de apreensão para dominar presas de grande porte com segurança.

Os fósseis são fragmentos de um quebra-cabeça antigo e oferecem apenas uma visão parcial de um gigante dos mares primitivos. O animal teria mandíbulas trituradoras, braços muito poderosos e inteligência comparável à de outros grandes predadores de sua era, e o estudo foi publicado na revista Science.

Como as mandíbulas revelam o poder de trituração

As mandíbulas fossilizadas funcionavam como um sistema de apreensão eficiente. Esses animais possuíam mandíbulas semelhantes a bicos, capazes de triturar conchas duras e esqueletos de grandes peixes e répteis marinhos. O desgaste desigual encontrado nos fósseis, mais profundo de um lado, mostra que o animal aplicava força de forma direcionada para quebrar estruturas rígidas.

A combinação de mandíbulas trituradoras e tentáculos poderosos criava um mecanismo eficiente de predação. Os tentáculos mantinham a presa imobilizada enquanto as mandíbulas rompiam suas proteções externas, permitindo ao polvo acessar o interior nutritivo da vítima.

Por que o polvo gigante desapareceu e outros animais sobreviveram?

O texto não informa as causas do desaparecimento desses polvos gigantes nem por que espécies menores da mesma linhagem persistiram até hoje. Os cientistas citados reconhecem que ainda levará tempo para descobrir como era o animal e que ele continua sendo, em parte, um mistério.

Sabe-se apenas que esses animais existiram há cerca de 100 milhões de anos, quando dinossauros caminhavam pela Terra, mas não há detalhes sobre quando ou por que foram extintos.

Por que as mandíbulas foram preservadas melhor que o resto do corpo

O estudo foi possível porque os pesquisadores encontraram mandíbulas excepcionalmente bem preservadas. Esse achado ajuda a explicar como fósseis de animais de corpo mole chegam até nós. As mandíbulas são estruturas mais duras e mineralizadas do que tecidos como músculos e pele e resistem melhor ao processo de fossilização ao longo de milhões de anos.

Por isso, muitas conclusões sobre esses polvos dependem das mandíbulas, enquanto informações sobre a forma exata, as nadadeiras e a estrutura geral permanecem especulativas.

Essa limitação também explica por que nenhum fóssil com conteúdo estomacal foi encontrado até agora. Estômagos e vísceras são tecidos ainda mais frágeis e raramente se fossilizam. Os cientistas precisam trabalhar com fragmentos, como em um quebra-cabeça com poucas peças.

Reflexão

Anton Tchekhov: "Errar é humano, mas atribuir o erro aos outros é ainda mais humano"

Esse padrão aparece nos relacionamentos pessoais, no trabalho e até nas decisões políticas.

30/10/2026 17h28

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A ideia de que errar é humano, mas atribuir o erro aos outros é ainda mais humano, continua sendo uma observação sobre a natureza humana ao longo dos séculos. A frase resume, em poucas palavras, uma verdade incômoda sobre a maneira como lidamos com nossas próprias falhas. A primeira parte da frase se conecta a uma longa tradição de pensamento.

O escritor, médico e dramaturgo russo Anton Tchekhov popularizou essa reflexão. Filósofos romanos, como Sêneca, e escritores posteriores, como Alexander Pope, já ressaltavam que a imperfeição e o erro são componentes inevitáveis da condição humana. Deslizes fazem parte da condição humana, marcada pela mortalidade e pela finitude. O que distingue a frase de Tchekhov é seu complemento irônico e perturbador.

O peso da responsabilidade pessoal

A dificuldade de aceitar a própria culpa aparece quando atribuir o erro aos outros parece ainda mais humano do que reconhecer as próprias falhas. Em vez de admitir o deslize, transferimos a responsabilidade para terceiros. Esse mecanismo protege a própria imagem, mas também revela uma fraqueza de caráter.

Esse padrão aparece nos relacionamentos pessoais, no trabalho e até nas decisões políticas. A tendência de proteger a própria imagem ao deslocar a culpa é tão difundida que Tchekhov a identificou como mais característica da natureza humana do que o próprio erro. O paradoxo está aí: admitir falhas é difícil; inventar culpados é mais fácil.

A visão de Tchekhov sobre a verdade na arte

Essa citação reflete a visão mais ampla de Tchekhov sobre a verdade. Para ele, a arte não comporta a mentira, e essa perspectiva também se aplica à vida cotidiana. O artista não deve julgar os personagens nem classificá-los como bons ou maus, mas apresentar os dilemas humanos como são, sem romantização.

Suas histórias exploram a vida provinciana russa com precisão. Em vez de heróis idealizados e vilões absolutos, retratam pessoas comuns envolvidas em pequenos dramas e conflitos que marcam a existência.

A rotina, aparentemente monótona, ganha profundidade quando Tchekhov revela o que pulsa sob a superfície: a dificuldade de lidar com a verdade sobre si mesmo.

A Lei de Tchekhov e a economia narrativa

Tchekhov também é conhecido por um princípio narrativo que leva seu nome: a Lei de Tchekhov. Segundo o princípio, se um elemento significativo, como um revólver, é introduzido no início de uma história, deve ter uma função e ser utilizado antes do final. Não há espaço para o supérfluo ou para detalhes sem função.

Essa rigidez estética reflete uma concepção de mundo em que tudo tem peso e consequência. Cada ação gera um efeito, e cada escolha se encadeia à seguinte. Nesse universo coerente, transferir a culpa aos outros não apenas contradiz a ética, mas também a lógica das coisas. O autor russo entendia que negligenciar essa verdade é negligenciar a realidade.

Reflexão e Filosofia

Voltaire: "É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram"

Filósofo fazia parte do movimento iluminista.

30/10/2026 17h11

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Voltaire encontrou uma maneira direta de expor um comportamento contraditório: a pessoa que diz valorizar a liberdade, mas insiste em preservar o que trava sua própria capacidade de pensar. O filósofo francês dedicou boa parte da obra a atacar exatamente esse tipo de prisão mental que a pessoa carrega por livre e espontânea vontade.

Há algo de incoerente em declarar apreço pela liberdade enquanto se faz questão de preservar justamente o que impede de considerar outros pontos de vista. Dogmas, hábitos de pensamento e certezas nunca colocadas à prova funcionam como correntes que ninguém mais precisa apertar: a própria pessoa já cuida disso.

A razão como ferramenta contra dogmas

Voltaire fazia parte do movimento iluminista, que colocava a racionalidade, o respeito às diferenças e o exame crítico das ideias no centro de seu projeto intelectual. Com base nesses valores, ele condenava dogmas e hábitos mentais que acabavam se tornando prisões sustentadas pelas próprias pessoas.

Quando a opinião vira parte da identidade

Rever uma convicção fica bem mais difícil quando ela deixou de ser apenas uma ideia e passou a definir quem a pessoa é. Nesse ponto, qualquer argumento contrário soa como ataque pessoal, não como contribuição para pensar melhor sobre o assunto.

Separar "eu acredito nisso" de "isso sou eu" muda completamente a forma de lidar com discordância. Investigar a origem de uma convicção, mapear as experiências que a embasam e testar se ela se manteria diante de uma prova contrária ajuda a reconsiderar posições sem que isso signifique um abalo à própria identidade.

Ferramentas práticas contra as próprias correntes

Comparar fontes diferentes sobre o mesmo tema expõe como uma opinião nasce, muitas vezes, do lugar de onde a pessoa olhou, não necessariamente dos fatos em si. Checar se um argumento se sustenta sozinho ou depende só de tradição e autoridade separa convicção genuína de hábito automático.

Discordância e ataque pessoal são coisas diferentes, embora costumem ser confundidas no calor de uma conversa. O conhecimento amplia o instrumental disponível para examinar preconceitos, mesmo sem garantir que alguém vá abandoná-los de uma hora para outra.

A responsabilidade por trás da liberdade

Pensar livremente não é aceitar qualquer ideia sem filtro, mas ter disposição para analisar argumentos e mudar de posição quando a evidência pede isso. Essa abertura funciona como treino constante, nunca como destino alcançado de uma vez por todas.

Uma reflexão atribuída a Antoine de Saint-Exupéry toca nesse mesmo ponto ao tratar da importância de ser compreendido para além das próprias certezas. Já uma frase ligada a Victor Hugo questiona os limites da compaixão, mostrando como um valor defendido com convicção pode gerar consequências bem diferentes das imaginadas.

Examinar as próprias certezas, mais do que descartá-las em bloco, é o caminho que a provocação de Voltaire deixa como tarefa. Encontrar uma opinião que incomoda e, antes de reagir, buscar seus fundamentos evita julgamentos apressados sobre quem pensa diferente.

Quando questionar uma crença não leva a mudá-la

Voltaire não defendia que examinar uma convicção obrigasse alguém a abandoná-la. O conhecimento amplia os instrumentos para entender os próprios preconceitos, mas não garante que eles sejam abandonados. Uma pessoa pode analisar criticamente uma opinião, considerar argumentos contrários, ter acesso a novas evidências — e ainda assim permanecer convencida de que estava certa desde o começo.

Vale uma ressalva: submeter uma crença ao exame crítico não equivale a abrir mão de princípios nem a tratar qualquer opinião como igualmente válida. Ao contrário, uma convicção pode sair ainda mais consistente depois de passar por esse crivo. A diferença está em você participar conscientemente dessa escolha, em vez de simplesmente repetir automaticamente o que aprendeu.

Voltaire como ativista político, não apenas filósofo abstrato

A crítica de Voltaire às amarras mentais não era apenas teórica. Ele foi preso várias vezes por satirizar os reis que governavam a França e criticar a corrupção da Igreja. Suas ideias questionavam o fanatismo religioso e o poder do clero, o que o levou ao exílio na Inglaterra.

A frase sobre as amarras que as pessoas veneram fazia parte de um projeto político maior: defender a liberdade de pensamento, o direito a um julgamento justo e a tolerância religiosa.

Voltaire não se dedicava a um debate acadêmico sobre como as pessoas pensam. Tentava libertar seus contemporâneos de crenças que os impediam de questionar o poder religioso e político estabelecido.

Seu legado contribuiu para os eventos que levaram às revoluções políticas e sociais do final do século XVIII e mostrou que o hábito de examinar as próprias convicções tem consequências concretas no mundo real.

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