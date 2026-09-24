Condenado a 60 anos de prisão, sul-coreano tenta fugir pendurado em um drone gigante

Um preso sul-coreano planejava escapar da penitenciária de New Bilibid, nas Filipinas, agarrado à parte inferior de um drone gigante para voar para fora do pátio da unidade. A polícia descobriu o esquema antes da tentativa.

Park Wang-yeol, de 47 anos, conhecido como o "assassino do canavial", cumpre pena de 60 anos imposta pela Justiça filipina em 2022 pelos assassinatos de três cidadãos sul-coreanos em 2016, perto da cidade de Bacólod. A tentativa não chegou a ser executada.

A polícia identificou o esquema depois de receber uma gravação feita por um transeunte que flagrou o equipamento em ação nas proximidades do presídio.

Um histórico de fugas anteriores

Park não era estranho a esse tipo de tentativa. Ele já havia escapado em duas outras ocasiões, uma em 2017 e outra em 2019, sempre durante o trajeto de volta de audiências judiciais. Na prisão, o detento pagava cerca de 3.800 euros por mês para manter um quarto privado com ar-condicionado, celular e televisão.

Uma rede de tráfico dentro da cadeia

O celular que Park mantinha na cela também era usado para comandar, pelo aplicativo Telegram, uma rede internacional de tráfico de drogas. Ele orientava cúmplices nas Filipinas a enviar remessas de dinheiro para a Coreia do Sul. Antes da tentativa de fuga com o drone, Park enfrentava a perspectiva de uma repatriação temporária ao país de origem.

Na Coreia do Sul, ele responderia por acusações de importar 4,8 kg de metanfetamina. O traslado estava programado para março de 2026 e, segundo a reconstrução do caso, a proximidade da data teria acelerado os preparativos para a fuga.

O flagrante que frustrou o plano

O esquema dependia da sincronia entre o detento e o operador do drone do lado de fora dos muros. A prisão de New Bilibid não tinha tecnologia para bloquear sinais, o que permitiria ao piloto guiar o equipamento livremente. Os cúmplices fizeram vários voos de teste nas proximidades do presídio para ajustar o mecanismo antes da tentativa definitiva.

Durante um desses ensaios, um transeunte registrou a operação em vídeo. As imagens mostram uma pessoa suspensa sob o drone enquanto o equipamento se deslocava no ar. Depois de tomar conhecimento do vídeo, a polícia conseguiu intervir e frustrar o plano antes da tentativa final.

A tentativa se soma ao histórico de fugas de Park, que já havia driblado a vigilância em dois deslocamentos para audiências. A repatriação prevista para março de 2026 será o próximo marco no futuro imediato do detento no sistema prisional filipino.