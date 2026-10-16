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Felicidade

Demócrito sobre a felicidade: "Não se lamente pelo que não tem, alegre-se com o que tem"

Filósofo oferecia uma perspectiva sobre como alcançar a felicidade

Henrique Cesaretti

16/10/2026 - 08h00
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Demócrito, filósofo grego da Antiguidade, oferecia uma perspectiva sobre como alcançar a felicidade: valorizar o que se tem, em vez de lamentar o que falta. A busca pela felicidade atravessa toda a existência humana, e essa reflexão sobre a satisfação pessoal continua relevante para quem se frustra por não alcançar objetivos imediatos.

Demócrito dizia que discreto é quem não se lamenta pelo que não possui, mas se alegra com o que tem. A frase não pregava conformismo, mas o reconhecimento genuíno de tudo o que foi conquistado: uma valorização do caminho percorrido e dos esforços feitos até ali.

O perigo de lamentar o que falta

Concentrar-se demais no que não conseguiu alcançar obscurece a razão e desmerece a trajetória já percorrida. Ao lamentar não ter realizado o objetivo que persegue, a pessoa perde de vista as vitórias que a levaram até onde está.

O ressentimento contínuo prejudica a clareza mental e esvazia o esforço investido. Nesse contexto, discrição é enxergar com lucidez o que importa: reconhecer os passos dados e valorizar o progresso real, em vez de concentrar toda a energia no que ainda não se tem.

 

 

Gratidão como motor de continuidade

Agradecer pelo ponto a que se chegou já é motivo para se sentir afortunado. Essa atitude não encerra a busca por objetivos futuros, mas a reposiciona de forma saudável e se torna um estímulo para prosseguir no que realmente importa.

A mensagem de Demócrito reconhece que toda vida se organiza em torno de metas e propósitos lançados no horizonte. Cada pessoa descobre seu próprio significado em seu ritmo e no momento certo, e saber que essas metas são verdadeiras é quando elas infundem motivação genuína. A mensagem de Demócrito acrescenta que essa motivação deve estar ligada à valorização do presente.

Peso absurdo

O prédio mais pesado do mundo tem 3.000 quartos e esconde 8 andares sob o solo

Peso total o credencia para o recorde Guinness

16/10/2026 07h38

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Imagem: Diego Delso/Wikimedia Commons

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Bucarest guarda um monumento arquitetônico sem paralelo: o Palácio do Parlamento, oficialmente reconhecido como a estrutura administrativa civil mais pesada do planeta. Construído na década de 1980, o prédio romeno concentra superlativas que impressionam tanto estudiosos quanto visitantes.

Com mais de 3.000 quartos e 8 níveis subterrâneos que descem 92 metros sob o solo, a obra reflete a ambição construtiva de uma era. A magnitude dos números começa a revelar a enormidade da construção. O edifício totaliza 4,09 milhões de toneladas, o que o credencia para o recorde Guinness de estrutura administrativa civil mais pesada do mundo.

Acima do solo, 12 andares alcançam 86 metros de altura, abrigando as principais câmaras legislativas. E espaços administrativos da Romênia em um complexo que se estende por quilômetros de corredores revestidos com materiais naturais.

O preço da grandiosidade arquitetônica

A realização dessa monumentalidade exigiu transformações radicais na capital romena. A construção da obra demandou a demolição de aproximadamente um quinto do centro histórico de Bucarest. Essa escala de intervenção urbana alterou permanentemente o perfil da cidade. O edifício concentra mais de 3.000 habitações e salões distribuídos pelos andares, cada um refletindo investimentos em detalhes e acabamento.

Lustres de bronze gigantescos e tapetes confeccionados sob medida completam a decoração dos salões de cristal que caracterizam os espaços legislativos.

 

Os segredos subterrâneos

Sob a superfície urbana, o palácio resguarda um propósito distinto de seus usos administrativos. Os oito níveis subterrâneos abrigam um autêntico bunker antinuclear interligado por uma rede de túneis subterrâneos originalmente projetados como rotas de fuga. Essa infraestrutura reflete as preocupações da época em que o complexo foi concebido, funcionando como testemunha material das tensões geopolíticas dos anos 1980.

Hoje o Palácio do Parlamento consolidou-se como destino turístico imprescindível na Romênia. As visitas guiadas permitem que turistas percorram os gigantescos salões, caminhem pelos quilômetros de corredores internos e compreendam de perto a escala do empreendimento que moldou a paisagem urbana de Bucarest.

A estrutura permanece como símbolo tangível de uma ambição arquitetônica que desafia compreensão pelo seu tamanho e peso.

Quando o recorde de "maior" não vale para o Palácio

O Palácio do Parlamento é o maior edifício administrativo civil do mundo, mas não é o maior edifício em termos absolutos. Esse recorde pertence ao New Century Global Centre. Também em comparação com estruturas militares, o Pentágono supera o palácio romeno em tamanho total, apesar de ser menos pesado. Esses limites técnicos mostram que os superlativas dependem de como a categoria é definida: se o critério é peso, o palácio romeno vence; se é área construída ou função administrativa, outras estruturas podem competir.

Doença comum

Uma em cada seis pessoas sofre com a doença; cientistas descobrem forma simples de aliviar sintoma

Problema está associado a cerca de 100 mortes por hora

16/10/2026 07h22

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Foto: Alex Green/Pexels

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A solidão atinge uma em cada seis pessoas no mundo, segundo relatório da Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial da Saúde (OMS). O problema está associado a cerca de 100 mortes por hora — mais de 871 mil óbitos por ano, aponta o documento.

Enquanto a OMS mapeia a dimensão do problema, uma pesquisa liderada pela CU Boulder aponta um caminho simples para amenizar o sentimento: passar tempo em contato com a natureza. Segundo o levantamento, os efeitos positivos dessa prática podem durar meses depois que a atividade termina.

O projeto, batizado de RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement), nasceu em 2021 com recursos de €5,6 milhões da European Commission. E já conduziu testes em seis cidades: Barcelona, Praga, Helsinque, Marselha, Cuenca e Melbourne. O teste de Barcelona reuniu 320 adultos que relatavam solidão, moradores de 12 bairros de baixa renda da região metropolitana.

O que a ciência descobriu sobre o isolamento

Sentir-se sozinho não depende de estar ou não acompanhado fisicamente. Trata-se de uma desconexão entre o que a pessoa espera das próprias relações sociais e o que de fato vive no dia a dia. Por isso, alguém pode estar cercado de gente e ainda se sentir isolado.

Jill Litt, da CU Boulder e autora correspondente do estudo, disse que havia muito entusiasmo em torno de prescrições ligadas à natureza. Mas faltavam provas concretas — agora existem ensaios clínicos randomizados que mostram resultado real e duradouro.

Ela descreveu a solidão como um nó no estômago, a impressão de que algo não está certo, ressaltando que alguém pode estar cercado de gente e ainda se sentir isolado.

 

Consequências da solidão para a saúde

O isolamento prolongado eleva o risco de doenças cardiovasculares, demência, AVC, depressão e ansiedade. Esse quadro também sobrecarrega os sistemas de saúde, já que pessoas solitárias costumam procurar atendimento médico com mais frequência e chegam a prontos-socorros com queixas difíceis de diagnosticar — padrão conhecido como "síndrome da sexta-feira à tarde".

O estigma em torno do tema faz com que muita gente evite admitir o que sente, atribuindo os sintomas físicos a outras causas. De acordo com Litt, quando médicos investigam a fundo a origem dos sintomas. Descobrem que a solidão é um fator central — e que a solução pode estar fora do sistema médico tradicional.

Quem mais sofre com o problema

O relatório da OMS mostra que jovens e moradores de países de baixa e média renda são os mais afetados. Entre 17% e 21% das pessoas de 13 a 29 anos relataram sentir-se solitárias, com índice ainda maior entre adolescentes.

Em nações de baixa renda, a taxa chega a 24% — mais do que o dobro dos 11% registrados em países de alta renda. Pessoas com deficiência, refugiados, população LGBTQIA+, indígenas e minorias étnicas enfrentam barreiras extras de discriminação que dificultam ainda mais a conexão social, segundo o documento.

Causas apontadas pela OMS

A OMS atribui o fenômeno a fatores como saúde precária, renda baixa, pouca escolaridade, viver sozinho e falta de políticas públicas eficazes. O uso excessivo de telas e interações negativas on-line também aparece como ponto de atenção, especialmente entre os mais jovens.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que mesmo numa era com infinitas possibilidades de conexão, um número crescente de pessoas se sente isolado e solitário. Segundo ele, se não forem enfrentados, solidão e isolamento social vão continuar custando caro à sociedade em saúde, educação e emprego.

Grupos facilitados versus atividade livre

No teste de Barcelona, metade dos participantes foi dividida em grupos facilitados de 8 a 10 pessoas que se encontravam duas horas por semana durante nove semanas. Os encontros incluíram jardinagem, observação de pássaros, identificação de plantas e atividades artísticas ligadas à natureza, guiados por dois facilitadores treinados.

A outra metade recebeu a mesma orientação de atividades naturais, mas sem acompanhamento estruturado. Os índices de solidão caíram 11% em três meses, 12% em seis meses e 17% em um ano. A redução se manteve significativa, já que a maioria das intervenções contra a solidão produz benefícios que desaparecem quando o programa termina.

O formato em grupo se mostrou mais eficaz, principalmente entre os participantes que chegaram mais isolados e com sintomas mais intensos de ansiedade e depressão, e teve taxas de abandono menores. Para esse perfil, o encontro social organizado em meio à natureza pareceu funcionar como um reforço, além do efeito que a exposição individual ao ambiente natural já proporcionava.

A riqueza sensorial da natureza — sons, aromas e mudanças de luz — atua como facilitador adicional que espaços como consultórios ou centros comunitários não conseguem replicar.

A combinação entre contato com espaços verdes e convívio social estruturado aparece como alternativa de baixo custo diante de um problema que a OMS já trata como prioridade de saúde pública global.

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