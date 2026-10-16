Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Revolucionário

Engenheiros chineses desenvolvem tanque do futuro capaz de combater em terra, na água e no ar

Veículo poderia funcionar como submarino e permanecer submerso até 50 metros de profundidade

Henrique Cesaretti

16/10/2026 - 08h17
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

A China está desenvolvendo um tanque modular capaz de mudar de configuração para diferentes tipos de combate durante a batalha. Adaptado a cada missão, o veículo poderia funcionar como submarino e permanecer submerso até 50 metros de profundidade por duas horas.

Os engenheiros que projetam o sistema afirmam que essa capacidade anfíbia permitiria ao tanque alcançar a costa durante uma invasão, em operação semelhante ao desembarque dos Aliados na Normandia.

A velocidade de reconfiguração é crucial em cenários modernos de combate: um tanque convencional leva mais de 45 segundos entre detectar um alvo e disparar contra ele, enquanto um ataque de drones pode durar apenas dez segundos.

A questão do tempo de resposta

Com esse tempo de resposta, a eficiência dos sistemas atuais cai. Segundo um estudo publicado na revista científica Acta Armamentarii, a capacidade de interceptar múltiplos alvos reduz de 89% para 38,6% quando o tempo de reação é insuficiente. O novo tanque chinês, de acordo com seus criadores, poderia reconfigurar seus módulos em menos de nove segundos.

Os blindados modulares já existem em outros exércitos, e o Boxer alemão, por exemplo, leva até 30 minutos para passar da configuração de ambulância para a de veículo de combate. O projeto chinês prevê uma reconfiguração mais rápida nesse segmento.

Especificações e capacidades

A Inner Mongolia First Machinery Group, empresa estatal chinesa responsável pela fabricação de tanques de primeira linha. E veículos blindados, ainda não demonstrou publicamente o funcionamento completo do sistema, especialmente seu desempenho em ambiente aquático. Não há dados públicos sobre a velocidade ou a autonomia do veículo quando ele opera submerso.

Nos testes realizados junto ao Instituto Tecnológico de Pequim, as peças do sistema levaram em média 8,7 segundos para se conectar, com sucesso em 98,3% das mais de mil tentativas. As provas ocorreram em temperaturas de −20 °C a 50 °C, em diversos tipos de terreno e sob interferências eletromagnéticas intensas, capazes de bloquear sensores e comunicações.

Desempenho em terra e autonomia

O módulo de propulsão terrestre atingiria pelo menos 70 km/h em estradas e 40 km/h em campo aberto. A propulsão híbrida ofereceria autonomia de pelo menos 600 quilômetros. Os pesquisadores calculam que esse conjunto custaria aproximadamente 40% menos do que sistemas modulares como o Boxer ao longo de toda a sua vida útil.

O projeto prevê quatro tipos de equipamentos capazes de reconfigurar seus módulos físicos e suas funções em questão de segundos para combater em terra. Na água, no ar e na guerra eletromagnética — o campo de batalha invisível das ondas de rádio.

O objetivo central é reduzir para apenas nove segundos o ciclo OODA — observar, orientar, decidir e agir —, o intervalo mental que qualquer combatente percorre antes de agir.

Cronograma de desenvolvimento

Os responsáveis pelo projeto planejam que esses veículos cheguem aos campos de batalha entre 2030 e 2050. A guerra na Ucrânia e a destruição em massa de blindados russos demonstraram que a era dos tanques tradicionais atingiu um ponto crítico e levaram potências como a China a repensar essa categoria de armamento.

Como o tanque muda de configuração em segundos

A transformação rápida funciona porque o sistema chinês separa o veículo em módulos independentes que se conectam automaticamente. Durante os testes, as peças levaram em média 8,7 segundos para se acoplar, mantendo uma taxa de sucesso de 98,3% em mais de mil tentativas.

Isso é possível porque o design permite que componentes como o módulo de propulsão, armamento e equipamento aquático se encaixem sem necessidade de ajustes manuais complexos ou recalibragens longas.

A velocidade é tão importante porque reduz o ciclo OODA — observar, orientar, decidir e agir — que todo combatente percorre antes de reagir. Um tanque convencional leva mais de 45 segundos entre detectar um alvo e disparar, enquanto um ataque de drones dura apenas dez segundos.

Com a reconfiguração em menos de nove segundos, o veículo chinês aspira a reagir cinco vezes mais rápido que os blindados atuais.

Doença comum

Uma em cada seis pessoas sofre com a doença; cientistas descobrem forma simples de aliviar sintoma

Problema está associado a cerca de 100 mortes por hora

16/10/2026 07h22

Compartilhar

Foto: Alex Green/Pexels

Continue Lendo...

A solidão atinge uma em cada seis pessoas no mundo, segundo relatório da Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial da Saúde (OMS). O problema está associado a cerca de 100 mortes por hora — mais de 871 mil óbitos por ano, aponta o documento.

Enquanto a OMS mapeia a dimensão do problema, uma pesquisa liderada pela CU Boulder aponta um caminho simples para amenizar o sentimento: passar tempo em contato com a natureza. Segundo o levantamento, os efeitos positivos dessa prática podem durar meses depois que a atividade termina.

O projeto, batizado de RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement), nasceu em 2021 com recursos de €5,6 milhões da European Commission. E já conduziu testes em seis cidades: Barcelona, Praga, Helsinque, Marselha, Cuenca e Melbourne. O teste de Barcelona reuniu 320 adultos que relatavam solidão, moradores de 12 bairros de baixa renda da região metropolitana.

O que a ciência descobriu sobre o isolamento

Sentir-se sozinho não depende de estar ou não acompanhado fisicamente. Trata-se de uma desconexão entre o que a pessoa espera das próprias relações sociais e o que de fato vive no dia a dia. Por isso, alguém pode estar cercado de gente e ainda se sentir isolado.

Jill Litt, da CU Boulder e autora correspondente do estudo, disse que havia muito entusiasmo em torno de prescrições ligadas à natureza. Mas faltavam provas concretas — agora existem ensaios clínicos randomizados que mostram resultado real e duradouro.

Ela descreveu a solidão como um nó no estômago, a impressão de que algo não está certo, ressaltando que alguém pode estar cercado de gente e ainda se sentir isolado.

 

Consequências da solidão para a saúde

O isolamento prolongado eleva o risco de doenças cardiovasculares, demência, AVC, depressão e ansiedade. Esse quadro também sobrecarrega os sistemas de saúde, já que pessoas solitárias costumam procurar atendimento médico com mais frequência e chegam a prontos-socorros com queixas difíceis de diagnosticar — padrão conhecido como "síndrome da sexta-feira à tarde".

O estigma em torno do tema faz com que muita gente evite admitir o que sente, atribuindo os sintomas físicos a outras causas. De acordo com Litt, quando médicos investigam a fundo a origem dos sintomas. Descobrem que a solidão é um fator central — e que a solução pode estar fora do sistema médico tradicional.

Quem mais sofre com o problema

O relatório da OMS mostra que jovens e moradores de países de baixa e média renda são os mais afetados. Entre 17% e 21% das pessoas de 13 a 29 anos relataram sentir-se solitárias, com índice ainda maior entre adolescentes.

Em nações de baixa renda, a taxa chega a 24% — mais do que o dobro dos 11% registrados em países de alta renda. Pessoas com deficiência, refugiados, população LGBTQIA+, indígenas e minorias étnicas enfrentam barreiras extras de discriminação que dificultam ainda mais a conexão social, segundo o documento.

Causas apontadas pela OMS

A OMS atribui o fenômeno a fatores como saúde precária, renda baixa, pouca escolaridade, viver sozinho e falta de políticas públicas eficazes. O uso excessivo de telas e interações negativas on-line também aparece como ponto de atenção, especialmente entre os mais jovens.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que mesmo numa era com infinitas possibilidades de conexão, um número crescente de pessoas se sente isolado e solitário. Segundo ele, se não forem enfrentados, solidão e isolamento social vão continuar custando caro à sociedade em saúde, educação e emprego.

Grupos facilitados versus atividade livre

No teste de Barcelona, metade dos participantes foi dividida em grupos facilitados de 8 a 10 pessoas que se encontravam duas horas por semana durante nove semanas. Os encontros incluíram jardinagem, observação de pássaros, identificação de plantas e atividades artísticas ligadas à natureza, guiados por dois facilitadores treinados.

A outra metade recebeu a mesma orientação de atividades naturais, mas sem acompanhamento estruturado. Os índices de solidão caíram 11% em três meses, 12% em seis meses e 17% em um ano. A redução se manteve significativa, já que a maioria das intervenções contra a solidão produz benefícios que desaparecem quando o programa termina.

O formato em grupo se mostrou mais eficaz, principalmente entre os participantes que chegaram mais isolados e com sintomas mais intensos de ansiedade e depressão, e teve taxas de abandono menores. Para esse perfil, o encontro social organizado em meio à natureza pareceu funcionar como um reforço, além do efeito que a exposição individual ao ambiente natural já proporcionava.

A riqueza sensorial da natureza — sons, aromas e mudanças de luz — atua como facilitador adicional que espaços como consultórios ou centros comunitários não conseguem replicar.

A combinação entre contato com espaços verdes e convívio social estruturado aparece como alternativa de baixo custo diante de um problema que a OMS já trata como prioridade de saúde pública global.

Preocupante

Geleira do Apocalipse pode elevar o nível do mar até 2 vezes mais rápido do que se previa

Essa geleira está recuando mais rápido do que os cientistas previam

16/10/2026 07h01

Compartilhar

Foto: Alberto Vivas/Pexels

Continue Lendo...

A geleira Thwaites, conhecida como Doomsday Glacier (Geleira do Apocalipse), está recuando mais rápido do que os cientistas previam. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostrou que essa geleira pode dobrar sua contribuição para a elevação do nível dos oceanos até 2.100.

O Thwaites tem área equivalente à da Flórida e contém gelo suficiente para elevar o nível global do mar em mais de meio metro. Nas últimas décadas, a massa da geleira vem diminuindo em ritmo acelerado, e os cientistas tentam há anos prever seu comportamento futuro com precisão.

Por que os modelos falharam

Os modelos tradicionais falharam repetidamente em acompanhar a velocidade das mudanças observadas por satélite. Isso ocorreu porque os glaciologistas compreendiam de forma limitada a interface entre o gelo e a água do oceano: trabalhavam com o conceito de uma linha de encalhe. Uma fronteira afiada e estável onde o gelo deixa a terra e começa a flutuar.

A pesquisa revelou que essa visão simplista não captura o que de fato acontece embaixo da geleira. Existe uma zona muito mais ampla onde a água do oceano circula e derrete o gelo de baixo para cima.

Conforme as marés sobem e caem, a água quente penetra vários quilômetros sob o gelo, levantando seções dele e expondo mais superfície ao derretimento.

A zona de encalhe redefinida

O estudo utilizou dados de satélite do sistema de radar da ICEYE finlandês, capaz de detectar oscilações de escala quilométrica na zona de encalhe do Thwaites. Os pesquisadores calibraram seu modelo de folha de gelo contra observações de mais de 25 anos, desde meados dos anos 1990 até o presente.

Quando incorporaram uma zona de encalhe com 2 a 5 quilômetros de largura, o modelo reproduziu pela primeira vez o recuo, o afinamento e a aceleração observados do Thwaites. Os modelos tradicionais com uma linha de encalhe afiada subestimavam a taxa histórica de mudança por um fator de 4.

Projeções mais alarmantes

A pesquisa projeta que o Thwaites contribuirá com aproximadamente 30 milímetros. Com margem de erro de 6 milímetros, para a elevação global do nível do mar até 2100 — cerca de duas vezes o que estimativas anteriores indicavam. A projeção é ainda mais preocupante porque considera que não haverá aquecimento climático além do já ocorrido.

A compreensão correta de como o oceano derrete essa geleira por baixo abre caminho para prognósticos mais realistas sobre o futuro das calotas polares. O desafio agora é aplicar esse novo conhecimento sobre zonas de encalhe a outras gigantescas geleiras que enfrentam ameaças semelhantes na Antártida e na Groenlândia.

Como a água do oceano derrete a geleira por baixo

O que os cientistas descobriram é que o derretimento do Thwaites não acontece em um único ponto, mas em uma zona muito mais ampla. Conforme as marés sobem e descem, água quente do oceano penetra vários quilômetros por baixo do gelo, levantando seções inteiras da geleira.

Esse levantamento expõe mais superfície do gelo ao contato direto com a água quente, acelerando o derretimento. É como se a geleira fosse gradualmente erguida e "pendurada" sobre água quente a cada ciclo de maré, em vez de derreter apenas em uma linha estreita.

Por que o Mouginot Ridge importa agora

Uma crista submarina chamada Mouginot Ridge funciona atualmente como uma espécie de "freio" que desacelera o retrocesso do Thwaites. Essa elevação no fundo do oceano atua como uma barreira natural que estabiliza temporariamente a geleira.

Porém, quando essa crista deixar de "prender" a geleira — o que, segundo as simulações, tem 60% de probabilidade de ocorrer até 2100 —, o Thwaites começará a recuar continuamente sobre um fundo oceânico em declive, em direção à próxima elevação topográfica, chamada South Ridge.

Por isso, a geleira depende dessa formação do relevo para não colapsar em ritmo muito mais rápido.

Segundo um estudo publicado em um periodico cientifico em 2026, os processos de derretimento na zona onde a geleira toca o fundo do oceano podem fazer com que o nível do mar suba aproximadamente o dobro do que os modelos anteriores previam até o final do século. Veja o estudo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)
Economia

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"
Vínculos emocionais

/ 22 horas

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"

4

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS
OPERAÇÃO CAPOLÍNEA

/ 1 dia

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 1 semana

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário