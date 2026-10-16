O prédio mais pesado do mundo tem 3.000 quartos e esconde 8 andares sob o solo - Imagem: Diego Delso/Wikimedia Commons

Bucarest guarda um monumento arquitetônico sem paralelo: o Palácio do Parlamento, oficialmente reconhecido como a estrutura administrativa civil mais pesada do planeta. Construído na década de 1980, o prédio romeno concentra superlativas que impressionam tanto estudiosos quanto visitantes.

Com mais de 3.000 quartos e 8 níveis subterrâneos que descem 92 metros sob o solo, a obra reflete a ambição construtiva de uma era. A magnitude dos números começa a revelar a enormidade da construção. O edifício totaliza 4,09 milhões de toneladas, o que o credencia para o recorde Guinness de estrutura administrativa civil mais pesada do mundo.

Acima do solo, 12 andares alcançam 86 metros de altura, abrigando as principais câmaras legislativas. E espaços administrativos da Romênia em um complexo que se estende por quilômetros de corredores revestidos com materiais naturais.

O preço da grandiosidade arquitetônica

A realização dessa monumentalidade exigiu transformações radicais na capital romena. A construção da obra demandou a demolição de aproximadamente um quinto do centro histórico de Bucarest. Essa escala de intervenção urbana alterou permanentemente o perfil da cidade. O edifício concentra mais de 3.000 habitações e salões distribuídos pelos andares, cada um refletindo investimentos em detalhes e acabamento.

Lustres de bronze gigantescos e tapetes confeccionados sob medida completam a decoração dos salões de cristal que caracterizam os espaços legislativos.

Os segredos subterrâneos

Sob a superfície urbana, o palácio resguarda um propósito distinto de seus usos administrativos. Os oito níveis subterrâneos abrigam um autêntico bunker antinuclear interligado por uma rede de túneis subterrâneos originalmente projetados como rotas de fuga. Essa infraestrutura reflete as preocupações da época em que o complexo foi concebido, funcionando como testemunha material das tensões geopolíticas dos anos 1980.

Hoje o Palácio do Parlamento consolidou-se como destino turístico imprescindível na Romênia. As visitas guiadas permitem que turistas percorram os gigantescos salões, caminhem pelos quilômetros de corredores internos e compreendam de perto a escala do empreendimento que moldou a paisagem urbana de Bucarest.

A estrutura permanece como símbolo tangível de uma ambição arquitetônica que desafia compreensão pelo seu tamanho e peso.

Quando o recorde de "maior" não vale para o Palácio

O Palácio do Parlamento é o maior edifício administrativo civil do mundo, mas não é o maior edifício em termos absolutos. Esse recorde pertence ao New Century Global Centre. Também em comparação com estruturas militares, o Pentágono supera o palácio romeno em tamanho total, apesar de ser menos pesado. Esses limites técnicos mostram que os superlativas dependem de como a categoria é definida: se o critério é peso, o palácio romeno vence; se é área construída ou função administrativa, outras estruturas podem competir.