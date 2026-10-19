Dinamarca busca voluntários para se mudar e oferta casa em troca de poucas horas de trabalho diárias - Foto: Markus Winkler/Pexels

Uma propriedade rural na ilha dinamarquesa de Bornholm procura voluntários dispostos a trocar algumas horas de trabalho por hospedagem gratuita. O anúncio foi publicado na plataforma Workaway e atrai quem deseja passar uma temporada no campo, perto do mar Báltico.

Os donos do local, identificados como Finn e Susan, recebem grupos de viajantes ao longo do ano para ajudar na manutenção do espaço e no cuidado dos animais. A proposta é voltada para quem gosta de vida rural e troca cultural, com hospedagem e uso de bicicletas para explorar a ilha.

Como funciona a rotina no local

O casal cuida de um jardim orgânico com verduras e flores, além de cavalos, ovelhas, porcos, patos, galinhas, gatos e cachorros. A maior parte do trabalho ocorre ao ar livre, no quintal e nos arredores da propriedade.

As atividades incluem capinar e cuidar das plantas, alimentar os animais, fazer pequenos reparos e pinturas, erguer cercas e caminhos de pedra e participar de projetos simples de carpintaria. Também há afazeres domésticos, como lavar louça e colaborar no preparo das refeições da família.

O que esperar do alojamento

A hospedagem conta com um quarto amplo para quatro pessoas, dois quartos para duas pessoas cada e um quarto individual para quem prefere mais privacidade. Os anfitriões também disponibilizam bicicletas e, em alguns casos, liberam o uso de um carro, e quando isso ocorre, o voluntário paga o combustível.

A convivência diária faz parte da experiência proposta por Finn e Susan, que falam dinamarquês e inglês e costumam reunir diferentes grupos para dividir as tarefas da fazenda. O ambiente favorece o aprendizado prático de jardinagem, manutenção, carpintaria e manejo de animais, incluindo técnicas de adestramento baseadas em reforço positivo usadas com cães, cavalos e porcos pequenos.

Pontos de atenção antes de se candidatar

O anúncio alerta que parte das funções pode exigir esforço físico, o que merece atenção de quem pensa em se inscrever. Os anfitriões dão preferência a voluntários que consigam permanecer durante todo o período combinado, já que a rotina da fazenda depende de continuidade nas tarefas.

Quem se interessar pela vivência em Bornholm também pode aproveitar trilhas costeiras e pontos turísticos da ilha nos momentos livres. A combinação de trabalho rural e imersão na paisagem dinamarquesa é o principal atrativo da proposta divulgada na Workaway.

Antes de se candidatar, o interessado deve consultar as condições concretas do intercâmbio. A descrição da oportunidade não especifica a quantidade exata de horas de trabalho diário, não confirma se as refeições estão incluídas e não detalha se os custos de transporte internacional são cobertos. Esses pontos devem ser esclarecidos com os anfitriões.

Como o trabalho voluntário substitui o pagamento em dinheiro

Na plataforma Workaway, o modelo funciona por troca direta: em vez de receber salário, o voluntário obtém hospedagem e acesso a recursos, como bicicletas, em troca de horas de trabalho. No caso de Bornholm, Finn e Susan recebem ajuda contínua na fazenda, enquanto o voluntário tem onde dormir e pode explorar a ilha, sem pagamento em dinheiro.

O sistema depende da convivência diária entre voluntários e anfitriões. Quanto mais tempo o voluntário permanece no local, mais tarefas eles conseguem concluir juntos. Por isso, o casal prefere quem possa ficar durante todo o período combinado. A continuidade permite executar sem interrupções projetos maiores, como a construção de cercas e caminhos de pedra.

O que significa na prática depender de voluntários para a rotina da fazenda

Quando uma propriedade rural depende de voluntários para tarefas essenciais, como alimentar animais e manter o jardim, a rotina fica vinculada à chegada e à permanência dessas pessoas. Finn e Susan planejam o calendário de trabalho contando com essa ajuda, e a saída antecipada de um voluntário pode deixar afazeres pendentes para o casal.

Por isso, eles dão preferência a quem consegue cumprir todo o período acordado. Para o voluntário, o compromisso também vai além de dias pontuais de trabalho. A rotina inclui tarefas cotidianas, como lavar louça e preparar refeições ao lado da família. Não se trata de um bico ocasional, mas de uma imersão na vida da fazenda, com presença constante.