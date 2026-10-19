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Ótima oportunidade

Dinamarca busca voluntários para se mudar e oferta casa em troca de poucas horas de trabalho diárias

Anúncio atrai quem deseja passar uma temporada no campo

Henrique Cesaretti

19/10/2026 - 08h48
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Uma propriedade rural na ilha dinamarquesa de Bornholm procura voluntários dispostos a trocar algumas horas de trabalho por hospedagem gratuita. O anúncio foi publicado na plataforma Workaway e atrai quem deseja passar uma temporada no campo, perto do mar Báltico.

Os donos do local, identificados como Finn e Susan, recebem grupos de viajantes ao longo do ano para ajudar na manutenção do espaço e no cuidado dos animais. A proposta é voltada para quem gosta de vida rural e troca cultural, com hospedagem e uso de bicicletas para explorar a ilha.

Como funciona a rotina no local

O casal cuida de um jardim orgânico com verduras e flores, além de cavalos, ovelhas, porcos, patos, galinhas, gatos e cachorros. A maior parte do trabalho ocorre ao ar livre, no quintal e nos arredores da propriedade.

As atividades incluem capinar e cuidar das plantas, alimentar os animais, fazer pequenos reparos e pinturas, erguer cercas e caminhos de pedra e participar de projetos simples de carpintaria. Também há afazeres domésticos, como lavar louça e colaborar no preparo das refeições da família.

O que esperar do alojamento

A hospedagem conta com um quarto amplo para quatro pessoas, dois quartos para duas pessoas cada e um quarto individual para quem prefere mais privacidade. Os anfitriões também disponibilizam bicicletas e, em alguns casos, liberam o uso de um carro, e quando isso ocorre, o voluntário paga o combustível.

A convivência diária faz parte da experiência proposta por Finn e Susan, que falam dinamarquês e inglês e costumam reunir diferentes grupos para dividir as tarefas da fazenda. O ambiente favorece o aprendizado prático de jardinagem, manutenção, carpintaria e manejo de animais, incluindo técnicas de adestramento baseadas em reforço positivo usadas com cães, cavalos e porcos pequenos.

Pontos de atenção antes de se candidatar

O anúncio alerta que parte das funções pode exigir esforço físico, o que merece atenção de quem pensa em se inscrever. Os anfitriões dão preferência a voluntários que consigam permanecer durante todo o período combinado, já que a rotina da fazenda depende de continuidade nas tarefas.

Quem se interessar pela vivência em Bornholm também pode aproveitar trilhas costeiras e pontos turísticos da ilha nos momentos livres. A combinação de trabalho rural e imersão na paisagem dinamarquesa é o principal atrativo da proposta divulgada na Workaway.

Antes de se candidatar, o interessado deve consultar as condições concretas do intercâmbio. A descrição da oportunidade não especifica a quantidade exata de horas de trabalho diário, não confirma se as refeições estão incluídas e não detalha se os custos de transporte internacional são cobertos. Esses pontos devem ser esclarecidos com os anfitriões.

Como o trabalho voluntário substitui o pagamento em dinheiro

Na plataforma Workaway, o modelo funciona por troca direta: em vez de receber salário, o voluntário obtém hospedagem e acesso a recursos, como bicicletas, em troca de horas de trabalho. No caso de Bornholm, Finn e Susan recebem ajuda contínua na fazenda, enquanto o voluntário tem onde dormir e pode explorar a ilha, sem pagamento em dinheiro.

O sistema depende da convivência diária entre voluntários e anfitriões. Quanto mais tempo o voluntário permanece no local, mais tarefas eles conseguem concluir juntos. Por isso, o casal prefere quem possa ficar durante todo o período combinado. A continuidade permite executar sem interrupções projetos maiores, como a construção de cercas e caminhos de pedra.

O que significa na prática depender de voluntários para a rotina da fazenda

Quando uma propriedade rural depende de voluntários para tarefas essenciais, como alimentar animais e manter o jardim, a rotina fica vinculada à chegada e à permanência dessas pessoas. Finn e Susan planejam o calendário de trabalho contando com essa ajuda, e a saída antecipada de um voluntário pode deixar afazeres pendentes para o casal.

Por isso, eles dão preferência a quem consegue cumprir todo o período acordado. Para o voluntário, o compromisso também vai além de dias pontuais de trabalho. A rotina inclui tarefas cotidianas, como lavar louça e preparar refeições ao lado da família. Não se trata de um bico ocasional, mas de uma imersão na vida da fazenda, com presença constante.

A verdadeira felicidade

Pablo Neruda, Nobel de Literatura, refletiu sobre a felicidade que vai além do que possuímos

Segundo ele, a felicidade é interna e não externa

19/10/2026 10h02

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Imagem: United States Library of Congress / domínio público nos Estados Unidos

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Uma frase atribuída ao poeta chileno Pablo Neruda. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, sugere que a felicidade é interna e não externa: não depende do que se tem, mas do que se é. A ideia foi divulgada pelo El Confidencial.

A frase separa dois mundos: o conforto proporcionado pelos bens materiais e a satisfação que nasce do modo como cada pessoa se relaciona consigo mesma. Neruda construiu uma das vozes mais reconhecidas da literatura em língua espanhola do século 20, tratando de temas como amor, natureza, memória e experiências humanas.

Não existe, porém, referência documental suficientemente acreditada para confirmar que o poeta escreveu ou pronunciou essa frase. Ela pode ser lida como uma reflexão sobre o bem-estar, mas não deve ser apresentada como citação verificada.

O que separa posse de identidade

A ideia central é simples: acumular bens materiais não garante satisfação com a própria vida. Conquistar uma casa, alcançar metas profissionais ou ter acesso a conforto traz segurança e tranquilidade, mas não resolve, sozinho, as inquietações pessoais de cada um.

O pensamento convida a diferenciar aquilo que se possui daquilo que realmente importa. Sob essa ótica, o bem-estar também passa pelos valores de cada pessoa. Pelas relações que ela cultiva e pela capacidade de aproveitar momentos simples do cotidiano — elementos que nenhuma compra consegue substituir.

 

Conhecer-se antes de buscar objetivos

A frase também destaca a necessidade de autoconhecimento e de reconhecer as próprias necessidades. Muitas vezes, os objetivos de vida nascem de expectativas sociais ou de comparações com outras pessoas, não de um desejo genuíno.

Alcançar metas impostas de fora nem sempre traz a satisfação esperada. A mensagem sugere dar mais atenção à identidade pessoal e fazer escolhas de acordo com as próprias convicções. Entender o que de fato importa e agir conforme isso pode construir uma sensação de equilíbrio mais duradoura.

Sucesso profissional não é sinônimo de bem-estar

A comparação entre ter e ser também abre espaço para pensar na relação entre felicidade e sucesso. Em contextos onde conquistas profissionais e financeiras ganham destaque, é comum associar bem-estar à realização de novos objetivos.

Essa visão, porém, pode deixar de lado outros elementos da vida — afeto, amizade, tempo com pessoas queridas e atividades que trazem prazer. A reflexão atribuída ao poeta reforça que vínculos pessoais e experiências vividas pesam tanto quanto qualquer conquista material na construção de uma existência satisfatória.

Quando as condições externas sim importam para o bem-estar

Embora a reflexão atribuída a Neruda enfatize que a felicidade é interna, essa ideia não significa ignorar a realidade material. Dificuldades econômicas reais, problemas de saúde ou um entorno hostil afetam de forma concreta a capacidade de qualquer pessoa se sentir bem consigo mesma.

A falta de alimento, moradia ou segurança não é um problema que se resolve apenas com autoconhecimento.

A proposta não é negar essas dificuldades externas, mas sim reconhecer que, mesmo após resolvê-las, há um trabalho interno que continua necessário. A reflexão convida a equilibrar a busca por segurança material com a atenção ao que realmente importa pessoalmente — nem ignorar uma coisa nem a outra.

Se a felicidade é interna, por que tantas pessoas com dinheiro são infelizes?

Porque alcançar objetivos impostos de fora — ganhar muito, ter status ou possuir certos bens — raramente coincide com o que a pessoa de fato valoriza. Muitas vezes, as metas de vida nascem de expectativas sociais ou de comparações com outras pessoas, não de um desejo autêntico. Quando alguém conquista algo que nunca realmente quis, a satisfação não chega.

A felicidade duradoura exige conhecer a si mesmo, entender o que de fato importa e agir conforme isso — não o contrário.

Exploração espacial

Astronautas que viajaram à Lua contam o que viram no lado oculto, e cientistas buscam respostas

Tripulação da Artemis II registrou crateras, flashes de impactos e diferenças de cores na superfície lunar, gerando novos dados para pesquisas sobre a formação do satélite

19/10/2026 09h50

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Imagem: Divulgação/NASA

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O comandante da missão Artemis II, Reid Wiseman, relatou detalhes da experiência de observar o lado oculto da Lua durante a viagem realizada em abril de 2026. A bordo da cápsula Orion, da NASA, ele e os outros três tripulantes registraram imagens do satélite e descreveram paisagens que surpreenderam até mesmo astronautas experientes.

Em uma das mensagens enviadas antes da interrupção das comunicações, Wiseman descreveu a aparência da Terra vista pela janela da espaçonave. Segundo ele, o planeta parecia uma pequena Lua crescente. A tripulação também estabeleceu um novo recorde de distância percorrida por seres humanos em relação à Terra, superando a marca alcançada pela missão Apollo 13.

O que os astronautas viram no lado oculto da Lua

Durante o sobrevoo, os quatro tripulantes observaram e fotografaram crateras de impacto, antigos fluxos de lava, rachaduras e elevações do terreno lunar. Wiseman descreveu a experiência como algo difícil de traduzir em palavras e afirmou que a equipe viu coisas que nenhum ser humano havia observado daquela maneira, nem mesmo durante as missões Apollo.

Os astronautas passaram aproximadamente sete horas se revezando nas janelas da Orion para fotografar a superfície e registrar observações. Na aproximação máxima, a nave chegou a cerca de 6.545 quilômetros da superfície lunar, permitindo que a tripulação examinasse detalhes do relevo e regiões que não podem ser vistas diretamente da Terra.

Flashes de luz e cores intrigam os cientistas

Entre as observações científicas mais relevantes estão cinco flashes de luz extremamente discretos, registrados enquanto a tripulação atravessava o lado oculto da Lua. Os clarões foram associados a fragmentos rochosos que atingiram a superfície lunar. Os astronautas anotaram as posições dos fenômenos, permitindo que a equipe científica comparasse os relatos e verificasse as observações.

Os tripulantes também perceberam diferenças sutis de cores no terreno, incluindo tons de marrom, verde e azul, além de variações de cinza, preto, bege e branco. Essas nuances podem ajudar os pesquisadores a identificar diferenças na composição das rochas e dos minerais e a compreender melhor a evolução geológica da Lua.

Observações podem orientar futuras missões lunares

Outro destaque foi o chamado terminador lunar, a fronteira entre as regiões iluminadas e escuras da superfície. Nesse limite, a luz solar incide em ângulo baixo e produz sombras alongadas, que tornam crateras, montanhas e outras irregularidades mais visíveis. A iluminação observada também se assemelha às condições encontradas em áreas próximas ao polo sul lunar, região de interesse para futuras explorações humanas.

Em outubro de 2026, a NASA disponibilizou um relatório preliminar e outros materiais científicos da Artemis II para análise da comunidade científica. O conjunto reúne fotografias, observações verbais, desenhos e anotações feitas pelos tripulantes, permitindo que pesquisadores estudem os registros e comparem as descrições humanas com dados obtidos por sondas robóticas.

Os relatos de Wiseman e dos demais astronautas mostram como a observação direta pode complementar os levantamentos realizados por equipamentos automáticos. As informações coletadas durante o sobrevoo ajudam a investigar a história da superfície lunar e oferecem referências para o planejamento de futuras missões tripuladas.

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