Dinossauro de quatro asas encontrado por fazendeiro pode mudar o que sabemos - Foto: Vladimir Srajber/Pexels

Um fazendeiro encontrou, na província de Liaoning, na China, o esqueleto completo de um pequeno dinossauro que desafia o que sabemos sobre a evolução do voo. Chamado Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava penas nos membros anteriores, posteriores e na ponta da cauda.

Essas características sugerem que esse grupo desenvolveu a capacidade de voar por um caminho evolutivo diferente daquele seguido pelas aves. O fóssil foi encontrado perto da cidade de Lamadong e doado ao museu da Universidade Hebei GEO em 2023.

A equipe de pesquisadores, liderada por Xuri Wang e formada por cientistas da China, Itália e Eslováquia, analisou o esqueleto e identificou uma espécie até então desconhecida. O animal integrava um grupo chamado microraptorinas, que viveu durante o Cretáceo Inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Um raptor pequeno com quatro asas

As microraptorinas eram criaturas minúsculas — a maioria pesava cerca de 1 quilograma — e pertenciam à mesma família do Velociraptor. A presença de penas longas nos membros anteriores e posteriores deu a elas o apelido de dinossauros de quatro asas. Norellraptor vem de uma formação rochosa chamada Jiufotang, localizada na atual província de Liaoning.

O esqueleto estava completo o suficiente para permitir comparações detalhadas com outras microraptorinas conhecidas. O parente mais próximo identificado é o Zhongjianosaurus, outro pequeno microraptor encontrado na China. As penas preservadas perto do membro anterior direito de Norellraptor apresentavam características assimétricas típicas de penas de voo — exatamente como as que as aves modernas usam para gerar sustentação no ar.

Um focinho repleto de aberturas

O crânio de Norellraptor apresenta depressões rasas à frente das cavidades oculares, com aberturas anormalmente grandes. A abertura frontal é tão vasta que ocupa um terço da depressão. O encéfalo também estava bem preservado e fusionado, e diferentemente do de outros membros do grupo, tinha as laterais repletas de bolsas de ar.

O osso do quadril também tinha características particulares: curvava-se suavemente e terminava em um pé pequeno. Em outras microraptorinas, o osso era mais anguloso e tinha um pé maior. Nos pés, o osso metatársico central estava comprimido perto do tornozelo e espremido pelos vizinhos — um arranjo compartilhado apenas com Zhongjianosaurus.

Como seus parentes, Norellraptor carregava uma garra em forma de foice aumentada no segundo dedo.

História de crescimento registrada nos ossos

Anéis de crescimento encontrados em um osso do antebraço revelaram que o animal experimentou duas pausas durante seu desenvolvimento. Camadas iniciais de crescimento também foram absorvidas conforme o osso se expandiu em largura, levando os pesquisadores a estimar que Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

Esse padrão de crescimento diferiu daquele observado nos ossos das pernas, sugerindo particularidades na biologia desse animal.

Homenagem a dois pesquisadores

O nome científico homenageia dois paleontólogos falecidos em 2025, e mark Norell, do Museu Americano de História Natural, dedicou décadas ao estudo de dinossauros semelhantes a aves. Rinchen Barsbold, paleontólogo mongol, descreveu muitos dinossauros do Deserto de Gobi.

Ao escolher os nomes para a espécie, os autores reconheceram as contribuições excepcionais dos dois cientistas para o estudo de dinossauros parecidos com aves.