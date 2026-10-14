Dinossauros morreram em até duas horas após o impacto do asteroide por um motivo surpreendente - Imagem gerada por inteligência artificial

Dinossauros e ecossistemas planetários desapareceram em poucas horas após o impacto do asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro que atingiu a península de Iucatã. Segundo um estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

A extinção não foi causada pelos tsunamis gigantes, pelas ondas de choque ou pelas bolas de fogo que se seguiram ao impacto, mas por um fenômeno mais rápido e devastador. Há 66 milhões de anos, o impacto liberou energia suficiente para vaporizar grandes volumes de rocha.

Uma nuvem de poeira presa na atmosfera após o impacto capturou e reteve o calor, transformando o planeta em um forno. O processo eliminou a vida em poucas horas, não em dias ou semanas como se imaginava antes.

O mecanismo do colapso ambiental

O asteroide atingiu a superfície, vaporizou rocha e liberou uma grande quantidade de energia térmica. O megatsunami atingiu regiões costeiras, e as ondas de choque se propagaram por grandes distâncias. Mas esses fenômenos não tinham alcance global suficiente para eliminar toda a vida no planeta em poucas horas.

A verdadeira chave estava no material vaporizado, e parte da rocha vaporizada se resfriou, formando pequenas gotas de vidro chamadas esférulas que retornaram à superfície. Pesquisadores identificaram uma camada de poeira extremamente fina em registros geológicos, composta por partículas de aproximadamente 2,5 micrômetros, que subiu para a atmosfera e envolveu todo o planeta.

Esse escudo de partículas reteve a radiação térmica das esférulas e a devolveu ao solo, multiplicando por 3,5 a intensidade do calor recebido na superfície. O resultado foi uma exposição equivalente a 17 vezes a dose letal de radiação para uma pessoa, segundo o trabalho de pesquisadores da Universidade Purdue liderados por Brandon Johnson.

Do calor abrasador ao esgotamento de recursos

Os pesquisadores usaram modelos de simulação para reconstruir as primeiras horas da catástrofe. O resultado foi um cenário de aquecimento extremo nas primeiras uma ou duas horas. O calor queimou a pele de dinossauros robustos, provocou golpes de calor e incendiou grama, líquens e agulhas de pino.

Os animais que não conseguiram se proteger em refúgios subterrâneos ou em águas rasas pereceram rapidamente.

Os dinossauros que sobreviveram ao calor inicial enfrentaram outro desafio letal: a escuridão progressiva causada pela nuvem de poeira que bloqueava a luz solar. Sem fotossíntese, as plantas morreram rapidamente, e sem plantas, os herbívoros pereceram de fome em questão de dias. Os carnívoros, dependentes da cadeia alimentar que desabava, tiveram o mesmo destino.

Os autores do estudo consideram que a combinação de calor extremo, falta de luz e colapso alimentar causou a extinção em massa.