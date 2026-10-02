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Benefícios do café

Duas xícaras de café sem açúcar por dia: estudo encontra risco 16% menor de morte

Resultado reforça décadas de suspeitas sobre os benefícios da bebida

Henrique Cesaretti

02/10/2026 - 09h42
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Beber café puro está associado a um risco significativamente menor de morte prematura, segundo pesquisa recente da Universidade Tufts. O consumo moderado de café sem açúcar ou gordura está associado a menor mortalidade por todas as causas. O resultado reforça décadas de suspeitas sobre os benefícios da bebida, popular em todo o mundo.

Entre 1999 e 2018, a análise acompanhou 46 mil adultos com 20 anos ou mais e usou dados da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição dos EUA. Publicados na revista The Journal of Nutrition, os resultados indicam que a forma de preparar o café influencia seu impacto na saúde.

Qual quantidade foi associada à maior proteção

O consumo de uma a duas xícaras por dia está associado a uma redução de 16% no risco de morte em comparação com o de quem não toma café. Entre duas e três xícaras diárias, a redução chega a 17%.

Acima de três xícaras por dia, os benefícios desaparecem, e o consumo adicional não traz proteção extra, e a associação com a redução de mortes por doenças cardiovasculares cai nesse patamar.

Os pesquisadores estabeleceram critérios precisos para classificar o café como "puro": menos de 5% do valor calórico diário em açúcar adicionado, o equivalente a 2,5 gramas por xícara de 240 ml, e até 1 grama de gordura saturada por xícara.

 

Como açúcar e gordura podem anular a proteção

O café contém compostos bioativos que atuam como protetores no organismo. Segundo Fang Fang Zhang, autora sênior do estudo, esses componentes explicam os benefícios da bebida. Ingredientes calóricos como açúcar e gordura saturada, porém, bloqueiam esse mecanismo. Quando a bebida é consumida com grandes quantidades desses aditivos, a associação com proteção desaparece.

O estudo foi uma das primeiras pesquisas a quantificar o impacto dos aditivos na relação entre café e mortalidade. A análise mostra que a associação não depende apenas do café, mas também da forma como ele é preparado.

Uma xícara de café puro pela manhã está associada a menor risco de morte. A mesma quantidade com leite adoçado, açúcar e xarope não oferece essa proteção e pode até ter associação neutra ou prejudicial.

Criatura misteriosa

Criatura "alien" vive no fundo do oceano e pode ficar até 5 anos sem comer

Espécie habita as profundezas oceânicas e consegue passar mais de cinco anos sem se alimentar

02/10/2026 12h04

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Imagem: Borgx/Wikimedia Commons

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Os isópodes gigantes que habitam as profundezas oceânicas conseguem passar mais de cinco anos sem se alimentar, revelou um estudo publicado em agosto na revista Cell. Essa capacidade extraordinária resulta de adaptações anatômicas e genéticas que reduzem drasticamente o gasto energético em um ambiente hostil, frio e com oferta irregular de comida.

Pesquisadores do Instituto de Oceanologia da Academia Chinesa de Ciências, da Universidade Chinesa de Hong Kong e da Universidade Politécnica do Noroeste identificaram o gene ND1 como mecanismo-chave para essa resistência extrema. Herdado de uma bactéria ancestral e incorporado ao DNA dos isópodes, esse gene funciona como regulador do metabolismo, permitindo economizar energia em condições de escassez prolongada.

Corpos preparados para o deserto de comida

Os isópodes de águas profundas são crustáceos achatados e segmentados, protegidos por um exoesqueleto rígido. Distribuem-se pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, com alguns exemplares atingindo entre 28 e 50 centímetros de comprimento. Possuem 14 patas articuladas que os mantêm adaptados aos ambientes mais extremos do planeta.

A pesquisa analisou duas espécies específicas: a Bathynomus jamesi, encontrada a cerca de 900 metros de profundidade no Mar da China Meridional. E a Bathynomus doederleini, localizada a aproximadamente 300 metros no Mar da China Oriental.

A comparação com parentes que vivem em águas mais rasas revelou como esses animais se especializaram em sobreviver onde o alimento chega de forma imprevisível e irregular.

 

Estômago gigante como armazém vivo

A estratégia de sobrevivência dos isópodes profundos funciona sob o princípio de "ganhar mais, gastar menos". O órgão central dessa tática é um estômago extraordinariamente grande, que pode ocupar cerca de dois terços da cavidade corporal dos animais que vivem em maiores profundidades.

Quando encontram alimento — restos de peixes, caranguejos e outros organismos que afundam do oceano superior — conseguem consumir quantidades massivas. Esse estômago hipertrofiado funciona como um armazém biológico, permitindo ao animal manter uma única refeição estocada por períodos que se estendem a anos.

Combinado com o metabolismo reduzido controlado pelo gene ND1, esse sistema garante que uma oportunidade de alimentação em ambientes de "noite perpétua e pressão esmagadora" sustente o isópode por tempo indefinido, até que a próxima refeição chegue das águas acima.

Virou tendência

Paredes lisas ficam para trás: a nova tendência de 2027 aposta em texturas

As paredes completamente lisas vem perdendo cada vez mais espaço

02/10/2026 11h21

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Foto: Jonathan Borba/Pexels

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As paredes completamente lisas, que por anos deram aos ambientes sensação de ordem e amplitude, perdem espaço em 2027. A decoração de interiores aposta em revestimentos que trazem profundidade visual e acabamento sofisticado, em uma proposta mais aconchegante.

A tendência já aparece em casas e apartamentos, sobretudo em cômodos onde o morador quer mudar o visual de uma parede sem recorrer a móveis grandes nem reduzir a metragem útil. Painéis, texturas e cores diferentes dão personalidade ao espaço sem exigir uma reforma completa.

O fim do fundo neutro nas casas

Uma parede lisa funciona bem como pano de fundo, mas não cria camadas visuais. Acabamentos com relevo, ao contrário, multiplicam os planos de profundidade e deixam o cômodo com uma atmosfera mais acolhedora.

O recurso ajuda quem quer dar identidade ao ambiente sem encher a sala de objetos decorativos. O formato do desenho na parede varia conforme o tamanho do cômodo e o estilo que o morador busca para a casa.

Materiais que ganham força em 2027

Painéis de madeira, ripas verticais e revestimentos têxteis despontam entre as escolhas mais procuradas para dar um novo relevo às paredes. Tintas com efeito texturizado e acabamentos em pedra ou cimento aparente completam essa lista de opções.

Cada material produz um efeito diferente no ambiente, por isso a escolha depende do resultado que se deseja alcançar. Madeira, tecido e pintura texturizada entregam resultados visuais distintos entre si, mesmo quando aplicados na mesma metragem de parede.

Como aplicar sem fazer obra grande

Para renovar o ambiente sem uma reforma de grande porte, o morador pode revestir apenas uma das paredes principais do cômodo. A tinta com efeito texturizado é a alternativa mais simples para criar esse impacto visual.

Quem busca um efeito mais marcante pode apostar em painéis de madeira, ripas ou revestimentos autoadesivos, que dispensam contratação de mão de obra especializada. Tons claros ajudam a manter a luminosidade e a sensação de amplitude do espaço, enquanto cores mais escuras ou com relevo mais marcado transformam a parede no ponto focal do ambiente.

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