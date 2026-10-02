Duas xícaras de café sem açúcar por dia: estudo encontra risco 16% menor de morte - Foto: lukasbieri/Pixabay

Beber café puro está associado a um risco significativamente menor de morte prematura, segundo pesquisa recente da Universidade Tufts. O consumo moderado de café sem açúcar ou gordura está associado a menor mortalidade por todas as causas. O resultado reforça décadas de suspeitas sobre os benefícios da bebida, popular em todo o mundo.

Entre 1999 e 2018, a análise acompanhou 46 mil adultos com 20 anos ou mais e usou dados da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição dos EUA. Publicados na revista The Journal of Nutrition, os resultados indicam que a forma de preparar o café influencia seu impacto na saúde.

Qual quantidade foi associada à maior proteção

O consumo de uma a duas xícaras por dia está associado a uma redução de 16% no risco de morte em comparação com o de quem não toma café. Entre duas e três xícaras diárias, a redução chega a 17%.

Acima de três xícaras por dia, os benefícios desaparecem, e o consumo adicional não traz proteção extra, e a associação com a redução de mortes por doenças cardiovasculares cai nesse patamar.

Os pesquisadores estabeleceram critérios precisos para classificar o café como "puro": menos de 5% do valor calórico diário em açúcar adicionado, o equivalente a 2,5 gramas por xícara de 240 ml, e até 1 grama de gordura saturada por xícara.

Como açúcar e gordura podem anular a proteção

O café contém compostos bioativos que atuam como protetores no organismo. Segundo Fang Fang Zhang, autora sênior do estudo, esses componentes explicam os benefícios da bebida. Ingredientes calóricos como açúcar e gordura saturada, porém, bloqueiam esse mecanismo. Quando a bebida é consumida com grandes quantidades desses aditivos, a associação com proteção desaparece.

O estudo foi uma das primeiras pesquisas a quantificar o impacto dos aditivos na relação entre café e mortalidade. A análise mostra que a associação não depende apenas do café, mas também da forma como ele é preparado.

Uma xícara de café puro pela manhã está associada a menor risco de morte. A mesma quantidade com leite adoçado, açúcar e xarope não oferece essa proteção e pode até ter associação neutra ou prejudicial.