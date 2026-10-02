Assistir muita televisão na meia-idade pode reduzir o tamanho do cérebro, mesmo aliviando o estresse

Quem chega em casa exausto e liga a TV para relaxar pode estar fazendo mais do que uma simples pausa no fim do dia. Pesquisa publicada em periódico científico aponta que adultos que assistiam à televisão com muita frequência na meia-idade acabaram apresentando volumes menores em áreas do cérebro ligadas à memória, anos mais tarde.

O achado chama atenção porque o mesmo hábito também tem um lado reconhecido de alívio emocional. Pesquisas como o American Time Use Survey demonstram que o tempo diante da tela funciona como forma de recuperação depois de uma jornada de trabalho puxada.

O que os exames cerebrais revelaram

A equipe liderada por David Raichlen, da Faculdade de Letras, Artes e Ciências da USC Dornsife, acompanhou cerca de 1.700 adultos com idade média de 53 anos. Todos integrantes do Estudo de Risco de Aterosclerose em Comunidades (ARIC), que reuniu participantes entre 1987 e 1989 para investigar a saúde do coração e do cérebro ao longo do tempo.

Duas décadas depois de relatarem seus hábitos diante da TV, esses adultos passaram por ressonâncias magnéticas. Os lobos frontal e occipital apareceram menores entre quem assistia muita televisão. Além de mais sinais de desgaste na substância branca — justamente as mudanças que costumam acompanhar envelhecimento cerebral, risco de AVC e perda de memória ao longo da vida.

Por que o tipo de pausa sentada importa

Ficar parado sentado, por si só, não bastou para explicar essas alterações. Segundo Raichlen, outras formas de inatividade no dia a dia não mostraram ligação com os mesmos padrões encontrados nos exames, o que desloca o foco de "quanto tempo sentado" para "o que a pessoa faz enquanto está sentada".

Isso ajuda a entender por que programas de TV podem pesar mais do que, por exemplo, ler ou conversar enquanto também se está parado. A diferença estaria na forma como o cérebro se engaja — ou deixa de se engajar — durante cada atividade.

O lado que compensa: alívio do estresse

Ao mesmo tempo, ligar a televisão depois do expediente tem função prática reconhecida no dia a dia de quem enfrenta rotinas domésticas cansativas. Pesquisadores como Xian Zhao e Soo Min Toh analisaram esse comportamento e identificaram que a tela oferece uma forma de descanso que não exige decisões constantes nem concentração intensa.

Artigos do Journal of Community & Applied Social Psychology e do Journal of Community Psychology tratam a televisão como recurso de recomposição emocional, principalmente quando a escolha recai sobre programas já conhecidos. A previsibilidade do enredo reduz a necessidade de vigilância mental e facilita a sensação de alívio ao final de um dia cheio de obrigações.

Dois efeitos que convivem lado a lado

O desafio está em equilibrar esse benefício emocional imediato com o possível custo cognitivo de longo prazo observado no estudo do ARIC. Conteúdo leve e familiar continua sendo uma ferramenta de descompressão válida depois de jornadas puxadas de trabalho.

Ainda assim, a frequência e a constância desse hábito ao longo de décadas parecem fazer diferença nos exames cerebrais. Variar o descanso, alternando tempo de tela com outras atividades estimulantes, alivia o estresse sem comprometer a saúde cerebral.