Ela previu o 11 de Setembro e deixou uma profecia para 2027

Uma suposta profecia sobre o ano de 2027 promete transformações extraordinárias na espécie humana. O relato é atribuído à mística búlgara Baba Vanga, morta há mais de três décadas. Entre as previsões que seus seguidores costumam associar a ela está a antecipação do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, o que mantém vivo o interesse por seus demais prognósticos. De acordo com o relato, uma parte da população passaria a apresentar capacidades fora do comum, classificadas como sobre-humanas.

Os relatos não deixam claro como essa mudança ocorreria, mas cogitam três origens distintas: o surgimento de uma doença ainda não identificada, um experimento genético ou uma intervenção proposital na biologia humana. Os relatos não esclarecem as consequências dessa mudança para a sociedade nem se esses indivíduos representariam uma ameaça ou um avanço evolutivo.

O que a profecia descreve

Os relatos modernos não detalham quais habilidades incomuns poderiam surgir. As interpretações incluem força ampliada, inteligência elevada, resistência a doenças ou até sintomas nunca documentados pela medicina. A suposta profecia sugere que apenas uma parcela da população seria afetada, o que criaria um pequeno grupo com capacidades diferentes das do restante da humanidade.

Essa divisão deixaria incerto o impacto futuro. O surgimento de pessoas com essas características poderia dividir permanentemente a espécie, mas não se sabe se isso representaria evolução, ameaça ou apenas uma transformação irreversível. O relato não esclarece esse aspecto central da visão.

Quem foi Baba Vanga

Nascida em 1911 com o nome de Vangeliya Pandeva Dimitrova, a mística búlgara ficou cega ainda criança, aos 12 anos, após ser atingida por um tornado. Esse evento coincidiu, segundo seguidores, com o despertar de suas supostas habilidades paranormais. Ao longo de sua vida, fez previsões frequentemente vagas sobre desastres naturais, mudanças políticas e avanços tecnológicos.

Vários acontecimentos reais — o desastre submarino de Kursk, o Brexit e a ascensão do ISIS — são apontados por apoiadores como confirmação de suas visões. Fenômenos climáticos e naturais recentes também entraram na lista de episódios que seguidores associam a previsões antigas de Vanga: o terremoto de magnitude 7,7 em Mianmar, registrado em março, somado a ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades em várias regiões do mundo.

De acordo com relatos, deixou previsões que se estendem até o ano 5.079. Especialistas alertam, porém, que suas profecias carecem de fundamentação factual e sofrem questionamentos sobre imprecisão nas interpretações.

Ceticismo e outras previsões

A atribuição de profecias a Baba Vanga enfrenta críticas porque ela nunca deixou registros escritos de suas visões. Grande parte dos relatos surgiu depois, por meio de sua sobrinha, Krasimira Stoyanova, e de seguidores que registraram as supostas visões. Essas interpretações foram criticadas por erros ou por possíveis falhas na compreensão do que a mística teria realmente comunicado.

Seguidores também atribuem a Baba Vanga outras profecias para 2026, anteriores à suposta transformação de 2027: a chegada de uma enorme nave espacial. A mudança da liderança russa antes do fim do ano e o início de uma Terceira Guerra Mundial. Sem comprovação factual, essas previsões permanecem no campo da especulação.