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História

Ela vive isolada em uma ilha remota há 50 anos: conheça a história de Zoe Lucas

O contato com o local começou por acaso.

João V. Valença

18/10/2026 - 13h34
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Uma faixa de areia a mais de 150 quilômetros da costa da Nova Escócia tornou-se o único endereço possível para a canadense Zoe Lucas. Formada em artes, ela trocou o ateliê pelo estudo da vida selvagem em Sable Island, no Atlântico Norte, onde vive há cerca de 50 anos.

O contato com o local começou por acaso, quando Lucas trabalhava como assistente de cozinha nas férias da faculdade. Ela se deparou com fotografias antigas da ilha e ficou fascinada pela paisagem isolada. Essa curiosidade, somada a um convite de pesquisa sobre focas, mudou o rumo de toda a sua vida adulta.

De estudante de arte a voluntária de pesquisa

Antes de se tornar pesquisadora, Lucas estudava no Nova Scotia College of Art and Design, em Halifax. Em 1974, uma oportunidade com uma equipe da Universidade Dalhousie que investigava focas a levou de volta à ilha, desta vez como voluntária de campo.

As temporadas sucessivas de trabalho a aproximaram cada vez mais do território. Ela chegou a liderar um projeto de restauração do solo local enquanto concluía um mestrado em Belas-Artes e dava aulas, dividindo-se entre dois mundos distintos.

A virada definitiva para a vida na ilha

Em 1982, Lucas abandonou de vez a carreira acadêmica em artes para se dedicar integralmente aos projetos de Sable Island. A partir daquele momento, passou a viver entre oito e dez meses por ano na ilha, uma rotina que mantém há décadas.

Seus trabalhos de campo incluem o monitoramento do lixo que se acumula no ambiente marinho e o estudo da relação entre tubarões e focas. A história natural dos cavalos selvagens que habitam a ilha também recebeu atenção contínua ao longo dos anos.

Registros de fauna e flora local

Ela busca nas praias aves marinhas contaminadas por petróleo e cetáceos encalhados como parte da rotina de monitoramento. Também registra a biodiversidade terrestre, incluindo musgos, líquens e invertebrados encontrados na ilha.

Para conter a erosão das dunas, Lucas transplantou capim de praia para estabilizar a areia. Ela também catalogou espécies vegetais nativas e produziu levantamentos sobre abelhas e outros insetos responsáveis pela polinização local, e parte dos resultados foi publicada em revistas científicas especializadas.

Organizações criadas para proteger o território

A experiência acumulada em campo deu origem a iniciativas formais de conservação. Em 2002, surgiu a Friends of the Green Horse Society, entidade sem fins lucrativos voltada a sustentar pesquisas sobre a biodiversidade da ilha.

Em seguida, ela se tornou pesquisadora associada do Nova Scotia Museum e, em 2008, recebeu um doutorado honorário da Universidade Dalhousie. Lucas também está entre os fundadores do Sable Island Institute e preside a organização multidisciplinar, que ampliou o alcance do trabalho iniciado anos antes.

Sable Island é marcada por neblina frequente, clima rigoroso e histórico de naufrágios, mas é conhecida principalmente pela população de cavalos selvagens. A ilha recebeu maior atenção institucional e foi colocada, em dezembro de 2013, sob a proteção da legislação canadense de parques nacionais como Reserva de Parque Nacional. Lucas monitora a vida marinha da ilha há cinco décadas.

Se Zoe mora sozinha em uma ilha remota, como ela não fica deprimida?

Segundo relato de Zoe ao jornal Daily Mail, a solidão não é um problema porque ela passa boa parte do tempo observando e fazendo anotações sobre os cavalos selvagens, sua principal distração. Além disso, ela não está completamente isolada: recebe suprimentos a cada duas semanas e mantém contato regular com as pessoas que levam alimentos e materiais.

Ela também pode sair da ilha e visitar parentes em terra firme quando quiser, o que lhe permite fazer pausas no isolamento. Para Zoe, a pesquisa e a observação da vida selvagem ocupam seu tempo e proporcionam propósito contínuo.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

Oportunidade voluntária

Noruega oferece moradia gratuita a voluntários dispostos a trabalhar 5 horas por dia em fazenda

Serão recebidas pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica

18/10/2026 12h00

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Foto: Barnabas Davoti/Pexels

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Uma fazenda em Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos de Oslo, na Noruega, oferece moradia, refeições e contato com a vida rural a voluntários dispostos a trabalhar entre 4 a 5 horas por dia. O anfitrião recebe pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica.

O intercâmbio combina trabalho prático no campo com imersão cultural. Os voluntários têm alojamento e todas as refeições preparadas pelo anfitrião, que é chef de formação. Também podem conhecer a vida tradicional norueguesa por meio de atividades compartilhadas com a família local.

Que tarefas os voluntários realizam

O anfitrião voltou à fazenda familiar em 2017, depois de deixar o emprego na indústria de restauração. Desde então, trabalha com manejo florestal, manutenção de trilhas e cultivo de hortaliças para consumo próprio, e ele compartilha esse conhecimento com os participantes do programa.

As atividades variam conforme a estação e as demandas do local. Na primavera, os voluntários podem trabalhar na floresta com derrubada seletiva, desbastes e preparo de lenha. Na horta, ajudam no plantio, na capina e na colheita de vegetais.

Também há trabalhos de pintura, pequenas reformas nas construções e participação em um projeto de restauração de uma cabana na mata. O anfitrião mantém os caminhos florestais e planeja novas rotas de acesso. Embora a propriedade cultive cereais para venda, os voluntários não participam dessa atividade.

O que está incluído na experiência

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da residência, ambos com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições estão incluídas, e os hóspedes convivem com a família. Os pais do anfitrião vivem na propriedade vizinha e costumam participar dos jantares.

A experiência inclui atividades de intercâmbio cultural, e o anfitrião é chef de profissão e prepara pratos tradicionais noruegueses. Também oferece compartilhar conhecimentos de coquetelaria em um bar equipado na casa. Ele vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e aceita viajantes que levem seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos específicos. O perfil registra 36 comentários positivos de viajantes, e os participantes destacaram a amabilidade do anfitrião e a possibilidade de compartilhar atividades com a família dele.

Se eu levar meu cachorro, como funciona a convivência com os dois cães do anfitrião?

O anfitrião vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e está aberto a receber voluntários com animais de estimação. No entanto, o texto não detalha como essa convivência é organizada: quantos cães e gatos ele aceita, se há espaço separado para os animais, como são feitas as apresentações ou se existem restrições.

Antes de confirmar a candidatura no Workaway, o interessado deve verificar diretamente com o anfitrião as condições para levar seu animal, incluindo horários de passeio compartilhado. Alimentação e possíveis comportamentos dos cães que seja importante conhecer.

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