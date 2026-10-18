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Ciência

Cientistas monitoram o Atlântico diante da possibilidade de um evento raro em 100 anos

Temperaturas das águas estão entre as mais altas já medidas.

João V. Valença

18/10/2026 - 14h00
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O Oceano Atlântico pode encerrar 2026 sem registrar um único furacão, algo que não ocorre há mais de um século. Apesar de as temperaturas das águas estarem entre as mais altas já medidas, a temporada deste ano não produziu nenhum sistema dessa magnitude.

Alex DaSilva, especialista principal em furacões da AccuWeather, avaliou que esse comportamento torna a temporada uma das mais incomuns da história moderna. Agosto e setembro costumam ser os meses de pico para a formação de ciclones tropicais na bacia atlântica, mas passaram sem que um único furacão se desenvolvesse.

Se a tendência se confirmar até o encerramento oficial da temporada, em 30 de novembro. 2026 será o primeiro ano da era de monitoramento satelital a terminar sem furacões — um marco sem precedentes desde 1966, quando os Estados Unidos implementaram o acompanhamento sistemático por satélite.

Um histórico com ressalvas

A última vez que o Atlântico completou um ano calendário sem furacões foi em 1914, com um precedente anterior em 1907.

Contudo, a comunidade científica internacional adverte que esses registros antigos têm limitações. No início do século XX, não havia tecnologia satelital, e tempestades formadas em áreas remotas ou despovoadas do oceano podiam passar despercebidas pelos observadores em terra ou pelos navios mercantes.

As medições rigorosas e contínuas começaram apenas em 1966, quando os Estados Unidos implementaram o acompanhamento sistemático por satélite. Por isso, se a ausência de furacões se confirmar até 30 de novembro, este será o primeiro ano da era satelital a encerrar com zero furacões.

Por que não há furacões apesar do oceano quente

O paradoxo apontado pelos cientistas é que a falta de furacões não resulta da ausência de energia térmica. Segundo registros da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, as temperaturas superficiais do Atlântico estão entre as segundas mais altas já documentadas. Dois outros fatores, porém, inibiram a formação de tempestades tropicais.

Um potente evento de Super El Niño no Pacífico gerou ventos do oeste muito intensos na alta atmosfera atlântica. Eles desarticularam qualquer sistema convectivo incipiente antes que pudesse se organizar. Ao mesmo tempo, o ar seco do Saara e o movimento contínuo de ar descendente nas camadas superiores completaram as condições que inibiram a formação de furacões.

Perspectivas para o encerramento da temporada

Com a chegada de outubro, as possibilidades estatísticas de formação de furacões caem drasticamente. Dos três eventos anteriores de Super El Niño registrados na história recente, apenas um gerou um furacão no Atlântico após 1º de outubro.

DaSilva disse que a possibilidade de o ano terminar sem furacões é cada vez maior, mas os especialistas recomendam cautela até o encerramento formal da temporada, em 30 de novembro.

Como o Super El Niño bloqueia furacões no Atlântico

Quando um Super El Niño ocorre no Pacífico, ele cria ventos muito intensos nas camadas altas da atmosfera acima do Atlântico. Esses ventos interrompem a organização dos sistemas de tempestade tropical e os desarticulam antes que ganhem força suficiente para se transformar em furacões.

Esse efeito de corte se chama "cisalhamento de vento". Além disso, o ar seco que vem do Saara africano e o padrão contínuo de ar descendo das camadas superiores da atmosfera completam o bloqueio: não há umidade suficiente nem movimento ascendente de ar para que as tempestades se desenvolvam.

Juntos, esses três fatores criam condições praticamente impossíveis para furacões nascerem, independentemente de quanto calor o oceano tenha.

O que significa na prática um ano sem furacões no Atlântico

Se 2026 encerrar sem um único furacão, isso representará um recorde desde o início das medições por satélite, em 1966. Isso não significa que o Oceano Atlântico ficou mais seguro ou que o aquecimento das águas deixou de ser um problema. Pelo contrário, as temperaturas estão entre as mais altas jamais registradas.

O que mudou foi a combinação de fatores atmosféricos que bloqueou a formação de ciclones neste ano.

Na prática, para as comunidades costeiras e países que dependem de previsões de furacões, um ano assim é excepcional. E não deve ser usado para concluir que furacões deixaram de existir ou que o risco diminuiu permanentemente. É um fenômeno extraordinário causado por condições climáticas específicas que não se repetem todos os anos.

Os especialistas reforçam que a cautela deve continuar até o fim oficial da temporada em 30 de novembro.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

Oportunidade voluntária

Noruega oferece moradia gratuita a voluntários dispostos a trabalhar 5 horas por dia em fazenda

Serão recebidas pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica

18/10/2026 12h00

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Foto: Barnabas Davoti/Pexels

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Uma fazenda em Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos de Oslo, na Noruega, oferece moradia, refeições e contato com a vida rural a voluntários dispostos a trabalhar entre 4 a 5 horas por dia. O anfitrião recebe pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica.

O intercâmbio combina trabalho prático no campo com imersão cultural. Os voluntários têm alojamento e todas as refeições preparadas pelo anfitrião, que é chef de formação. Também podem conhecer a vida tradicional norueguesa por meio de atividades compartilhadas com a família local.

Que tarefas os voluntários realizam

O anfitrião voltou à fazenda familiar em 2017, depois de deixar o emprego na indústria de restauração. Desde então, trabalha com manejo florestal, manutenção de trilhas e cultivo de hortaliças para consumo próprio, e ele compartilha esse conhecimento com os participantes do programa.

As atividades variam conforme a estação e as demandas do local. Na primavera, os voluntários podem trabalhar na floresta com derrubada seletiva, desbastes e preparo de lenha. Na horta, ajudam no plantio, na capina e na colheita de vegetais.

Também há trabalhos de pintura, pequenas reformas nas construções e participação em um projeto de restauração de uma cabana na mata. O anfitrião mantém os caminhos florestais e planeja novas rotas de acesso. Embora a propriedade cultive cereais para venda, os voluntários não participam dessa atividade.

O que está incluído na experiência

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da residência, ambos com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições estão incluídas, e os hóspedes convivem com a família. Os pais do anfitrião vivem na propriedade vizinha e costumam participar dos jantares.

A experiência inclui atividades de intercâmbio cultural, e o anfitrião é chef de profissão e prepara pratos tradicionais noruegueses. Também oferece compartilhar conhecimentos de coquetelaria em um bar equipado na casa. Ele vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e aceita viajantes que levem seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos específicos. O perfil registra 36 comentários positivos de viajantes, e os participantes destacaram a amabilidade do anfitrião e a possibilidade de compartilhar atividades com a família dele.

Se eu levar meu cachorro, como funciona a convivência com os dois cães do anfitrião?

O anfitrião vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e está aberto a receber voluntários com animais de estimação. No entanto, o texto não detalha como essa convivência é organizada: quantos cães e gatos ele aceita, se há espaço separado para os animais, como são feitas as apresentações ou se existem restrições.

Antes de confirmar a candidatura no Workaway, o interessado deve verificar diretamente com o anfitrião as condições para levar seu animal, incluindo horários de passeio compartilhado. Alimentação e possíveis comportamentos dos cães que seja importante conhecer.

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