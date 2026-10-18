Cientistas monitoram o Atlântico diante da possibilidade de um evento raro em 100 anos - Foto: Tim L/Pexels

O Oceano Atlântico pode encerrar 2026 sem registrar um único furacão, algo que não ocorre há mais de um século. Apesar de as temperaturas das águas estarem entre as mais altas já medidas, a temporada deste ano não produziu nenhum sistema dessa magnitude.

Alex DaSilva, especialista principal em furacões da AccuWeather, avaliou que esse comportamento torna a temporada uma das mais incomuns da história moderna. Agosto e setembro costumam ser os meses de pico para a formação de ciclones tropicais na bacia atlântica, mas passaram sem que um único furacão se desenvolvesse.

Se a tendência se confirmar até o encerramento oficial da temporada, em 30 de novembro. 2026 será o primeiro ano da era de monitoramento satelital a terminar sem furacões — um marco sem precedentes desde 1966, quando os Estados Unidos implementaram o acompanhamento sistemático por satélite.

Um histórico com ressalvas

A última vez que o Atlântico completou um ano calendário sem furacões foi em 1914, com um precedente anterior em 1907.

Contudo, a comunidade científica internacional adverte que esses registros antigos têm limitações. No início do século XX, não havia tecnologia satelital, e tempestades formadas em áreas remotas ou despovoadas do oceano podiam passar despercebidas pelos observadores em terra ou pelos navios mercantes.

As medições rigorosas e contínuas começaram apenas em 1966, quando os Estados Unidos implementaram o acompanhamento sistemático por satélite. Por isso, se a ausência de furacões se confirmar até 30 de novembro, este será o primeiro ano da era satelital a encerrar com zero furacões.

Por que não há furacões apesar do oceano quente

O paradoxo apontado pelos cientistas é que a falta de furacões não resulta da ausência de energia térmica. Segundo registros da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, as temperaturas superficiais do Atlântico estão entre as segundas mais altas já documentadas. Dois outros fatores, porém, inibiram a formação de tempestades tropicais.

Um potente evento de Super El Niño no Pacífico gerou ventos do oeste muito intensos na alta atmosfera atlântica. Eles desarticularam qualquer sistema convectivo incipiente antes que pudesse se organizar. Ao mesmo tempo, o ar seco do Saara e o movimento contínuo de ar descendente nas camadas superiores completaram as condições que inibiram a formação de furacões.

Perspectivas para o encerramento da temporada

Com a chegada de outubro, as possibilidades estatísticas de formação de furacões caem drasticamente. Dos três eventos anteriores de Super El Niño registrados na história recente, apenas um gerou um furacão no Atlântico após 1º de outubro.

DaSilva disse que a possibilidade de o ano terminar sem furacões é cada vez maior, mas os especialistas recomendam cautela até o encerramento formal da temporada, em 30 de novembro.

Como o Super El Niño bloqueia furacões no Atlântico

Quando um Super El Niño ocorre no Pacífico, ele cria ventos muito intensos nas camadas altas da atmosfera acima do Atlântico. Esses ventos interrompem a organização dos sistemas de tempestade tropical e os desarticulam antes que ganhem força suficiente para se transformar em furacões.

Esse efeito de corte se chama "cisalhamento de vento". Além disso, o ar seco que vem do Saara africano e o padrão contínuo de ar descendo das camadas superiores da atmosfera completam o bloqueio: não há umidade suficiente nem movimento ascendente de ar para que as tempestades se desenvolvam.

Juntos, esses três fatores criam condições praticamente impossíveis para furacões nascerem, independentemente de quanto calor o oceano tenha.

O que significa na prática um ano sem furacões no Atlântico

Se 2026 encerrar sem um único furacão, isso representará um recorde desde o início das medições por satélite, em 1966. Isso não significa que o Oceano Atlântico ficou mais seguro ou que o aquecimento das águas deixou de ser um problema. Pelo contrário, as temperaturas estão entre as mais altas jamais registradas.

O que mudou foi a combinação de fatores atmosféricos que bloqueou a formação de ciclones neste ano.

Na prática, para as comunidades costeiras e países que dependem de previsões de furacões, um ano assim é excepcional. E não deve ser usado para concluir que furacões deixaram de existir ou que o risco diminuiu permanentemente. É um fenômeno extraordinário causado por condições climáticas específicas que não se repetem todos os anos.

Os especialistas reforçam que a cautela deve continuar até o fim oficial da temporada em 30 de novembro.