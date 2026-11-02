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Curiosidades

Ele caminha até 3.500 metros de altitude todas as manhãs para ver a mulher com quem vive há décadas

Todos os dias, Juan percorre em 20 a 30 minutos o caminho entre as duas casas.

João V. Valença

02/11/2026 - 10h41
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Juan, aos 72 anos, e Antolina, de 74, vivem juntos há mais de 50 anos, mas nunca dividiram o mesmo teto. Nos Vales Calchaquíes, na província de Salta, na Argentina, cada um mora em uma cabana erguida em uma montanha diferente, a 3.500 metros de altitude.

Todos os dias, Juan percorre em 20 a 30 minutos o caminho entre as duas casas para encontrar a esposa e ajudá-la com os animais. A travessia faz parte da rotina, apesar do relevo difícil da região.

Duas casas, uma vida construída junto

A separação física nunca representou distanciamento entre o casal, e quando se conheceram, cada um já morava em sua própria casa na montanha. Depois de formar família, os dois decidiram manter esse arranjo.

Os dois cresceram acostumados ao trabalho pastoril e à vida isolada do campo. As cabanas ficam a cerca de cinco horas de caminhada de Cafayate, cidade conhecida pelos vinhedos e pela paisagem natural da região.

A rotina de trabalho e companhia

Com o cachorro, Juan deixa sua casa logo cedo e segue até a moradia da companheira. Lá, os dois conduzem cabras e ovelhas até as áreas de pastagem, dividindo as tarefas do dia a dia no campo.

Depois de algumas horas de convívio e trabalho conjunto, ele retorna à própria cabana antes do anoitecer. O casal teve três filhos: Clemente mora com a mãe, enquanto os outros dois constituíram suas próprias famílias e visitam os pais ocasionalmente.

Casas de pedra em meio ao isolamento

As moradias foram erguidas com paredes de pedra, telhado de palha e aberturas de troncos, um estilo que resiste às condições do terreno montanhoso. O acesso a serviços básicos é limitado, e a água usada no dia a dia vem diretamente de nascentes naturais.

O preparo das refeições depende de fogões a lenha, e pequenas hortas cercadas por muros de pedra garantem batata, milho e abóbora para complementar a alimentação. Pumas também rondam a região, o que exige vigilância constante para proteger cabras e ovelhas, essenciais para o sustento da família.

Mesmo isolados pela altitude e pelo relevo das montanhas, o casal mantém há décadas uma rotina dividida entre trabalho, companhia e cuidado mútuo com os animais que sustentam a vida no campo.

Por que viver separado pode fortalecer um relacionamento

Quando um casal mora em casas diferentes, evita o desgaste que vem dos pequenos hábitos diários. Segundo especialistas, a convivência constante pode amplificar conflitos triviais — como organização do espaço ou rotinas domésticas — que, ao longo do tempo, minam a conexão entre as pessoas.

Ao manter residências separadas, o casal reduz a exposição a essas fontes de atrito, criando espaço para que os momentos juntos sejam mais significativos.

Além disso, cada pessoa consegue preservar sua autonomia e dedicar tempo a interesses pessoais, o que reforça a identidade individual. Com esse espaço garantido, ambos tendem a chegar aos encontros menos esgotados e mais dispostos a se conectar.

Se moramos separados, como garantir que nossa relação não fica em segundo plano?

A chave é transformar a liberdade em responsabilidade compartilhada. Segundo a sexóloga, o casal precisa manter encontros regulares e atividades de qualidade juntos, não apenas momentos ocasionais encaixados na agenda quando sobra tempo. Isso significa estabelecer um padrão de encontros realista e viável para ambos e respeitá-lo com a mesma seriedade dedicada aos compromissos profissionais.

Essas ocasiões também precisam incluir experiências significativas, como dormir junto, ter momentos de lazer e conversar sem pressa. Ao dar atenção deliberada ao tempo compartilhado, o casal evita que a relação se torne secundária.

Uma tendência global entre casais modernos

O modelo de viver em casas separadas, conhecido como LAT (Living Apart Together), não é uma particularidade de Juan e Antolina. Dados de agências estatísticas mostram que essa dinâmica se popularizou globalmente: cerca de 10% dos casais na França. 8% na Espanha e aproximadamente dois milhões de pessoas nos Estados Unidos adotam esse formato.

A tendência é especialmente comum entre casais jovens que buscam evitar os conflitos típicos do convívio diário e manter relacionamentos mais saudáveis. O fenômeno reflete mudanças nas expectativas sobre relacionamentos modernos — menos baseadas na coabitação como símbolo de compromisso e mais focadas em bem-estar individual e saúde emocional do casal.

Verdadeira riqueza

Diógenes: "O homem mais rico se contenta com menos, pois a satisfação é a riqueza da natureza"

Sua filosofia segue ganhando relevância até mesmo nos tempos atuais

02/11/2026 09h27

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Imagem: Jacob Jordaens / Wikimedia Commons

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Diógenes de Sinope, pensador cínico grego que viveu no século IV a.C., transformou a renúncia às comodidades em um protesto pragmático contra as convenções de sua época. Sua filosofia ganha relevância atual porque pesquisas contemporâneas confirmam que reduzir o desejo por bens materiais é chave para alcançar felicidade genuína e proteger a estabilidade emocional.

Sem obra escrita própria, Diógenes questionava radicalmente essa dinâmica e deixou para a história uma máxima que ressoa nos debates sobre bem-estar: "O homem mais rico é aquele que se contenta com menos, porque a satisfação é a riqueza da natureza".

Nascido em Sinope, Diógenes foi banido após um escândalo envolvendo falsificação de moedas e passou a viver nas ruas, onde dormia em um barril como exemplo de sua filosofia.

O que a psicologia contemporânea descobriu sobre materialismo

Uma meta-análise de 753 resultados mostrou que uma maior orientação materialista se associa a menor bem-estar pessoal. A relação variou conforme os aspectos do materialismo e as dimensões do bem-estar analisados.

A busca constante por bens materiais — como trocar de carro ou reformar a casa — ocupa grande parte da vida cotidiana, mas não garante satisfação duradoura.

Uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Psychology acompanhou 6.551 pessoas durante três anos e trouxe nuances importantes: as associações entre materialismo e satisfação com a vida ocorriam principalmente entre pessoas diferentes. Não dentro de um mesmo indivíduo ao longo do tempo.

Para uma mesma pessoa, maior materialismo não reduziu automaticamente a satisfação com a vida, questionando a relação causal presumida.

 

Riqueza verdadeira além dos bens acumulados

Um estudo do Gallup World Poll mostrou que renda prediz bem a avaliação de vida, mas fracamente os sentimentos cotidianos positivos e negativos. Essa evidência empírica confirma que acumular objetos não cobre automaticamente as carências afetivas nem assegura paz mental diante das adversidades.

Para Diógenes, uma vida bem-sucedida exigia apenas necessidades básicas em sintonia com a natureza, princípio que a psicologia moderna confirmaria séculos depois. A verdadeira riqueza jamais se mede pela quantidade de bens acumulados, mas pela capacidade de contentar-se com menos.

Por que reduzir desejos materiais não é pobreza, mas liberdade

Na prática, a filosofia de Diógenes significa que não é preciso ficar rico para se sentir bem. A pesquisa do Gallup mostrou que ganhar mais dinheiro melhora pouco os sentimentos positivos no dia a dia, ou seja, as emoções do cotidiano.

Por isso, gastar energia tentando trocar de carro ou reformar a casa pode ser um desperdício que não trará felicidade real. A verdadeira liberdade vem de questionar se é preciso cada coisa que se deseja.

Reflexão

Abraham Lincoln: "Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos"

O raciocínio de Lincoln partia de uma premissa simples mas perturbadora.

02/11/2026 09h13

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Foto: Reprodução

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Em abril de 1859, Abraham Lincoln escreveu palavras que ressoariam pela história Americana: quem retira direitos fundamentais de outro ser humano compromete sua própria condição de homem livre. A correspondência, dirigida a Henry L, Franklin Pierce e outros bostonenses, capturava uma convicção moral que moldaria suas decisões políticas nos anos seguintes.

O raciocínio de Lincoln partia de uma premissa simples mas perturbadora — nenhuma sociedade consegue permanecer verdadeiramente livre enquanto escraviza parte de sua população. A contradição interna entre proclamar liberdade e negar direitos aos seus membros corrói, inevitavelmente, os fundamentos de qualquer ordem política.

A lógica da opressão e o colapso inevitável

Quando alguém rejeita o direito à liberdade alheia, argumentava Lincoln, não apenas comete violência contra o outro — destrói a base moral que justificaria sua própria liberdade diante de um Deus justo. O pensamento não era apenas ético, mas funcionava como diagnóstico: impérios construídos na negação de direitos humanos carregam, dentro de si, as sementes de seu próprio colapso.

Essa reflexão refletia correntes de pensamento que filósofos do Iluminismo vinham desenvolvendo: a liberdade não é concessão de uma elite, mas direito que pertence à dignidade de qualquer ser humano. Negar isso a uns implica, logicamente, perder o direito de reivindicá-lo para si.

Do pensamento à ação política

Dois anos separaram aquela carta do evento que alçaria Lincoln à Presidência. Quando assumiu a Casa Branca em 1861, o país mergulhava justamente naquela tensão que ele havia identificado — uma nação Dividida pela questão de quem merecia, de fato, permanecer livre.

A Proclamação de Emancipação de 1.863 e, depois, a aprovação da 13ª Emenda à Constituição, que aboliu a escravidão em todo o território americano, colocaram em prática a filosofia que Lincoln havia articulado anos antes. Não era apenas manobra estratégica de guerra — era coerência moral com princípios que ele havia declarado publicamente.

Ecos além das fronteiras norte-americanas

A vitória de Lincoln no Congresso americano reverberou em outras partes do continente. Brasil e Cuba, que permaneciam como últimos redutos da escravidão nas Américas, viram-se pressionados pelo exemplo internacional — uma demonstração viva de que o mundo avançava em direção à liberdade como direito universal.

Essa pressão internacional contribuiu para o processo que levaria à abolição em ambos os países décadas depois.

O legado da reflexão de Lincoln transcendia seu contexto imediato: permanecia como afirmação de uma verdade política que perdura — sistemas que se fundam na negação de direitos a grupos humanos inevitavelmente corrompem a liberdade de toda a sociedade e criam contradições que as destroem com o tempo.

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