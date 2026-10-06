Enquanto salário mínimo no Brasil é R$ 1.621, Musk ganhou US$ 979,7 bilhões em um dia

O patrimônio de Elon Musk voltou a ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão nesta segunda-feira. 6 de outubro, impulsionado pela alta das ações de SpaceX e Tesla logo no início do pregão nos Estados Unidos. Com isso, o empresário se tornou a primeira pessoa na história a alcançar essa fortuna em dois momentos distintos.

A primeira vez em que ele chegou a US$ 1,1 trilhão foi em 12 de junho de 2026. Logo depois da estreia da SpaceX na Nasdaq, com ações vendidas a US$ 150 cada.

Nas semanas seguintes, porém, os papéis da companhia aeroespacial recuaram 50% em relação ao pico do dia 16 daquele mês, derrubando o valor de seus ativos para menos de US$ 700.000 milhões e tirando-o do posto de trilionário.

O salto que antecedeu a reconquista do título

Dois dias antes de recuperar o posto, que aconteceu recentemente na sexta-feira (2), o valor dos ativos do bilionário já havia disparado US$ 61.000 milhões em uma única sessão — um avanço de 6,64% em comparação ao pregão anterior, chegando a US$ 979,7 bilhões, conforme a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

As ações da SpaceX subiram mais de 7% depois de a empresa completar diversos lançamentos espaciais bem-sucedidos em 24 horas. Já os papéis da Tesla avançaram cerca de 5% após a divulgação de 486.532 veículos entregues no terceiro trimestre, número acima das projeções do mercado.

A distância para os outros super-ricos do planeta

Entre Musk e o segundo colocado no ranking global, Jeff Bezos, há uma diferença de US$ 600.500 milhões. O fundador da Amazon soma um patrimônio estimado em US$ 370.700 milhões, impulsionado pela valorização de suas participações em Blue Origin e Prometheus.

Levantamento do InfoMoney apontou que a riqueza somada dos bilionários do mundo cresceu de forma inédita, batendo US$ 20,1 trilhões — alta puxada sobretudo pelo boom da inteligência artificial que também beneficia nomes como o de Musk.

Por que a Spacex pesa tanto na fortuna dele

O empresário detém 4.800 milhões de ações da SpaceX, avaliadas em US$ 715.000 milhões, além de opções sobre outros US$ 50.000 milhões — uma fatia de 38% da companhia. Essa concentração de ações explica por que oscilações no preço dos papéis da SpaceX mexem de forma tão intensa com o tamanho de sua riqueza pessoal, segundo reportagem da Veja.

O capital de Musk também inclui participações relevantes na Tesla, que somam centenas de bilhões de dólares à fortuna total, de acordo com o Poder360.

Foi justamente a abertura de capital da SpaceX, em junho, que deu o pontapé inicial nesse ciclo de valorização: quando a oferta foi precificada a US$ 135 por ação. O patrimônio do empresário já havia crescido US$ 188.000 milhões num único dia, beirando os US$ 982.000 milhões.

A meta declarada de US$ 10 trilhões

No pregão seguinte à estreia, com os papéis cotados a US$ 150, a capitalização de mercado da SpaceX chegou perto de US$ 2 trilhões. Isso selou de vez a primeira entrada de Musk no clube dos trilionários.

O empresário já declarou publicamente, em sua rede social X, uma ambição que vai muito além do que já conquistou: juntar uma fortuna de US$ 10 trilhões. A meta reforça até onde ele pretende expandir seus negócios nos próximos anos, à medida que SpaceX e Tesla seguem crescendo nos mercados dos Estados Unidos e do mundo.