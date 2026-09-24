Enquanto salário mínimo no Brasil é R$ 1.621, Zuckerberg ganha US$ 4 bilhões em 24 horas

Uma alta expressiva das ações da Meta nesta terça-feira (23) rendeu a Mark Zuckerberg mais de US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em patrimônio ao longo de um único dia de negociação, o suficiente para ele assumir a quinta posição no ranking global de bilionários, à frente de Sergey Brin, cofundador do Google.

O trabalhador brasileiro que ganha o piso salarial de R$ 1.621 por mês levaria uma vida inteira de trabalho para reunir uma fração mínima do que Zuckerberg somou em poucas horas. A distância entre os dois valores mostra o tamanho da concentração de riqueza no topo do mercado de tecnologia.

A disputa pelo quinto lugar

Com o avanço, o patrimônio de Zuckerberg alcançou US$ 256,8 bilhões (R$ 1,284 trilhão), superando o valor acumulado por Brin. Brin, por outro lado, viu seu patrimônio cair para US$ 255,4 bilhões (R$ 1,277 trilhão), reflexo direto do desempenho fraco da Alphabet naquele mesmo dia.

Uma queda de 3,5% no valor de mercado da controladora do Google derrubou a fortuna de Brin em mais de US$ 9 bilhões (R$ 45 bilhões) em poucas horas. No sentido oposto, os papéis da Meta subiram 2,1% e ultrapassaram US$ 750 (R$ 3.750) por ação no fim da tarde em Nova York.

O papel do agente de IA nos ganhos

Criada por Zuckerberg como Facebook em 2004 e listada na bolsa em 2012, a Meta ainda dá ao executivo uma fatia de 13% da companhia. Essa participação faz com que qualquer movimento das ações se converta quase imediatamente em bilhões a mais ou a menos no patrimônio de Zuckerberg.

A trajetória de alta dos papéis da empresa começou na segunda-feira, puxada pelo interesse dos investidores no Muse, o novo assistente pessoal de inteligência artificial voltado ao consumidor final. Conforme a própria Meta, a ferramenta consegue lidar com e-mails, compras e agendamentos sem intervenção manual do usuário.

Em relatório, o JPMorgan avaliou que o Muse tem potencial para superar todos os aplicativos de IA voltados ao consumidor lançados desde o ChatGPT em popularidade.

Números que sustentam a valorização

A plataforma Apptopia contabilizou 2,8 milhões de instalações do Muse desde seu lançamento no início deste mês.

No acumulado do último mês, a valorização das ações da Meta já passa de 34%, um movimento que ganhou força especial desde a apresentação do Muse. Só na segunda-feira, uma alta de aproximadamente 11% nos papéis somou cerca de US$ 25 bilhões (R$ 125 bilhões) ao patrimônio de Zuckerberg em um único pregão.

Novos produtos apresentados na conferência

Zuckerberg abrirá a conferência Meta Connect com um discurso previsto para as 16h no horário do Pacífico desta quarta-feira. Entre as novidades esperadas para o evento estão lançamentos de produtos de inteligência artificial e, possivelmente, um novo modelo de óculos inteligentes sem câmera, pensado como resposta às críticas sobre privacidade.

Enquanto executivos de tecnologia somam bilhões em poucas horas de negociação na bolsa, o piso salarial brasileiro segue fixado em R$ 1.621 mensais. O contraste entre os dois números resume a distância entre os extremos da economia global.