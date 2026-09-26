Enquanto todos se preocupam com IA, na China os pais não compram mais telefones para seus filhos - Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Na China, uma alternativa está ganhando espaço entre as famílias que querem manter contato com os filhos sem entregar um smartphone completo nas mãos deles. Em vez de celulares, pais chineses optam por relógios inteligentes pensados especificamente para crianças, equipados com GPS, câmeras e funções de comunicação.

Os dispositivos da Xiaotiancai, conhecidos como Little Genius e comercializados internacionalmente sob a marca imoo, funcionam como pequenos telefones no pulso. O modelo Z7, um dos atuais, mede 57,9 × 41,5 × 15,2 milímetros e é indicado para crianças entre 7 e 15 anos.

Como funcionam os relógios inteligentes para crianças

Esses relógios permitem fazer chamadas, enviar mensagens e realizar videochamadas, diferente de um smartwatch convencional. Os pais conseguem rastrear a localização do filho em tempo real por meio de um aplicativo. E os modelos mais avançados combinam GPS com outros sistemas de posicionamento para melhorar a precisão em locais onde a cobertura de satélite é fraca.

A principal estratégia é oferecer um acesso controlado. Os adultos podem limitar os contatos disponíveis e controlar quais aplicações a criança consegue usar, reduzindo significativamente a exposição que teria com um smartphone comum. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, um pai entrevistado informou que sem o relógio estaria muito mais preocupado, já que precisaria acompanhar o filho constantemente.

Por que os pais chineses escolhem essa solução

A segurança é o motivo principal. Os pais valorizam a possibilidade de localizar e se comunicar com os filhos a qualquer hora, mesmo quando ainda são pequenos demais para se locomover sozinhos pela cidade. O dispositivo oferece tranquilidade sem o risco associado ao acesso irrestrito à internet que um telefone proporciona.

A popularidade do Little Genius cresceu rapidamente no mercado chinês. No segundo trimestre de 2025, a companhia alcançou 7% do mercado mundial de smartwatches, ficando acima de marcas como Samsung naquele período. No segmento infantil chinês, a presença é ainda maior, consolidando a marca como uma das opções mais procuradas por famílias que buscam um dispositivo seguro e apropriado para crianças.

O apelo para as crianças

A estratégia não se limita a convencer os pais, e os dispositivos foram desenhados para atrair também as crianças. Em lugar de apresentar o relógio apenas como ferramenta de segurança, Little Genius criou uma comunidade exclusiva para usuários, onde as crianças podem se comunicar entre si. Compartilhar fotos e acumular pontos por atividades como fazer login, adicionar amigos ou caminhar.

Essa abordagem transformou o relógio inteligente em algo que as crianças desejam ter, não apenas um dispositivo imposto pelos pais. Na China, esses relógios desenvolveram um ecossistema próprio, com funções sociais acessíveis diretamente do pulso, criando uma experiência que funciona tanto para quem compra quanto para quem usa.