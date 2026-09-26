Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Nada de telefones

Enquanto todos se preocupam com IA, na China os pais não compram mais telefones para seus filhos

Nova alternativa ao celular está ganhando espaço entre as famílias que querem manter contato com os filhos

Henrique Cesaretti

26/09/2026 - 11h27
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Na China, uma alternativa está ganhando espaço entre as famílias que querem manter contato com os filhos sem entregar um smartphone completo nas mãos deles. Em vez de celulares, pais chineses optam por relógios inteligentes pensados especificamente para crianças, equipados com GPS, câmeras e funções de comunicação.

Os dispositivos da Xiaotiancai, conhecidos como Little Genius e comercializados internacionalmente sob a marca imoo, funcionam como pequenos telefones no pulso. O modelo Z7, um dos atuais, mede 57,9 × 41,5 × 15,2 milímetros e é indicado para crianças entre 7 e 15 anos.

Como funcionam os relógios inteligentes para crianças

Esses relógios permitem fazer chamadas, enviar mensagens e realizar videochamadas, diferente de um smartwatch convencional. Os pais conseguem rastrear a localização do filho em tempo real por meio de um aplicativo. E os modelos mais avançados combinam GPS com outros sistemas de posicionamento para melhorar a precisão em locais onde a cobertura de satélite é fraca.

A principal estratégia é oferecer um acesso controlado. Os adultos podem limitar os contatos disponíveis e controlar quais aplicações a criança consegue usar, reduzindo significativamente a exposição que teria com um smartphone comum. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, um pai entrevistado informou que sem o relógio estaria muito mais preocupado, já que precisaria acompanhar o filho constantemente.

Por que os pais chineses escolhem essa solução

A segurança é o motivo principal. Os pais valorizam a possibilidade de localizar e se comunicar com os filhos a qualquer hora, mesmo quando ainda são pequenos demais para se locomover sozinhos pela cidade. O dispositivo oferece tranquilidade sem o risco associado ao acesso irrestrito à internet que um telefone proporciona.

A popularidade do Little Genius cresceu rapidamente no mercado chinês. No segundo trimestre de 2025, a companhia alcançou 7% do mercado mundial de smartwatches, ficando acima de marcas como Samsung naquele período. No segmento infantil chinês, a presença é ainda maior, consolidando a marca como uma das opções mais procuradas por famílias que buscam um dispositivo seguro e apropriado para crianças.

O apelo para as crianças

A estratégia não se limita a convencer os pais, e os dispositivos foram desenhados para atrair também as crianças. Em lugar de apresentar o relógio apenas como ferramenta de segurança, Little Genius criou uma comunidade exclusiva para usuários, onde as crianças podem se comunicar entre si. Compartilhar fotos e acumular pontos por atividades como fazer login, adicionar amigos ou caminhar.

Essa abordagem transformou o relógio inteligente em algo que as crianças desejam ter, não apenas um dispositivo imposto pelos pais. Na China, esses relógios desenvolveram um ecossistema próprio, com funções sociais acessíveis diretamente do pulso, criando uma experiência que funciona tanto para quem compra quanto para quem usa.

Riscos da solidão

Você pode fazer tudo certo pela saúde, mas a solidão pode encurtar seus anos livres de doença

Solidão reduz significativamente os anos que as pessoas vivem livres de doenças graves

26/09/2026 10h00

Compartilhar

Foto: Rakta Kunda/Pexels

Continue Lendo...

A solidão reduz significativamente os anos que as pessoas vivem livres de doenças graves, mesmo quando seguem à risca todas as recomendações de hábitos saudáveis. Um estudo da Universidade Tulane com 277.489 participantes do Reino Unido revelou que isolamento social e solidão afetam a expectativa de vida sem doença.

A solidão e o isolamento social encurtam a expectativa de vida sem doenças de forma comparável à de fatores de risco tradicionais, como tabagismo e falta de exercício. Os conselhos sobre saúde costumam enfatizar o que fazer: comer bem, se mexer, dormir o suficiente e evitar fumar.

A vida social dificilmente entra nessa lista de prioridades. Pesquisadores descobriram, porém, que a sensação de isolamento pode ter efeitos tão sérios quanto negligenciar o exercício ou a alimentação quando o objetivo é permanecer livre de doenças crônicas.

Solidão e isolamento social não são a mesma coisa

A solidão se refere ao que a pessoa sente sobre suas relações — a percepção de falta de intimidade e conexão. O isolamento social é mais objetivo: significa ter pouco contato com outras pessoas. Alguém pode conhecer muita gente e ainda se sentir sozinho, enquanto outra pessoa que passa tempo sozinha pode não se sentir solitária.

O estudo separou esses dois conceitos na análise. Para medir solidão, os pesquisadores usaram duas perguntas simples: se a pessoa se sentia sozinha com frequência e se podia conversar intimamente com alguém próximo menos de uma vez por mês.

O isolamento social foi avaliado de forma diferente, considerando se a pessoa vivia sozinha, via amigos ou família menos de uma vez por mês e participava de atividades sociais menos de uma vez por semana. Uma pessoa era considerada socialmente isolada se pelo menos dois desses critérios se aplicavam.

Saúde mental sofre o maior impacto

Os maiores déficits apareceram na saúde mental. Mulheres que enfrentavam simultaneamente solidão e isolamento social tinham 3,7 anos a menos de vida sem depressão ou ansiedade do que mulheres sem esses problemas. Entre os homens, a diferença chegava a 5,8 anos.

Quando analisados separadamente, solidão e isolamento social ainda tinham efeito. Mulheres que se sentiam sozinhas perdiam 3,9 anos de vida sem depressão ou ansiedade, enquanto os homens perdiam 2,9 anos. O isolamento social, sozinho, custava 2,0 anos às mulheres e 3,0 anos aos homens, e esses estavam entre os maiores déficits encontrados na análise.

Doenças físicas também sofrem, mas com diferenças menores

O padrão se repetiu quando os pesquisadores analisaram apenas condições físicas, como diabetes tipo 2, doenças do coração e dos vasos sanguíneos, doenças pulmonares crônicas, demência e Parkinson. Mulheres com solidão e isolamento combinados tiveram 2,4 anos a menos livres dessas doenças, enquanto os homens do mesmo grupo perderam 1,7 ano.

Os dados vieram de 277.489 pessoas no Reino Unido que, no início do estudo, não apresentavam nenhuma das sete condições monitoradas. O professor Lu Qi, da Universidade Tulane, explicou que os resultados mostram como o isolamento social e a solidão afetam tanto as doenças físicas quanto as mentais.

Ao Earth, Lu Qi disse que esses achados reforçam o que pesquisas anteriores já apontavam sobre a conexão entre isolamento e morte prematura.

Diferentes realidades

Enquanto Brasil discute fim da escala 6x1, na Noruega o normal é sair do trabalho às 15h

Sair do escritório no meio da tarde é a realidade dos trabalhadores noruegueses

26/09/2026 09h13

Compartilhar
Porto Alegre tera ato pelo fim da escala 6x1 em dia de mobilizacao nacional (2)

Porto Alegre tera ato pelo fim da escala 6x1 em dia de mobilizacao nacional (2) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Continue Lendo...

Sair do escritório no meio da tarde é a realidade dos trabalhadores noruegueses, mesmo em um país cuja legislação prevê 40 horas semanais. Na prática, a jornada média é de 33 horas, e encerrar o expediente às 15h ou 16h passa despercebido entre empregadores e colegas, e é simplesmente a norma.

Essa rotina mais leve levanta uma pergunta: as pessoas estariam trabalhando além do necessário? A questão ganha peso quando cresce a pressão global por jornadas reduzidas, incluindo o Brasil, onde a escala 6x1 enfrenta críticas crescentes.

Números que justificam a mudança

Os indicadores noruegueses mostram que o país perde 2,2 milhões de dias de trabalho por trimestre. Desses afastamentos, 25% estão ligados a esgotamento, burnout e problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. Entre os próprios trabalhadores, 27% consideram sair do emprego para dedicar mais tempo à família e à vida pessoal.

Esse descontentamento chamou a atenção da 4 Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover a transição para semanas de quatro dias. Com base em resultados positivos observados em países como a Islândia, a entidade decidiu testar a ideia por meio de programas-piloto.

O experimento na Noruega e na Suécia

Um programa de seis meses foi lançado no fim do ano anterior na Noruega e na Suécia, com previsão de se estender até o próximo verão. O teste observa como a população reage a começar o fim de semana. Já na tarde de quinta-feira — uma mudança menos radical do que parece para quem já trabalha 33 horas semanais.

A fórmula aplicada é conhecida como 100-80-100: os trabalhadores recebem 100% do salário, reduzem a carga horária para 80% do habitual e mantêm as mesmas exigências de produtividade. Experiência similar já foi testada em Valência, na Espanha, com resultados que sugeriram ser viável manter a eficiência operacional com menos horas na empresa.

Um padrão norueguês que facilita a adaptação

O hábito já consolidado na Noruega de encerrar o expediente no meio da tarde pode ser uma vantagem para esse teste. Diferentemente do que ocorre em culturas nas quais sair cedo ainda carrega o estigma de desempenho inferior. Lá, antecipar o fim de semana é visto como parte do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, um valor amplamente aceito.

Se os resultados confirmarem que menos horas não prejudicam a produtividade, a semana de quatro dias deixará de ser apenas uma experiência isolada. E poderá virar referência para outros países que buscam conciliar produtividade com tempo livre em suas próprias leis trabalhistas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico
infiltrados

/ 1 dia

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico

2

Corregedoria afasta delegado e sete policiais envolvidos em desvio de drogas
INFILTRADOS

/ 1 dia

Corregedoria afasta delegado e sete policiais envolvidos em desvio de drogas

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)

4

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa
Mistura eficaz

/ 1 dia

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa

5

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 17 horas

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 1 dia

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta