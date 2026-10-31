Fiódor Dostoiévski: "A maior felicidade é saber por que se é infeliz"

Quando uma pessoa alcança um objetivo que desejava — um emprego, um relacionamento sério — a compra de um bem ou uma viagem planejada — e logo em seguida cria obstáculos para si mesma e sabota essa conquista, algo está acontecendo no inconsciente.

Esse fenômeno, chamado autossabotagem, tem raízes profundas e pode se manifestar em várias áreas da vida: relacionamentos, casamentos, educação dos filhos, desempenho escolar, trabalho e novos projetos. O medo da felicidade é tão real que deixou marcas na história da psicologia.

Em 1916, Freud publicou um artigo chamado "Os que fracassam ao triunfar", descrevendo pessoas que temem o sucesso e se sentem aliviadas quando seus esforços não geram resultados — como se houvesse um propósito inconsciente em fugir da própria felicidade.

Origem e manifestações do comportamento autossabotador

A maioria dos psicoterapeutas concorda que a autossabotagem começa cedo e costuma estar enraizada em traumas vividos durante a infância. Sentimentos de abandono, fracasso, rejeição e culpa se fixam na psique, influenciam a formação da personalidade e do temperamento na idade adulta e servem de base para a forma como as pessoas percebem e atuam no mundo.

Consequências que vão além do emocional

O sofrimento causado pela autossabotagem não fica confinado à mente. Comportamentos autodestrutivos podem ser tão intensos que geram obesidade, depressão, problemas cardíacos, transtornos de ansiedade, pensamentos suicidas e, nos casos mais graves, automutilação.

A autossabotagem funciona como uma dinâmica paradoxal: quanto mais difícil fica a vida, mais as pessoas se satisfazem com as derrotas e desenvolvem um complexo de inferioridade crônico. É uma atração pelo sofrimento criada pelo inconsciente, uma busca por desconforto que a pessoa nem sempre consegue reconhecer.

O caminho para a transformação

A autossabotagem pode ser tratada e curada, mas exige determinação e mudanças profundas de hábitos e atitudes. Não basta desejar mudar: é necessário romper definitivamente com as crenças antigas e as condutas negativas que tornam cada um sabotador de si mesmo.

O sociólogo e psicanalista Jackson César Buonocore cita o escritor russo Fiódor Dostoiévski ao afirmar que a maior felicidade é saber por que se é infeliz. Essa reflexão, que atravessou gerações, resume o desafio: compreender as raízes do sofrimento é o primeiro passo para libertar-se dele.

Como o cérebro interpreta ameaças e ativa a autossabotagem

Quando alguém enfrenta um prazo ou teme ser julgado, o cérebro dispara uma resposta automática chamada "luta ou fuga". Essa reação de sobrevivência, controlada pela amígdala, foi útil para nossos ancestrais quando enfrentavam ameaças físicas reais.

O problema é que o cérebro ainda usa o mesmo sistema para situações que não representam risco de morte, como uma apresentação no trabalho ou terminar um projeto importante.

Nesse estado de alerta, a pessoa busca comportamentos que tragam alívio rápido: adiar a tarefa, evitar começar e ser autocrítica. Esses atos parecem protetores no momento porque reduzem o desconforto imediato e criam uma falsa sensação de segurança.

Mas esse alívio temporário desencadeia um ciclo: quanto mais a pessoa evita, mais o medo cresce e mais ela se sabota para escapar do desconforto.

A origem da citação de Dostoiévski sobre a felicidade ignorada

A famosa frase "A maior felicidade é saber por que se é infeliz" não aparece exatamente assim na obra de Dostoiévski. Em seu romance "Os Demônios", publicado em 1872, o escritor explorou a ideia de que o homem sofre não porque lhe falta felicidade, mas porque não consegue reconhecê-la quando ela está presente.

Um de seus personagens, Kirillov, reflete que a consciência da felicidade é o que a torna real — e a ignorância disso é o que gera sofrimento.

Essa reflexão profunda de Dostoiévski não é sobre buscar razões para a infelicidade, mas sobre despertar para a felicidade que já existe. É uma crítica à condição humana: perseguimos constantemente algo novo enquanto ignoramos o que já temos.

Essa nuance muda o significado — não se trata de entender por que sofremos, mas de aprender a enxergar o que já nos faz felizes.