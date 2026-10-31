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Reflexão e Filosofia

Victor Hugo, autor de Os Miseráveis: "A música expressa aquilo que não pode ser dito em palavras"

Para ele, a poesia se conecta ao pensamento organizado, assim como a música se conecta ao devaneio.

João V. Valença

31/10/2026 - 14h14
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Victor Hugo publicou, em 1864, o livro William Shakespeare, dedicado ao dramaturgo inglês, mas raramente é lembrado por essa obra. Nela, deixou uma de suas reflexões mais citadas sobre a música. O título indica um livro sobre a vida e o teatro de Shakespeare.

Hugo usa o livro como pretexto para discutir algo mais amplo: o que diferencia a arte de outras formas de comunicação humana e até onde a linguagem comum consegue chegar.

Um ensaio disfarçado de biografia

Quem abre o livro esperando uma cronologia sobre Shakespeare se surpreende com o rumo que Hugo escolhe. Boa parte do texto se afasta da figura do dramaturgo e passa a discutir questões de estética, a natureza do talento artístico e o papel de quem cria.

Essa escolha não é acidental. Hugo pertencia a uma geração de autores que via a obra de arte como algo maior que entretenimento: um instrumento de reflexão sobre a condição humana e as tensões entre razão e sentimento que marcavam o século 19.

A comparação entre devaneio e música

Antes de chegar ao ponto central, Hugo traça um paralelo. Para ele, a poesia se conecta ao pensamento organizado, assim como a música se conecta ao devaneio, um estado mais livre, sem amarras lógicas.

Essa distinção ajuda a entender por que Hugo considerava a música a mais indefinida das artes. Enquanto a poesia ainda depende de palavras com significado fixo, a melodia escaparia desse limite e alcançaria zonas da experiência humana que o vocabulário não cobre.

O povo alemão como exemplo

Hugo não constrói essa ideia no vazio: ele a ancora na observação de um povo específico. O trecho em que a reflexão aparece trata diretamente da Alemanha de sua época, descrita por ele como uma nação sob controle político rígido.

Apesar da censura e das restrições à expressão pública, Hugo enxergava ali uma vida intelectual pulsante. Para ele, como os alemães não podiam falar abertamente sobre suas angústias e desejos de liberdade, encontravam na música um meio de expressar o que a fala reprimida não podia dizer.

Quando o silêncio deixa de ser possível

É nesse cenário que nasce a frase que atravessou os séculos. Hugo argumenta que existe um ponto em que a dor ou a opressão tornam a fala inútil, mas calar-se também se torna insustentável.

A música surgiria nessa brecha: um caminho para dar forma ao que pulsa por dentro sem se transformar em frase. Essa visão se aproxima dos princípios do Romantismo, movimento que colocava a emoção e a experiência individual no centro da criação artística.

Uma resposta ao racionalismo

O Romantismo ganhou força na Europa a partir do final do século 18, em boa parte como reação ao pensamento racionalista que dominava a cultura iluminista. Autores da época buscavam valorizar o que escapa à lógica: a intuição, a paisagem natural, o passado idealizado.

Hugo foi uma das vozes centrais desse movimento, e sua reflexão sobre a música resume o espírito dessa geração. Para ele, havia experiências humanas profundas demais para caber em qualquer idioma — e só a arte conseguiria traduzi-las sem reduzi-las.

A frase segue repetida até hoje em contextos bem distantes do livro que a originou, quase sempre sem menção ao pano de fundo alemão que a inspirou. Conhecer essa origem muda o peso da ideia: não se trata de um elogio genérico à música, mas de uma reflexão sobre liberdade construída sob censura.

Como a música rompe o cerco das palavras fixas

Hugo enxergava um problema prático no uso da linguagem comum: cada palavra carrega um significado estabelecido, amarrado à convenção. Quando alguém diz "tristeza" ou "liberdade", a palavra já vem com camadas de definições que limitam o que se quer expressar. A música funciona de forma inversa: uma melodia não possui um significado único e fechado.

A mesma sequência de notas pode evocar sensações completamente diferentes em pessoas distintas, sem que nenhuma interpretação seja "errada".

Essa fluidez torna a música capaz de alcançar territórios da experiência humana que o vocabulário não consegue descrever. Enquanto a poesia ainda depende de palavras (mesmo que arranjadas de forma criativa). A melodia é pura abstração: expressa sem traduzir, comunica sem reduzir o sentimento a uma frase que sempre deixará algo de fora.

Quando a reflexão sobre arte se torna reflexão sobre história

A ideia de que a música é a mais indefinida das artes funciona bem como princípio estético abstrato, mas Hugo não parou ali. Em seu livro, ele compreende que essa qualidade da música não existe no vácuo — ela ganhou importância histórica específica quando povos precisaram contornar a repressão política.

A música não é sempre e em qualquer circunstância um refúgio do inefável; ela também é ferramenta de resistência quando outras formas de expressão são bloqueadas. Fora desse contexto de censura, a música continua sendo arte fluida, mas perde um de seus papéis mais profundos: o de dar voz ao que não pode ser dito em voz alta.

O exílio que moldou a visão de Hugo sobre silêncio e expressão

Quando Hugo escreveu sobre a música alemã e a opressão, falava de um lugar de experiência pessoal. Em 1851, após criticar o golpe de Estado de Napoleão III. Foi forçado a se exilar: primeiro na Bélgica, depois na Inglaterra e, por fim, na ilha de Guernsey, onde passou quinze anos afastado de seu país.

Foi nesse período de exílio que produziu suas obras mais politicamente incisivas, incluindo sátiras afiadas e poesia apocalíptica. Assim, ao refletir sobre um povo que não podia falar livremente, mas encontrava na música uma válvula de escape. Hugo escrevia também sobre si mesmo: sobre como a criação artística se torna ainda mais urgente quando a liberdade de fala é tirada.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Platão: "O começo é a parte mais importante do trabalho"

Essa frase aparece em A República.

31/10/2026 12h28

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Foto: Anne O'Sullivan/Pexels

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O primeiro passo pode parecer insignificante, mas determina o que vem depois. Há mais de dois milênios, Platão compreendeu que um início bem estabelecido molda a estrutura de qualquer projeto, da formação de uma pessoa ao andamento de uma tarefa profissional.

Essa reflexão aparece em A República. Nela, o filósofo grego argumenta que as impressões iniciais deixam marcas praticamente indeléveis na mente. A ideia ultrapassou a Antiguidade e permanece relevante: o que se estabelece no começo define a base do restante.

O que Platão escreveu sobre os primeiros passos

No século IV antes de Cristo, Platão registrou essa convicção ao discutir como educar as crianças na cidade ideal. Seu argumento central era que as primeiras histórias ouvidas na infância moldam o caráter de modo praticamente irreversível. Por isso, a etapa inicial seria decisiva para o resultado final.

Esse raciocínio aparece nos primeiros livros de A República, em um diálogo conduzido por Sócrates sobre os conteúdos e as narrativas que deveriam circular entre os jovens. O canal Pan Sophia, que reúne 11,3 mil inscritos, oferece uma introdução ao texto platônico e aborda a educação dos guardiões da cidade.

A neurociência confirma a sabedoria antiga

A dificuldade de dar o primeiro passo pode ser explicada pela fisiologia cerebral. Em um estudo de 1997, pesquisadores da Universidade de Colônia e de Nova York identificaram o mecanismo responsável pela intenção de implementação — a capacidade de converter decisões em ação concreta.

Os dados mostraram que metas genéricas não funcionam para o cérebro. Quando alguém define com precisão quando, onde e como fará o primeiro movimento, a taxa de conclusão de tarefas complexas sobe de 22% para 62%. Três componentes produzem essa mudança: definir o momento exato, escolher o local físico e detalhar o primeiro movimento concreto, por menor que seja.

Em janeiro de 2026, uma reportagem da Science Focus sobre o mapeamento cerebral da procrastinação apontou que cientistas identificaram uma conexão entre o córtex pré-frontal e o estriado. O circuito funciona como um sistema de defesa biológico diante de atividades exigentes. Quando ativado naturalmente, age como freio mental; quando interrompido experimentalmente, aumenta a disposição para iniciar tarefas complexas.

Por que começar imperfeito vence o perfeccionismo

Transpor a trava inicial exige aceitar que a primeira versão, repleta de imperfeições, faz parte legítima do processo. O perfeccionismo destrói ideias promissoras simplesmente porque impede quem as concebe de dar o passo inicial.

Platão antecipou, milênios antes da neurociência moderna, que o início carrega os elementos estruturantes do que virá depois. Alterar essa base exige um investimento muito maior do que começar com as falhas inevitáveis do primeiro movimento.

Força interior

Napoleão: "Coragem não é ter forças para seguir, é seguir mesmo sem ter forças"

Texto traz a reflexão sobre o que realmente significa ser forte

31/10/2026 11h48

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Imagem: Paul Delaroche / Library of Congress

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Uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte circula como uma reflexão sobre o que significa ser forte. O texto diz que coragem não consiste em manter intactas as forças para avançar, mas em prosseguir mesmo quando elas desaparecem.

A psicóloga e coach de bem-estar Andrea Klimowitz refletiu sobre o enunciado em texto publicado pelo veículo Mujer Hoy. Para ela, a frase desafia a crença de que força emocional exige silêncio e exaustão permanente e toca em uma verdade incômoda: muitas pessoas aprenderam desde jovens que fragilidade é um defeito a ser ocultado.

Esse aprendizado leva adultos a ignorar os sinais do próprio corpo e da mente, mesmo quando eles pedem uma pausa. O resultado é uma vida marcada pela culpa de descansar e pela vergonha de admitir cansaço, embora a vulnerabilidade faça parte da experiência humana.

Quando a exaustão vira identidade

A pressão constante por produtividade cria a sensação de nunca ser suficiente. Klimowitz explica que essa lógica transforma o descanso em culpa e qualquer erro em fracasso pessoal. Com isso, o valor de uma pessoa passa a ser medido apenas pela capacidade de entregar resultados. Com o tempo, essa dinâmica alimenta ansiedade, insônia e esgotamento emocional profundo.

A desconexão emocional cresce quando manter a aparência de controle se torna mais importante do que reconhecer as próprias necessidades. Nesse estado, a pessoa segue em frente não por coragem, mas por não ver alternativa — algo bem diferente do que a frase de Napoleão propõe.

Em muitos casos, Klimowitz observa, o corpo e a mente entram em estado de sobrevivência quando o estresse se torna crônico.

 

Sinais antes do colapso

O esgotamento raramente chega sem aviso, e segundo Klimowitz, irritabilidade frequente, apatia, cansaço persistente e perda de prazer em atividades que antes traziam satisfação costumam aparecer antes do colapso. Quando o estresse prolongado toma conta, algumas pessoas travam completamente, enquanto outras se agarram ainda mais à agenda cheia, e ambas as respostas indicam que algo precisa mudar.

Hipervigilância, bloqueios mentais e desconexão emocional marcam esse período crítico, segundo a psicóloga. Muitas vezes, apenas o organismo consegue impor o limite que a mente insiste em ignorar e força a pausa quando o corpo não aguenta mais. Esse ponto de ruptura poderia ter sido evitado se a escuta interna tivesse começado mais cedo.

Coragem verdadeira além do silêncio

Para Klimowitz, coragem está longe de suportar tudo em silêncio. Quem atravessa melhor os momentos difíceis costuma reconhecer a dor sem permitir que ela defina sua identidade. Aceitar o sofrimento e continuar adiante é mais autêntico do que fingir força intacta.

A mensagem de Napoleão Bonaparte resume essa ideia: seguir em frente nem sempre exige força completa, mas disposição para continuar mesmo quando se está fragilizado, sem fingir que nada dói.

A origem exata dessa frase permanece incerta nos registros históricos, mas sua mensagem persiste porque toca em uma verdade que o mundo moderno insiste em negar.

Como a "metrificação" da vida alimenta o esgotamento

Quando transformamos tudo em números e metas — desde as calorias que comemos até os passos que caminhamos — o cérebro permanece sob pressão, mesmo durante momentos que deveriam ser relaxantes. Isso cria o que especialistas chamam de cativeiro neurológico: atividades simples e divertidas perdem a essência porque continuam sendo avaliadas como desempenho.

O corpo nunca descansa de verdade, porque a mente continua trabalhando sob vigilância.

A atrofia lúdica e o papel do brincar na recuperação emocional

A sociedade contemporânea deixou pouco espaço para atividades lúdicas, como jogar, brincar, tocar ou explorar a arte sem propósito produtivo. Esse tempo é importante para aliviar o estresse, recuperar-se e desenvolver resiliência. Quando a vida adulta elimina completamente esse tipo de atividade, o organismo fica sem ferramentas naturais para lidar com o estresse.

Reintroduzir o brincar na rotina significa fazer coisas em que é possível ser ruim, sem necessidade de retorno financeiro ou alto desempenho. Correr sem cronômetro, desenhar sem objetivo de venda ou jogar apenas pelo prazer são formas de quebrar o ciclo contínuo de produtividade que alimenta o esgotamento.

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