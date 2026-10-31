Victor Hugo, autor de Os Miseráveis: "A música expressa aquilo que não pode ser dito em palavras"

Victor Hugo publicou, em 1864, o livro William Shakespeare, dedicado ao dramaturgo inglês, mas raramente é lembrado por essa obra. Nela, deixou uma de suas reflexões mais citadas sobre a música. O título indica um livro sobre a vida e o teatro de Shakespeare.

Hugo usa o livro como pretexto para discutir algo mais amplo: o que diferencia a arte de outras formas de comunicação humana e até onde a linguagem comum consegue chegar.

Um ensaio disfarçado de biografia

Quem abre o livro esperando uma cronologia sobre Shakespeare se surpreende com o rumo que Hugo escolhe. Boa parte do texto se afasta da figura do dramaturgo e passa a discutir questões de estética, a natureza do talento artístico e o papel de quem cria.

Essa escolha não é acidental. Hugo pertencia a uma geração de autores que via a obra de arte como algo maior que entretenimento: um instrumento de reflexão sobre a condição humana e as tensões entre razão e sentimento que marcavam o século 19.

A comparação entre devaneio e música

Antes de chegar ao ponto central, Hugo traça um paralelo. Para ele, a poesia se conecta ao pensamento organizado, assim como a música se conecta ao devaneio, um estado mais livre, sem amarras lógicas.

Essa distinção ajuda a entender por que Hugo considerava a música a mais indefinida das artes. Enquanto a poesia ainda depende de palavras com significado fixo, a melodia escaparia desse limite e alcançaria zonas da experiência humana que o vocabulário não cobre.

O povo alemão como exemplo

Hugo não constrói essa ideia no vazio: ele a ancora na observação de um povo específico. O trecho em que a reflexão aparece trata diretamente da Alemanha de sua época, descrita por ele como uma nação sob controle político rígido.

Apesar da censura e das restrições à expressão pública, Hugo enxergava ali uma vida intelectual pulsante. Para ele, como os alemães não podiam falar abertamente sobre suas angústias e desejos de liberdade, encontravam na música um meio de expressar o que a fala reprimida não podia dizer.

Quando o silêncio deixa de ser possível

É nesse cenário que nasce a frase que atravessou os séculos. Hugo argumenta que existe um ponto em que a dor ou a opressão tornam a fala inútil, mas calar-se também se torna insustentável.

A música surgiria nessa brecha: um caminho para dar forma ao que pulsa por dentro sem se transformar em frase. Essa visão se aproxima dos princípios do Romantismo, movimento que colocava a emoção e a experiência individual no centro da criação artística.

Uma resposta ao racionalismo

O Romantismo ganhou força na Europa a partir do final do século 18, em boa parte como reação ao pensamento racionalista que dominava a cultura iluminista. Autores da época buscavam valorizar o que escapa à lógica: a intuição, a paisagem natural, o passado idealizado.

Hugo foi uma das vozes centrais desse movimento, e sua reflexão sobre a música resume o espírito dessa geração. Para ele, havia experiências humanas profundas demais para caber em qualquer idioma — e só a arte conseguiria traduzi-las sem reduzi-las.

A frase segue repetida até hoje em contextos bem distantes do livro que a originou, quase sempre sem menção ao pano de fundo alemão que a inspirou. Conhecer essa origem muda o peso da ideia: não se trata de um elogio genérico à música, mas de uma reflexão sobre liberdade construída sob censura.

Como a música rompe o cerco das palavras fixas

Hugo enxergava um problema prático no uso da linguagem comum: cada palavra carrega um significado estabelecido, amarrado à convenção. Quando alguém diz "tristeza" ou "liberdade", a palavra já vem com camadas de definições que limitam o que se quer expressar. A música funciona de forma inversa: uma melodia não possui um significado único e fechado.

A mesma sequência de notas pode evocar sensações completamente diferentes em pessoas distintas, sem que nenhuma interpretação seja "errada".

Essa fluidez torna a música capaz de alcançar territórios da experiência humana que o vocabulário não consegue descrever. Enquanto a poesia ainda depende de palavras (mesmo que arranjadas de forma criativa). A melodia é pura abstração: expressa sem traduzir, comunica sem reduzir o sentimento a uma frase que sempre deixará algo de fora.

Quando a reflexão sobre arte se torna reflexão sobre história

A ideia de que a música é a mais indefinida das artes funciona bem como princípio estético abstrato, mas Hugo não parou ali. Em seu livro, ele compreende que essa qualidade da música não existe no vácuo — ela ganhou importância histórica específica quando povos precisaram contornar a repressão política.

A música não é sempre e em qualquer circunstância um refúgio do inefável; ela também é ferramenta de resistência quando outras formas de expressão são bloqueadas. Fora desse contexto de censura, a música continua sendo arte fluida, mas perde um de seus papéis mais profundos: o de dar voz ao que não pode ser dito em voz alta.

O exílio que moldou a visão de Hugo sobre silêncio e expressão

Quando Hugo escreveu sobre a música alemã e a opressão, falava de um lugar de experiência pessoal. Em 1851, após criticar o golpe de Estado de Napoleão III. Foi forçado a se exilar: primeiro na Bélgica, depois na Inglaterra e, por fim, na ilha de Guernsey, onde passou quinze anos afastado de seu país.

Foi nesse período de exílio que produziu suas obras mais politicamente incisivas, incluindo sátiras afiadas e poesia apocalíptica. Assim, ao refletir sobre um povo que não podia falar livremente, mas encontrava na música uma válvula de escape. Hugo escrevia também sobre si mesmo: sobre como a criação artística se torna ainda mais urgente quando a liberdade de fala é tirada.