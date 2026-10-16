Foguete da Artemis III entra na fase final de montagem enquanto astronautas simulam emergências

A Nasa completou o empilhamento dos impulsionadores e instalou os motores principais do foguete SLS (Space Launch System), concluindo a fase final de montagem da missão Artemis III. O foguete avança enquanto a Nasa reformula o cronograma de retorno lunar, após atrasos recentes na missão anterior.

Nos próximos meses, o foguete será transportado para a plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy. Ali, passará por testes de abastecimento e simulações completas do dia do lançamento. Os painéis solares da nave Orion, que fornecerão eletricidade, ar e água aos astronautas durante a jornada, já foram inspecionados e validados para o voo.

Preparação intensiva dos astronautas

A equipe de quatro astronautas — Randy Bresnick, Frank Rubio, Andre Douglas e Luca Parmitano — participa de um programa rigoroso de treinamento. As simulações incluem procedimentos de evacuação de emergência, operações com trajes espaciais e exercícios de resgate no mar com helicópteros para preparar a equipe para cenários críticos durante o voo.

Além da segurança, a preparação abrange aspectos práticos da vida no espaço. Os astronautas provaram cerca de 200 pratos diferentes para montar o cardápio da missão e fizeram exercícios físicos com um aparelho de resistência compacto chamado flywheel, que simula o ambiente de microgravidade.

Os tripulantes também visitaram as instalações da SpaceX e da Blue Origin para acompanhar o desenvolvimento dos módulos de pouso que realizarão a aterragem na superfície lunar, reforçando a integração entre a agência espacial e seus parceiros privados.

Como o foguete SLS gera força suficiente para alcançar a Lua

O estágio central do SLS opera por mais de oito minutos durante o voo e gera aproximadamente 900 mil kgf (quilograma-força) de empuxo. Esse empuxo é produzido por quatro motores RS-25, alimentados por tanques com mais de 2,7 milhões de litros de combustível criogênico — uma mistura de hidrogênio e oxigênio líquidos mantidos em temperaturas extremamente baixas.

Quando queimados nos motores, esses combustíveis produzem gases que impulsionam o foguete e a cápsula Orion com os astronautas em direção à órbita lunar.