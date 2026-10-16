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Avanços da NASA

Foguete da Artemis III entra na fase final de montagem enquanto astronautas simulam emergências

NASA vem reformulando o cronograma de retorno lunar após atrasos

Henrique Cesaretti

16/10/2026 - 11h37
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A Nasa completou o empilhamento dos impulsionadores e instalou os motores principais do foguete SLS (Space Launch System), concluindo a fase final de montagem da missão Artemis III. O foguete avança enquanto a Nasa reformula o cronograma de retorno lunar, após atrasos recentes na missão anterior.

Nos próximos meses, o foguete será transportado para a plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy. Ali, passará por testes de abastecimento e simulações completas do dia do lançamento. Os painéis solares da nave Orion, que fornecerão eletricidade, ar e água aos astronautas durante a jornada, já foram inspecionados e validados para o voo.

Preparação intensiva dos astronautas

A equipe de quatro astronautas — Randy Bresnick, Frank Rubio, Andre Douglas e Luca Parmitano — participa de um programa rigoroso de treinamento. As simulações incluem procedimentos de evacuação de emergência, operações com trajes espaciais e exercícios de resgate no mar com helicópteros para preparar a equipe para cenários críticos durante o voo.

Além da segurança, a preparação abrange aspectos práticos da vida no espaço. Os astronautas provaram cerca de 200 pratos diferentes para montar o cardápio da missão e fizeram exercícios físicos com um aparelho de resistência compacto chamado flywheel, que simula o ambiente de microgravidade.

Os tripulantes também visitaram as instalações da SpaceX e da Blue Origin para acompanhar o desenvolvimento dos módulos de pouso que realizarão a aterragem na superfície lunar, reforçando a integração entre a agência espacial e seus parceiros privados. 

 

Como o foguete SLS gera força suficiente para alcançar a Lua

O estágio central do SLS opera por mais de oito minutos durante o voo e gera aproximadamente 900 mil kgf (quilograma-força) de empuxo. Esse empuxo é produzido por quatro motores RS-25, alimentados por tanques com mais de 2,7 milhões de litros de combustível criogênico — uma mistura de hidrogênio e oxigênio líquidos mantidos em temperaturas extremamente baixas.

Quando queimados nos motores, esses combustíveis produzem gases que impulsionam o foguete e a cápsula Orion com os astronautas em direção à órbita lunar.

Curioso

Praia no Japão chama atenção por areia em formato de estrela

Dizem que cada grão parece ter saído de um conto de fadas

16/10/2026 10h22

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Imagem: 663highland/WIkimedia Commons

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Nas praias das ilhas Iriomote, Hatoma e Taketomi, no extremo sul do Japão, a areia tem o formato de estrelas de cinco pontas. Cada grão parece ter saído de um conto de fadas.

Um punhado dessa areia reúne milhões de estruturas minúsculas em formato de estrela, e não minerais comuns ou pedrinhas polidas pelo vento. Elas são construídas no fundo do mar por seres microscópicos, que formam o exoesqueleto ao longo da vida.

Organismos marinhos formam a areia

Ao redor dos recifes de coral do sul do Japão, vivem foraminíferos da espécie Baculogypsina sphaerulata, organismos unicelulares diminutos. Eles absorvem carbonato de cálcio dissolvido na água do mar e, com isso, constroem aos poucos uma concha protetora com espinhos em formato estrelado.

Dentro dessa estrutura calcária vivem pequenas algas em relação de simbiose com o foraminífero: elas fornecem oxigênio e alimento por meio da fotossíntese, enquanto recebem abrigo. Quando o organismo completa o ciclo de vida e morre, a parte viva desaparece, mas a carapaça vazia permanece intacta no fundo do oceano.

 

Da profundidade do mar até a areia da praia

As correntes marinhas e as ondas arrastam milhões dessas carapaças dos recifes até a costa. O trajeto desgasta levemente os espinhos e arredonda as pontas, mas não apaga a forma de estrela de cada grão.

Ao chegar à orla, as carapaças se misturam a fragmentos de rochas e outras conchas marinhas, formando camadas espessas dessa areia. Em japonês, o material é chamado de "hoshizuna", que significa literalmente "areia de estrela".

Onde encontrar o fenômeno em Okinawa

A praia mais conhecida por esse tipo de areia é Hoshizuna-No-Hama, na ilha de Iriomote, com trechos inteiros cobertos pelos pequenos esqueletos estelares. O fenômeno também ocorre nas praias das ilhas Hatoma e Taketomi, onde as correntes marinhas depositam continuamente camadas dessa areia.

Como o foraminífero constrói sua estrutura estelar

O foraminífero absorve carbonato de cálcio dissolvido na água do mar e usa esse material para construir gradualmente sua concha calcária ao longo da vida. Esse processo natural faz com que a estrutura adote um formato de estrela com espinhos, em vez de uma forma arredondada ou lisa.

O resultado é uma carapaça que protege o organismo e também oferece uma superfície para a vida e a fotossíntese das algas simbióticas.

Oportunidade na gringa

Quer deixar o Brasil? Noruega procura voluntários e oferece moradia grátis por trabalho

Voluntários estão sendo procurados para ajudar nas tarefas da granja do anfitrião

16/10/2026 10h05

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Foto: Dana Englich/Pexels

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Um anfitrião em Hillestad, a cerca de 50 minutos de Oslo, procura voluntários para ajudar nas tarefas de sua granja em troca de hospedagem e alimentação. A proposta atrai quem deseja aprender novas habilidades, conviver com a natureza e conhecer a cultura norueguesa em uma experiência prática no campo.

O proprietário voltou à granja da família em 2017, depois de trabalhar no setor de restauração. Desde então, dedica-se principalmente ao manejo florestal, à manutenção de estradas e ao cultivo de vegetais, e agora procura colaboradores para as diferentes atividades da propriedade.

Quais são as tarefas dos voluntários

As responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da granja. Os voluntários podem atuar em trabalhos florestais, como derrubar e desbastar árvores, manter o bosque e preparar lenha durante semanas da primavera. Na jardinagem e na horta, ajudam a cultivar vegetais, retirar ervas daninhas e fazer a colheita.

Outras atividades incluem pintura e pequenas reformas nos edifícios da propriedade, além da participação em um projeto de restauração de uma cabana na floresta. O proprietário também mantém os caminhos florestais e cria novos acessos para as próximas temporadas. A propriedade tem plantações comerciais de cereais, mas os voluntários não participam dessa operação.

O que oferece em troca da colaboração

O anfitrião disponibiliza duas acomodações no segundo andar da casa, cada uma com cama de casal e banheiro compartilhado. A alimentação está incluída, e ele costuma jantar com os pais, que vivem em uma propriedade próxima. Chef profissional, ele prepara pratos tradicionais noruegueses e pode ensinar coquetelaria a quem quiser aprender, usando o bar equipado no andar superior.

A experiência também inclui a convivência com o anfitrião e seus dois cães, Trym e Heimdal. O anfitrião sinaliza que poderia aceitar viajantes acompanhados de seus animais de estimação. O perfil registra 36 comentários com avaliação positiva, e participantes de 2026 destacaram a cordialidade do proprietário e a oportunidade de compartilhar atividades com a família dele.

Como se candidatar

Interessados devem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos de participação. A Direção de Imigração da Noruega oferece informações sobre o visto Working Holiday para cidadãos elegíveis que desejem realizar atividades de voluntariado no país.

Quando este tipo de experiência pode não funcionar para o voluntário

A experiência não é adequada para quem busca ganho financeiro, pois o intercâmbio oferece apenas hospedagem e refeições, sem salário. Também não serve para pessoas com limitações físicas significativas, já que as tarefas envolvem trabalho florestal pesado — como derrubada. E desbaste de árvores — além de atividades de pintura e reforma que demandam esforço contínuo.

Outro cenário problemático ocorre quando o voluntário deseja planejar sua estadia com rigidez. Como as responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da propriedade, não há garantia de que as atividades serão sempre aquelas de seu interesse inicial. Quem espera uma experiência previsível ou controlada pode se frustrar com a flexibilidade que o modelo rural exige.

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