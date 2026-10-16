Quer deixar o Brasil? Noruega procura voluntários e oferece moradia grátis por trabalho

Um anfitrião em Hillestad, a cerca de 50 minutos de Oslo, procura voluntários para ajudar nas tarefas de sua granja em troca de hospedagem e alimentação. A proposta atrai quem deseja aprender novas habilidades, conviver com a natureza e conhecer a cultura norueguesa em uma experiência prática no campo.
O proprietário voltou à granja da família em 2017, depois de trabalhar no setor de restauração. Desde então, dedica-se principalmente ao manejo florestal, à manutenção de estradas e ao cultivo de vegetais, e agora procura colaboradores para as diferentes atividades da propriedade.
Quais são as tarefas dos voluntários
As responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da granja. Os voluntários podem atuar em trabalhos florestais, como derrubar e desbastar árvores, manter o bosque e preparar lenha durante semanas da primavera. Na jardinagem e na horta, ajudam a cultivar vegetais, retirar ervas daninhas e fazer a colheita.
Outras atividades incluem pintura e pequenas reformas nos edifícios da propriedade, além da participação em um projeto de restauração de uma cabana na floresta. O proprietário também mantém os caminhos florestais e cria novos acessos para as próximas temporadas. A propriedade tem plantações comerciais de cereais, mas os voluntários não participam dessa operação.
O que oferece em troca da colaboração
O anfitrião disponibiliza duas acomodações no segundo andar da casa, cada uma com cama de casal e banheiro compartilhado. A alimentação está incluída, e ele costuma jantar com os pais, que vivem em uma propriedade próxima. Chef profissional, ele prepara pratos tradicionais noruegueses e pode ensinar coquetelaria a quem quiser aprender, usando o bar equipado no andar superior.
A experiência também inclui a convivência com o anfitrião e seus dois cães, Trym e Heimdal. O anfitrião sinaliza que poderia aceitar viajantes acompanhados de seus animais de estimação. O perfil registra 36 comentários com avaliação positiva, e participantes de 2026 destacaram a cordialidade do proprietário e a oportunidade de compartilhar atividades com a família dele.
Como se candidatar
Interessados devem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos de participação. A Direção de Imigração da Noruega oferece informações sobre o visto Working Holiday para cidadãos elegíveis que desejem realizar atividades de voluntariado no país.
Quando este tipo de experiência pode não funcionar para o voluntário
A experiência não é adequada para quem busca ganho financeiro, pois o intercâmbio oferece apenas hospedagem e refeições, sem salário. Também não serve para pessoas com limitações físicas significativas, já que as tarefas envolvem trabalho florestal pesado — como derrubada. E desbaste de árvores — além de atividades de pintura e reforma que demandam esforço contínuo.
Outro cenário problemático ocorre quando o voluntário deseja planejar sua estadia com rigidez. Como as responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da propriedade, não há garantia de que as atividades serão sempre aquelas de seu interesse inicial. Quem espera uma experiência previsível ou controlada pode se frustrar com a flexibilidade que o modelo rural exige.