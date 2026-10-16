Folha de louro debaixo da árvore de Natal: por que dizem que atrai sorte e prosperidade?

Uma tradição que ganha força no período natalino sugere colocar ramos de louro sob a árvore de Natal para atrair sorte e abundância no Ano Novo. A crença vem do Feng Shui, sistema que atribui a certos objetos e plantas o poder de atrair energias positivas para dentro de casa.
O louro já é conhecido por outro uso popular: recomenda-se guardar folhas debaixo da cama para multiplicar ganhos financeiros. Menos conhecida é sua aplicação na decoração natalina, com o mesmo propósito de proteção e harmonia atribuído pelo Feng Shui.
O que o louro representa no Feng Shui
Nessa tradição, a folha de louro representa proteção, estabilidade e harmonia no lar. Por isso, está associada à ideia de abrir caminhos e afastar as más vibrações do ambiente doméstico. Também nessa crença, o aroma intenso das folhas verdes é apontado como responsável por manter o espaço livre de inveja e energias negativas.
Formas de usar o louro na decoração natalina
Existem várias maneiras de incorporar o louro à árvore sem destoar visualmente. Uma delas é colocar ramos secos dentro de bolas decorativas transparentes, como em outros enfeites. Caso as bolas não se abram, é possível remover cuidadosamente a tampa de metal e inserir os ramos.
Quem prefere algo mais discreto pode guardar as folhas em um pequeno frasco de vidro e deixá-lo junto ao pé da árvore. Também é possível espalhá-las diretamente na base, sem frasco ou embalagem, mantendo o louro junto à decoração.
Outras formas de usar o louro
As folhas também podem formar pequenos buquês amarrados com fita vermelha ou dourada, cores tradicionais da época. Esses buquês funcionam como enfeites naturais, semelhantes aos feitos com canela e casca de laranja seca.
Também existe a prática de colocar uma folha de louro inteira e ainda aromática dentro da carteira ou bolsa, junto com dinheiro. Alguns adeptos da crença recomendam trocá-la uma vez por mês para evitar estagnação energética.
Há ainda quem prepare o louro para um ritual: coloca a folha em água, amassa-a até quebrá-la e deixa-a no chão, e o procedimento é repetido até três vezes.
Para quem segue essa tradição, cada uso do louro reforça a expectativa de um Ano Novo com mais equilíbrio financeiro, proteção e menos conflitos em casa.