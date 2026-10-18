Folha de louro embaixo da árvore de Natal: o que significa e por que virou tendência

Uma folha de especiaria comum na cozinha ganhou outro papel nesta época do ano: enfeitar e, segundo a crença popular, atrair prosperidade para 2024. Colocar louro embaixo da árvore de Natal se espalhou como um ritual simples, barato e fácil de reproduzir em qualquer casa.
A ideia vem do Feng Shui, sistema chinês que organiza ambientes para equilibrar energias e abrir caminhos para o dinheiro, a saúde e a harmonia. Nessa lógica, o aroma forte e a cor verde da planta funcionam como uma espécie de escudo contra a inveja.
E as vibrações ruins, justamente no período em que a casa recebe mais visitas e celebrações.
Como posicionar a planta na decoração
Uma forma comum é abrir bolas transparentes de plástico, daquelas de encaixar, e inserir pequenos ramos dentro antes de pendurá-las na árvore. Quem só tem enfeites tradicionais também pode retirar a tampa metálica com cuidado e acomodar os ramos ali, sem estragar a peça.
Outra alternativa é reunir a especiaria seca em um pote de vidro e apoiá-lo na base da árvore. O arranjo reforça simbolicamente a ideia de dinheiro entrando em casa. Pequenos buquês amarrados com fita vermelha ou dourada também podem ser transformados em enfeites naturais pendurados nos galhos, já que essas cores são associadas pelo Feng Shui ao crescimento financeiro.
O louro em outros rituais de sorte
A planta não aparece só na árvore: ela também é recomendada dentro da carteira ou da bolsa, junto ao dinheiro, com troca mensal para manter o efeito. A tradição ainda indica dobrar três folhas junto a uma cédula como gesto que atrairia recursos e preservaria a saúde e o equilíbrio emocional.
Há ainda quem associe o ingrediente a rituais com fogo e água. Uma versão prevê deixar uma unidade queimar até virar cinzas sob uma vela verde-escura. Outra manda amassar os galhos na água e descartá-los no chão, repetindo o gesto até três vezes.
Essas práticas são antigas, estão ligadas à simbologia popular e ganharam novo fôlego quando foram adaptadas à decoração natalina.
Um amuleto que também decora
Para quem gosta de unir estética e crença, misturar a especiaria com canela ou cascas de laranja na árvore cria um visual natural e perfumado, sem fugir do espírito da época. O resultado funciona como enfeite rústico e, para quem segue o Feng Shui, como reforço simbólico logo na virada para 2024.
Seja pelo aroma, pela tradição ou pela curiosidade de testar algo diferente, colocar a especiaria perto da árvore virou um gesto de baixo custo para quem quer começar o ciclo seguinte com uma intenção declarada de renovação.