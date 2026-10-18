Gelo da Antártida atinge terceiro menor máximo de inverno em quase 50 anos - Foto: ArcticDesire.com Polarreisen/Pexels

O gelo marinho da Antártida atingiu 17,59 milhões de quilômetros quadrados em seu máximo invernal de 2026 — o terceiro menor registro em quase 50 anos de observação. Os dados do Centro Nacional de Dados de Nieve y Hielo dos Estados Unidos (NSIDC) e da NASA indicam uma anomalia nas águas que circundam o continente polar.

Depois de atingir sua extensão máxima anual em 14 de setembro, o gelo marinho entrou em retrocesso acelerado. A partir de 2 de outubro, a cobertura passou a registrar mínimos diários históricos e ficou abaixo dos recordes de 2023.

Em seu relatório de 7 de outubro, o NSIDC confirmou a persistência de valores excepcionalmente baixos e apontou um comportamento fora do padrão nas regiões polares.

Ciclo sazonal e dinâmica do gelo antártico

A Antártida difere do Ártico em sua estrutura geográfica, e enquanto o Ártico é um oceano cercado por continentes, a Antártida é um continente rodeado pelo Oceano Austral. Essa configuração permite que o gelo marinho se expanda durante o inverno, mas também o leva a latitudes onde as águas são menos frias, acelerando o degelo.

Com a chegada da primavera austral, o aumento das temperaturas favorece o retrocesso da cobertura gelada. Os cientistas apontam para uma combinação de fatores atmosféricos e oceânicos como responsáveis pelas flutuações observadas. Contudo, ainda não é possível atribuir os registros excepcionais de 2026 a uma única causa específica.

Histórico de oscilações e padrões de mudança

Os registros científicos mostram que a perda de gelo marinho na Antártida não é um fenômeno isolado. Entre 2012 e 2014, o continente registrou três recordes consecutivos de extensão invernal. Esses recordes marcaram o início de uma transformação nos padrões históricos.

A partir de 2016, o gelo marinho começou a recuar de forma significativa, embora tenha apresentado recuperações pontuais em algumas temporadas.

Em 2026, o retrocesso após o máximo de setembro foi especialmente intenso nos mares de Ross e Amundsen e no setor do Oceano Índico. Os investigadores ressaltam a necessidade de manter a vigilância por satélite nos próximos anos para determinar se esses mínimos históricos refletem flutuações naturais ou indicam uma mudança mais persistente no comportamento do gelo antártico.