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Reflexão

H. Jackson Brown: "Olho para os grandes problemas. Eles disfarçam grandes oportunidades"

A reflexão ganhou força mundial.

João V. Valença

30/10/2026 - 17h46
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Enxergar uma oportunidade em meio à crise é uma forma de mudar a maneira como vemos os obstáculos da vida. Essa filosofia resume o pensamento do escritor norte-americano H. Jackson Brown Jr., autor da célebre frase "Olho para os grandes problemas. Eles disfarçam grandes oportunidades."

A reflexão ganhou força mundial quando Brown publicou seu livro "Pequenas Instruções para a Vida" (Life's Little Instruction Book), uma coletânea que marcou uma geração de leitores à procura de orientação prática.

O impacto da obra ultrapassou fronteiras: permaneceu mais de dois anos entre os títulos mais vendidos do The New York Times e chegou a 35 idiomas, consolidando Brown como uma voz influente no gênero de autoajuda e sabedoria cotidiana.

O livro reunia 511 conselhos simples, reflexivos e diretos — exatamente o tipo de orientação que milhões de pessoas buscavam para lidar com os desafios do dia a dia.

A trajetória que levou ao livro revolucionário

Antes de se tornar um fenômeno editorial, Brown trabalhou por três décadas como diretor criativo em agências de publicidade de Nashville, Tennessee, criando jingles para diversas marcas. Sua transição para a literatura foi motivada por um gesto pessoal que mudaria sua carreira.

Quando seu filho Adam se preparava para deixar a casa e ingressar no alojamento estudantil da faculdade. Brown reuniu conselhos que havia acumulado ao longo de seus anos de vida e trabalho e os compilou em um pequeno manual como presente de despedida.

Aquela coleção inicial, pensada para um único leitor, tornou-se uma resposta para milhões de pessoas e logo extrapolou o círculo familiar.

A filosofia por trás da frase icônica

A ideia central de Brown — a de que grandes problemas disfarçam oportunidades — reflete sua visão sobre como enfrentamos crises. Diante de um obstáculo significativo, é comum focar o sofrimento ou a sensação de impossibilidade, mas a perspectiva do autor propõe outro caminho.

Quando dificuldades extremas surgem, elas frequentemente exigem soluções criativas que jamais seriam descobertas em circunstâncias ordinárias. Esse espaço aberto por crises costuma levar ao aprendizado profundo, à inovação pessoal ou profissional e às transformações que nos moldam como indivíduos.

Reconhecer o potencial transformador de um problema, portanto, não é negação da dor — é reconhecimento de que grandes desafios movem a criatividade e o crescimento.

Legado que transcendeu seu tempo

Brown continuou explorando o tema da sabedoria prática após o sucesso de "Pequenas Instruções para a Vida" e lançou outros títulos que também alcançaram muitos leitores. Livros como "A Father's Book of Wisdom" e "P.S. I Love You", baseados em anotações de seus pais, mantiveram o mesmo estilo: simplicidade e utilidade prática combinadas em frases que exploram a experiência humana.

Falecido em 30 de novembro de 2021, aos 81 anos de idade, Brown deixou um acervo de obras que continuam influenciando leitores em busca de orientação e perspectiva.

Sua maior contribuição talvez tenha sido mostrar que a sabedoria transformadora não exige complexidade. Às vezes, uma única frase pode mudar a forma como alguém enfrenta o próximo desafio.

Reflexão e Filosofia

Voltaire: "É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram"

Filósofo fazia parte do movimento iluminista.

30/10/2026 17h11

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Voltaire encontrou uma maneira direta de expor um comportamento contraditório: a pessoa que diz valorizar a liberdade, mas insiste em preservar o que trava sua própria capacidade de pensar. O filósofo francês dedicou boa parte da obra a atacar exatamente esse tipo de prisão mental que a pessoa carrega por livre e espontânea vontade.

Há algo de incoerente em declarar apreço pela liberdade enquanto se faz questão de preservar justamente o que impede de considerar outros pontos de vista. Dogmas, hábitos de pensamento e certezas nunca colocadas à prova funcionam como correntes que ninguém mais precisa apertar: a própria pessoa já cuida disso.

A razão como ferramenta contra dogmas

Voltaire fazia parte do movimento iluminista, que colocava a racionalidade, o respeito às diferenças e o exame crítico das ideias no centro de seu projeto intelectual. Com base nesses valores, ele condenava dogmas e hábitos mentais que acabavam se tornando prisões sustentadas pelas próprias pessoas.

Quando a opinião vira parte da identidade

Rever uma convicção fica bem mais difícil quando ela deixou de ser apenas uma ideia e passou a definir quem a pessoa é. Nesse ponto, qualquer argumento contrário soa como ataque pessoal, não como contribuição para pensar melhor sobre o assunto.

Separar "eu acredito nisso" de "isso sou eu" muda completamente a forma de lidar com discordância. Investigar a origem de uma convicção, mapear as experiências que a embasam e testar se ela se manteria diante de uma prova contrária ajuda a reconsiderar posições sem que isso signifique um abalo à própria identidade.

Ferramentas práticas contra as próprias correntes

Comparar fontes diferentes sobre o mesmo tema expõe como uma opinião nasce, muitas vezes, do lugar de onde a pessoa olhou, não necessariamente dos fatos em si. Checar se um argumento se sustenta sozinho ou depende só de tradição e autoridade separa convicção genuína de hábito automático.

Discordância e ataque pessoal são coisas diferentes, embora costumem ser confundidas no calor de uma conversa. O conhecimento amplia o instrumental disponível para examinar preconceitos, mesmo sem garantir que alguém vá abandoná-los de uma hora para outra.

A responsabilidade por trás da liberdade

Pensar livremente não é aceitar qualquer ideia sem filtro, mas ter disposição para analisar argumentos e mudar de posição quando a evidência pede isso. Essa abertura funciona como treino constante, nunca como destino alcançado de uma vez por todas.

Uma reflexão atribuída a Antoine de Saint-Exupéry toca nesse mesmo ponto ao tratar da importância de ser compreendido para além das próprias certezas. Já uma frase ligada a Victor Hugo questiona os limites da compaixão, mostrando como um valor defendido com convicção pode gerar consequências bem diferentes das imaginadas.

Examinar as próprias certezas, mais do que descartá-las em bloco, é o caminho que a provocação de Voltaire deixa como tarefa. Encontrar uma opinião que incomoda e, antes de reagir, buscar seus fundamentos evita julgamentos apressados sobre quem pensa diferente.

Quando questionar uma crença não leva a mudá-la

Voltaire não defendia que examinar uma convicção obrigasse alguém a abandoná-la. O conhecimento amplia os instrumentos para entender os próprios preconceitos, mas não garante que eles sejam abandonados. Uma pessoa pode analisar criticamente uma opinião, considerar argumentos contrários, ter acesso a novas evidências — e ainda assim permanecer convencida de que estava certa desde o começo.

Vale uma ressalva: submeter uma crença ao exame crítico não equivale a abrir mão de princípios nem a tratar qualquer opinião como igualmente válida. Ao contrário, uma convicção pode sair ainda mais consistente depois de passar por esse crivo. A diferença está em você participar conscientemente dessa escolha, em vez de simplesmente repetir automaticamente o que aprendeu.

Voltaire como ativista político, não apenas filósofo abstrato

A crítica de Voltaire às amarras mentais não era apenas teórica. Ele foi preso várias vezes por satirizar os reis que governavam a França e criticar a corrupção da Igreja. Suas ideias questionavam o fanatismo religioso e o poder do clero, o que o levou ao exílio na Inglaterra.

A frase sobre as amarras que as pessoas veneram fazia parte de um projeto político maior: defender a liberdade de pensamento, o direito a um julgamento justo e a tolerância religiosa.

Voltaire não se dedicava a um debate acadêmico sobre como as pessoas pensam. Tentava libertar seus contemporâneos de crenças que os impediam de questionar o poder religioso e político estabelecido.

Seu legado contribuiu para os eventos que levaram às revoluções políticas e sociais do final do século XVIII e mostrou que o hábito de examinar as próprias convicções tem consequências concretas no mundo real.

Reflexão

Han Kang: "A literatura nos permite entrar nas profundezas de outro ser humano"

Antes do Nobel, a escritora já havia conquistado reconhecimento internacional.

30/10/2026 16h41

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A escritora Han Kang recebeu o Prêmio Nobel de Literatura 2024, anunciado pela Academia Sueca em 10 de outubro daquele ano. A sul-coreana de 54 anos foi reconhecida por uma prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana.

No Brasil, a Editora Todavia publica sua obra desde o sucesso de "A Vegetariana", lançado por aqui em 2018 com tradução de Jae Hyung Woo. Depois vieram "Atos Humanos" (2021), traduzido por Ji Yun Kim, e "O Livro Branco" (2023), com tradução de Natália T. M.

Okabayashi — e para 2025 está confirmado "I Do Not Bid Farewell", publicado originalmente em 2021.

Uma autora que reinventa a própria forma de narrar

O editor de Han Kang no Brasil pela Todavia, Leandro Sarmatz, descreveu a vitória como "É a consagração merecidissíma de uma autora tão singular que reinventa a forma de contar histórias a cada novo livro". A frase resume o impacto de uma carreira construída sobre temas difíceis, tratados com delicadeza incomum. A autora também traz uma grande reflexão sobre o poder dos livros: "A literatura nos permite entrar nas profundezas de outro ser humano".

O crítico literário Schneider Carpeggiani considera "A Vegetariana" um dos livros de terror mais relevantes das últimas décadas — não pelo monstro clássico, mas pela forma como retrata a incapacidade humana de aceitar o diferente.

"No livro, o monstro não é mais o ET ou o vampiro de antes, mas sim a relação que existe com o outro. Trata-se de transformar o outro, de objetificar o outro, de não compreender o outro, de transformar o outro no estranho, quase no monstro. Isso pode ser tanto do homem em relação a mulher, do cis em relação ao trans, da gente em relação a qualquer estrangeiro. É o delicado das relações humanas e o pavor da gente se aproximar do próximo que faz A vegetariana ser o grande livro de terror das últimas décadas. Tanto que a primeira frase do livro é simbólica, quando o marido descobre que a mulher virou vegetariana e a partir disso ele começa uma relação de afastamento e de objetificação da mulher que deixa a gente no espiral dessa loucura", explicou Carpeggiani ao PublishNews. Para ele, a obra expõe como pessoas transformam o próximo em estranho, seja entre homem e mulher, cisgênero e transgênero, ou nativo e estrangeiro.

A literatura como ponte entre abismos Humanos

Essa capacidade de atravessar fronteiras emocionais é algo que a própria autora já explicou sobre seu ofício. Han Kang disse ao PublishNews: "A literatura nos permite entrar nas profundezas de outro ser humano". A obra de Han Kang sintetiza um projeto literário marcado pela violência silenciosa das relações e pela capacidade de atravessar fronteiras emocionais.

Antes do Nobel, a escritora já havia conquistado reconhecimento internacional com o International Booker Prize, vencido em 2016 por "A Vegetariana" e novamente em 2018 por "O Livro Branco". O prêmio sueco de 2024 tem valor de 10 milhões de coroas suecas e consolida uma trajetória que começou décadas antes nas páginas de revistas literárias.

Segunda sul-coreana a vencer um Nobel

Han Kang é a primeira pessoa nascida na Coreia do Sul a vencer o Nobel de Literatura, e a segunda do país a receber a honraria — o ex-presidente Kim Dae-Jung já havia conquistado o Nobel da Paz em 2000.

O momento reforça a projeção internacional da cultura sul-coreana, que já havia ganhado força global com produções como o filme "Parasita", entre 2019 e 2020. A vencedora do Prêmio Jovens Talentos 2024, Ing Lee, chegou a compartilhar uma ilustração própria da autora para celebrar a premiação nas redes sociais.

Da poesia aos romances que marcaram sua carreira

Nascida em 1970 na cidade de Gwangju, Han Kang se mudou para Seul aos nove anos, acompanhada da família. O pai dela também é romancista reconhecido, e a influência literária doméstica se somou ao interesse da autora por artes visuais e música, presente em toda sua obra.

A carreira literária começou em 1993 com a publicação de poemas em revista literária. Sua estreia na prosa veio em 1995 com uma coletânea de contos.

O reconhecimento internacional veio com "A Vegetariana", obra que consolidou seu estilo de explorar a fragilidade humana através de traumas íntimos e coletivos.

Quando o Nobel de Literatura não foi concedido

Nem todo ano o prêmio é entregue. Em 2018, a Academia Sueca decidiu não conceder o Nobel de Literatura, uma decisão rara em mais de um século de história. Para compensar, em 2019 dois prêmios foram concedidos — um referente a 2018 e outro ao ano em curso.

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