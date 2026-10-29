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Reflexão

Jacinto Benavente: "A maior miséria é os miseráveis não a notarem, tão natural lhes parece"

Essa observação expõe como a exclusão pode se perpetuar.

João V. Valença

29/10/2026 - 17h55
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Jacinto Benavente condensou em uma frase um dos mecanismos mais cruéis da desigualdade: a resignação de quem sofre. O escritor espanhol escreveu que a pior forma de pobreza é aquela que a própria vítima deixa de perceber como injustiça porque lhe parece natural.

Essa observação expõe como a exclusão pode se perpetuar. Quando a carência se prolonga por anos, quem a vive tende a interpretá-la como destino, não como falha de uma estrutura que poderia ser diferente.

Quando o sofrimento vira hábito

Benavente, dramaturgo que recebeu o Nobel de Literatura em 1922, construiu boa parte de sua obra observando os costumes e as hipocrisias da sociedade madrilenha de sua época. A mesma lente crítica aparece na frase sobre a miséria, que funciona quase como um diagnóstico social.

A ideia central é simples, mas difícil de admitir: o hábito anestesia a percepção de injustiça. Quem nasce e cresce em condições precárias corre o risco de nunca desenvolver o parâmetro de comparação necessário para questionar por que vive daquele jeito.

Ecos na filosofia e na sociologia

Essa mesma inquietação atravessa pensadores que tentaram explicar por que grupos oprimidos nem sempre se rebelam contra sua condição. Karl Marx chamou de alienação o processo pelo qual o trabalhador se distancia do fruto do próprio esforço, a ponto de deixar de se reconhecer como agente capaz de transformar sua realidade.

Décadas depois, Antonio Gramsci descreveu como ideias de quem está no poder se espalham até parecerem senso comum para todos, inclusive para quem é prejudicado por elas. Assim, a desigualdade sai do campo da discussão e passa a soar como simples ordem natural das coisas.

Platão já havia antecipado esse dilema séculos antes, no Mito da caverna. Prisioneiros que só conhecem sombras na parede tratam aquelas imagens como a totalidade do real, e por isso reagem com medo, não com alívio, diante da chance de enxergar a luz do lado de fora.

Por que a indignação é o primeiro passo

As três linhas de pensamento apontam para uma conclusão semelhante à de Benavente. Sem a capacidade de enxergar a própria situação como resultado de escolhas e estruturas humanas, fica praticamente impossível reivindicar qualquer mudança concreta.

A indignação, nesse sentido, deixa de ser apenas uma reação emocional e se torna condição prévia para qualquer movimento de transformação. Reconhecer uma injustiça como injustiça é o que abre espaço para que ela possa, um dia, deixar de existir.

O que muda quando alguém começa a perceber a injustiça

Reconhecer que a pobreza não é destino, mas resultado de escolhas estruturais, muda a forma de enxergá-la. Quando a vítima passa a vê-la como injusta, e não como natural, a resignação começa a ruir. A mudança não acontece imediatamente, mas se torna possível.

Na prática, essa percepção distingue quem aceita passivamente suas limitações de quem busca se organizar, exigir direitos ou romper com padrões que pareciam inevitáveis. Nesse sentido, a indignação é menos um sentimento do que um combustível: sem ela, nenhuma transformação concreta começa.

Citação histórica

Abraham Lincoln: "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta"

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano.

29/10/2026 16h00

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Foto: Reprodução

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A reflexão atribuída a Abraham Lincoln — "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta" — resume os limites do poder baseado apenas na coerção.

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano, que enfrentou o maior desafio político e militar de sua era: manter unida uma nação despedaçada pela guerra. A ideia central é que a dominação pela força, mesmo vitoriosa por algum tempo, não cria estruturas duradouras.

A imposição bruta — militar, política ou psicológica — pode derrotar adversários e impor controle imediato, mas esse domínio permanece frágil e sem raízes profundas.

A ilusão da vitória pela coerção

Conquistas baseadas apenas no medo tendem a desabar rapidamente, e a autoridade fundada exclusivamente na opressão não tem a legitimidade do respeito e do consenso. O subordinado obedece enquanto a força está presente, mas não desenvolve lealdade nem aceita de fato as decisões impostas.

Essa fragilidade aparece quando o poder enfraquece ou encontra resistência organizada. Sem princípios compartilhados ou justiça reconhecida, a estrutura de domínio desmorona. Lincoln compreendia que manter a união norte-americana apenas pela coerção militar condenaria o país a um ciclo permanente de conflito.

Da teoria à ação na Reconstrução

Durante a Era da Reconstrução — período que se seguiu ao fim da Guerra Civil, em 1865 — Lincoln buscou transformar essa filosofia em política concreta. Embora o arsenal do Norte prevalecesse militarmente, ele reconhecia que subjugar o Sul indefinidamente pela força fracassaria a longo prazo.

Sua abordagem privilegiava a reconciliação, baseada em princípios de justiça, liberdade e democracia duradoura. Em vez de punição perpétua, buscava integrar os estados separatistas por meio de reformas institucionais e do reconhecimento dos direitos de todos — sobretudo com a abolição da escravatura e o avanço da participação política da população negra.

Essa orientação refletia a convicção de que um país unido apenas pela ameaça não poderia prosperar nem ser verdadeiramente livre.

Como a coerção enfraquece a legitimidade do poder

Quem obedece apenas por medo da força não aceita genuinamente a autoridade. Segue ordens enquanto a ameaça está presente, mas não reconhece como legítima a imposição. Essa diferença entre obediência forçada e consentimento voluntário é decisiva: a primeira é frágil porque depende de vigilância constante; a segunda se sustenta na aprovação de quem obedece.

A estrutura de domínio baseada unicamente em coerção precisa manter a força ativa permanentemente. Assim que essa força enfraquece — seja por derrota militar, crise econômica ou oportunidade de resistência organizada — toda a edificação desaba. Justamente porque nunca havia raízes profundas de respeito ou princípios compartilhados que a sustentassem.

A divisão radical sobre como reconstruir: moderados versus revolucionários

Por trás da filosofia de Lincoln sobre reconciliação havia um debate político profundo. Os Republicanos Radicais exigiam "severo tratamento do Sul", enquanto Lincoln favorecia o "Plano de dez por cento" — uma readmissão mais rápida mediante juramento de lealdade. Essa discordância não era teórica: revelava duas visões opostas sobre se reconstruir significa punir ou integrar, se significa revolucionar ou restaurar.

Após a morte de Lincoln, o Presidente Andrew Johnson vetou legislação radical e perdoou "milhares de líderes Confederados", permitindo ainda que estados sulistas aprovassem os "Códigos Negros" — leis que "restringiam consideravelmente os direitos dos libertos".

Isso mostrou que a mera vitória militar não resolve o conflito de princípios: a questão de como fazer valer justiça e liberdade para os libertos seguiu em disputa política durante toda a Reconstrução, demonstrando que reconciliação exige mais que apenas cessar a violência.

Reflexão e Filosofia

Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade é estar em paz consigo mesmo"

Ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo.

29/10/2026 14h51

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Para José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, a felicidade era um estado interior de conciliação consigo mesmo. Em dezembro de 2008, em Granada, o escritor português falou sobre os deveres inseparáveis de sua obra e a satisfação com suas decisões. Para ele, estar em paz não significava viver sem erros.

Isso exigia atenção às realidades do mundo — aos fatos bons e, sobretudo, aos ruins — e disposição para agir mesmo diante da incerteza.

Atenção ao outro como caminho para a paz

Durante o balanço de atividades da fundação que leva seu nome, presidida pela jornalista e tradutora Pilar del Río, Saramago explicou que sua tarefa não terminava na escrita.

Conforme registrou a agência Europa Press, ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo — aos acontecimentos bons e, sobretudo. Aos ruins — porque essa atenção era o caminho para alcançar a felicidade.

O romancista recusava a ideia de que errar fosse motivo de vergonha. Segundo ele, valia mais cometer um erro do que manter-se indiferente. Essa visão resumia sua convicção sobre responsabilidade pessoal: agir com consciência das próprias limitações era mais valioso do que a apatia.

Consciência dos atos e suas consequências

Saramago insistia que era preciso conhecer a si mesmo e evitar causar dano às pessoas ao redor, embora algum dano fosse inevitável. A serenidade pessoal não depende de uma vida sem falhas, mas da atenção às consequências dos atos e ao impacto daquilo que se faz.

Essa consciência deveria, segundo ele, ao menos reduzir o estrago. A felicidade, portanto, não era um prêmio pela perfeição, mas resultava do cuidado e da lucidez diante dos erros inevitáveis da existência.

Da infância humilde à literatura marcante

Nascido em 1922, em Azinhaga, numa família de camponeses sem terras, Saramago cresceu em Lisboa e teve os estudos interrompidos por dificuldades financeiras. Trabalhou como serralheiro mecânico antes de atuar como funcionário público, tradutor, editor e jornalista. Formou-se como escritor principalmente por meio de leituras em bibliotecas públicas.

Obras como Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento e Todos os Nomes consolidaram seu estilo, marcado pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, e fizeram dele uma figura central da literatura portuguesa. Sua obra refletia os valores de responsabilidade social que também marcavam sua vida pública.

O desconforto com os próprios elogios

Mesmo após o reconhecimento internacional, Saramago nunca se sentiu à vontade com os elogios recebidos. Em Granada, conforme informou a Europa Press, ele descreveu como exagerado tudo dito a seu respeito, expressando genuíno desconforto com a exposição que carregava há muitos anos. O escritor comparava seu próprio nome a uma espécie de varinha mágica que precisava ser usada com equilíbrio.

Reconhecia que seria pouco — ou quase nada — sem as pessoas que trabalhavam para cumprir os objetivos da fundação. A afirmação reforçava sua ideia de que a paz vinha da conexão com o outro e da contribuição ao mundo.

A formação política que moldou sua visão de responsabilidade

A reflexão de Saramago sobre responsabilidade pessoal e felicidade estava ligada às suas convicções políticas e à sua experiência de vida. Ateu e iberista, ele foi membro do Partido Comunista Português e trabalhou como diretor-adjunto do Diário de Notícias. Em 1975, demitiu jornalistas que protestavam contra a linha editorial comunista.

Também foi um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura, em 1992. Suas obras, marcadas pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, refletiam essa preocupação com a justiça social.

Quando falava sobre estar atento às "realidades ruins do mundo", não dava um conselho abstrato: expressava a experiência de uma vida envolvida em questões de cultura, política e direitos humanos, traduzidas depois em romances como Memorial do Convento.

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