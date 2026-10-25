Lars Svendsen, filósofo norueguês: "A felicidade está nos momentos que dão sentido à vida"

Para o filósofo norueguês Lars Svendsen, a felicidade não é um estado permanente, mas se manifesta em momentos que dão sentido à vida. A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria porque as emoções mudam conforme as experiências, as relações e as circunstâncias que atravessamos.

A felicidade é frequentemente apresentada como uma meta a ser alcançada e mantida. Redes sociais, livros de autoajuda e boa parte da indústria do bem-estar oferecem métodos para se sentir melhor, ser mais produtivo ou construir uma vida aparentemente livre de incômodos. O problema surge quando essa expectativa transforma qualquer emoção negativa em sinal de fracasso pessoal.

O perigo de buscar felicidade permanente

Perseguir incessantemente a felicidade pode gerar justamente o efeito oposto. Quando alguém acredita que deveria estar contente o tempo todo, um dia difícil deixa de ser apenas isso e se transforma na sensação de estar fracassando na construção de uma vida satisfatória.

As redes sociais alimentam essa dinâmica porque permitem observar continuamente viagens, celebrações, conquistas pessoais e momentos cuidadosamente selecionados da vida alheia. Diante dessa exposição constante, períodos próprios de tédio, incerteza ou tristeza parecem anormais, quando, na verdade, são experiências ordinárias que todos atravessam.

Emoções negativas servem para algo

Svendsen propõe deslocar a pergunta central: em vez de tentar ser feliz permanentemente, vale questionar o que torna uma vida digna de ser vivida. Essa resposta pode residir em relações significativas, projetos pessoais, aprendizados, responsabilidades e experiências que nem sempre geram prazer no momento.

A psicologia reconhece que as emoções desagradáveis cumprem funções importantes. O medo avisa sobre perigos, a tristeza surge diante de perdas e a frustração indica a distância entre o desejado e o real. Eliminar completamente esses estados é difícil e pode intensificar o conflito interno com eles.

A psicóloga Patricia Ramírez Loeffler reforça que as emoções fluem naturalmente, e esperar permanecer num estado positivo constante impõe uma exigência pouco realista.

Por que a felicidade vale mais quando é rara

Os momentos felizes adquirem parte de seu valor justamente porque não são constantes. Uma conversa inesperada, o encontro com alguém querido, concluir um projeto importante ou aproveitar algo simples do dia a dia podem gerar satisfação sem se tornarem condições perpétuas.

Existe também diferença entre prazer momentâneo e sentido de vida. Decisões relevantes podem envolver esforço, cansaço e frustrações — e permanecerem profundamente valiosas. Criar um filho, aprender uma habilidade nova, manter uma relação ou desenvolver um projeto profissional não garantem felicidade contínua, mas oferecem propósito que transcende a emoção passageira.

Svendsen aponta que o tédio se tornou mais comum do que a ansiedade e funciona como um aviso sobre a forma como a pessoa vive atualmente.

Como as emoções negativas funcionam como sistema de aviso

As emoções desagradáveis não são falhas da vida, e elas cumprem funções de comunicação. O medo avisa sobre perigos reais ou potenciais, e a tristeza responde a perdas e ajuda a processar o que foi perdido. A frustração marca a diferença entre aquilo que desejamos e o que realmente está acontecendo, sinalizando uma lacuna a ser considerada.

O problema não está em ter essas emoções, mas em tentar eliminá-las completamente. Quando alguém luta contra o medo, a tristeza ou a frustração, pode intensificar o conflito interno e tornar a experiência ainda mais difícil. Aceitar essas emoções como mensagens permite lidar com elas de forma mais construtiva.

Por que o tédio se tornou mais importante que a ansiedade na vida contemporânea

O tédio nem sempre foi o problema central que é hoje. Gerações anteriores enfrentavam a acédia e a melancolia — estados ligados principalmente a pessoas que tinham posses e tempo livre. O que mudou foi a prosperidade material generalizada: quando mais pessoas alcançam conforto e segurança básicos, surge espaço mental para questionar se suas vidas têm significado pessoal.

Essa transição se intensificou nos últimos 30 anos, acompanhando a expansão do acesso ao bem-estar material em muitas sociedades. Segundo Svendsen, o tédio contemporâneo reflete esse quadro: é o sentimento de quem não está morrendo de fome ou em perigo imediato, mas se sente perdido quanto ao propósito de sua existência.

O tédio, portanto, tornou-se um sinal mais comum do que a ansiedade porque aponta para um vazio de significado, não para uma ameaça externa.

Quando aceitar emoções negativas não significa desistir de melhorar

Reconhecer que a tristeza, o medo e a frustração fazem parte de uma vida completa não é o mesmo que se resignar ao sofrimento ou abandonar a possibilidade de mudança. A diferença crucial está em separar o que pode ser melhorado daquilo que é simplesmente parte da experiência humana.

Uma vida pode conter simultaneamente satisfação e preocupação, alegria e tristeza, entusiasmo e cansaço — e mesmo assim ser valiosa e digna de ser vivida. O ponto onde a aceitação falha é quando alguém usa "as emoções negativas são normais" como desculpa para não agir diante de situações que podem realmente ser transformadas.

A diferença está em distinguir entre aceitar o que não pode ser eliminado e trabalhar para melhorar o que está ao alcance.

Se o tédio avisa algo sobre minha vida, como devo reagir quando sinto?

O tédio funciona como um aviso importante: ele diz que algo sobre a forma como você vive pode precisar de reavaliação. Se sua vida se sente como um "grande nada", é provável que você esteja vivendo de forma vazia — sem engajamento em atividades significativas, sem relações profundas ou projetos que façam sentido.

Nesse caso, o tédio é um sinal para investigar: quais são as áreas onde você poderia investir mais energia? Há relacionamentos descuidados, e projetos abandonados, e atividades que outrora faziam sentido?

Porém, reagir não significa buscar constantemente a felicidade como solução. Significa questionar como você está vivendo e se as escolhas atuais refletem aquilo que realmente importa para você.

Muitas vezes, a chance de se tornar genuinamente satisfeito aumenta justamente quando paramos de perseguir a felicidade como um fim em si e começamos a nos engajar em atividades e relacionamentos que carregam significado real.