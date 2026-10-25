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Reflexão e Filosofia

Lars Svendsen, filósofo norueguês: "A felicidade está nos momentos que dão sentido à vida"

A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria.

João V. Valença

25/10/2026 - 16h27
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Para o filósofo norueguês Lars Svendsen, a felicidade não é um estado permanente, mas se manifesta em momentos que dão sentido à vida. A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria porque as emoções mudam conforme as experiências, as relações e as circunstâncias que atravessamos.

A felicidade é frequentemente apresentada como uma meta a ser alcançada e mantida. Redes sociais, livros de autoajuda e boa parte da indústria do bem-estar oferecem métodos para se sentir melhor, ser mais produtivo ou construir uma vida aparentemente livre de incômodos. O problema surge quando essa expectativa transforma qualquer emoção negativa em sinal de fracasso pessoal.

O perigo de buscar felicidade permanente

Perseguir incessantemente a felicidade pode gerar justamente o efeito oposto. Quando alguém acredita que deveria estar contente o tempo todo, um dia difícil deixa de ser apenas isso e se transforma na sensação de estar fracassando na construção de uma vida satisfatória.

As redes sociais alimentam essa dinâmica porque permitem observar continuamente viagens, celebrações, conquistas pessoais e momentos cuidadosamente selecionados da vida alheia. Diante dessa exposição constante, períodos próprios de tédio, incerteza ou tristeza parecem anormais, quando, na verdade, são experiências ordinárias que todos atravessam.

Emoções negativas servem para algo

Svendsen propõe deslocar a pergunta central: em vez de tentar ser feliz permanentemente, vale questionar o que torna uma vida digna de ser vivida. Essa resposta pode residir em relações significativas, projetos pessoais, aprendizados, responsabilidades e experiências que nem sempre geram prazer no momento.

A psicologia reconhece que as emoções desagradáveis cumprem funções importantes. O medo avisa sobre perigos, a tristeza surge diante de perdas e a frustração indica a distância entre o desejado e o real. Eliminar completamente esses estados é difícil e pode intensificar o conflito interno com eles.

A psicóloga Patricia Ramírez Loeffler reforça que as emoções fluem naturalmente, e esperar permanecer num estado positivo constante impõe uma exigência pouco realista.

Por que a felicidade vale mais quando é rara

Os momentos felizes adquirem parte de seu valor justamente porque não são constantes. Uma conversa inesperada, o encontro com alguém querido, concluir um projeto importante ou aproveitar algo simples do dia a dia podem gerar satisfação sem se tornarem condições perpétuas.

Existe também diferença entre prazer momentâneo e sentido de vida. Decisões relevantes podem envolver esforço, cansaço e frustrações — e permanecerem profundamente valiosas. Criar um filho, aprender uma habilidade nova, manter uma relação ou desenvolver um projeto profissional não garantem felicidade contínua, mas oferecem propósito que transcende a emoção passageira.

Svendsen aponta que o tédio se tornou mais comum do que a ansiedade e funciona como um aviso sobre a forma como a pessoa vive atualmente.

Como as emoções negativas funcionam como sistema de aviso

As emoções desagradáveis não são falhas da vida, e elas cumprem funções de comunicação. O medo avisa sobre perigos reais ou potenciais, e a tristeza responde a perdas e ajuda a processar o que foi perdido. A frustração marca a diferença entre aquilo que desejamos e o que realmente está acontecendo, sinalizando uma lacuna a ser considerada.

O problema não está em ter essas emoções, mas em tentar eliminá-las completamente. Quando alguém luta contra o medo, a tristeza ou a frustração, pode intensificar o conflito interno e tornar a experiência ainda mais difícil. Aceitar essas emoções como mensagens permite lidar com elas de forma mais construtiva.

Por que o tédio se tornou mais importante que a ansiedade na vida contemporânea

O tédio nem sempre foi o problema central que é hoje. Gerações anteriores enfrentavam a acédia e a melancolia — estados ligados principalmente a pessoas que tinham posses e tempo livre. O que mudou foi a prosperidade material generalizada: quando mais pessoas alcançam conforto e segurança básicos, surge espaço mental para questionar se suas vidas têm significado pessoal.

Essa transição se intensificou nos últimos 30 anos, acompanhando a expansão do acesso ao bem-estar material em muitas sociedades. Segundo Svendsen, o tédio contemporâneo reflete esse quadro: é o sentimento de quem não está morrendo de fome ou em perigo imediato, mas se sente perdido quanto ao propósito de sua existência.

O tédio, portanto, tornou-se um sinal mais comum do que a ansiedade porque aponta para um vazio de significado, não para uma ameaça externa.

Quando aceitar emoções negativas não significa desistir de melhorar

Reconhecer que a tristeza, o medo e a frustração fazem parte de uma vida completa não é o mesmo que se resignar ao sofrimento ou abandonar a possibilidade de mudança. A diferença crucial está em separar o que pode ser melhorado daquilo que é simplesmente parte da experiência humana.

Uma vida pode conter simultaneamente satisfação e preocupação, alegria e tristeza, entusiasmo e cansaço — e mesmo assim ser valiosa e digna de ser vivida. O ponto onde a aceitação falha é quando alguém usa "as emoções negativas são normais" como desculpa para não agir diante de situações que podem realmente ser transformadas.

A diferença está em distinguir entre aceitar o que não pode ser eliminado e trabalhar para melhorar o que está ao alcance.

Se o tédio avisa algo sobre minha vida, como devo reagir quando sinto?

O tédio funciona como um aviso importante: ele diz que algo sobre a forma como você vive pode precisar de reavaliação. Se sua vida se sente como um "grande nada", é provável que você esteja vivendo de forma vazia — sem engajamento em atividades significativas, sem relações profundas ou projetos que façam sentido.

Nesse caso, o tédio é um sinal para investigar: quais são as áreas onde você poderia investir mais energia? Há relacionamentos descuidados, e projetos abandonados, e atividades que outrora faziam sentido?

Porém, reagir não significa buscar constantemente a felicidade como solução. Significa questionar como você está vivendo e se as escolhas atuais refletem aquilo que realmente importa para você.

Muitas vezes, a chance de se tornar genuinamente satisfeito aumenta justamente quando paramos de perseguir a felicidade como um fim em si e começamos a nos engajar em atividades e relacionamentos que carregam significado real.

Erros

Tolstói: "O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda"

Obras de Tolstói atravessam séculos com reflexões agudas

25/10/2026 15h16

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Imagem: Wikimedia Commons

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Liev Tolstói foi um dos grandes pensadores da literatura ocidental. Suas obras atravessam séculos com reflexões agudas sobre moral, sociedade e conflito humano.

Guerra e paz, Anna Karênina e A morte de Ivan Ilitch estão entre os clássicos mundiais, mas a influência de Tolstói vai além da literatura. Em Uma Confissão, a ideia de que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda sintetiza uma convicção que permeia toda sua obra.

Essa reflexão sobre integridade moral resume o pensamento tolstoiano: a responsabilidade individual não se negocia pela aprovação coletiva. Seus romances retratam a sociedade russa do século XIX e expõem a estrutura política e ideológica da época, além dos dilemas internos de personagens que ousam questionar normas estabelecidas.

Infância e formação

Nascido em 28 de agosto de 1828 em Iásnaia Poliana, na província de Tula, Tolstói enfrentou cedo a perda dos pais. Seu pai faleceu em 1837, deixando-o aos cuidados de uma tia que exerceria forte influência em sua trajetória.

Uma tia, de temperamento rígido, decidiu encaminhá-lo para a carreira militar, opção típica da aristocracia russa da época. Aos 16 anos, em 1844, iniciou estudos em Línguas Orientais na Universidade de Kazan, mas seu desempenho insatisfatório o levou a transferir-se para Direito. Reprovado nos primeiros exames, o fracasso acadêmico marcou profundamente o jovem Tolstói.

Insatisfeito com Kazan, mudou-se para Moscou em 1847 e, aos 21 anos, foi para São Petersburgo. Ali, retomou os estudos de Direito de forma intermitente, com uma postura que seus contemporâneos caracterizavam como boêmia.

 

Vida militar e descoberta da escrita

Os relatos de combate que seu irmão Nicolau trazia do Cáucaso despertaram em Tolstói o desejo de participar da luta armada. Em 1851, alistou-se e um ano depois, em 1852, passou oficialmente no exame de ingresso ao exército russo. Durante o período militar, começou a publicar na revista O Contemporâneo e ganhou atenção com um relato autobiográfico sobre sua infância.

Quando a Guerra da Criméia eclodiu em 1854, Tolstói foi designado para Sebastópol, onde escreveu contos que impressionaram a rainha Maria Alexándrovna.

Seu retorno a São Petersburgo como herói, em 1857, marcou uma virada. Depois, viajou pela Europa — Alemanha, França e Itália — e voltou convencido de que deveria contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, especialmente no combate ao analfabetismo.

Dedicação à literatura e legado

Em 1859, aos 31 anos, fundou em sua propriedade uma escola para crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu o cargo de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sófia Andriêievna, união que marcaria profundamente sua produção literária. Pressionado por dificuldades financeiras, Tolstói se dedicou mais intensamente à escrita.

Em 1865 nasceu sua obra-prima: Guerra e paz, romance monumental que foi publicado em capítulos na revista Mensageiro Russo. Após o sucesso dessa obra, publicou entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karênina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A morte de Ivan Ilitch.

Os personagens enfrentam a tensão entre moral individual e exigências sociais, refletindo as convicções do autor sobre responsabilidade pessoal e integridade.

Inquieto com questões espirituais, Tolstói buscou paz na religião ortodoxa e conviveu com monges. Em 1899, aos 71 anos, publicou o romance Ressurreição, e a Igreja Ortodoxa, chocada com o enredo e percebendo a influência de suas inquietações espirituais, decidiu excomungá-lo em 1901.

Reflexão atemporal

Shakespeare deixou uma reflexão: "A sabedoria e a ignorância se transmitem como doenças"

Metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano

25/10/2026 14h49

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Imagem: Autor desconhecido / Wikimedia Commons

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Em Henrique IV — 2ª Parte, William Shakespeare compara a transmissão de sabedoria e ignorância à propagação de doenças. A metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano e alerta para a responsabilidade de escolher as companhias. Escrita há mais de 400 anos, a reflexão continua relevante em redações de vestibular.

O trecho oferece base para argumentos sobre influência social, ambiente educacional e formação de caráter. Também permite ao candidato demonstrar repertório literário. A metáfora funciona ao colocar no mesmo nível dois processos distintos — o contágio biológico e o cultural — e sugerir que ninguém fica imune ao ambiente que o rodeia.

A metáfora em Henrique IV e seu alcance

Em Henrique IV — 2ª Parte, Shakespeare compara doença e transmissão de ideias para explicar como comportamentos e crenças se propagam pela sociedade. Ambientes tóxicos disseminam ignorância, enquanto espaços construtivos cultivam sabedoria. Nesse processo, o indivíduo não é espectador passivo: ele escolhe.

Essa reflexão pode aprofundar temas sobre polarização política. O candidato pode argumentar que as câmaras de eco das redes sociais funcionam como incubadoras de ignorância coletiva, em linha com a ideia de Shakespeare de que ideias se espalham como doenças. A escolha de com quem se relacionar, no ambiente digital ou presencial, determina que espécie de "infecção" intelectual o indivíduo absorve.

 

Por que Shakespeare funciona no repertório do vestibulando

Shakespeare nasceu em abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, e deixou cerca de 37 peças e 154 sonetos sobre ambições, medos e traições ainda atuais. O dramaturgo escrevia para todos, misturava filosofia profunda com humor popular e reinventava a língua inglesa ao criar centenas de palavras e expressões usadas até hoje.

A inclusão de citações de obras clássicas como "Hamlet", "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada" e "Sonho de Uma Noite de Verão" pode sinalizar ao avaliador que o candidato lê além do currículo obrigatório.

A reflexão sobre sabedoria e ignorância transmitidas como doenças oferece ao candidato uma forma de demonstrar consistência argumentativa e ancorar o texto em uma observação sobre a natureza humana e o funcionamento das sociedades.

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