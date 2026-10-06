Liev Tolstói: "Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo"

O escritor russo Liev Tolstói identificou há séculos um paradoxo que continua presente no comportamento humano: é fácil apontar falhas no mundo enquanto evitamos examinar as nossas próprias.

Sua reflexão ressoa com força particular numa era em que qualquer pessoa com conexão à internet julga a política. A ecologia, a justiça social e as escolhas alheias, frequentemente sem questionar as próprias contradições. A razão dessa assimetria não está em uma fraqueza moral, mas na forma como o cérebro funciona.

Criticar o que acontece lá fora não custa nada: quem observa acompanha o fracasso alheio com a segurança de quem está de fora, sem precisar se incluir no diagnóstico. Mudar a si mesmo exige admitir que também faz parte do problema identificado com tanta clareza nos outros — e isso dói.

Por que é tão confortável mirar para fora

Detectar um defeito em outra pessoa provoca uma resposta diferente no cérebro daquela que surge quando alguém se vê no mesmo espelho. Notar o erro do outro traz uma sensação de lucidez e poder. Notar o próprio erro produz risco e desamparo — o cérebro resiste a esse incômodo.

Tolstói viveu essa tensão de forma aguda: durante décadas, pregou a vida simples e a renúncia material enquanto morava em uma propriedade suntuosa, cercado de conforto. A distância entre o que ensinava e o que fazia talvez seja uma das expressões mais sinceras da condição humana, e ninguém está imune a essa contradição.

As redes sociais e a amplificação do espelho

Se o escritor russo pudesse observar as plataformas digitais de hoje, provavelmente não se surpreenderia com a existência desse comportamento, mas com sua velocidade e escala. A internet criou um ambiente em que emitir opiniões sobre o estado do mundo nunca foi tão rápido nem tão barato.

Em segundos, qualquer pessoa publica opiniões sobre crises globais, reformas políticas, desigualdades ou falhas de terceiros, sem mudar a própria vida. O chamado ativismo de teclado se tornou a encarnação perfeita daquilo que Tolstói descrevia: falar sem agir, diagnosticar sem curar, apontar sem se incluir. Quanto mais canais de comunicação ganham disponibilidade, menos parece que as pessoas se observam.

Os feeds infinitos funcionam como amplificadores — problemas globais se sucedem, erros alheios se multiplicam, indignações coletivas ganham escala — enquanto a pergunta sobre si mesmo fica cada vez mais distante.

O custoso caminho da transformação pessoal

Tolstói não pregava que as pessoas deveriam parar de se importar com o mundo exterior. Sua mensagem apontava para algo bem mais radical: que ninguém consegue transformar aquilo que não se vê em si mesmo. Uma pessoa que dedica tudo a mudar o planeta enquanto foge das próprias sombras funcionará sempre como uma engrenagem defeituosa gerando mais defeitos.

Transformar a si mesmo é um trabalho sem plateia, curtidas ou validação imediata. Exige uma coragem específica: a que não ganha aplausos públicos, e por isso, a crítica continua prevalecendo.

Mas a história registra que movimentos reais nasceram quando indivíduos decidiram começar por dentro — pessoas que usaram toda a sua energia não para pregar ao mundo. Mas para viver de acordo com o que acreditavam ser justo.