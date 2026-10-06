WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos Android a partir de 7 de outubro - Foto: Pixabay/Pexels

A partir da próxima quarta-feira (7), o WhatsApp passará a exigir a partir do Android 6 ou versão superior para manter a compatibilidade com o aplicativo. Celulares com Android 5.1, 5.0 ou versões anteriores perderão o acesso, a menos que recebam uma atualização oficial do fabricante.

A restrição não se aplica a uma marca específica, e ela depende da versão do sistema operacional instalada no dispositivo. O WhatsApp revisa periodicamente os sistemas que suporta e alerta que aparelhos mais antigos podem não ter atualizações de segurança ou recursos técnicos necessários para executar as novas versões do aplicativo.

Quais celulares ficarão sem acesso

Entre os modelos Samsung afetados estão o Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core e Galaxy Trend Lite. Esses aparelhos pertencem a gerações que, na maioria dos casos, nunca receberam atualização oficial para Android 6.

O fator decisivo não é o nome comercial do celular, mas sim o software disponível. Um Galaxy com Android 5.1 ou versão anterior não atenderá ao requisito mínimo do WhatsApp, exceto se o fabricante tiver distribuído uma atualização oficial compatível ainda passível de instalação.

Motorola também tem aparelhos na lista de risco. O Moto G e o Moto E de primeira geração chegaram apenas até Android 5.1, versão que fica abaixo do padrão exigido desde setembro.

Telefones LG como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 e G2 Mini também serão afetados. Muitos deles não ultrapassaram Android 5.1 por meio de atualizações oficiais e, portanto, não atenderão ao novo critério.

Usuários de Sony Xperia Z e Xperia SP devem verificar a versão de Android de seus aparelhos. Ambos pertencem a uma geração que pode estar presa a versões anteriores a Android 6.

Como os usuários saberão que perderam o acesso ao WhatsApp

A falta de suporte não interrompe o acesso de todos os usuários ao mesmo tempo. O WhatsApp envia notificações dentro do aplicativo antes de retirar a compatibilidade e emite lembretes para que os usuários atualizem o software ou troquem de celular.

Com o tempo, um aparelho sem a versão mínima deixa de receber atualizações da Google Play Store. Dificuldades podem surgir no registro do número, login, envio de mensagens, recebimento de fotos, download de arquivos e realização de chamadas e videochamadas.

Como salvar os chats antes de trocar de celular

Antes de descartar um aparelho incompatível, é recomendado criar uma cópia de segurança das conversas e dos arquivos. O processo está em WhatsApp, dentro de Ajustes, Chats e Cópia de segurança. No Android, o backup fica vinculado à conta do Google Drive.

A cópia permite restaurar chats, imagens, vídeos e documentos ao instalar o WhatsApp em um celular compatível e verificar o mesmo número telefônico. O aparelho precisa poder receber mensagens SMS ou ligações durante o processo de registro, pois a plataforma exige essa confirmação de conta.

Manter o WhatsApp atualizado ajuda a preservar o acesso às conversas e facilita a migração de informações ao trocar de celular. As novas versões do aplicativo no Android incorporam correções de segurança, melhorias de funcionamento e compatibilidade com mudanças do sistema operacional.