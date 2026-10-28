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Reflexão e Filosofia

Platão deixou uma reflexão: "A necessidade é a mãe da invenção"

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas.

João V. Valença

28/10/2026 - 13h24
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A frase atribuída a Platão resume o que trava muitas pessoas na hora de criar: esperar pela ideia perfeita. Para o filósofo grego, inventar não é um ato isolado, mas o resultado da combinação entre uma necessidade e aquilo que já existe.

O ditado atribuído a Platão — de que a necessidade é mãe da invenção, mas a imitação é seu pai — enfrenta diretamente o medo de começar com base em referências. Nessa lógica, observar trabalhos já existentes é uma etapa necessária antes de qualquer avanço original.

O legado de um fundador da Academia de Atenas

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Ali, desenvolveu-se uma visão do conhecimento segundo a qual o mundo real era um reflexo incompleto de ideias mais perfeitas.

Essa noção de cópia imperfeita também se estendia à criação humana: tudo o que se produz carregaria, de algum modo, traços do que existia antes. A mimesis, termo grego para imitação, seria menos uma reprodução mecânica do que um caminho de aprendizado.

Imitar como ponto de partida, não de chegada

A frase não defende a reprodução de algo pronto sem transformação. Platão descreve um processo: usar referências como matéria-prima, dominar a técnica e desenvolver uma identidade própria, como faz um aprendiz ao criar seu estilo.

Essa lógica resolve um problema prático de quem trava diante da página em branco. Em vez de aguardar inspiração espontânea, o caminho é estudar o que já funciona, entender por que funciona e só então adaptar essa estrutura a um problema concreto.

Necessidade e repertório andando juntos

Quando falta pressão real — um prazo, uma demanda ou um problema a resolver —, a criação tende a ficar apenas no campo da intenção. A necessidade empurra para a ação; sem ela, até o melhor repertório de referências fica parado.

Por outro lado, necessidade sem repertório também não sustenta nada: alguém pode sentir urgência de resolver algo e ainda assim não ter de onde partir. É nesse encontro entre pressão e referência que Platão localiza o nascimento do novo.

Um raciocínio citado até hoje fora da filosofia

A ideia de que toda inovação se apoia em algo anterior aparece com frequência em discussões sobre criatividade contemporânea. Relatos sobre Steve Jobs, Picasso e Shakespeare os descrevem como grandes recombinadores, que imitaram ousadamente antes de inovar. O escritor Austin Kleon documentou essa lógica na técnica chamada "roubo como um artista", defendendo que os criadores roubam referências para gerar originalidade.

O raciocínio também dialoga com estudos da neurociência. Uma revisão publicada na Trends in Cognitive Sciences por Beaty e outros pesquisadores em 2016 mostrou que o cérebro criativo recombina informações armazenadas, em vez de gerar novidades do zero.

Estudos clássicos sobre neurônios-espelho, de Rizzolatti e Craighero, em 2004, comprovam que a imitação ativa circuitos neurais essenciais para a aprendizagem motora e cognitiva. Esse achado exemplifica a ideia de Platão: a imitação liberta porque constrói repertório para a verdadeira invenção.

Rejeitar modelos por medo de parecer repetitivo é, segundo essa visão platônica, o que mais atrasa quem tenta inovar. Estudar o que já deu certo, entender o raciocínio por trás e adaptar à própria realidade continua sendo um caminho tão válido quanto esperar pela centelha original.

Por que Platão via a imitação como caminho para a verdade, não como desvio dela

A Teoria das Ideias de Platão explica essa aparente contradição: se o mundo sensível já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias eternas, por que a imitação seria ruim? A resposta está no grau de afastamento.

O mundo natural é uma cópia do verdadeiro; a arte, ao imitá-lo, cria uma "cópia da cópia" — o que Platão chamava de simulacro. Quanto mais distante do original inteligível, mais enganoso é o resultado.

Usar a imitação com propósito filosófico — estudar referências para compreender seus princípios e transcendê-los — não significa apenas copiar uma cópia. Significa tentar se aproximar das ideias eternas que toda criação reflete. A imitação inteligente busca a essência por trás da forma.

Reflexão

Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Autor misturava contos satíricos e versos.

28/10/2026 12h59

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Foto: Priscilla Cezar/Pexels

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Rudyard Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, aos 41 anos, tornando-se o vencedor mais jovem do prêmio. Com a conquista, tornou-se o primeiro autor de língua inglesa a receber a premiação e consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes do final do século XIX e início do XX.

Nascido em Bombaim, na então Índia britânica, em 30 de dezembro de 1865, Kipling iniciou sua carreira literária aos 16 anos, como jornalista em Lahore e Allahabad. Suas primeiras publicações, como Departmental Ditties (1886) e Plain Tales from the Hills (1888).

Misturava contos satíricos e versos publicados em colunas de jornal e retratavam a vida cotidiana de soldados e civis britânicos na Índia.

A ascensão e as obras-primas

Ao retornar à Inglaterra em 1889, Kipling já era uma celebridade literária, aclamado por críticos que o viam como herdeiro de Charles Dickens. Mudou-se para Vermont, nos Estados Unidos, casou-se com a americana Carrie Balestier e permaneceu no país por quatro anos, período em que escreveu suas obras infantis mais conhecidas.

Publicou O Livro da Selva (1894) e Capitães Corajosos (1897), consolidando sua reputação como mestre da narrativa. Em 1901, lançou Kim, considerado por muitos seu melhor romance pela forma como retratava a complexidade da Índia com nostalgia e sensibilidade.

A maturidade literária e o impacto da Guerra

A morte de seu filho John durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou profundamente sua obra. Depois disso, sua escrita se tornou mais sombria e passou a abordar trauma, perda e luto, refletindo as consequências pessoais do conflito que devastou sua geração.

O apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930. Novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada, e seu legado permanece complexo, marcado pelas contribuições à literatura e pelas posições políticas que geraram controvérsia.

Suas obras continuam sendo lidas e estudadas em todo o mundo, apesar dos debates sobre as ideias que defendeu. Sobre a amizade, Kipling deixou uma frase que resume sua visão sobre os laços pessoais: "Não há maior prazer do que reencontrar um velho amigo, exceto talvez fazer um novo", disse o autor, conforme informou o site de origem.

Quando a reputação de Kipling não resistiu: o declínio por posições políticas

Apesar das honrarias literárias, o apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930, quando novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada. A controvérsia sobre o preconceito e o militarismo em suas obras continuou ao longo do século XX.

O reconhecimento por seus talentos artísticos não o protegeu das críticas a suas posições políticas e ideológicas.

Oportunidade!

Quer morar na Grécia? Ilha oferece acomodação gratuita para quem trabalhar 20 horas por semana

A iniciativa também oferece acesso a festas e excursões.

28/10/2026 12h28

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Foto: Dawid Tkocz/Pexels

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Ios, uma ilha grega no mar Egeu, recruta voluntários para trabalhar 20 horas por semana em atividades turísticas em troca de acomodação gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a iniciativa também oferece dois dias livres e acesso a festas e excursões a quem participar das atividades turísticas.

Os selecionados terão um quarto compartilhado e cumprirão 20 horas por semana ajudando na rotina da ilha, desde receber viajantes até guiá-los por bares e locais de interesse. Além da hospedagem, ganharão descontos em restaurantes, atividades recreativas e eventos organizados pelos anfitriões.

Como funciona o trabalho na prática

As responsabilidades variam ao longo da semana e envolvem atendimento ao turista desde a chegada. Voluntários acompanham hóspedes em passeios, informam sobre atrações disponíveis e participam da programação noturna, levando grupos de visitantes por bares e zonas turísticas da ilha.

A criação de conteúdo para redes sociais é uma tarefa central: vídeos para TikTok e Instagram divulgam as atrações locais. Embora a carga oficial seja de 20 horas semanais, há tarefas diárias de criação de conteúdo. Por isso, é importante negociar os horários com o anfitrião antes de começar.

Requisitos e o que não está incluído

Os organizadores exigem que os candidatos tenham entre 18 e 35 anos, sejam fluentes em inglês, se comprometam a permanecer por no mínimo 2 semanas e façam a inscrição sozinhos. Casais não são aceitos. Quem for selecionado terá acesso a festas, eventos e excursões sem custo adicional, além de descontos em estabelecimentos locais.

Passagens aéreas, seguro de viagem, deslocamentos internos e possíveis custos de visto não estão incluídos no programa. Cada voluntário paga essas despesas. Ainda assim, a oportunidade permite conhecer a ilha grega sem gastar com hospedagem durante a estadia.

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