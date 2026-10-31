Miguel de Unamuno, filósofo espanhol: "A vida é dúvida, e a fé sem dúvida é apenas a morte"

Miguel de Unamuno dedicou sua trajetória intelectual a investigar o sentido da vida, a natureza da verdade e o conflito permanente entre razão e crença.
Em 1907, ao publicar sua primeira coletânea de poesias, o filósofo espanhol registrou no poema Salmo II uma reflexão que permanece perturbadora até hoje: "A vida é dúvida, e a fé sem dúvida é apenas a morte". A frase não expressa uma filosofia descrente, mas o contrário.
Para Unamuno, questionar é parte essencial da experiência humana, inclusive diante de questões profundas como fé, divindade e propósito. As perguntas e contradições não impedem o pensamento maduro: constituem-no.
O que a dúvida significa para Unamuno
A confusão mais comum é equiparar dúvida com descrença. Unamuno propõe algo radicalmente diferente: uma crença que jamais sofre questionamento corre o risco de cristalizar em certeza rígida e imóvel, perdendo vitalidade. A dúvida, ao contrário, mantém aberto o espaço para refletir, buscar explicações alternativas e reavaliar o que se toma como verdadeiro.
Nessa perspectiva, a incerteza não é um defeito a eliminar da vida intelectual e espiritual, mas um elemento essencial dela. Entre ter respostas definitivas e continuar buscando, Unamuno escolhe a segunda via e incorpora a incerteza não como obstáculo, mas como parte constitutiva do humano.
A vida e o pensamento de um intelectual em conflito
Bilbao, 29 de setembro de 1864: nasceu ali Miguel de Unamuno, que se tornaria escritor, filósofo e professor universitário cuja obra atravessou romances, ensaios, poesia e drama teatral. Integrou a chamada Geração de 98, grupo de intelectuais que refletiu profundamente sobre a identidade nacional espanhola durante uma crise política, social e cultural que marcava o país naquele período.
Entre suas obras mais lidas estão Niebla (1914), Abel Sánchez (1917) e Del sentimiento trágico de la vida (1913). Nesta última, aprofundou temas recorrentes: mortalidade humana, desejo de transcendência e o embate contínuo entre razão e necessidade existencial de acreditar.
A vida de Unamuno também foi marcada por turbulências políticas. Ele foi destituído da reitoria em 1914 por razões políticas e condenado a 16 anos de prisão. Exilou-se na França a partir de 1924 e retornou à Espanha somente em 1930, após a queda de Primo de Rivera.
Unamuno faleceu em 31 de dezembro de 1936, em Salamanca, aos 72 anos. Deixou uma herança intelectual que continua a provocar reflexões. Suas ideias sobre incerteza, convicção pessoal e busca por sentido permanecem atuais porque tratam de questões que atravessam gerações.