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Protesto

Mulher é presa nos Estados Unidos por ficar no caminho de robô

Caso aconteceu na Filadélfia.

João V. Valença

20/10/2026 - 15h00
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Uma mulher de 78 anos foi presa na Filadélfia, nos Estados Unidos, após impedir a passagem de um robô que realizava entregas de comida para a Uber. Carolyn Marvin, professora universitária aposentada, afirmou que bloqueou o equipamento como forma de protesto contra a substituição de trabalhadores humanos por máquinas.

O episódio chamou a atenção por envolver uma discussão cada vez mais presente no mercado de trabalho: até que ponto a automação pode substituir profissionais em atividades tradicionalmente realizadas por pessoas?

Como a mulher acabou sendo presa por bloquear o robô?

A ocorrência aconteceu na rua Filbert, nas proximidades de um mercado. Segundo o relato, Carolyn estava saindo de uma consulta para tomar uma vacina quando encontrou o robô entregador na calçada.

A polícia foi acionada após receber informações sobre uma confusão envolvendo a mulher e o equipamento. De acordo com as autoridades, ela teria ignorado as ordens dos agentes para liberar a passagem e acabou detida sob acusação de conduta desordeira.

Carolyn é professora aposentada e teve ligação com a Universidade da Pensilvânia. Sua atitude, segundo ela própria explicou posteriormente, não foi um incidente isolado, mas parte de uma manifestação contra a expansão dos serviços automatizados de entrega.

"Tenho protestado contra eles sempre que os vejo"

Em entrevista à emissora ABC13, Carolyn explicou por que costuma ficar diante dos robôs para impedir que continuem o percurso.

"Sei que eles estão tirando o emprego dos entregadores humanos. Por isso, tenho protestado contra eles sempre que os vejo, ficando na frente deles e impedindo-os de avançar", afirmou.

A declaração indica que a mulher utiliza uma forma direta de protesto para chamar a atenção para os possíveis efeitos da automação sobre os trabalhadores que dependem de serviços de entrega para obter renda.

Robôs entregadores reacendem debate sobre empregos

O episódio na Filadélfia ilustra uma discussão que acompanha o avanço da robótica e da inteligência artificial em diferentes setores da economia. Equipamentos autônomos podem realizar tarefas de transporte e entrega, mas sua expansão também levanta dúvidas sobre o futuro de determinadas ocupações.

Automação traz eficiência, mas também preocupações

Para as empresas, robôs entregadores podem representar uma alternativa para automatizar parte das operações logísticas. Para os trabalhadores, porém, a mudança desperta preocupações relacionadas à redução de oportunidades, à renda e às condições de trabalho.

Os efeitos variam conforme a atividade, o modelo de negócio e a maneira como a tecnologia é implementada. A automação pode substituir algumas tarefas, modificar outras e criar novas funções, mas os benefícios e os custos não são necessariamente distribuídos de maneira igualitária.

O caso de Carolyn Marvin transformou uma discussão sobre tecnologia e emprego em uma ocorrência policial. Sua atitude também evidencia o conflito entre o avanço dos serviços automatizados e a preocupação de parte da população com o espaço que os trabalhadores humanos terão nesse mercado.

Reflexão e Filosofia

"Existem amigos para certas fases": a reflexão de Laura Ferrero sobre amizade

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão.

20/10/2026 17h01

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A amizade muda ao longo da vida. Algumas pessoas chegam em momentos específicos, compartilham experiências importantes e depois seguem caminhos diferentes. Outras desaparecem por anos, mas conseguem retomar o vínculo como se o tempo não tivesse passado. Há ainda aquelas que permanecem ao nosso lado, independentemente das mudanças que a vida traz.

Essa é a reflexão da escritora espanhola Laura Ferrero sobre os diferentes tipos de amizade. Em um artigo publicado na revista ELLE, a autora recupera uma analogia que ouviu durante uma conferência e que ajuda a compreender como os relacionamentos acompanham nossas transformações: "Existem amigos para certas fases, amigos intermitentes e amigos que ficam para sempre".

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão. Nem toda amizade precisa durar a vida inteira para ter sido importante, assim como a distância nem sempre significa que uma relação perdeu seu valor.

Os três tipos de amizade que encontramos ao longo da vida

A reflexão de Ferrero divide as amizades em três categorias, cada uma com uma maneira particular de existir e acompanhar nossa trajetória.

1. Amigos de uma fase da vida

São as pessoas que conhecemos em circunstâncias específicas, como na escola, na universidade, no trabalho ou durante uma temporada em outra cidade. A convivência frequente e as experiências compartilhadas podem criar laços intensos, que fazem parte de uma etapa importante da nossa história.

Com o tempo, porém, mudanças de rotina, distância e novos compromissos podem reduzir o contato. A amizade talvez não continue com a mesma intensidade, mas isso não apaga o que foi vivido.

Esses vínculos mostram que algumas pessoas cumprem um papel significativo em determinado momento, mesmo que não permaneçam presentes em todas as fases seguintes.

2. Amigos intermitentes

Os amigos intermitentes são aqueles com quem o contato pode desaparecer por meses ou anos, sem que o afeto necessariamente se perca. A vida segue, os compromissos mudam e cada pessoa constrói sua própria trajetória, mas um reencontro pode recuperar a proximidade quase imediatamente.

Nesses casos, a amizade não depende de conversas diárias ou de uma presença constante. Existe uma história compartilhada que permite retomar o vínculo sem a necessidade de reconstruir tudo desde o início.

É uma relação que demonstra como a frequência do contato nem sempre determina a profundidade de um afeto. Algumas conexões conseguem resistir ao silêncio e à passagem do tempo.

3. Amigos que permanecem para sempre

Há também as amizades que atravessam diferentes versões de nós mesmos. São pessoas que conhecem nosso passado, acompanham nossas mudanças e permanecem presentes tanto nas conquistas quanto nos períodos difíceis.

Esses amigos oferecem um tipo particular de intimidade: podemos estar diante deles sem precisar sustentar uma imagem perfeita ou esconder todas as nossas fragilidades. A relação se transforma com o tempo, mas preserva uma base de confiança e reconhecimento mútuo.

Isso não significa que uma amizade duradoura nunca enfrente conflitos ou afastamentos. Significa que existe uma disposição para cuidar do vínculo e encontrar maneiras de mantê-lo vivo.

Montaigne e a amizade que vai além dos interesses

Para aprofundar a reflexão, Laura Ferrero retoma o ensaio Sobre a Amizade, do filósofo francês Michel de Montaigne. Na obra, ele escreve sobre sua relação com Étienne de La Boétie, uma amizade que se tornou uma das mais conhecidas da história da filosofia.

Ao tentar explicar a natureza desse vínculo, Montaigne formulou uma frase célebre: "Se me perguntarem por que eu o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo: porque era ele; porque era eu".

A reflexão aponta para uma amizade que não se explica apenas pela conveniência, pelos interesses em comum ou pelas vantagens que uma pessoa pode oferecer à outra. Trata-se de um reconhecimento singular, construído entre duas pessoas cuja ligação não cabe facilmente em uma lista de motivos.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que alguns amigos ocupam um lugar tão particular em nossa história. Mais do que compartilhar atividades ou circunstâncias, eles passam a fazer parte da maneira como entendemos a nós mesmos e o mundo.

Por que algumas amizades terminam enquanto outras resistem?

A passagem do tempo modifica prioridades, rotinas e formas de convivência. Uma mudança de cidade, um novo emprego ou a formação de uma família pode alterar a frequência dos encontros e transformar a dinâmica de uma relação.

Por isso, o fim de uma amizade ou o distanciamento não precisa ser interpretado automaticamente como fracasso. Algumas conexões estão profundamente ligadas às experiências que as fizeram nascer; outras encontram maneiras de se adaptar às mudanças.

A reflexão de Ferrero oferece, assim, uma forma mais generosa de compreender os vínculos afetivos. Em vez de medir todas as amizades pela duração ou pela frequência do contato, podemos reconhecer o significado que cada uma teve em nossa trajetória.

Algumas pessoas nos acompanham durante uma fase. Outras voltam quando menos esperamos. E há aquelas que permanecem ao nosso lado enquanto a vida muda. Cada uma, à sua maneira, pode deixar marcas que continuam conosco mesmo quando os caminhos se separam.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Leonardo Da Vinci: "Aprender nunca cansa a mente"

A busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo.

20/10/2026 16h22

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Estátua de Leonardo da Vinci em Florença, na Itália Pixabay

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Leonardo da Vinci entrou para a história como um dos maiores símbolos da curiosidade humana. Pintor, inventor, engenheiro e estudioso da natureza, ele explorou diferentes campos do conhecimento e deixou obras que continuam despertando interesse séculos depois de sua morte.

A frase "Aprender nunca cansa a mente" resume uma ideia associada à sua trajetória: a busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo, descoberta e realização. Em vez de enxergar o aprendizado apenas como uma obrigação, essa reflexão convida a tratá-lo como uma oportunidade de compreender melhor o mundo.

Em uma época marcada por mudanças tecnológicas e pela circulação constante de informações, a mensagem continua relevante. Aprender não significa apenas acumular dados, mas desenvolver a capacidade de fazer perguntas, rever certezas e encontrar novas maneiras de interpretar a realidade.

O que significa a frase "Aprender nunca cansa a mente"?

A reflexão sugere que o conhecimento não precisa ser encarado como um fardo. Quando existe interesse genuíno por um assunto, estudar pode despertar entusiasmo, alimentar a criatividade e incentivar novas descobertas.

Isso não significa que aprender seja sempre fácil ou que o esforço mental não provoque cansaço. A ideia central é que a curiosidade pode tornar o processo mais significativo: em vez de estudar apenas por obrigação, a pessoa passa a buscar respostas porque deseja compreender algo que ainda desconhece.

Essa postura também ajuda a desenvolver uma característica importante: a disposição para reconhecer os próprios limites e continuar aprendendo. Afinal, quanto mais alguém descobre sobre determinado tema, mais perguntas podem surgir.

Leonardo da Vinci e a busca por diferentes conhecimentos

A trajetória de Da Vinci ilustra essa abertura intelectual. Nascido em 1452, na Itália, ele se destacou como artista durante o Renascimento, mas seus interesses ultrapassavam os limites da pintura.

Seus cadernos registram observações e estudos sobre anatomia, movimento, máquinas, água, voo e fenômenos naturais. A curiosidade o levou a investigar o funcionamento do corpo humano, projetar dispositivos e observar o mundo com atenção aos detalhes.

Obras como Mona Lisa e A Última Ceia consolidaram sua importância na história da arte. Seus estudos científicos e projetos de engenharia, por sua vez, revelam uma mente interessada em compreender como as coisas funcionavam.

Mais do que reunir habilidades diferentes, Da Vinci demonstrava como áreas aparentemente distantes podem se complementar. A observação da natureza, por exemplo, podia alimentar tanto sua produção artística quanto suas investigações sobre mecânica e anatomia.

Por que continuar aprendendo é importante hoje?

Em uma sociedade na qual ferramentas, profissões e tecnologias se transformam rapidamente, a aprendizagem contínua pode ajudar as pessoas a acompanhar mudanças e ampliar suas possibilidades.

No trabalho, adquirir novas habilidades favorece a adaptação a diferentes desafios. Na vida pessoal, aprender um idioma, explorar uma área científica ou desenvolver uma atividade artística pode ampliar horizontes e estimular a criatividade.

A curiosidade também incentiva o pensamento crítico. Em vez de aceitar uma informação imediatamente, quem mantém o hábito de aprender tende a procurar evidências, comparar explicações e reconhecer quando precisa rever uma opinião.

Isso não exige grandes projetos ou longas horas de estudo. Ler algumas páginas, conversar com alguém que conhece um assunto diferente ou investigar uma dúvida cotidiana já pode ser um ponto de partida.

A reflexão atribuída a Leonardo da Vinci, portanto, aponta para uma ideia simples: o conhecimento não precisa terminar quando acaba a escola ou se conquista uma profissão. Enquanto houver perguntas a fazer, haverá oportunidades de descoberta.

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