Mulher é presa nos Estados Unidos por ficar no caminho de robô

Uma mulher de 78 anos foi presa na Filadélfia, nos Estados Unidos, após impedir a passagem de um robô que realizava entregas de comida para a Uber. Carolyn Marvin, professora universitária aposentada, afirmou que bloqueou o equipamento como forma de protesto contra a substituição de trabalhadores humanos por máquinas.
O episódio chamou a atenção por envolver uma discussão cada vez mais presente no mercado de trabalho: até que ponto a automação pode substituir profissionais em atividades tradicionalmente realizadas por pessoas?
Como a mulher acabou sendo presa por bloquear o robô?
A ocorrência aconteceu na rua Filbert, nas proximidades de um mercado. Segundo o relato, Carolyn estava saindo de uma consulta para tomar uma vacina quando encontrou o robô entregador na calçada.
A polícia foi acionada após receber informações sobre uma confusão envolvendo a mulher e o equipamento. De acordo com as autoridades, ela teria ignorado as ordens dos agentes para liberar a passagem e acabou detida sob acusação de conduta desordeira.
Carolyn é professora aposentada e teve ligação com a Universidade da Pensilvânia. Sua atitude, segundo ela própria explicou posteriormente, não foi um incidente isolado, mas parte de uma manifestação contra a expansão dos serviços automatizados de entrega.
"Tenho protestado contra eles sempre que os vejo"
Em entrevista à emissora ABC13, Carolyn explicou por que costuma ficar diante dos robôs para impedir que continuem o percurso.
"Sei que eles estão tirando o emprego dos entregadores humanos. Por isso, tenho protestado contra eles sempre que os vejo, ficando na frente deles e impedindo-os de avançar", afirmou.
A declaração indica que a mulher utiliza uma forma direta de protesto para chamar a atenção para os possíveis efeitos da automação sobre os trabalhadores que dependem de serviços de entrega para obter renda.
Robôs entregadores reacendem debate sobre empregos
O episódio na Filadélfia ilustra uma discussão que acompanha o avanço da robótica e da inteligência artificial em diferentes setores da economia. Equipamentos autônomos podem realizar tarefas de transporte e entrega, mas sua expansão também levanta dúvidas sobre o futuro de determinadas ocupações.
Automação traz eficiência, mas também preocupações
Para as empresas, robôs entregadores podem representar uma alternativa para automatizar parte das operações logísticas. Para os trabalhadores, porém, a mudança desperta preocupações relacionadas à redução de oportunidades, à renda e às condições de trabalho.
Os efeitos variam conforme a atividade, o modelo de negócio e a maneira como a tecnologia é implementada. A automação pode substituir algumas tarefas, modificar outras e criar novas funções, mas os benefícios e os custos não são necessariamente distribuídos de maneira igualitária.
O caso de Carolyn Marvin transformou uma discussão sobre tecnologia e emprego em uma ocorrência policial. Sua atitude também evidencia o conflito entre o avanço dos serviços automatizados e a preocupação de parte da população com o espaço que os trabalhadores humanos terão nesse mercado.