Neymar tinha um sonho inusitado na infância e, aos 34 anos, finalmente o realizou

Uma lembrança de infância virou produto nas prateleiras: Neymar lançou a Futi, sua primeira linha de biscoitos colecionáveis, que combina futebol e nostalgia. A marca nasceu de um episódio simples vivido ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, quando o craque ainda era menino na Baixada Santista.

Em entrevista à Revistaquem, o atacante do Santos explicou que a história ganhou uma versão diferente do que realmente aconteceu. Segundo ele, nunca houve um projeto de vida para montar uma fábrica, foi uma reação espontânea a uma vontade comum de criança.

O pedido simples que virou símbolo

Ele contou que, quando pequeno, pediu à mãe para comprar uma bolacha, e ela não tinha como atender o pedido naquele momento. Diante da tristeza da mãe, respondeu com uma frase que carregaria consigo pelo resto da vida: prometeu que um dia teriam dinheiro para comprar uma fábrica inteira do produto.

Para Neymar, a promessa era uma forma de aliviar o momento difícil sem preocupar Nadine. Com o tempo, porém, a frase de criança ganhou outro peso e se transformou numa lembrança de afeto e superação dentro da família.

Da memória afetiva ao produto nas prateleiras

A nova linha nasceu de uma parceria entre a NR Sports e a Biscoitê. Para Neymar, o projeto é mais do que um produto comercial. Ele descreveu a iniciativa como uma maneira de reconectar sua trajetória no esporte com fragmentos da própria infância.

O sabor e a identidade visual dos biscoitos foram inspirados em recordações pessoais, ligadas à experiência de reunir a família e se divertir. O pacote também traz miniaturas no estilo Lego que recriam o atacante com camisas de clubes, como o Barcelona, e da Seleção Brasileira.

Uma história que atravessa anos de carreira

Neymar já havia relembrado o episódio da bolacha em declarações anteriores. Em conversa com Casemiro Miguel, contou que a mãe se emocionou por não conseguir atender ao pedido e precisou priorizar outros alimentos naquele momento.

Na ocasião, Neymar garantiu à mãe que um dia teria recursos suficientes para comprar uma fábrica de bolacha. A promessa foi uma forma de consolá-la sem deixá-la preocupada com as limitações financeiras daquele momento. Anos depois, Neymar reconhece que o episódio ainda mexe com suas emoções sempre que é lembrado.

Neymar também associa essa história às visitas ao Instituto Neymar Jr., projeto social que mantém na Baixada Santista. Para o jogador, revisitar essa memória reforça o caminho percorrido desde a infância até o topo do futebol mundial.