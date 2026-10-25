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Reflexão e Filosofia

Nietzsche sobre a luta contra o mal: "Cuidado para não se tornar um monstro ao combater monstros"

Aos poucos, a rotina inteira passa a girar em torno daquilo que se combate.

João V. Valença

25/10/2026 - 17h22
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Toda disputa longa cobra um preço de quem a trava, mesmo quando a causa é justa. Lutar contra um vício, uma injustiça ou um adversário por tempo demais muda a forma como a pessoa enxerga o próprio combate. Aos poucos, a rotina inteira passa a girar em torno daquilo que se combate.

Os meios empregados começam a se parecer, perigosamente, com os do lado oposto.

A frase mais citada da filosofia alemã

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900, deixou essa ideia registrada em uma de suas passagens mais conhecidas. O texto veio a público em 1886, período em que o filósofo levava uma vida reclusa, três anos antes de sofrer o colapso que encerraria sua produção intelectual.

A formulação ficou conhecida por avisar quem enfrenta algo perigoso: há risco de se tornar parecido com aquilo que se combate.

Essa parte isolada circulou pelo mundo em discussões sobre política, ética e disputas pessoais, mas representa só metade do raciocínio original. Fica de fora a sequência do raciocínio, que saiu no mesmo ano no livro "Além do Bem e do Mal" e é justamente o trecho que esclarece o sentido da primeira frase.

A imagem do abismo que completa o raciocínio

Logo depois do aviso sobre virar monstro, Nietzsche acrescenta outra cena: encarar um abismo por tempo suficiente faz com que esse abismo também passe a encarar quem olha. As duas frases, lidas em conjunto, formam o aforismo 146 de "Além do Bem e do Mal" — e o significado do conjunto é bem diferente do que cada parte sugere isoladamente.

Lida sozinha, a primeira parte soa como recomendação de conduta — escolha bem suas armas, evite copiar o inimigo. É a interpretação mais popular, só que também a mais rasa diante do que vem depois.

O que realmente transforma quem enfrenta o mal

Com a segunda imagem, o problema deixa de ser uma questão de métodos e passa a ser uma questão de tempo de atenção. Não é a escolha de uma ferramenta errada que corrompe alguém — é a permanência do olhar fixo sobre o que se combate.

O abismo, na metáfora, não faz nada além de devolver o que recebe. Por isso a transformação acontece sem um instante exato em que a pessoa poderia ter percebido o que estava em curso; ninguém decide, de uma vez, tornar-se aquilo que combate.

Por que a citação ainda circula incompleta

Passados cento e quarenta anos da publicação, a frase segue usada em contextos variados — de debates políticos a comentários sobre esporte —, quase sempre cortada pela metade. Repor a segunda linha devolve à reflexão a pergunta que a versão resumida acaba apagando.

A questão não está em qual adversário alguém enfrenta, mas em há quanto tempo esse alguém mantém os olhos fixos nele.

Como o olhar fixo transforma a pessoa sem decisão consciente

O processo descrito por Nietzsche não funciona como uma escolha errada que alguém comete num instante específico. Funciona como um espelho: o abismo não ataca, não impõe nada, apenas retribui a observação que recebe. Quando alguém mantém os olhos fixos em algo por tempo suficiente — uma injustiça que combate, um inimigo que enfrenta.

Um vício que tenta eliminar — esse algo começa a olhar de volta, e o observador passa a absorver lentamente características dele.

A mudança acontece pela permanência, não por uma traição deliberada aos próprios valores. A transformação é silenciosa porque não depende de um momento em que a pessoa poderia ter percebido e interrompido o processo, e é só repetição de atenção.

Se uma causa é justa, como lutar contra o mal sem correr o risco que Nietzsche descreve?

A questão não está em deixar de lutar por algo justo, mas em como lutar. Segundo o raciocínio de Nietzsche, o problema surge quando pessoas definem suas identidades inteiras pela oposição, quando tudo que elas são passa a depender de derrotar um inimigo.

Movimentos históricos que começaram com intenções nobres frequentemente se transformaram em versões opressivas daquilo que tentavam destruir — não porque a causa inicial era falsa, mas porque o foco exclusivo no combate absorveu os valores de quem o travava.

A diferença está em manter atividades, relacionamentos e objetivos fora do campo de batalha, de modo que a pessoa não se torne sinônimo único de sua própria luta.

Reflexão e Filosofia

Lars Svendsen, filósofo norueguês: "A felicidade está nos momentos que dão sentido à vida"

A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria.

25/10/2026 16h27

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Foto: Nothing Ahead/Pexels

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Para o filósofo norueguês Lars Svendsen, a felicidade não é um estado permanente, mas se manifesta em momentos que dão sentido à vida. A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria porque as emoções mudam conforme as experiências, as relações e as circunstâncias que atravessamos.

A felicidade é frequentemente apresentada como uma meta a ser alcançada e mantida. Redes sociais, livros de autoajuda e boa parte da indústria do bem-estar oferecem métodos para se sentir melhor, ser mais produtivo ou construir uma vida aparentemente livre de incômodos. O problema surge quando essa expectativa transforma qualquer emoção negativa em sinal de fracasso pessoal.

O perigo de buscar felicidade permanente

Perseguir incessantemente a felicidade pode gerar justamente o efeito oposto. Quando alguém acredita que deveria estar contente o tempo todo, um dia difícil deixa de ser apenas isso e se transforma na sensação de estar fracassando na construção de uma vida satisfatória.

As redes sociais alimentam essa dinâmica porque permitem observar continuamente viagens, celebrações, conquistas pessoais e momentos cuidadosamente selecionados da vida alheia. Diante dessa exposição constante, períodos próprios de tédio, incerteza ou tristeza parecem anormais, quando, na verdade, são experiências ordinárias que todos atravessam.

Emoções negativas servem para algo

Svendsen propõe deslocar a pergunta central: em vez de tentar ser feliz permanentemente, vale questionar o que torna uma vida digna de ser vivida. Essa resposta pode residir em relações significativas, projetos pessoais, aprendizados, responsabilidades e experiências que nem sempre geram prazer no momento.

A psicologia reconhece que as emoções desagradáveis cumprem funções importantes. O medo avisa sobre perigos, a tristeza surge diante de perdas e a frustração indica a distância entre o desejado e o real. Eliminar completamente esses estados é difícil e pode intensificar o conflito interno com eles.

A psicóloga Patricia Ramírez Loeffler reforça que as emoções fluem naturalmente, e esperar permanecer num estado positivo constante impõe uma exigência pouco realista.

Por que a felicidade vale mais quando é rara

Os momentos felizes adquirem parte de seu valor justamente porque não são constantes. Uma conversa inesperada, o encontro com alguém querido, concluir um projeto importante ou aproveitar algo simples do dia a dia podem gerar satisfação sem se tornarem condições perpétuas.

Existe também diferença entre prazer momentâneo e sentido de vida. Decisões relevantes podem envolver esforço, cansaço e frustrações — e permanecerem profundamente valiosas. Criar um filho, aprender uma habilidade nova, manter uma relação ou desenvolver um projeto profissional não garantem felicidade contínua, mas oferecem propósito que transcende a emoção passageira.

Svendsen aponta que o tédio se tornou mais comum do que a ansiedade e funciona como um aviso sobre a forma como a pessoa vive atualmente.

Como as emoções negativas funcionam como sistema de aviso

As emoções desagradáveis não são falhas da vida, e elas cumprem funções de comunicação. O medo avisa sobre perigos reais ou potenciais, e a tristeza responde a perdas e ajuda a processar o que foi perdido. A frustração marca a diferença entre aquilo que desejamos e o que realmente está acontecendo, sinalizando uma lacuna a ser considerada.

O problema não está em ter essas emoções, mas em tentar eliminá-las completamente. Quando alguém luta contra o medo, a tristeza ou a frustração, pode intensificar o conflito interno e tornar a experiência ainda mais difícil. Aceitar essas emoções como mensagens permite lidar com elas de forma mais construtiva.

Por que o tédio se tornou mais importante que a ansiedade na vida contemporânea

O tédio nem sempre foi o problema central que é hoje. Gerações anteriores enfrentavam a acédia e a melancolia — estados ligados principalmente a pessoas que tinham posses e tempo livre. O que mudou foi a prosperidade material generalizada: quando mais pessoas alcançam conforto e segurança básicos, surge espaço mental para questionar se suas vidas têm significado pessoal.

Essa transição se intensificou nos últimos 30 anos, acompanhando a expansão do acesso ao bem-estar material em muitas sociedades. Segundo Svendsen, o tédio contemporâneo reflete esse quadro: é o sentimento de quem não está morrendo de fome ou em perigo imediato, mas se sente perdido quanto ao propósito de sua existência.

O tédio, portanto, tornou-se um sinal mais comum do que a ansiedade porque aponta para um vazio de significado, não para uma ameaça externa.

Quando aceitar emoções negativas não significa desistir de melhorar

Reconhecer que a tristeza, o medo e a frustração fazem parte de uma vida completa não é o mesmo que se resignar ao sofrimento ou abandonar a possibilidade de mudança. A diferença crucial está em separar o que pode ser melhorado daquilo que é simplesmente parte da experiência humana.

Uma vida pode conter simultaneamente satisfação e preocupação, alegria e tristeza, entusiasmo e cansaço — e mesmo assim ser valiosa e digna de ser vivida. O ponto onde a aceitação falha é quando alguém usa "as emoções negativas são normais" como desculpa para não agir diante de situações que podem realmente ser transformadas.

A diferença está em distinguir entre aceitar o que não pode ser eliminado e trabalhar para melhorar o que está ao alcance.

Se o tédio avisa algo sobre minha vida, como devo reagir quando sinto?

O tédio funciona como um aviso importante: ele diz que algo sobre a forma como você vive pode precisar de reavaliação. Se sua vida se sente como um "grande nada", é provável que você esteja vivendo de forma vazia — sem engajamento em atividades significativas, sem relações profundas ou projetos que façam sentido.

Nesse caso, o tédio é um sinal para investigar: quais são as áreas onde você poderia investir mais energia? Há relacionamentos descuidados, e projetos abandonados, e atividades que outrora faziam sentido?

Porém, reagir não significa buscar constantemente a felicidade como solução. Significa questionar como você está vivendo e se as escolhas atuais refletem aquilo que realmente importa para você.

Muitas vezes, a chance de se tornar genuinamente satisfeito aumenta justamente quando paramos de perseguir a felicidade como um fim em si e começamos a nos engajar em atividades e relacionamentos que carregam significado real.

Oportunidade!

Aldeia na Espanha está dando casa reformada e oferecendo emprego para quem se mudar para lá

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada.

25/10/2026 16h02

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Foto: Kai Lago/Pexels

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Arenillas, um pequeno município da província de Soria, com cerca de 40 moradores, lançou uma proposta para combater o despovoamento rural: oferece a famílias dispostas a se mudar para a região em caráter permanente uma casa reformada, sem aluguel, emprego garantido e transporte escolar gratuito.

Na primeira semana, mais de cem pessoas manifestaram interesse, e depois que a proposta ganhou destaque nacional e internacional, recebeu milhares de mensagens. Contudo, informações posteriores indicaram que uma família já havia sido selecionada e que a convocatória não recebia mais candidaturas. Portanto, a oferta não deve ser interpretada como uma vaga aberta garantida neste momento.

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada, uma vaga de trabalho como pedreiro para manutenção de edifícios públicos e a oportunidade de administrar o bar social da aldeia, ponto de encontro dos moradores.

Crianças em idade escolar têm transporte diário gratuito até o centro educacional de referência, em Berlanga de Duero, a aproximadamente 20 quilômetros de distância. A iniciativa busca facilitar a mudança e tornar a permanência viável para famílias que precisam conciliar trabalho, moradia e educação.

Quem pode se candidatar

A seleção prioriza famílias com filhos em fase escolar e disposição para fixar residência de forma permanente. Para a vaga de pedreiro, experiência prévia em construção civil favorece os candidatos, uma vez que o trabalho exige reparo e conservação constante dos imóveis municipais.

A iniciativa é organizada pela prefeitura em parceria com a Associação Cultural de Arenillas. Não se destina a quem procura hospedagem gratuita ou uma temporada passageira. O objetivo é atrair moradores que se envolvam na rotina local e sustentem os serviços que mantêm a aldeia funcionando.

A moradia está atrelada às responsabilidades do projeto, incluindo a possível administração do bar social, e não cobre todos os gastos do dia a dia. Quem avalia uma mudança para a Espanha deve verificar com cuidado as exigências de residência e a documentação necessária para viver e trabalhar legalmente no país.

O Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações da Espanha disponibiliza orientações oficiais sobre os trâmites de imigração para quem pretende se instalar no território espanhol.

Por que a aldeia busca novos moradores

Arenillas enfrenta um problema comum a muitas localidades rurais espanholas: a saída de residentes para cidades maiores esvazia a população e dificulta a manutenção de serviços básicos. Com menos habitantes, torna-se mais desafiador sustentar espaços comunitários e garantir que as próximas gerações permaneçam na região.

A prefeitura e a Associação Cultural trabalham há mais de quatro décadas para enfrentar esse cenário, inclusive com a recuperação de sete casas municipais que agora integram a oferta de moradia.

A combinação de casa, emprego e transporte escolar funciona como estratégia para reverter o despovoamento. O bar social ilustra bem esse desafio: em comunidades pequenas, funciona não apenas como estabelecimento comercial, mas como ponto de encontro e espaço de convivência.

Ter uma família vivendo ali durante todo o ano ajuda a manter esse tipo de serviço ativo e fortalecer os vínculos entre moradores.

O que significa aceitar essa oferta na prática do dia a dia

Quem se muda para Arenillas não apenas recebe uma casa — está aceitando um papel ativo na manutenção da comunidade. O emprego como pedreiro não é flexível: envolve manutenção constante de edifícios públicos. A administração do bar social demanda estar presente regularmente para que o ponto de encontro dos moradores funcione.

A moradia gratuita está atrelada a essas responsabilidades, não é um benefício desatrelado delas.

Além disso, morar em uma localidade com 40 habitantes significa menos anonimato, vizinhos que se conhecem profundamente e uma vida comunitária onde cada pessoa é visível e importante para o funcionamento coletivo. Isso atrai quem busca convivência, mas pode ser desafiador para quem valoriza privacidade ou quer manter distância dos afazeres comunitários.

Quando a oferta de Arenillas não se aplica

A proposta não funciona para quem procura hospedagem temporária, um lugar para passar alguns meses ou uma segunda residência de fim de semana. A prefeitura deixa claro que o objetivo é atrair moradores permanentes — pessoas que vão construir raízes e participar da rotina local continuamente.

Quem busca apenas reduzir custos com moradia em curto prazo não se encaixa no perfil da iniciativa.

Da mesma forma, a oferta não se destina a quem não possui experiência em construção civil ou disposição para trabalhar em manutenção predial — o emprego está vinculado a uma função específica com demandas contínuas. E importante: a moradia não cobre todos os gastos do dia a dia.

Então quem depende unicamente dessa renda precisará buscar outras fontes para sustentar custos adicionais como alimentação e saúde que vão além do que a iniciativa fornece.

Uma tendência europeia de combate ao esvaziamento rural

O problema de Arenillas não é único na Espanha ou na Europa. Várias regiões do continente enfrentam diminuição constante de população, especialmente em zonas rurais, onde a migração para cidades maiores tem sido sistemática há décadas.

Esse movimento ocorre porque as grandes cidades concentram mais oportunidades de emprego, instituições de educação e serviços, criando um atrativo que o interior dificilmente consegue competir naturalmente.

O resultado é que muitas comunidades rurais europeias tiveram de passar de uma atitude passiva — esperando que as pessoas naturalmente permanecessem — para ações diretas de revitalização. Iniciativas como a de Arenillas fazem parte dessa mudança de estratégia: em vez de apenas oferecer beleza paisagística ou tradição.

As vilas começam a estruturar pacotes concretos de moradia, trabalho e serviços para atrair quem quer recomeçar a vida fora dos grandes centros, reconhecendo que algumas pessoas realmente procuram essa alternativa.

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