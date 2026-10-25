Nietzsche sobre a luta contra o mal: "Cuidado para não se tornar um monstro ao combater monstros" - Foto: Reprodução

Toda disputa longa cobra um preço de quem a trava, mesmo quando a causa é justa. Lutar contra um vício, uma injustiça ou um adversário por tempo demais muda a forma como a pessoa enxerga o próprio combate. Aos poucos, a rotina inteira passa a girar em torno daquilo que se combate.

Os meios empregados começam a se parecer, perigosamente, com os do lado oposto.

A frase mais citada da filosofia alemã

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900, deixou essa ideia registrada em uma de suas passagens mais conhecidas. O texto veio a público em 1886, período em que o filósofo levava uma vida reclusa, três anos antes de sofrer o colapso que encerraria sua produção intelectual.

A formulação ficou conhecida por avisar quem enfrenta algo perigoso: há risco de se tornar parecido com aquilo que se combate.

Essa parte isolada circulou pelo mundo em discussões sobre política, ética e disputas pessoais, mas representa só metade do raciocínio original. Fica de fora a sequência do raciocínio, que saiu no mesmo ano no livro "Além do Bem e do Mal" e é justamente o trecho que esclarece o sentido da primeira frase.

A imagem do abismo que completa o raciocínio

Logo depois do aviso sobre virar monstro, Nietzsche acrescenta outra cena: encarar um abismo por tempo suficiente faz com que esse abismo também passe a encarar quem olha. As duas frases, lidas em conjunto, formam o aforismo 146 de "Além do Bem e do Mal" — e o significado do conjunto é bem diferente do que cada parte sugere isoladamente.

Lida sozinha, a primeira parte soa como recomendação de conduta — escolha bem suas armas, evite copiar o inimigo. É a interpretação mais popular, só que também a mais rasa diante do que vem depois.

O que realmente transforma quem enfrenta o mal

Com a segunda imagem, o problema deixa de ser uma questão de métodos e passa a ser uma questão de tempo de atenção. Não é a escolha de uma ferramenta errada que corrompe alguém — é a permanência do olhar fixo sobre o que se combate.

O abismo, na metáfora, não faz nada além de devolver o que recebe. Por isso a transformação acontece sem um instante exato em que a pessoa poderia ter percebido o que estava em curso; ninguém decide, de uma vez, tornar-se aquilo que combate.

Por que a citação ainda circula incompleta

Passados cento e quarenta anos da publicação, a frase segue usada em contextos variados — de debates políticos a comentários sobre esporte —, quase sempre cortada pela metade. Repor a segunda linha devolve à reflexão a pergunta que a versão resumida acaba apagando.

A questão não está em qual adversário alguém enfrenta, mas em há quanto tempo esse alguém mantém os olhos fixos nele.

Como o olhar fixo transforma a pessoa sem decisão consciente

O processo descrito por Nietzsche não funciona como uma escolha errada que alguém comete num instante específico. Funciona como um espelho: o abismo não ataca, não impõe nada, apenas retribui a observação que recebe. Quando alguém mantém os olhos fixos em algo por tempo suficiente — uma injustiça que combate, um inimigo que enfrenta.

Um vício que tenta eliminar — esse algo começa a olhar de volta, e o observador passa a absorver lentamente características dele.

A mudança acontece pela permanência, não por uma traição deliberada aos próprios valores. A transformação é silenciosa porque não depende de um momento em que a pessoa poderia ter percebido e interrompido o processo, e é só repetição de atenção.

Se uma causa é justa, como lutar contra o mal sem correr o risco que Nietzsche descreve?

A questão não está em deixar de lutar por algo justo, mas em como lutar. Segundo o raciocínio de Nietzsche, o problema surge quando pessoas definem suas identidades inteiras pela oposição, quando tudo que elas são passa a depender de derrotar um inimigo.

Movimentos históricos que começaram com intenções nobres frequentemente se transformaram em versões opressivas daquilo que tentavam destruir — não porque a causa inicial era falsa, mas porque o foco exclusivo no combate absorveu os valores de quem o travava.

A diferença está em manter atividades, relacionamentos e objetivos fora do campo de batalha, de modo que a pessoa não se torne sinônimo único de sua própria luta.