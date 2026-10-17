Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Curiosidades

No coração do deserto australiano, Coober Pedy abriga uma população que desafia a convencionalidade

A origem dessa ocupação peculiar remonta a 1915.

João V. Valença

17/10/2026 - 11h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

No coração do deserto australiano, Coober Pedy abriga uma população que desafia a convencionalidade ao construir suas casas escavadas na terra, fugindo das temperaturas abrasivas que castigam quem fica acima do solo. O que começou como solução prática para o calor transformou-se numa cidade única, onde quartos, salas, cozinhas, igrejas, hotéis e restaurantes existem dentro de cavernas.

A origem dessa ocupação peculiar remonta a 1915, quando garimpeiros descobriram opalas na região e atraíram pessoas de longe com a promessa do enriquecimento através da mineração.

À medida que aprofundavam a busca por pedras preciosas. Os trabalhadores perceberam que os buracos deixados pelas escavações ofereciam refúgio natural contra o calor extremo do deserto, transformando antigos poços de mineração em habitações permanentes.

A descoberta acidental de um lugar diferente

A fotógrafa chilena Tamara Merino chegou a Coober Pedy por acaso durante uma viagem pelo deserto — um pneu furado forçou ela e seu companheiro a parar e explorar a região. Ao avistarem placas anunciando bares e restaurantes subterrâneos, os dois resolveram investigar, curiosos para conhecer uma cidade que tinha boa parte de sua vida escondida abaixo da terra.

Durante a exploração, Merino conheceu Gaby, uma alemã que vivia no local com seu marido Jürgen, um minerador. Através do casal, a fotógrafa entendeu como funcionava a rotina diária dos moradores. E teve a oportunidade de visitar uma mina de opalas em funcionamento, documentando um modo de vida radicalmente diferente do que se vê em cidades convencionais.

A busca interminável por riqueza e o custo do sonho

Moradores de Coober Pedy podem passar anos ou até décadas procurando uma pedra capaz de transformar suas vidas financeiras, mas o sucesso não é garantido. Algumas opalas alcançam valores elevados conforme suas características, porém encontrá-las exige paciência extrema, trabalho constante e investimento significativo em máquinas e equipamentos.

Um minerador conhecido por Tamara trabalhava havia cerca de 20 anos nas paredes da própria casa subterrânea, continuando sua busca por novas pedras preciosas com esperança persistente. Os gastos com maquinário frequentemente consomem grande parte do dinheiro obtido com a venda das opalas encontradas, tornando a mineração um empreendimento arriscado onde ganhos são incertos e sacrifícios são reais.

Uma paisagem que desafia a imaginação

Além das habitações subterrâneas, a paisagem de Coober Pedy impressiona pela vastidão de montes de terra. Antigas minas abandonadas e um terreno árido e seco que se estende por quilômetros ao redor do povoado.

O cenário é tão distinto e otherworldly que serviu como locação para produções cinematográficas, capturando a atenção de cineastas em busca de ambientes visualmente impactantes e autênticos.

Salvação

Cartas da esposa o salvaram da depressão durante a guerra e tiveram papel crucial contra Hitler

Depressão profunda gerava uma batalha tão devastadora quanto a guerra

17/10/2026 07h49

Compartilhar

Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Continue Lendo...

Em 1940, Winston Churchill enfrentava uma batalha invisível tão devastadora quanto a guerra que liderava: a depressão profunda, que ele próprio chamava de "o cão negro". Enquanto a França desabava diante dos alemães e o Reino Unido se via isolado politicamente, o primeiro-ministro britânico estava à beira do colapso emocional.

A angústia física e a fadiga mental ameaçavam paralisá-lo, comprometendo decisões que a Europa inteira acompanhava com inquietação. Mas Churchill não sucumbiu — e grande parte do mérito pertence às cartas de sua esposa, Clementine. O casal se casou em 1908 e teve cinco filhos. O casamento resistiria às pressões da política britânica e aos tormentos emocionais da guerra.

Quando a distância física ou os protocolos militares os separavam, as cartas de Clementine o sustentavam durante a crise.

O poder terapêutico das cartas

Clementine Hozier Churchill não era uma figura passiva na política britânica, ela dominava vários idiomas, tinha grande inteligência e havia demonstrado resiliência em diversas ocasiões ao longo da vida. Quando a guerra ou os protocolos militares os separavam, suas cartas se tornavam o porto seguro emocional que ninguém mais conseguia oferecer ao primeiro-ministro.

As correspondências cumpriam três funções vitais, e primeiro, ofereciam suporte psicológico e funcionavam como válvula de escape diante da pressão exercida por todos ao redor de Churchill. Segundo ele, Clementine fornecia um retorno crítico que ninguém mais ousava dar: apontava os erros e momentos de fraqueza do marido com clareza, enquanto todos temiam contradizê-lo.

Terceiro, as cartas ajudavam a esclarecer a estratégia política e diplomática que ele precisava seguir, enquanto Clementine articulava alianças políticas internas e Churchill se concentrava no conflito militar.

Validação e lembrança do destino

Nas cartas, Clementine validava os medos do marido, mas também o lembrava de seu "destino histórico". Ela o instava a não ceder ao "cão negro" e devolvia-lhe a confiança perdida nas horas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial.

Entre 1940 e 1951, período documentado posteriormente em "O esplêndido e o vil", obra de Erik Larson que inclui diários e cartas do primeiro-ministro, fica evidente que a inteligência estratégica de Clementine complementou a liderança de Churchill.

Uma das correspondências mais famosas foi escrita em junho de 1940. Nela, Clementine advertiu Churchill sobre seu comportamento "áspero" e por vezes agressivo com os subordinados, que ela atribuía ao estresse extremo. Ela lembrou-lhe que, para liderar um povo, era preciso manter a calma e a grandeza.

Conforme descreve a biógrafa Sonia Purnell, o casal funcionava como uma equipe praticamente perfeita, em que a força, a independência. E a inteligência de Clementine foram tão cruciais quanto a capacidade de liderança militar de Churchill para frear o avanço nazista.

O contexto da Blitz e a resiliência compartilhada

A década de 1940 foi um pesadelo para a Grã-Bretanha. Enquanto a Alemanha avançava pela Europa e a Grã-Bretanha sofria os bombardeios da Blitz, Churchill precisava manter-se firme: politicamente isolado, militarmente cercado e emocionalmente despedaçado.

Nesse cenário, as cartas de Clementine lembravam Churchill de que a luta tinha sentido e de que ele tinha alguém que acreditava nele quando tudo apontava para o fracasso.

A correspondência entre eles revelava uma parceria estratégica que ia além do afeto pessoal. Enquanto todos ao redor temiam contradizer o primeiro-ministro, Clementine o alertava sobre seus erros. Quando Churchill se concentrava nas decisões militares, ela o aconselhava sobre as alianças políticas necessárias no Reino Unido.

Juntos, enfrentaram a depressão de Churchill e a guerra contra Hitler. Essa parceria, pouco destacada pela história, foi essencial para a vitória dos Aliados na Europa.

Inesperado

Homem buscava minério de ferro no Google Earth e encontrou algo nunca visto pela ciência

Círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela enquanto procurava minério de ferro

17/10/2026 07h02

Compartilhar

Foto: -fabio- (CC BY 2.0)

Continue Lendo...

Em julho de 2007, o geólogo Arthur Hickman vasculhava imagens de satélite da Western Australia no Google Earth em busca de depósitos de minério de ferro. Entre as colinas ásperas de Pilbara, um círculo quase perfeito chamou sua atenção na tela.

A forma era, na verdade, uma cratera de impacto causada por um meteorito, com 850 pés (260 metros) de largura. Décadas de atividade mineradora nas proximidades não haviam revelado aquela formação geológica.

A estrutura ganhou o nome de cratera Hickman, em homenagem a quem a avistou primeiro. Comprovar que um meteorito de ferro havia escavado aquele terreno exigiu anos de trabalho de campo, perfurações e análises em laboratório.

Um círculo que ninguém tinha notado

Hickman trabalhava na Geological Survey of Western Australia (GSWA) e, na época, rastreava imagens em busca de depósitos de ferro formados em antigos leitos de rio. De uma altitude de 20.000 pés, ele avistou uma formação parecida com uma bolha, como um defeito na imagem, conforme relatou à Australian Geographic.

O círculo está localizado na Ophthalmia Range, a cerca de 22 milhas (36 quilômetros) a noroeste da cidade mineradora de Newman. A exploração de minério de ferro na vizinha Hamersley Range é intensa, e a própria GSWA havia mapeado a área aproximadamente duas décadas antes da descoberta, mas não havia notado a cratera.

A confirmação pelos colegas da ANU

Hickman enviou capturas de tela e coordenadas a colegas da Australian National University (ANU). O pesquisador Andrew Glikson batizou a cratera em homenagem a ele, reconhecendo tanto a descoberta quanto os 35 anos de dedicação de Hickman ao estudo da geologia de Pilbara.

A borda da cratera, parcialmente desgastada pelo tempo, se eleva até 98 pés (30 metros) acima de um fundo circular e plano. Esse formato se repete em outras crateras de impacto de pequeno porte.

Em 2008, Glikson, Hickman e um colega descreveram o local em detalhe e encontraram rochas fraturadas na borda, cortadas por veios do mineral goethita, presentes apenas dentro da área da cratera.

Um objeto de 10 metros de largura

A equipe calculou que a cratera original tinha cerca de 260 pés (80 metros) de profundidade, escavada por um objeto de aproximadamente 33 pés (10 metros) de diâmetro. O impacto teria lançado destroços a até 980 pés (300 metros) ao norte da borda.

Pela aparência, a cratera parecia relativamente recente, provavelmente datada do Pleistoceno Tardio, entre 10.000 e 100.000 anos atrás. Faltava, porém, uma prova decisiva: amostras coletadas na superfície não mostravam nenhum traço químico de material meteorítico. E a hipótese de impacto ainda dependia principalmente do formato da cratera e das rochas fraturadas.

A perfuração que trouxe a resposta

No fim de 2012, a GSWA se uniu à mineradora Atlas Iron para perfurar um poço vertical no centro do fundo da cratera. O núcleo de rocha extraído chegou a 212 pés (64,7 metros) de profundidade.

Segundo o geólogo da GSWA Peter Haines, tratou-se da primeira perfuração científica de uma cratera de impacto simples desse tamanho já realizada na Austrália, conforme apresentado em um seminário da Curtin University. A broca atravessou quase 165 pés (50 metros) de sedimento acumulado dentro da cratera ao longo do tempo.

Abaixo dessa camada havia cerca de 20 pés (6 metros) de brecha de impacto — uma mistura de rocha esmagada e parcialmente derretida — antes de a broca alcançar a rocha original. Foi exatamente ali que surgiu a evidência que faltava havia anos.

O rastro químico do meteorito

A camada de brecha revelou níveis de níquel de até 2.381 partes por milhão, muito acima das menos de 3 partes por milhão encontradas na rocha ao redor. A mesma camada também apresentava concentração elevada de irídio, elemento raro na crosta terrestre e comum em meteoritos de ferro.

Em 2018, o primeiro meteorito metálico fresco associado à cratera foi identificado. Classificado como meteorito de ferro do grupo IAB, recebeu o nome Hickman em homenagem ao seu descobridor.

Pesquisadores da Curtin University e da GSWA apresentaram novos resultados em janeiro de 2025 na reunião anual da Meteoritical Society. Estudaram vidro formado pelo impacto, extremamente poroso e similar a pedra-pomes, contendo pequenas esferas de ferro-níquel e níveis elevados de ferro, níquel, cobalto e elementos do grupo da platina.

Uma esfera com apenas 20 micrômetros de diâmetro continha 33% de níquel. Os pesquisadores concluíram que esse material, junto aos resultados anteriores de perfuração, fornece evidência diagnóstica inequívoca da origem de impacto meteorítico para a cratera Hickman.

A combinação química confirmou a origem meteorítica da cratera Hickman. Hickman a descobriu ao notar uma forma estranha na tela de um computador. A pesquisa original foi publicada no Australian Journal of Earth Sciences. A busca por minério de ferro acabou revelando um capítulo até então desconhecido da história geológica de Pilbara.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7144, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7144, sexta-feira (16/10)

2

Dostoiévski deixou uma reflexão sobre a vida: "Não há nada mais elevado do que uma boa lembrança
Reflexão

/ 1 dia

Dostoiévski deixou uma reflexão sobre a vida: "Não há nada mais elevado do que uma boa lembrança

3

A reflexão de Drummond sobre amizade: "Como as plantas, não deve ser muito nem pouco regada
Reflexão

/ 1 dia

A reflexão de Drummond sobre amizade: "Como as plantas, não deve ser muito nem pouco regada

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3806, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3806, sexta-feira (16/10)

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3021, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3021, sexta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário