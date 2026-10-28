Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Reflexão e Filosofia

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas.

A frase atribuída a Platão resume o que trava muitas pessoas na hora de criar: esperar pela ideia perfeita. Para o filósofo grego, inventar não é um ato isolado, mas o resultado da combinação entre uma necessidade e aquilo que já existe.

O ditado atribuído a Platão — de que a necessidade é mãe da invenção, mas a imitação é seu pai — enfrenta diretamente o medo de começar com base em referências. Nessa lógica, observar trabalhos já existentes é uma etapa necessária antes de qualquer avanço original.

O legado de um fundador da Academia de Atenas

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Ali, desenvolveu-se uma visão do conhecimento segundo a qual o mundo real era um reflexo incompleto de ideias mais perfeitas.

Essa noção de cópia imperfeita também se estendia à criação humana: tudo o que se produz carregaria, de algum modo, traços do que existia antes. A mimesis, termo grego para imitação, seria menos uma reprodução mecânica do que um caminho de aprendizado.

Imitar como ponto de partida, não de chegada

A frase não defende a reprodução de algo pronto sem transformação. Platão descreve um processo: usar referências como matéria-prima, dominar a técnica e desenvolver uma identidade própria, como faz um aprendiz ao criar seu estilo.

Essa lógica resolve um problema prático de quem trava diante da página em branco. Em vez de aguardar inspiração espontânea, o caminho é estudar o que já funciona, entender por que funciona e só então adaptar essa estrutura a um problema concreto.

Necessidade e repertório andando juntos

Quando falta pressão real — um prazo, uma demanda ou um problema a resolver —, a criação tende a ficar apenas no campo da intenção. A necessidade empurra para a ação; sem ela, até o melhor repertório de referências fica parado.

Por outro lado, necessidade sem repertório também não sustenta nada: alguém pode sentir urgência de resolver algo e ainda assim não ter de onde partir. É nesse encontro entre pressão e referência que Platão localiza o nascimento do novo.

Um raciocínio citado até hoje fora da filosofia

A ideia de que toda inovação se apoia em algo anterior aparece com frequência em discussões sobre criatividade contemporânea. Relatos sobre Steve Jobs, Picasso e Shakespeare os descrevem como grandes recombinadores, que imitaram ousadamente antes de inovar. O escritor Austin Kleon documentou essa lógica na técnica chamada "roubo como um artista", defendendo que os criadores roubam referências para gerar originalidade.

O raciocínio também dialoga com estudos da neurociência. Uma revisão publicada na Trends in Cognitive Sciences por Beaty e outros pesquisadores em 2016 mostrou que o cérebro criativo recombina informações armazenadas, em vez de gerar novidades do zero.

Estudos clássicos sobre neurônios-espelho, de Rizzolatti e Craighero, em 2004, comprovam que a imitação ativa circuitos neurais essenciais para a aprendizagem motora e cognitiva. Esse achado exemplifica a ideia de Platão: a imitação liberta porque constrói repertório para a verdadeira invenção.

Rejeitar modelos por medo de parecer repetitivo é, segundo essa visão platônica, o que mais atrasa quem tenta inovar. Estudar o que já deu certo, entender o raciocínio por trás e adaptar à própria realidade continua sendo um caminho tão válido quanto esperar pela centelha original.

Por que Platão via a imitação como caminho para a verdade, não como desvio dela

A Teoria das Ideias de Platão explica essa aparente contradição: se o mundo sensível já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias eternas, por que a imitação seria ruim? A resposta está no grau de afastamento.

O mundo natural é uma cópia do verdadeiro; a arte, ao imitá-lo, cria uma "cópia da cópia" — o que Platão chamava de simulacro. Quanto mais distante do original inteligível, mais enganoso é o resultado.

Usar a imitação com propósito filosófico — estudar referências para compreender seus princípios e transcendê-los — não significa apenas copiar uma cópia. Significa tentar se aproximar das ideias eternas que toda criação reflete. A imitação inteligente busca a essência por trás da forma.