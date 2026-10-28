Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Rudyard Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, aos 41 anos, tornando-se o vencedor mais jovem do prêmio. Com a conquista, tornou-se o primeiro autor de língua inglesa a receber a premiação e consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes do final do século XIX e início do XX.
Nascido em Bombaim, na então Índia britânica, em 30 de dezembro de 1865, Kipling iniciou sua carreira literária aos 16 anos, como jornalista em Lahore e Allahabad. Suas primeiras publicações, como Departmental Ditties (1886) e Plain Tales from the Hills (1888).
Misturava contos satíricos e versos publicados em colunas de jornal e retratavam a vida cotidiana de soldados e civis britânicos na Índia.
A ascensão e as obras-primas
Ao retornar à Inglaterra em 1889, Kipling já era uma celebridade literária, aclamado por críticos que o viam como herdeiro de Charles Dickens. Mudou-se para Vermont, nos Estados Unidos, casou-se com a americana Carrie Balestier e permaneceu no país por quatro anos, período em que escreveu suas obras infantis mais conhecidas.
Publicou O Livro da Selva (1894) e Capitães Corajosos (1897), consolidando sua reputação como mestre da narrativa. Em 1901, lançou Kim, considerado por muitos seu melhor romance pela forma como retratava a complexidade da Índia com nostalgia e sensibilidade.
A maturidade literária e o impacto da Guerra
A morte de seu filho John durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou profundamente sua obra. Depois disso, sua escrita se tornou mais sombria e passou a abordar trauma, perda e luto, refletindo as consequências pessoais do conflito que devastou sua geração.
O apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930. Novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada, e seu legado permanece complexo, marcado pelas contribuições à literatura e pelas posições políticas que geraram controvérsia.
Suas obras continuam sendo lidas e estudadas em todo o mundo, apesar dos debates sobre as ideias que defendeu. Sobre a amizade, Kipling deixou uma frase que resume sua visão sobre os laços pessoais: "Não há maior prazer do que reencontrar um velho amigo, exceto talvez fazer um novo", disse o autor, conforme informou o site de origem.
Quando a reputação de Kipling não resistiu: o declínio por posições políticas
Apesar das honrarias literárias, o apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930, quando novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada. A controvérsia sobre o preconceito e o militarismo em suas obras continuou ao longo do século XX.
O reconhecimento por seus talentos artísticos não o protegeu das críticas a suas posições políticas e ideológicas.