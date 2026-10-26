O futuro já chegou em Harvard: universidade inicia testes com professores digitais

Um empreendedor precisa apresentar seu projeto a um investidor e decide treinar com um professor de Harvard antes do encontro. Pela videochamada, ele conversa com alguém que o escuta, faz perguntas sobre o negócio e avalia as respostas. Do outro lado da tela, porém, não há uma pessoa, mas um avatar criado com inteligência artificial.

A experiência faz parte de uma iniciativa da Harvard Business School, que incorporou réplicas digitais de sete professores a um programa de treinamento para empreendedores. Os avatares reproduzem a imagem e a voz dos acadêmicos e conseguem conversar com os participantes sem depender da disponibilidade dos professores.

Como funcionam os professores digitais

Os avatares foram desenvolvidos com tecnologia da HeyGen, empresa especializada em criar representações virtuais por inteligência artificial. A plataforma constrói as réplicas a partir de gravações dos professores e de informações sobre seus conhecimentos e sua experiência profissional. Assim, cria representações capazes de conversar e responder a perguntas relacionadas à área de especialização de cada docente.

Os avatares integram o HBS Foundry, plataforma de formação que usa inteligência artificial para ajudar estudantes a desenvolver projetos comerciais, preparar apresentações e enfrentar situações típicas do mundo empresarial. O participante pode praticar reuniões com integrantes de um conselho e, depois da simulação, recebe comentários para identificar erros e melhorar suas próximas intervenções.

O programa de capacitação e seu alcance

Os professores virtuais integram um programa de oito semanas destinado principalmente a pessoas que desejam iniciar ou expandir seus próprios negócios. A capacitação custa 699 dólares e inclui ferramentas de inteligência artificial, exercícios individuais e sessões ao vivo com especialistas.

Durante o curso, os participantes trabalham na definição de seus projetos, análise de mercados potenciais, identificação de concorrentes e preparação de apresentações para obter financiamento. A inteligência artificial atua especialmente nas atividades práticas, quando os usuários precisam ensaiar decisões, responder perguntas ou defender suas propostas.

Os desafios éticos e técnicos dos avatares acadêmicos

A possibilidade de conversar com um docente virtual apresenta um desafio específico: embora o avatar reproduza a aparência de uma pessoa conhecida, suas respostas são geradas por um sistema de IA. O sistema pode cometer erros, fornecer informações desatualizadas ou fazer afirmações que o professor real nunca faria.

Essa situação exige que as universidades estabeleçam mecanismos para controlar o que dizem os avatares digitais de seus acadêmicos. Em Harvard, os docentes podem supervisionar o comportamento de suas réplicas e modificar as respostas quando considerarem que elas não representam adequadamente seus conhecimentos ou suas posições.

Como a IA aprende a reproduzir o conhecimento do professor

O avatar não é uma simples gravação. A plataforma HeyGen analisa vídeos dos professores reais e extrai padrões de como eles falam, gesticulam e respondem a perguntas sobre seus temas de especialidade.

A IA então "treina" com informações sobre a experiência profissional e o conhecimento de cada docente, criando um modelo capaz de gerar respostas novas — não apenas repetir o que foi gravado — quando um empreendedor faz uma pergunta durante a videochamada.

Esse processo permite que o avatar mantenha conversas naturais e contextualizadas sem que o professor esteja conectado. A máquina identifica a pergunta do participante, busca uma resposta apropriada no conhecimento que "aprendeu" sobre aquele professor e a apresenta com a voz e a imagem da pessoa real.

Quando o avatar não consegue dar a resposta certa

Embora reproduza fielmente a aparência e a voz do professor, o avatar depende de um sistema de IA que pode errar. Ele pode fornecer informações desatualizadas, cometer enganos ou fazer afirmações que o professor verdadeiro nunca faria nem endossaria.

A limitação é delicada porque o empreendedor vê e ouve alguém que reconhece como autoridade, mas não está falando com a pessoa real.

Por isso, Harvard criou um mecanismo de supervisão. Cada professor pode revisar o que seu avatar disse aos participantes e corrigir as respostas quando elas não refletem seu conhecimento ou suas posições profissionais. Sem esse controle, o avatar funcionaria como um guia potencialmente enganoso.

O avatar substitui o professor real ou é apenas um treino?

Por enquanto, é apenas um recurso complementar e não substitui o professor. Harvard ainda não tem estudos de longo prazo que comprovem se treinar com o avatar melhora o aprendizado em comparação com os métodos tradicionais.

A tecnologia funciona como ferramenta para exercitar habilidades e receber orientação fora do horário de aula, especialmente para empreendedores que precisam praticar apresentações a qualquer hora. Alguns participantes relataram sentir-se mais seguros após essas simulações, mas essa melhora precisa ser validada por pesquisas mais robustas antes de qualquer conclusão sobre a efetividade educativa.

O que muda na rotina do empreendedor com os avatares disponíveis

Em um programa tradicional, o empreendedor teria oportunidades limitadas de conversar com um especialista, apenas nos horários em que o professor está disponível. Com o avatar, pode treinar a apresentação para investidores a qualquer hora do dia ou da noite, receber perguntas críticas e obter retorno imediato.

Isso elimina a necessidade de agendamento e permite repetir a prática até ganhar confiança e corrigir pontos fracos.

Durante o programa de oito semanas, o empreendedor trabalha na definição do projeto, na análise de mercado e na preparação de pitch nas sessões ao vivo com especialistas. Nos intervalos, usa os avatares para simular situações reais, como responder a perguntas de um conselho de investidores ou enfrentar objeções inesperadas.

Assim, pratica no próprio ritmo em vez de receber orientação apenas em sala de aula.