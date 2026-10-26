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O futuro chegou

O futuro já chegou em Harvard: universidade inicia testes com professores digitais

Experiência faz parte de uma iniciativa da Harvard Business School

Henrique Cesaretti

26/10/2026 - 10h17
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Um empreendedor precisa apresentar seu projeto a um investidor e decide treinar com um professor de Harvard antes do encontro. Pela videochamada, ele conversa com alguém que o escuta, faz perguntas sobre o negócio e avalia as respostas. Do outro lado da tela, porém, não há uma pessoa, mas um avatar criado com inteligência artificial.

A experiência faz parte de uma iniciativa da Harvard Business School, que incorporou réplicas digitais de sete professores a um programa de treinamento para empreendedores. Os avatares reproduzem a imagem e a voz dos acadêmicos e conseguem conversar com os participantes sem depender da disponibilidade dos professores.

Como funcionam os professores digitais

Os avatares foram desenvolvidos com tecnologia da HeyGen, empresa especializada em criar representações virtuais por inteligência artificial. A plataforma constrói as réplicas a partir de gravações dos professores e de informações sobre seus conhecimentos e sua experiência profissional. Assim, cria representações capazes de conversar e responder a perguntas relacionadas à área de especialização de cada docente.

Os avatares integram o HBS Foundry, plataforma de formação que usa inteligência artificial para ajudar estudantes a desenvolver projetos comerciais, preparar apresentações e enfrentar situações típicas do mundo empresarial. O participante pode praticar reuniões com integrantes de um conselho e, depois da simulação, recebe comentários para identificar erros e melhorar suas próximas intervenções.

 

O programa de capacitação e seu alcance

Os professores virtuais integram um programa de oito semanas destinado principalmente a pessoas que desejam iniciar ou expandir seus próprios negócios. A capacitação custa 699 dólares e inclui ferramentas de inteligência artificial, exercícios individuais e sessões ao vivo com especialistas.

Durante o curso, os participantes trabalham na definição de seus projetos, análise de mercados potenciais, identificação de concorrentes e preparação de apresentações para obter financiamento. A inteligência artificial atua especialmente nas atividades práticas, quando os usuários precisam ensaiar decisões, responder perguntas ou defender suas propostas.

Os desafios éticos e técnicos dos avatares acadêmicos

A possibilidade de conversar com um docente virtual apresenta um desafio específico: embora o avatar reproduza a aparência de uma pessoa conhecida, suas respostas são geradas por um sistema de IA. O sistema pode cometer erros, fornecer informações desatualizadas ou fazer afirmações que o professor real nunca faria.

Essa situação exige que as universidades estabeleçam mecanismos para controlar o que dizem os avatares digitais de seus acadêmicos. Em Harvard, os docentes podem supervisionar o comportamento de suas réplicas e modificar as respostas quando considerarem que elas não representam adequadamente seus conhecimentos ou suas posições.

Como a IA aprende a reproduzir o conhecimento do professor

O avatar não é uma simples gravação. A plataforma HeyGen analisa vídeos dos professores reais e extrai padrões de como eles falam, gesticulam e respondem a perguntas sobre seus temas de especialidade.

A IA então "treina" com informações sobre a experiência profissional e o conhecimento de cada docente, criando um modelo capaz de gerar respostas novas — não apenas repetir o que foi gravado — quando um empreendedor faz uma pergunta durante a videochamada.

Esse processo permite que o avatar mantenha conversas naturais e contextualizadas sem que o professor esteja conectado. A máquina identifica a pergunta do participante, busca uma resposta apropriada no conhecimento que "aprendeu" sobre aquele professor e a apresenta com a voz e a imagem da pessoa real.

Quando o avatar não consegue dar a resposta certa

Embora reproduza fielmente a aparência e a voz do professor, o avatar depende de um sistema de IA que pode errar. Ele pode fornecer informações desatualizadas, cometer enganos ou fazer afirmações que o professor verdadeiro nunca faria nem endossaria.

A limitação é delicada porque o empreendedor vê e ouve alguém que reconhece como autoridade, mas não está falando com a pessoa real.

Por isso, Harvard criou um mecanismo de supervisão. Cada professor pode revisar o que seu avatar disse aos participantes e corrigir as respostas quando elas não refletem seu conhecimento ou suas posições profissionais. Sem esse controle, o avatar funcionaria como um guia potencialmente enganoso.

O avatar substitui o professor real ou é apenas um treino?

Por enquanto, é apenas um recurso complementar e não substitui o professor. Harvard ainda não tem estudos de longo prazo que comprovem se treinar com o avatar melhora o aprendizado em comparação com os métodos tradicionais.

A tecnologia funciona como ferramenta para exercitar habilidades e receber orientação fora do horário de aula, especialmente para empreendedores que precisam praticar apresentações a qualquer hora. Alguns participantes relataram sentir-se mais seguros após essas simulações, mas essa melhora precisa ser validada por pesquisas mais robustas antes de qualquer conclusão sobre a efetividade educativa.

O que muda na rotina do empreendedor com os avatares disponíveis

Em um programa tradicional, o empreendedor teria oportunidades limitadas de conversar com um especialista, apenas nos horários em que o professor está disponível. Com o avatar, pode treinar a apresentação para investidores a qualquer hora do dia ou da noite, receber perguntas críticas e obter retorno imediato.

Isso elimina a necessidade de agendamento e permite repetir a prática até ganhar confiança e corrigir pontos fracos.

Durante o programa de oito semanas, o empreendedor trabalha na definição do projeto, na análise de mercado e na preparação de pitch nas sessões ao vivo com especialistas. Nos intervalos, usa os avatares para simular situações reais, como responder a perguntas de um conselho de investidores ou enfrentar objeções inesperadas.

Assim, pratica no próprio ritmo em vez de receber orientação apenas em sala de aula.

Confiança é tudo

Manolo Escobar deixou uma reflexão sobre confiança: "Se você não enganar o público, ele não o trairá

Cantor refletiu sobre o papel da sinceridade nessa relação

26/10/2026 11h49

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Imagem: Transustancia / Wikimedia Commons

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A música é uma das formas pelas quais as pessoas compartilham ideias e emoções. A relação entre artistas e espectadores, porém, depende também da maneira como essa conexão é construída. O cantor espanhol Manolo Escobar refletiu sobre o papel da sinceridade nessa relação e sobre a importância da confiança conquistada ao longo de uma carreira.

Em uma entrevista, o artista resumiu sua visão ao afirmar que o público não é necessariamente fácil ou difícil, mas que, quando não é enganado, também não trai o cantor. A declaração foi acompanhada de uma reflexão sobre sua própria experiência nos palcos e o reconhecimento que recebeu durante décadas.

A relação entre o artista e o público

Escobar contestou a ideia de que, na Espanha, as pessoas costumam criar ídolos apenas para depois derrubá-los. Para o cantor, essa interpretação não correspondia à sua experiência profissional, já que desfrutava do reconhecimento do público havia quase 40 anos.

Ao comentar sua trajetória, ele destacou que os espectadores continuavam comparecendo aos seus concertos. A permanência desse interesse foi mencionada pelo próprio artista como parte de sua reflexão sobre a relação entre quem se apresenta e quem acompanha seu trabalho.

A declaração também relacionava o reconhecimento dos admiradores aos anos de dedicação à música. Segundo a reportagem, Escobar tinha como objetivo satisfazer o público com sinceridade e ambição, características que acompanhavam sua trajetória musical.

 

A sinceridade como parte da carreira

A reflexão do cantor colocava a honestidade no centro da relação com os espectadores. Em vez de considerar o público simplesmente fácil ou difícil de agradar, Escobar destacava que não enganá-lo era fundamental para que essa relação não se transformasse em uma experiência de deslealdade.

Sua afirmação estava ligada à própria experiência diante da plateia, que continuava frequentando seus concertos mesmo depois de décadas de carreira. Ao abordar o assunto, o cantor usou sua trajetória como exemplo para contestar a ideia de que o público necessariamente abandona os artistas que transforma em ídolos.

Quando chega a hora de deixar os palcos

Escobar também reconhecia que poderia chegar o momento de encerrar sua carreira. Segundo a reportagem, ele admitia que se retiraria quando não conseguisse mais oferecer o espetáculo que seus admiradores mereciam.

Essa possibilidade fazia parte de sua reflexão sobre o compromisso com o público. O cantor considerava a hipótese de deixar os palcos caso não pudesse continuar oferecendo as apresentações esperadas por seus espectadores.

A declaração reúne, assim, dois aspectos de seu pensamento: a importância de preservar a sinceridade na relação com a plateia e a disposição de reconhecer o momento de se retirar. Sua fala sobre confiança estava ligada à experiência de quase quatro décadas de carreira e ao reconhecimento que continuava recebendo do público.

Viver a vida

Marco Aurélio refletiu sobre o privilégio de estar vivo: "Respirar, pensar, desfrutar, amar"

Reflexão ainda toca milhares de pessoas em busca de estabilidade interior

26/10/2026 11h22

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Imagem: Nicholas Hartmann / Wikimedia Commons

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Ao despertar, Marco Aurélio convidava à reflexão sobre um privilégio fundamental: estar vivo. Essa reflexão resume uma filosofia que ainda toca milhares de pessoas em busca de estabilidade interior em um mundo marcado pela velocidade constante e por notificações sem fim.

Os diários pessoais do imperador, compilados posteriormente em Meditações, registram essa visão, que nasceu durante as campanhas militares na fronteira do Império Romano.

Marco Aurélio não buscava escapar dos problemas, mas mudar a forma de observar a realidade cotidiana. Para a filosofia estoica, essa prática era uma ferramenta diária para enfrentar a existência com serenidade. Ele aconselhava aceitar serenamente tudo o que sucedia, reconhecendo que tudo estava tecido na trama do destino.

O amanhecer como momento de escolha

Cada amanhecer oferece uma pausa involuntária, um espaço em que a pressa ainda não venceu e a mente decide que atitude adotará ao longo do dia. O filósofo romano constatava que a perspectiva com que nos aproximamos do dia condiciona a experiência daquele dia.

Preparar a mente ao despertar — não para negar contratempos, mas para aceitá-los com serenidade — é o primeiro ato de fortaleza mental.

A gratidão matinal por atos elementares — respirar, raciocinar, sentir afeto — muda a forma como medimos o valor das coisas. Quando a fragilidade de nossa presença no mundo se torna evidente, respirar deixa de ser algo garantido e passa a ser motivo de apreciação.

O próprio filósofo aconselhava centrar a atenção no que realmente depende de cada um: a reação ante o inevitável.

 

Antídoto antigo para a inquietação moderna

Em tempos de obrigações que se acumulam, a busca por desacelerar encontra eco na filosofia da Antiguidade. Não é necessária uma grande mudança estrutural, apenas uma pequena pausa consciente antes de iniciar o dia. O desafio moderno de alcançar a paz mental não é novo; apenas o ritmo ao redor dele mudou de intensidade.

Integrar essa visão não altera as exigências do dia, mas fortalece a capacidade de escolher como responder a elas. Recordar cada manhã que estar vivo é um privilégio — não uma obrigação a cumprir — transforma a rotina em oportunidade contínua de aprendizado e em terreno fértil para a calma interior.

A filosofia estoica, pensada para ser vivida e não apenas estudada, prova que certos dilemas da condição humana resistem intactos ao passar dos séculos.

A intenção por trás dos escritos

Ao escrever Meditações, Marco Aurélio não tinha intenção de publicar seus pensamentos — a obra nasceu como exercício privado de autocontrole durante momentos de pausa nas campanhas, reforçando o caráter pessoal e reflexivo desses apontamentos. Essa autenticidade confere à obra uma qualidade que permanece inalterada: a de um diálogo genuíno consigo mesmo sobre como viver melhor.

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